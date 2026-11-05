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डीए भुगतान मामला: पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर SC की रोक

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाब के चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगा दी. यह कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनर्स को पेंडिंग महंगाई भत्ते (DA) के एरियर के पेमेंट के निर्देशों का पालन न करने पर की गई थी.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने की. सीनियर वकील विकास सिंह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और राज्य सरकार की ओर से पेश हुए. सुनवाई के दौरान बेंच ने कंटेम्प्ट पिटीशनर से पूछा, 'आप चीफ सेक्रेटरी को जेल भेजने में क्यों इंटरेस्टेड हैं? हम कंटेम्प्ट पर रोक लगा देंगे. दूसरी कार्रवाई चल सकती है.

पिटीशनर मनजीत सिंह रंधावा के वकील ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने सभी डिपार्टमेंट को एक कम्युनिकेशन भेजा था. उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन में कहा गया था कि कोर्ट के ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं है. बेंच ने कहा, 'आप उनके इंटरनल कम्युनिकेशन के आधार पर कंटेम्प्ट के लिए दबाव नहीं डाल सकते.