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₹271 करोड़ का पेंटहाउस: गुरुग्राम में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है प्रॉपर्टी की कीमत? क्या मुंबई से आगे निकल गया है शहर?

Why property prices Hike in Gurugram ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में 17,200 वर्गफुट के एक पेंटहाउस की ₹271 करोड़ की डील ने देश के रियल एस्टेट बाजार में हलचल पैदा कर दी है. DLF के The Dahlias प्रोजेक्ट में हुई इस डील को देश की सबसे महंगी single-unit residential transactions में से एक बताया जा रहा है. पेंटहाउस का कारपेट एरिया करीब 10,500 वर्गफुट है. यानी कीमत सुपर एरिया के हिसाब से करीब ₹1.58 लाख प्रति वर्गफुट और कारपेट एरिया के हिसाब से लगभग ₹2.6 लाख प्रति वर्गफुट बैठती है. गुरुग्राम में तेजी से बढ़ रहे प्रॉपर्टी के दाम: ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि किसी कारोबारी ने गुरुग्राम में ₹271 करोड़ का घर खरीदा. इस डील ने एक बड़ा सवाल फिर खड़ा किया है कि आखिर गुरुग्राम की प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? क्या वाकई गुरुग्राम अब मुंबई के luxury real estate market को चुनौती दे रहा है? ₹271 करोड़ की डील के पीछे कितना बड़ा बाजार है? India Sotheby's International Realty और CRE Matrix की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में गुरुग्राम में ₹10 करोड़ और उससे ज्यादा कीमत वाले 1,494 घर बिके. इनकी कुल बिक्री कीमत करीब ₹24,120 करोड़ रही. 2023 में इसी segment की बिक्री करीब ₹4,004 करोड़ थी. यानी दो साल में transaction value करीब 6 गुना हो गई, जबकि units की संख्या में भी करीब दस गुना तक उछाल दर्ज किया गया. इससे पता चलता है कि ₹271 करोड़ का पेंटहाउस कोई अकेली घटना नहीं है. गुरुग्राम में ₹10 करोड़ से ऊपर के घरों का पूरा बाजार तेजी से बड़ा हुआ है. गुरुग्राम के रियल एस्टेट को आंकड़ों में जानिए (ETV Bharat) मुंबई से आगे निकला गुरुग्राम? 2025 में ₹10 करोड़ और उससे ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री के कुल मूल्य में गुरुग्राम ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया. गुरुग्राम में ये आंकड़ा करीब ₹24,120 करोड़ रहा, जबकि मुंबई में करीब ₹21,902 करोड़ की बिक्री हुई. इसका मतलब ये नहीं कि गुरुग्राम का पूरा रियल एस्टेट बाजार मुंबई से महंगा हो गया है. दोनों शहरों के जमीन, आबादी, विकास और रियल एस्टेट की प्रकृति अलग है, लेकिन ₹10 करोड़+ के ultra-luxury segment में गुरुग्राम का तेजी से उभरना जरूर एक बड़ा बदलाव है. क्यों तेजी से बढ़ रहा गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार? मुंबई लंबे समय से भारत के सबसे महंगे और प्रीमियम रियल एस्टेट बाजार के तौर पर पहचानी जाती रही है. हालांकि दिल्ली-NCR, खासकर गुरुग्राम, अब अल्ट्रा-लग्जरी हाउसिंग में मुंबई को कड़ी चुनौती दे रहा है. इसका बड़ा कारण यहां उपलब्ध जमीन, बड़े आकार के अपार्टमेंट, बेहतर रोड कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट की नजदीकी, कॉरपोरेट हब और तेजी से विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर है. गुरुग्राम में खरीदारों को मुंबई की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े आकार की प्रॉपर्टी और आधुनिक सुविधाओं वाले प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं. इसका उदाहरण हाल की एक बड़ी डील से भी मिलता है. गुरुग्राम के DLF The Dahlias में करीब 17,200 वर्ग फुट के पेंटहाउस की 271 करोड़ रुपये की डील सामने आई है, जिसे देश की सबसे महंगी सिंगल-यूनिट रेजिडेंशियल डील बताया जा रहा है. गुरुग्राम बना NCR के लग्जरी रियल एस्टेट का सबसे बड़ा केंद्र: दिल्ली-NCR के लग्जरी हाउसिंग बाजार में गुरुग्राम सबसे आगे निकलकर सामने आया है. गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सदर्न पेरिफेरल रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे इलाकों में बड़े और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स ने इस बाजार को और मजबूत किया है.