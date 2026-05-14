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'चुनाव आयोग की नियुक्तियों में स्वतंत्रता का दिखावा क्यों किया जा रहा है', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से मौखिक रूप से पूछा कि केंद्र चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में विपक्ष के नेता को क्यों शामिल करता है, यह देखते हुए कि विपक्ष के नेता की भूमिका सिर्फ सजावटी लगती है. अदालत ने केंद्र से पूछा कि, वह चुनाव आयोग की नियुक्तियों में स्वतंत्रता का दिखावा क्यों करता है.

मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए मौजूदा पैनल में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं. जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा वाली एक बेंच, मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) एक्ट, 2023 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, और कहा कि वह चाहती है कि जजों की नियुक्ति भी चुनाव कमिश्नरों की तरह ही तेजी से हो.

सुनवाई के दौरान, जस्टिस दत्ता ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल से पूछा, “तो फिर आप विपक्ष के नेता को क्यों शामिल करते हैं..वह सजावटी हैं.यह हमेशा 2:1 (अनुपात) रहेगा. उन्होंने पूछा, "आप इस बॉडी में आज़ादी का दिखावा क्यों करते हैं? क्या कैबिनेट का कोई सदस्य प्रधानमंत्री के खिलाफ जाएगा."

बेंच ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर के लिए सीजेआई होते हैं और वह कह सकते हैं कि यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, या इसे कानून के राज तक बढ़ाया जा सकता है. बेंच ने कहा, "लेकिन लोकतंत्र बनाए रखने के लिए नहीं. पक्के चुनाव पक्का करने के लिए नहीं. हम यह नहीं कहते कि सीजेआई को होना चाहिए.. लेकिन एक स्वतंत्र सदस्य क्यों नहीं होना चाहिए."

बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि उसके सामने यह मुद्दा था कि क्या मौजूदा कानून एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जरूरत को पूरा करता है. बेंच ने कहा कि एक स्वतंत्र पोल पैनल ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकता है. बेंच ने कहा कि, भारत का निर्वाचन आयोग तभी स्वतंत्र हो सकता है जब उसके पास स्वतंत्र आयुक्त हों.