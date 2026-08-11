₹271 करोड़ का पेंटहाउस: गुरुग्राम में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है प्रॉपर्टी की कीमत? क्या मुंबई से आगे निकल गया है शहर?
गुरुग्राम में ₹271 करोड़ की पेंटहाउस डील ने सभी को चौंका दिया. जानें गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं?
Published : August 11, 2026 at 9:05 AM IST
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में 17,200 वर्गफुट के एक पेंटहाउस की ₹271 करोड़ की डील ने देश के रियल एस्टेट बाजार में हलचल पैदा कर दी है. DLF के The Dahlias प्रोजेक्ट में हुई इस डील को देश की सबसे महंगी single-unit residential transactions में से एक बताया जा रहा है. पेंटहाउस का कारपेट एरिया करीब 10,500 वर्गफुट है. यानी कीमत सुपर एरिया के हिसाब से करीब ₹1.58 लाख प्रति वर्गफुट और कारपेट एरिया के हिसाब से लगभग ₹2.6 लाख प्रति वर्गफुट बैठती है.
गुरुग्राम में तेजी से बढ़ रहे प्रॉपर्टी के दाम: ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि किसी कारोबारी ने गुरुग्राम में ₹271 करोड़ का घर खरीदा. इस डील ने एक बड़ा सवाल फिर खड़ा किया है कि आखिर गुरुग्राम की प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? क्या वाकई गुरुग्राम अब मुंबई के luxury real estate market को चुनौती दे रहा है?
₹271 करोड़ की डील के पीछे कितना बड़ा बाजार है? India Sotheby's International Realty और CRE Matrix की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में गुरुग्राम में ₹10 करोड़ और उससे ज्यादा कीमत वाले 1,494 घर बिके. इनकी कुल बिक्री कीमत करीब ₹24,120 करोड़ रही. 2023 में इसी segment की बिक्री करीब ₹4,004 करोड़ थी. यानी दो साल में transaction value करीब 6 गुना हो गई, जबकि units की संख्या में भी करीब दस गुना तक उछाल दर्ज किया गया. इससे पता चलता है कि ₹271 करोड़ का पेंटहाउस कोई अकेली घटना नहीं है. गुरुग्राम में ₹10 करोड़ से ऊपर के घरों का पूरा बाजार तेजी से बड़ा हुआ है.
मुंबई से आगे निकला गुरुग्राम? 2025 में ₹10 करोड़ और उससे ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री के कुल मूल्य में गुरुग्राम ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया. गुरुग्राम में ये आंकड़ा करीब ₹24,120 करोड़ रहा, जबकि मुंबई में करीब ₹21,902 करोड़ की बिक्री हुई. इसका मतलब ये नहीं कि गुरुग्राम का पूरा रियल एस्टेट बाजार मुंबई से महंगा हो गया है. दोनों शहरों के जमीन, आबादी, विकास और रियल एस्टेट की प्रकृति अलग है, लेकिन ₹10 करोड़+ के ultra-luxury segment में गुरुग्राम का तेजी से उभरना जरूर एक बड़ा बदलाव है.
क्यों तेजी से बढ़ रहा गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार? मुंबई लंबे समय से भारत के सबसे महंगे और प्रीमियम रियल एस्टेट बाजार के तौर पर पहचानी जाती रही है. हालांकि दिल्ली-NCR, खासकर गुरुग्राम, अब अल्ट्रा-लग्जरी हाउसिंग में मुंबई को कड़ी चुनौती दे रहा है. इसका बड़ा कारण यहां उपलब्ध जमीन, बड़े आकार के अपार्टमेंट, बेहतर रोड कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट की नजदीकी, कॉरपोरेट हब और तेजी से विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर है. गुरुग्राम में खरीदारों को मुंबई की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े आकार की प्रॉपर्टी और आधुनिक सुविधाओं वाले प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं. इसका उदाहरण हाल की एक बड़ी डील से भी मिलता है. गुरुग्राम के DLF The Dahlias में करीब 17,200 वर्ग फुट के पेंटहाउस की 271 करोड़ रुपये की डील सामने आई है, जिसे देश की सबसे महंगी सिंगल-यूनिट रेजिडेंशियल डील बताया जा रहा है.
गुरुग्राम बना NCR के लग्जरी रियल एस्टेट का सबसे बड़ा केंद्र: दिल्ली-NCR के लग्जरी हाउसिंग बाजार में गुरुग्राम सबसे आगे निकलकर सामने आया है. गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सदर्न पेरिफेरल रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे इलाकों में बड़े और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स ने इस बाजार को और मजबूत किया है.
मिडिल-क्लास सेगमेंट से ज्यादा चर्चा लग्जरी घरों की क्यों? रियल एस्टेट बाजार में एक बड़ा बदलाव ये है कि डेवलपर्स और खरीदार दोनों का फोकस प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट की ओर बढ़ा है. इसका मतलब ये नहीं है कि मिडिल-क्लास या अफोर्डेबल घरों की मांग खत्म हो गई है, बल्कि हाई-एंड प्रॉपर्टी की कीमत और बिक्री मूल्य में वृद्धि ने बाजार का ध्यान अपनी ओर खींचा है.
एक्सपर्ट्स क्या मानते है? गुरुग्राम में प्रॉपर्टी का व्यापार करने वाले philby रियल एस्टेट के ओनर संजय यादव ने बताया कि "दिल्ली-NCR में लग्जरी प्रॉपर्टी की मांग सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं रह गई है. बड़े कारोबारी, कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स, एनआरआई और हाई नेटवर्थ खरीदार अब प्रॉपर्टी को लाइफस्टाइल, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और लॉन्ग टर्म वेल्थ एसेट के तौर पर देख रहे हैं. गुरुग्राम में बेहतर कनेक्टिविटी और कॉरपोरेट इकोसिस्टम ने इस मांग को और मजबूत किया है."
क्या वेल्थ का कुछ लोगों के पास ज्यादा होना भी बड़ी वजह? प्रॉपर्टी बाजार के इस प्रीमियमाइजेशन के पीछे देश में बढ़ती संपत्ति और हाई नेटवर्थ लोगों की संख्या भी एक महत्वपूर्ण कारक मानी जा रही है. खासकर उद्यमियों, स्टार्टअप फाउंडर्स, कॉरपोरेट अधिकारियों, निवेशकों और एनआरआई खरीदारों के बीच बड़े घरों की मांग बढ़ी है. गुरुग्राम में OYO के फाउंडर से लेकर BOAT के फॉउंडेर अमन गुप्ता का भी फ्लैट हैं. यही नहीं स्टार्टअप के कई फाउंडर ऐसे हैं जिनकी पहली पसंद रहने के लिए गुरुग्राम है. अब लग्जरी घर सिर्फ ज्यादा जगह के लिए नहीं खरीदे जा रहे, बल्कि प्राइवेट लिफ्ट, क्लब, सिक्योरिटी, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी, निजी टेरेस, बड़े ग्रीन एरिया और होटल जैसी सुविधाओं को भी खरीदार महत्व दे रहे हैं.
'लग्जरी सेगमेंट का टिकट साइज तेजी से बढ़ा': जय श्री रॉयल ग्रीन प्रॉपर्टी के ओनर कमल गोयल ने बताया कि "आज बाजार में एक तरफ अफोर्डेबल और मिड-सेगमेंट की अपनी जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ वेल्थ क्रिएशन के कारण लग्जरी सेगमेंट का टिकट साइज तेजी से बढ़ा है. सीमित जमीन और प्रीमियम लोकेशन में सीमित सप्लाई होने की वजह से अच्छी लग्जरी प्रॉपर्टी की कीमतों पर उछाल भी देखने को मिला है. आने वाले समय में भी प्रीमियम लोकेशन पर क्वालिटी प्रॉपर्टी की मांग मजबूत रहने की संभावना है."
पिछले पांच साल में कितना बदला NCR का प्रॉपर्टी बाजार? पिछले पांच वर्षों में दिल्ली-NCR के रियल एस्टेट बाजार में सबसे बड़ा बदलाव प्रीमियमाइजेशन का रहा है. कोविड के बाद बड़े घरों और बेहतर सुविधाओं की मांग बढ़ी. इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेसवे, मेट्रो विस्तार और गुरुग्राम के कॉरपोरेट सेक्टर के विस्तार ने प्रॉपर्टी बाजार को और मजबूती दी.
प्रॉपर्टी अब सिर्फ घर नहीं, वेल्थ क्रिएशन का जरिया: दिल्ली-NCR में लग्जरी प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के पीछे मांग और सीमित प्रीमियम सप्लाई का संयोजन दिखाई देता है. गुरुग्राम में कॉरपोरेट कंपनियों, ग्लोबल बिजनेस और हाई-इनकम प्रोफेशनल्स की मौजूदगी ने इसे लग्जरी रियल एस्टेट का मजबूत बाजार बनाया है. ऐसे में बड़ा सवाल ये नहीं है कि दिल्ली-NCR का लग्जरी बाजार बढ़ रहा है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या आने वाले वर्षों में गुरुग्राम भारत के अल्ट्रा-लग्जरी रेजिडेंशियल मार्केट की नई राजधानी बन सकता है? मौजूदा बिक्री, बड़े टिकट साइज की डील और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की बढ़ती संख्या इस दिशा में मजबूत संकेत जरूर दे रही है.
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