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सुप्रीम कोर्ट ने मरीजों की सुरक्षा के लिए दवा की कीमतों पर व्यापक नियंत्रण पर जोर डाला

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एंटी-कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को एमआरपी के 30 परसेंट पर लिमिट करने के केंद्र के कदम पर सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि यह जवाब खुश होने वाली कोई बात नहीं है और पूछा कि दूसरी दवाओं के लिए भी ऐसी ही राहत क्यों नहीं दी जा सकती.

जबकि सरकार ने तर्क दिया कि इस कदम से मरीजों को सालाना 2,500 करोड़ रुपये की बचत होगी. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट मार्जिन (विक्रय मूल्य - लागत मूल्य का अंतर) की ओर इशारा किया-स्टेंट की कीमत पांच गुना अधिक से लेकर सलाइन ड्रिप की कीमत लगभग 25 गुना तक – और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था के लिए दबाव डाला. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, 'आप दवाओं की पूरी रेंज को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते?'

इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बेंच के सामने केंद्र की तरफ से पैरवी की. न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि खुदरा विक्रेता के लिए एक स्टेंट की कीमत 5,000 रुपये थी और एमआरपी 25,000 रुपये थी. केंद्र ने पहले भी अस्पतालों द्वारा कैंसर की दवाओं पर भारी मार्जिन (विक्रय मूल्य - लागत मूल्य का अंतर) के लिए शीर्ष अदालत की कड़ी आलोचना का सामना किया था, ने कहा कि सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को एमआरपी के 30 प्रतिशत पर सीमित करने का महत्वपूर्ण फैसला किया है, जिससे मरीजों को लगभग 2,500 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होने की उम्मीद है. सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि खेल यह है कि किस दवा को डीपीसीओ (ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर) के तहत लाया जाए और किस दवा को बाहर रखा जाए, और यही पूरा मामला है. बेंच ने पूछा, 'पेटेंटेड दवा या पेटेंटेड ड्रग या डिवाइस के अलावा किसी भी दवा को डीपीसीओ (ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर) के दायरे से बाहर रखने की जरूरत क्यों है?' भाटी ने कहा कि प्राइसिंग पॉलिसी का सिर्फ एक हिस्सा है और 2012 में चार हिस्सों वाली पॉलिसी बनाई गई थी. एरिस्टो पोविडॉन 20जीएम का उदाहरण देते हुए बेंच ने कहा कि यह एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है. पैक साइज 20जीएम, एमआरपी 6,455 रुपये, सेलर को कीमत 1,355 रुपये. बेंच ने पूछा, 'क्या आप बता सकते हैं कि यह डीपीसीओ (ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर) का हिस्सा क्यों नहीं है? एजिथ्रोमाइसिन, 250-टैब, पैक साइज 20…एमआरपी 78.39 और पीटीएस 2,850 रुपये. क्या आप प्लीज इस बड़े अंतर को कम कर सकते हैं?' 00