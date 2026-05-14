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'चुनाव आयोग की नियुक्तियों में स्वतंत्रता का दिखावा क्यों किया जा रहा है', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

अदालत ने केंद्र से पूछा कि, वह चुनाव आयोग की नियुक्तियों में स्वतंत्रता का दिखावा क्यों करते हैं.

Why put a show of independence in appointments of election commission supreme court to centre
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : May 14, 2026 at 8:32 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से मौखिक रूप से पूछा कि केंद्र चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में विपक्ष के नेता को क्यों शामिल करता है, यह देखते हुए कि विपक्ष के नेता की भूमिका सिर्फ सजावटी लगती है. अदालत ने केंद्र से पूछा कि, वह चुनाव आयोग की नियुक्तियों में स्वतंत्रता का दिखावा क्यों करता है.

मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए मौजूदा पैनल में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं. जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा वाली एक बेंच, मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) एक्ट, 2023 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, और कहा कि वह चाहती है कि जजों की नियुक्ति भी चुनाव कमिश्नरों की तरह ही तेजी से हो.

सुनवाई के दौरान, जस्टिस दत्ता ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल से पूछा, “तो फिर आप विपक्ष के नेता को क्यों शामिल करते हैं..वह सजावटी हैं.यह हमेशा 2:1 (अनुपात) रहेगा. उन्होंने पूछा, "आप इस बॉडी में आज़ादी का दिखावा क्यों करते हैं? क्या कैबिनेट का कोई सदस्य प्रधानमंत्री के खिलाफ जाएगा."

बेंच ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर के लिए सीजेआई होते हैं और वह कह सकते हैं कि यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, या इसे कानून के राज तक बढ़ाया जा सकता है. बेंच ने कहा, "लेकिन लोकतंत्र बनाए रखने के लिए नहीं. पक्के चुनाव पक्का करने के लिए नहीं. हम यह नहीं कहते कि सीजेआई को होना चाहिए.. लेकिन एक स्वतंत्र सदस्य क्यों नहीं होना चाहिए."

बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि उसके सामने यह मुद्दा था कि क्या मौजूदा कानून एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जरूरत को पूरा करता है. बेंच ने कहा कि एक स्वतंत्र पोल पैनल ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकता है. बेंच ने कहा कि, भारत का निर्वाचन आयोग तभी स्वतंत्र हो सकता है जब उसके पास स्वतंत्र आयुक्त हों.

बेंच ने अनूप बरनवाल केस में पांच जजों की संवैधानिक पीठ के 2 मार्च, 2023 के फैसले का भी जिक्र किया. 2023 के फैसले में एकमत से कहा गया था कि मुख्य निर्वाच आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चुनाव तीन मेंबर वाली कमेटी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता (या संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता) और सीजेआई शामिल होंगे.

जस्टिस दत्ता ने कहा कि अगर कोर्ट इस कानून पर अपना फैसला लिखते समय 2023 के फैसले में इस्तेमाल की गई भाषा का इस्तेमाल करे, और हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, "क्या यह कॉपीराइट का उल्लंघन है…हम बस वही भाषा उधार ले रहे हैं. आर्टिकल 142 का ऑर्डर पास करना." अटार्नी जनरल ने कहा कि वह कोर्ट से इस मुद्दे पर गौर करने से रुकने के लिए नहीं कह रहे हैं और सिर्फ उस बहस की रूपरेखा का जिक्र कर रहे हैं जिसमें यह शामिल होगा.

जस्टिस दत्ता ने कहा, “हम अनूप बरनवाल के आधार पर कुछ नहीं कहने जा रहे हैं.... कृपया यह अपने दिमाग से निकाल दें कि हम उस पर हैं. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (सीजेआई) को शामिल करने से चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी ताकि किसी और पर विचार न किया जा सके...इसे संसद को दें. संविधान के तहत संसद को कानून बनाना है.

जस्टिस दत्ता ने कहा, "हमें कानून नहीं बनाना है और हमें सिर्फ कानून का मतलब निकालना है और, अगर हम उनके साथ हैं तो हम एक्स, वाई, जेड कारणों से हां कह सकते हैं कि हमें लगता है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है. सिर्फ इस हद तक और अनूप बरनवाल के आधार पर नहीं." मामले की सुनवाई अगले हफ्ते जारी रहेगी.

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