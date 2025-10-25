ETV Bharat / bharat

मिथिला की संस्कृति में पाग क्यों है इतना खास, क्या है इससे जुड़ी मान्यता, जानिए इससे जुड़ी हर एक चीज

मिथिला की संस्कृति का बेहद खास प्रतीक में से एक पाग भी है. ये क्यों इतना खास है इस रिपोर्ट में जानिए.

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 25, 2025 at 8:42 PM IST

9 Min Read
रिपोर्ट: आदित्य कुमार झा

मधुनबी: मिथिला की संस्कृति में 'पाग' केवल सिर पर पहनने वाला वस्त्र नहीं, बल्कि सम्मान, परंपरा और गौरव का प्रतीक है. किसी का स्वागत करना हो, विवाह या धार्मिक अनुष्ठान हो, अथवा किसी विशिष्ट व्यक्ति को सम्मान देना हो, मिथिला में पाग के बिना कोई कार्यक्रम पूरा नहीं माना जाता. यही कारण है कि जब भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई अन्य विशिष्ट अतिथि मिथिला आते हैं, तो उन्हें 'मिथिला का पाग पहनाकर सम्मानित किया जाता है.

पाग को लेकर हो रही राजनीति: पिछले कुछ दिनों से पार्क को लेकर मिथिला में एक बहस चल रही है. दरभंगा के अलीनगर से भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के प्रचार में आई उत्तर प्रदेश की विधायक केतकी सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान मिथिला के प्रतीक के रूप में पाग को फेंकते हुए लोगों से कहा कि यहां की प्रतीक मैथिली ठाकुर है. इस पर विवाद हो गया है. हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात के लिए लोगों से क्षमा याचना करते हुए कहा कि उनके कहने का अर्थ वह नहीं था, वह मैथिली ठाकुर के सम्मान को जोड़ कर लोगों के बीच अपनी बात रख रहे थे.

धार्मिक एकता का उदाहरण: मिथिला के इस गौरवशाली प्रतीक के पीछे एक अनूठी कहानी है. पाग बनाने का काम सदियों से मुस्लिम परिवार करते आ रहे हैं. मधुबनी के आसपास के कई गांवों रांटी, चकदह, पिलखबार और राजनगर क्षेत्र के कई गांवों में मुस्लिम कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी पाग निर्माण से जुड़े हैं. यह परंपरा धार्मिक सौहार्द और सांस्कृतिक एकता का ज्वलंत उदाहरण है, जहां धर्म की दीवारें टूटती हैं और संस्कृति सबको जोड़ती है.

कैसे बनता है मिथिला की पाग: पाग तैयार करने की प्रक्रिया बेहद मेहनत और निपुणता का काम है. सबसे पहले मजबूत कागज के कूट एवं पतले प्लाई को काटकर सांचा तैयार किया जाता है. उसके सफेद या लाल रंग के कागज से उसे नया रूप दिया जाता है. इसके बाद ढांचे पर लाल, उजाला, पीला से लिखे हुए कपड़ा चढ़ाकर उसका आकार तैयार किया जाता है. फिर उस पर महीन कपड़े की परतें चढ़ाई जाती हैं और मिथिला पेंटिंग एवं सुनहरे किनारों से सजाया जाता है. खास अवसरों के लिए ‘लाल पाग’ और ‘मखमली पाग’ बनाई जाती है, जिनमें सुनहरी जरी का उपयोग होता है. यह पूरा काम हाथ से किया जाता है. एक पाग तैयार करने में 2 से 3 घंटे तक लग जाते हैं.

धार्मिक सौहार्द की मिसाल: पाग निर्माण में लगे मुस्लिम परिवार इसे केवल रोजगार नहीं, बल्कि मिथिला की परंपरा से जुड़ी सेवा मानते हैं. मधुबनी के रामपट्टी गांव के मुस्लिम टोला के रहने वाले मो मुस्तकिम की तीन पीढ़ी पाग निर्माण से जुड़े हुए हैं. उनके दादाजी के बाद उसे विरासत को उनके पिताजी ने संभाला और अब इस विरासत को यह संभाल रहे हैं. मो मुस्तकिम का कहना है कि धंधा तो ठीक ही चल रहा है लेकिन जितना लागत एक पाग बनाने में लग रहा है उतना लाभ नहीं मिल रहा है. उन्होंने बताया कि 2008 से वह इस धंधे में जुड़े हुए हैं इससे पहले उनके पिताजी और उनके दादाजी इसी धंधे से जुड़े हुए थे.

“हमारे पूर्वजों ने यह काम शुरू किया था, और आज भी हम इसे सम्मान और गर्व से करते हैं.” मधुबनी के अलवे दरभंगा सीतामढ़ी झंझारपुर मुजफ्फरपुर बेनीपट्टी यहां तक की दिल्ली के व्यापारी भी उनके यहां से पाग खरीद कर ले जाते हैं. " मो मुस्तकिम- पाग के कारीगर

एक दिन में 35 पाग: मो. मुस्तकिम बताते हैं कि पार्क के निर्माण में बहुत मेहनत लगता है. महीन कारीगरी का काम है एक दिन में 30 से 35 पाग का निर्माण हम लोग कर लेते हैं. उन्होंने बताया कि पांच लोगों का उनका परिवार है पति-पत्नी के अलावा तीन बेटियां हैं और रोजगार का यही एक साधन है. दिन भर में 30-35 पाग पूरे परिवार के लोग मिलकर बना लेते हैं.
पाग की लागत: ईटीवी भारत से बातचीत में मो मुस्तकिम ने बताया कि एक पाग बनाने की लागत 15 पड़ती है, और उसे वह लोग थोक व्यापारी को ₹50 पीस के हिसाब से देते हैं. सदा पाग वह लोग ₹50 में बेचते हैं जबकि मिथिला पेंटिंग वाला पाग 70 रुपए में बेचते हैं, क्योंकि ₹20 पेंटिंग की लागत आती है. कुल मिलाकर देखा जाए तो ₹30 से ₹35 लागत आती है और ₹70 तक में पाग बेचते हैं.

लग्न के समय में डिमांड: मो मुस्तकिम ने बताया कि लग्न का समय आते ही पाग की डिमांड बढ़ जाती है. पाग हर धार्मिक काम जैसे मुंडन यज्ञोपवीत, विवाह, यज्ञ, समधी मिलन एवं किसी को सम्मानित करने में इसका उपयोग होता है. लग्न के समय में पूरा परिवार दिनभर इसे बनाने में लगे रहते हैं. क्योंकि इसके बनाने का काम बहुत ही बारिक है कागज का कटिंग हो उसको साटना हो फिर उसको फाइनल टच दिया जाता है. उनके इस काम में उनकी पत्नी और बच्चियां भी हाथ बटाती है.

पाग बनाने पर गर्व: मो मुस्तकिम का कहना है कि मिथिला की इस संस्कृति से जुड़ने के लिए उनको गर्व महसूस होता है. सभी हिंदू भाई मुझे इस काम के लिए सम्मान देते हैं. मुझे इसका ऑर्डर देने के लिए और मुझसे मिलने के लिए दूर-दूर के लोग आते हैं. "मेरे बनाए पाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पहन चुके हैं. हमारे बने हुए पाग न केवल बिहार के नेता बल्कि बाहर के लोग भी ले जाते हैं. न केवल पाग बल्कि दोपटा भी लोगों को सम्मानित करने के लिए ले जाते हैं." मो मुस्तकिम, पाग कारीगर
उचित कीमत नहीं: मो मुस्तकिम का कहना है कि पाग सम्मान का प्रतीक है और इसको बनाने में बहुत मेहनत होता है. जितना मेहनत होता है उतनी कीमत नहीं मिल पाती है. बिहार सरकार लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्कीम चल रही है, लेकिन इन लोगों को अब तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है. मो मुस्तकिम का कहना है कि तीसरी पीढ़ी में वह है और इस धंधे में जुड़े हुए हैं उम्मीद है कि मेरी आगे की पीढ़ी भी इसी धंधे से जुड़ी रहेगी. लेकिन कभी-कभी यह लगने लगता है कि इसमें लागत के हिसाब से मुनाफा कम है घर चलाने में परेशानी होने लगती है तो मन परेशान हो जाता है.
हम लोग गांव की महिला है पाग बनाने के काम से जुड़ी हुई है. घरेलू महिला है तो घर में रहकर इसी काम में जुड़ी हुई है क्योंकि गरीबी में परिवार भी चलना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा. यही कारण है कि परिवार के लोगों के साथ मिलकर पाग बना रहे हैं. साल में कितना का पाग बेचते हैं इसका तो हिसाब नहीं है जैसे-जैसे पाग बनता रहता है ग्राहक आते हैं और खरीद कर ले जाते हैं. जुबेदा खातून, पाग कारीगर

कारीगरों का दर्द: मधुबनी के पिलखवार गांव के रहने वाले मो तौहीद का कहना है कि मिथिलांचल की संस्कृति से जुड़ी हुई हर चीज चाहे वह पार्क हो दोपटा हो पेंटिंग हो सब वह लोग मिलकर बनाते हैं. इनके खरीदार न केवल मधुबनी के हैं बल्कि बिहार के अन्य जिलों के लोग भी आकर यह खरीदने लगे हैं दिन भर में 50 से 60 पीस पाग वह अलग बना लेते हैं.

"पाग मिथिला की अस्मिता का प्रतीक बन चुकी है. अब तो कई संस्थाओं के द्वारा और कई सांस्कृतिक संस्थानों ने ‘पाग दिवस’ मनाने की परंपरा शुरू की है. यह केवल टोपी का रूप नहीं, बल्कि सम्मान, परंपरा और एकता का प्रतीक बन गया है. मिथिला की पाग आज भी यह सिखाती है कि संस्कृति का असली अर्थ जोड़ना है, बांटना नहीं और यह कार्य मिथिला के उन कारीगरों ने बखूबी निभाया है जो धर्म से ऊपर उठकर परंपरा को जीवित रखे हुए हैं."- इंद्र मोहन झा, वरिष्ठ पत्रकार
मिथिला की सांस्कृतिक पहचान: वरिष्ठ पत्रकार इंद्र मोहन झा का मानना है कि पाग मिथिला की अस्मिता का प्रतीक बन चुकी है. अब तो कई संस्थाओं के द्वारा और कई सांस्कृतिक संस्थानों ने ‘पाग दिवस’ मनाने की परंपरा शुरू की है. यह केवल टोपी का रूप नहीं, बल्कि सम्मान, परंपरा और एकता का प्रतीक बन गया है. मिथिला की पाग आज भी यह सिखाती है कि संस्कृति का असली अर्थ जोड़ना है, बांटना नहीं और यह कार्य मिथिला के उन कारीगरों ने बखूबी निभाया है जो धर्म से ऊपर उठकर परंपरा को जीवित रखे हुए हैं.


