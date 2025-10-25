ETV Bharat / bharat

मिथिला की संस्कृति में पाग क्यों है इतना खास, क्या है इससे जुड़ी मान्यता, जानिए इससे जुड़ी हर एक चीज

पाग को लेकर हो रही राजनीति: पिछले कुछ दिनों से पार्क को लेकर मिथिला में एक बहस चल रही है. दरभंगा के अलीनगर से भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के प्रचार में आई उत्तर प्रदेश की विधायक केतकी सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान मिथिला के प्रतीक के रूप में पाग को फेंकते हुए लोगों से कहा कि यहां की प्रतीक मैथिली ठाकुर है. इस पर विवाद हो गया है. हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात के लिए लोगों से क्षमा याचना करते हुए कहा कि उनके कहने का अर्थ वह नहीं था, वह मैथिली ठाकुर के सम्मान को जोड़ कर लोगों के बीच अपनी बात रख रहे थे.

मिथिला के इस गौरवशाली प्रतीक के पीछे एक अनूठी कहानी है. पाग बनाने का काम सदियों से मुस्लिम परिवार करते आ रहे हैं. मधुबनी के आसपास के कई गांवों रांटी, चकदह, पिलखबार और राजनगर क्षेत्र के कई गांवों में मुस्लिम कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी पाग निर्माण से जुड़े हैं. यह परंपरा धार्मिक सौहार्द और सांस्कृतिक एकता का ज्वलंत उदाहरण है, जहां धर्म की दीवारें टूटती हैं और संस्कृति सबको जोड़ती है.



धार्मिक सौहार्द का प्रतीक है पाग (ईटीवी भारत) कैसे बनता है मिथिला की पाग: पाग तैयार करने की प्रक्रिया बेहद मेहनत और निपुणता का काम है. सबसे पहले मजबूत कागज के कूट एवं पतले प्लाई को काटकर सांचा तैयार किया जाता है. उसके सफेद या लाल रंग के कागज से उसे नया रूप दिया जाता है. इसके बाद ढांचे पर लाल, उजाला, पीला से लिखे हुए कपड़ा चढ़ाकर उसका आकार तैयार किया जाता है. फिर उस पर महीन कपड़े की परतें चढ़ाई जाती हैं और मिथिला पेंटिंग एवं सुनहरे किनारों से सजाया जाता है. खास अवसरों के लिए ‘लाल पाग’ और ‘मखमली पाग’ बनाई जाती है, जिनमें सुनहरी जरी का उपयोग होता है. यह पूरा काम हाथ से किया जाता है. एक पाग तैयार करने में 2 से 3 घंटे तक लग जाते हैं.



धार्मिक सौहार्द की मिसाल: पाग निर्माण में लगे मुस्लिम परिवार इसे केवल रोजगार नहीं, बल्कि मिथिला की परंपरा से जुड़ी सेवा मानते हैं. मधुबनी के रामपट्टी गांव के मुस्लिम टोला के रहने वाले मो मुस्तकिम की तीन पीढ़ी पाग निर्माण से जुड़े हुए हैं. उनके दादाजी के बाद उसे विरासत को उनके पिताजी ने संभाला और अब इस विरासत को यह संभाल रहे हैं. मो मुस्तकिम का कहना है कि धंधा तो ठीक ही चल रहा है लेकिन जितना लागत एक पाग बनाने में लग रहा है उतना लाभ नहीं मिल रहा है. उन्होंने बताया कि 2008 से वह इस धंधे में जुड़े हुए हैं इससे पहले उनके पिताजी और उनके दादाजी इसी धंधे से जुड़े हुए थे.



पाग का सांस्कृतिक महत्व (ईटीवी भारत) “हमारे पूर्वजों ने यह काम शुरू किया था, और आज भी हम इसे सम्मान और गर्व से करते हैं.” मधुबनी के अलवे दरभंगा सीतामढ़ी झंझारपुर मुजफ्फरपुर बेनीपट्टी यहां तक की दिल्ली के व्यापारी भी उनके यहां से पाग खरीद कर ले जाते हैं. " मो मुस्तकिम- पाग के कारीगर



एक दिन में 35 पाग: मो. मुस्तकिम बताते हैं कि पार्क के निर्माण में बहुत मेहनत लगता है. महीन कारीगरी का काम है एक दिन में 30 से 35 पाग का निर्माण हम लोग कर लेते हैं. उन्होंने बताया कि पांच लोगों का उनका परिवार है पति-पत्नी के अलावा तीन बेटियां हैं और रोजगार का यही एक साधन है. दिन भर में 30-35 पाग पूरे परिवार के लोग मिलकर बना लेते हैं.

पाग की लागत: ईटीवी भारत से बातचीत में मो मुस्तकिम ने बताया कि एक पाग बनाने की लागत 15 पड़ती है, और उसे वह लोग थोक व्यापारी को ₹50 पीस के हिसाब से देते हैं. सदा पाग वह लोग ₹50 में बेचते हैं जबकि मिथिला पेंटिंग वाला पाग 70 रुपए में बेचते हैं, क्योंकि ₹20 पेंटिंग की लागत आती है. कुल मिलाकर देखा जाए तो ₹30 से ₹35 लागत आती है और ₹70 तक में पाग बेचते हैं.



लग्न के समय में डिमांड: मो मुस्तकिम ने बताया कि लग्न का समय आते ही पाग की डिमांड बढ़ जाती है. पाग हर धार्मिक काम जैसे मुंडन यज्ञोपवीत, विवाह, यज्ञ, समधी मिलन एवं किसी को सम्मानित करने में इसका उपयोग होता है. लग्न के समय में पूरा परिवार दिनभर इसे बनाने में लगे रहते हैं. क्योंकि इसके बनाने का काम बहुत ही बारिक है कागज का कटिंग हो उसको साटना हो फिर उसको फाइनल टच दिया जाता है. उनके इस काम में उनकी पत्नी और बच्चियां भी हाथ बटाती है.