सुप्रीम कोर्ट ने मरीजों की सुरक्षा के लिए दवा की कीमतों पर व्यापक नियंत्रण पर जोर डाला
कोर्ट ने कहा कि खेल यह है कि किस दवा को डीपीसीओ के तहत लाया जाए और किस दवा को बाहर रखा जाए.
By Sumit Saxena
Published : October 13, 2026 at 7:10 AM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एंटी-कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को एमआरपी के 30 परसेंट पर लिमिट करने के केंद्र के कदम पर सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि यह जवाब खुश होने वाली कोई बात नहीं है और पूछा कि दूसरी दवाओं के लिए भी ऐसी ही राहत क्यों नहीं दी जा सकती.
जबकि सरकार ने तर्क दिया कि इस कदम से मरीजों को सालाना 2,500 करोड़ रुपये की बचत होगी. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट मार्जिन (विक्रय मूल्य - लागत मूल्य का अंतर) की ओर इशारा किया-स्टेंट की कीमत पांच गुना अधिक से लेकर सलाइन ड्रिप की कीमत लगभग 25 गुना तक – और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था के लिए दबाव डाला. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, 'आप दवाओं की पूरी रेंज को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते?'
इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बेंच के सामने केंद्र की तरफ से पैरवी की. न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि खुदरा विक्रेता के लिए एक स्टेंट की कीमत 5,000 रुपये थी और एमआरपी 25,000 रुपये थी.
केंद्र ने पहले भी अस्पतालों द्वारा कैंसर की दवाओं पर भारी मार्जिन (विक्रय मूल्य - लागत मूल्य का अंतर) के लिए शीर्ष अदालत की कड़ी आलोचना का सामना किया था, ने कहा कि सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को एमआरपी के 30 प्रतिशत पर सीमित करने का महत्वपूर्ण फैसला किया है, जिससे मरीजों को लगभग 2,500 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होने की उम्मीद है.
सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि खेल यह है कि किस दवा को डीपीसीओ (ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर) के तहत लाया जाए और किस दवा को बाहर रखा जाए, और यही पूरा मामला है. बेंच ने पूछा, 'पेटेंटेड दवा या पेटेंटेड ड्रग या डिवाइस के अलावा किसी भी दवा को डीपीसीओ (ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर) के दायरे से बाहर रखने की जरूरत क्यों है?'
भाटी ने कहा कि प्राइसिंग पॉलिसी का सिर्फ एक हिस्सा है और 2012 में चार हिस्सों वाली पॉलिसी बनाई गई थी. एरिस्टो पोविडॉन 20जीएम का उदाहरण देते हुए बेंच ने कहा कि यह एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है. पैक साइज 20जीएम, एमआरपी 6,455 रुपये, सेलर को कीमत 1,355 रुपये. बेंच ने पूछा, 'क्या आप बता सकते हैं कि यह डीपीसीओ (ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर) का हिस्सा क्यों नहीं है? एजिथ्रोमाइसिन, 250-टैब, पैक साइज 20…एमआरपी 78.39 और पीटीएस 2,850 रुपये. क्या आप प्लीज इस बड़े अंतर को कम कर सकते हैं?'
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बेंच ने भाटी से आगे पूछा, 'कीमत तय करने से मैन्युफैक्चरर को क्या फायदा होता है? एमआरपी पर बेचने की कीमत से 400 गुना ज़्यादा है. एक वजह बताओ? मरीज के लिए मददगार एक वजह बताओ, जो आखिर में कंज्यूमर है.' जस्टिस मेहता ने जोर देकर कहा, 'कोर्ट को मरीज के लिए एक फ़ायदेमंद वजह बताइए.'
भाटी ने कहा कि बहुत कम कीमत वाले प्रोडक्ट को रिटेलर्स के लिए आकर्षक बनाने और बेचने के लिए आम तौर पर ज़्यादा मार्जिन की जरूरत होती है. उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मामलों में ज़्यादा मार्जिन इसलिए ज़रूरी है ताकि कंज्यूमर को ऐसी दवाएं मिल सकें. भाटी ने कहा, 'हमारी चिंता यह है कि प्राइसिंग और उपलब्धता के बीच बैलेंस होना चाहिए. दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए कुछ हद तक मार्केट में कुछ भूमिका होनी चाहिए. इसलिए हम दवाओं के पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल नहीं करना चाहते.'
जस्टिस नाथ ने पूछा, 'आप दवाओं की पूरी रेंज को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते?'
बेंच ने कहा कि एंटी-कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन को मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) के 30 परसेंट पर कैप करने पर केंद्र का जवाब खुश होने वाली कोई बात नहीं है और सवाल किया कि सरकार दूसरी दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर कैप क्यों नहीं लगा सकती. जस्टिस मेहता ने कहा, 'यह तो शुरुआत भी नहीं है और यह कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों की वजह से हुआ है.'
बेंच ने कहा कि केंद्र का जवाब काफी नहीं था और बताया कि एक सिंगल सलाइन ड्रिप बाजार में 270 रुपये में बिक रही थी, जबकि उसकी असली कीमत 11 रुपये थी. जब केंद्र के लॉ ऑफिसर मौजूदा सिस्टम को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो बेंच ने कहा, 'खुश होने वाली कोई बात नहीं है. असल में मरीजों के फायदे के लिए कुछ भी नहीं है.'
मेहता ने कहा कि सरकार ने एंटी-कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को एमआरपी के 30 परसेंट पर लिमिट करने का एक जरूरी कदम उठाया है. इससे मरीजों को लगभग 2,500 करोड़ रुपये की बचत होगी. जस्टिस नाथ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि कोर्ट यह नहीं समझ पा रहा है कि अगर सरकार एंटी-कैंसर दवाओं की कीमत लिमिट कर सकती है, तो वह सभी दवाओं को इस सिस्टम के तहत क्यों नहीं ला सकती.
बेंच ने कहा, 'हम समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, आरएंडडी कॉस्ट और दूसरी सभी एक्स्ट्रा कॉस्ट हैं, लेकिन ये सभी एमआरपी में शामिल हैं. उन्हें असल कीमत से 400 गुना ज़्यादा बेचने की इजाजत देने के पीछे क्या लॉजिक है? आप इसकी इजाजत कैसे दे सकते हैं?' टॉप कोर्ट डीपीसीओ, 2013 के तहत दवाओं की कीमतों के रेगुलेशन, जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल डिवाइस पर कंट्रोल से जुड़ी पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था.