पायलटों को आराम की जरूरत क्यों? इंडिगो के सामने कैसी मुश्किल? जानें सब कुछ

डॉ. रचना अवतरमणि, PhD, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ने कहा कि लंबी थकान, अनियमित नींद के पैटर्न और रात में उड़ान भरना पायलट की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर गंभीर असर डाल सकता है. आराम में रुकावट शरीर की सर्कैडियन रिदम को बिगाड़ती है, जिससे कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में कमी, रिएक्शन टाइम धीमा और मोटर स्किल्स कम हो जाती हैं. समय के साथ, नींद की कमी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकती है, कॉर्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ा सकती है और मेटाबोलिक हेल्थ पर असर डाल सकती है.

पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. मीत घोनिया ने चेतावनी दी कि थकान हाइपोक्सिया के साथ भी इंटरैक्ट करती है. उन्होंने कहा, “लंबी थकान और अनियमित नींद ऑक्सीजन के इस्तेमाल को कम करती है और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाती है, जिससे अलर्टनेस कम हो जाती है, नींद कम आती है और कॉर्डियक रिदम में गड़बड़ी होती है.” “थकान रिएक्शन टाइम और इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैपेसिटी को कम करती है, ठीक वैसे ही जैसे हल्के हाइपोक्सिया के साथ उड़ान भरने पर होती है.”

रहेजा ने कहा, “थकान के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि यह नशे जैसी होती है.” “नींद की कमी वाले पायलट का रिएक्शन टाइम अक्सर वैसा ही होता है, जैसा कानूनी शराब की लिमिट से ज़्यादा पीने वाले पायलट का होता है.”

उन्होंने कहा, “इंसानों को 35,000 फीट की ऊंचाई पर काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, जबकि बाकी दुनिया सो रही होती है.” “बार-बार सर्कैडियन रिदम से लड़ना क्रोनिक बायोलॉजिकल स्ट्रेस है. यह कोर्टिसोल लेवल को ऊंचा रखता है और दिल पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है.”

सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉ. दीपक रहेजा ने खतरे के बारे में और साफ तौर पर बताया.

डॉ. सागर ने स्टिमुलेंट्स या दवाओं पर निर्भर रहने के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने कहा, “फार्माकोलॉजिकल काउंटरमेजर नींद को छिपा सकते हैं लेकिन सुरक्षित फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए जरूरी हाई-ऑर्डर कॉग्निटिव क्षमता को वापस नहीं ला सकते.” उन्होंने जोर देकर कहा कि थकान को एक रोके जा सकने वाले मेडिकल रिस्क फैक्टर के तौर पर देखा जाना चाहिए.

AIIMS में साइकेट्री के प्रोफेसर डॉ. राजेश सागर ने ETV भारत को बताया, “क्रोनिक थकान एक न्यूरोबॉयोलॉजिकल कंडीशन है, न कि कोई अपनी शिकायत. रात में उड़ने से सर्कैडियन रेगुलेशन में रुकावट आती है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, विजिलेंस, इमोशनल कंट्रोल और समझ पर असर पड़ता है, अक्सर इससे पहले कि व्यक्ति को इस कमी का पता चले. थकान दिमाग, कॉर्डियोवैस्कुलर सिस्टम और मेटाबोलिक बैलेंस पर एक साथ असर डालती है, जिससे माइक्रोस्लीप, जजमेंट एरर और अचानक काम न कर पाने की संभावना बढ़ जाती है.”

डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि थकान एक फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, न कि डिसिप्लिन या विलपावर का मामला.

इसे देखते हुए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने थकान मैनेजमेंट के मकसद से “रात” का समय रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक फिर से तय किया. इस समय का उल्लंघन करने वाले रात के ऑपरेशन को हफ़्ते में दो बार से ज़्यादा नहीं करने दिया और इस दौरान हर फ़्लाइट में रात की लैंडिंग को दो तक सीमित कर दिया. लुम्बा ने कहा, “ये पाबंदियां मनमाने ढंग से नहीं हैं.” “ये इस बात पर आधारित हैं कि इंसान का शरीर असल में कैसे काम करता है.”

एविएशन एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि जमा होने वाली थकान को एक दिन की छुट्टी से ठीक नहीं किया जा सकता. यह हफ़्तों तक नींद में रुकावट, रात में ऑपरेशन और ज़्यादा ड्यूटी के घंटों के दौरान चुपचाप बनता है, जिससे गलतियों, धीमी प्रतिक्रिया और कॉकपिट में अचानक मेडिकल अक्षमता का खतरा भी बढ़ जाता है.

लुंबा के अनुसार, आधी रात से सुबह 6 बजे के बीच रेगुलर नींद में रुकावट से कुछ समय की थकान होती है. उन्होंने कहा, "यह हफ़्ते में कम से कम 48 घंटे के आराम से कम हो जाती है, जिसमें दो लोकल रातें भी शामिल हैं." "अगर कुछ समय की थकान आराम से कम नहीं होती है, तो यह ज़्यादा खतरनाक जमा होने वाली थकान की ओर ले जाती है."

लुंबा ने ETV भारत को बताया, "सुबह 4-6 बजे के बीच के समय को WOCL, यानी सर्कडियन लो की विंडो के नाम से जाना जाता है." "इस समय के दौरान नींद में कोई भी रुकावट शरीर को थका देती है. WOCL में बार-बार रुकावट से थकान होती है, जो एक मानसिक स्थिति है जब कोई व्यक्ति कम अलर्ट हो जाता है, कॉन्संट्रेशन खो देता है और गलतियां करने की संभावना होती है."

एविएशन के पुराने जानकार कैप्टन शक्ति लुंबा बताते हैं कि पायलट की थकान सिर्फ थकान महसूस करने से नहीं होती. यह इंसानी बायोलॉजी में है.

पायलट की बीमारी, फ्लाइट में काम न कर पाना, फ्लाइट डायवर्जन और अचानक फ्लाइट कैंसल होने के हाल के मामलों ने भारत के एविएशन रेगुलेटर को एक लंबे समय से टल रहे मुद्दे का सामना करने पर मजबूर कर दिया है. क्या एयरलाइंस टाइट शेड्यूल और कम खर्च के चक्कर में पायलटों को सेफ लिमिट से आगे भेज रही हैं. इस बहस के सेंटर में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम और उनके सख्त लागू होने के बाद ऑपरेशनल दिक्कतें हैं, खासकर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में.

नई दिल्ली: पायलट की सतर्कता एविएशन का अनदेखा सेफ्टी नेट है. हर कमर्शियल फ्लाइट न सिर्फ टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और प्रोसीजर पर निर्भर करती है, बल्कि कंट्रोल में मौजूद इंसानों की फिजिकल और मेंटल तैयारी पर भी निर्भर करती है. हालांकि पायलट कड़ी ट्रेनिंग, मेडिकल स्क्रीनिंग और बार-बार चेकअप से गुजरते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि थकान, खासकर पुरानी और बहुत ज़्यादा थकान, फ्लाइट सेफ्टी के लिए सबसे कम पहचाने जाने वाले खतरों में से एक है.

साइकोलॉजिकल नजरिए से, थकान से अलर्टनेस, फोकस और जजमेंट कम हो जाता है, जिससे फ्लाइट के जरूरी फेज में गलतियों का चांस बढ़ जाता है.

उन्होंने बताया, “थका हुआ दिमाग जानकारी को धीरे-धीरे और गलत तरीके से प्रोसेस करता है, जिससे फैसले लेने में दिक्कत हो सकती है. खासकर इमरजेंसी में. गंभीर मामलों में, बहुत ज़्यादा थकान से फ्लाइट में काम करना भी बंद हो सकता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अलर्टनेस, याददाश्त बनाए रखने और कॉकपिट में अचानक आने वाली सिचुएशन में असरदार तरीके से रिस्पॉन्ड करने की काबिलियत के लिए पूरा आराम जरूरी है.”

ट्रिगर इवेंट्स जिनकी वजह से रेगुलेटरी एक्शन लेना पड़ा

एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पायलट की बीमारी और काम न करने से जुड़ी हाल की घटनाओं ने एक टिपिंग पॉइंट का काम किया. कैप्टन लुम्बा ने कहा, “ये वो ट्रिगर थे, जिनकी वजह से DGCA को थकान को मैनेज करने के लिए एक्शन लेना पड़ा.”

ALPA (एयर लाइन पायलट्स एसोसिएशन) के एक अधिकारी ने कहा कि दो गंभीर मामले, एक अगस्त 2023 में फ्लाइट से पहले, और दूसरा अप्रैल 2025 में फ्लाइट के बाद, थकान को ठीक से मैनेज न किए जाने के खतरों को सामने लाते हैं.

अधिकारी ने कहा, “कई मामलों को एयरलाइंस दबा देती हैं, लेकिन इन घटनाओं ने FDTL लागू करने के लिए 20 साल से चल रहे संघर्ष को और तेज कर दिया, जिसके खिलाफ एयरलाइंस ने लागत कम करने के लिए सफलतापूर्वक लॉबी की थी.”

एयरलाइंस विरोध क्यों करती हैं: इकोनॉमिक्स बनाम सेफ्टी

कैप्टन लुंबा का तर्क है कि FDTL का विरोध एयरलाइन इकोनॉमिक्स में है. उन्होंने कहा, "एयरलाइंस बॉटम-लाइन पर फोकस करती हैं और रेगुलेटरी सेफ्टी को एफिशिएंसी, रेवेन्यू और प्रॉफिट में रुकावट मानती हैं." "वे कॉस्ट कम करने के लिए कम वर्कफोर्स रखते हैं."

एयरलाइन परफॉर्मेंस को ASKMs (अवेलेबल सीट किलोमीटर) का इस्तेमाल करके मापा जाता है, जबकि कॉस्ट और रेवेन्यू को CASK और RASK प्रति सीट किलोमीटर के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है.

लुंबा ने समझाया, "एक बिजनेस के तौर पर, एयरलाइंस CASK कम करने और RASK बढ़ाने की कोशिश करती हैं." "सेफ्टी महंगी है. इंडिगो जैसी कुछ एयरलाइंस सेफ्टी के लिए पेमेंट करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि इससे CASK बढ़ जाता है."

उन्होंने आगे कहा, "सिर्फ देश का सेफ्टी रेगुलेटर ही यह पक्का कर सकता है कि एयरलाइंस सेफ्टी रेगुलेशन का पालन करें." "भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में ऐसा किया जाता है."

ALPA अधिकारी ने भी यही बात दोहराई, रोस्टरिंग और पे स्ट्रक्चर में गलतियों की ओर इशारा करते हुए. अधिकारी ने कहा, "पायलटों को तभी पेमेंट किया जाता है, जब वे उड़ रहे होते हैं." “एयरपोर्ट पर इंतजार करने या देरी होने पर उन्हें पैसे नहीं मिलते. एयरलाइन का सॉफ्टवेयर हर पायलट से ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट टाइम लेने के लिए डिजाइन किया गया है, बिना कुल ड्यूटी टाइम का ठीक से हिसाब रखे.” अधिकारी ने कहा कि रात की फ़्लाइट, खासकर सुबह 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच, “थकान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं”, और कहा कि एयरलाइनों ने पायलटों की संख्या को ठीक से बढ़ाए बिना दिसंबर 2024 के मुकाबले दिसंबर 2025 में रात के ऑपरेशन बढ़ा दिए.

लंबे वॉर्निंग पीरियड के बावजूद इंडिगो क्यों जूझ रही थी

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन होने के नाते, इंडिगो के पास फेज-2 FDTL नियमों का पालन करने के लिए सबसे लंबा तैयारी का समय था. फिर भी, जब नियम सख्त हुए, तो इसमें बड़े पैमाने पर देरी और कैंसलेशन हुए.

कैप्टन लुम्बा का कहना है कि इसका कारण स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस था, जागरूकता की कमी नहीं.

उन्होंने कहा, "सीधी सी बात है, उन्हें भरोसा था कि लॉबिंग और उनकी मोनोपॉली के कारण उनके दबदबे के कारण फेज-2 FDTL को लागू करने से पीछे हट जाएगा." "उन्हें जो चाहिए था, वो किसी भी तरह मिल गया."

ALPA अधिकारी ने गहरी स्ट्रक्चरल समस्याओं की ओर इशारा करते हुए कहा, "आर्टिफिशियली कम सैलरी, छह से बारह महीने का लंबा नोटिस पीरियड, नए पायलटों को इतनी तेजी से ट्रेन न कर पाना कि वे इंडिगो छोड़ने वाले अनुभवी पायलटों की जगह ले सकें, रिटेंशन उपायों की कमी, और यहां तक ​​कि नॉन-पोचिंग एग्रीमेंट भी."

हालांकि, जब DGCA ने शेड्यूल में कटौती लागू की, तो अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन स्थिर हो गए. “वे पहले से ही कम से कम कैंसलेशन और देरी के साथ काम कर रहे हैं. फ़्लाइट शेड्यूल कम होने से हालात नॉर्मल होने में तेजी आई है.”

रुकावटें कब तक जारी रहेंगी?

कैप्टन लुम्बा के अनुसार, रुकावटों का समय पूरी तरह से सरकार के रुख पर निर्भर करता है. उन्होंने कहा, "यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार रियायतें देती रहती है या हवाई सुरक्षा की कीमत पर एयरलाइन इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए एक नया FDTL लाती है." "या क्या वह पब्लिक सेफ्टी को सबसे ऊपर रखती है और आगे कोई रियायत नहीं देती है."

अगर सुरक्षा नियम पक्के रहते हैं, तो इंडिगो के पास दो विकल्प होंगे. उपलब्ध कैप्टन के हिसाब से उड़ानें कम करना, या पायलटों की संख्या में काफी बढ़ोतरी करना. लुम्बा ने कहा, "दोनों से लागत बढ़ेगी."

डॉक्टरों और पायलट संस्थाओं का तर्क है कि अगर सुरक्षा बनाए रखनी है तो यह लागत जरूरी है.

ALPA अधिकारी ने कहा, "FDTL उन चीजों में से एक है जो सुरक्षा सुनिश्चित करती है." "लेकिन दूसरे सिस्टमिक बदलावों की भी जरूरत है, जैसे सही सैलरी स्ट्रक्चर, सही कल्चर, बिना सजा वाली थकान की रिपोर्टिंग, और कैडेट पायलट ट्रेनिंग का सही रेगुलेशन."

थकान कोई ऐसी परेशानी नहीं है, जिसे मैनेज किया जा सके; यह एक बायोलॉजिकल लिमिट है जिसे बातचीत से दूर नहीं किया जा सकता. जैसा कि मेदांता मूलचंद हार्ट सेंटर के डॉ. तरुण कुमार ने चेतावनी दी थी, अनियमित नींद और लंबे समय तक ड्यूटी करने से रिएक्शन टाइम और फैसले लेने से लेकर याददाश्त और मोटर स्किल्स तक सब कुछ खराब हो जाता है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है.