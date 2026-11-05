डीए भुगतान मामला: पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर SC की रोक
बेंच ने पूछा, 'आप चीफ सेक्रेटरी को जेल भेजने में क्यों इंटरेस्टेड हैं? हम कंटेम्प्ट पर रोक लगा देंगे.
By Sumit Saxena
Published : November 5, 2026 at 1:46 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाब के चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगा दी. यह कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनर्स को पेंडिंग महंगाई भत्ते (DA) के एरियर के पेमेंट के निर्देशों का पालन न करने पर की गई थी.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने की. सीनियर वकील विकास सिंह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और राज्य सरकार की ओर से पेश हुए. सुनवाई के दौरान बेंच ने कंटेम्प्ट पिटीशनर से पूछा, 'आप चीफ सेक्रेटरी को जेल भेजने में क्यों इंटरेस्टेड हैं? हम कंटेम्प्ट पर रोक लगा देंगे. दूसरी कार्रवाई चल सकती है.
पिटीशनर मनजीत सिंह रंधावा के वकील ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने सभी डिपार्टमेंट को एक कम्युनिकेशन भेजा था. उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन में कहा गया था कि कोर्ट के ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं है. बेंच ने कहा, 'आप उनके इंटरनल कम्युनिकेशन के आधार पर कंटेम्प्ट के लिए दबाव नहीं डाल सकते.
हम इस तरह की जबरदस्ती पसंद नहीं करते,' और पिटीशनर के वकील से यह भी कहा कि वह इन डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन के कारण क्रिमिनल कंटेम्प्ट शुरू नहीं कर सकते. सिंह ने कहा कि सिन्हा पर हाईकोर्ट एक ऐसे मामले में क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चला रहा है जिसका निपटारा पहले ही हो चुका है.
बेंच ने अगले आदेश तक क्रिमिनल कंटेम्प्ट मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया. बेंच ने यह भी सवाल किया कि क्या चीफ सेक्रेटरी का यह फैसला कि वे कंप्लायंस के खिलाफ सलाह दें, क्योंकि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखती थी, क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जा सकता है.
हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर को सिन्हा को नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए. हाईकोर्ट ने उन्हें 5 नवंबर को खुद कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया. यह कार्रवाई पंजाब सरकार के हाईकोर्ट के 3 अगस्त के निर्देशों को लागू न करने की वजह से हुई, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार के पैटर्न के हिसाब से राज्य में काम कर रहे ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों पर लागू रेट पर पेंडिंग डीए और महंगाई राहत (DR) की किश्तें जारी करने के लिए कहा गया था.