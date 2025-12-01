ETV Bharat / bharat

टीएमसी का बड़ा सवाल! अरुणाचल, मणिपुर में म्यांमार सीमा पर क्यों गायब है 'SIR'

उन्होंने न सिर्फ म्यांमार बॉर्डर, बल्कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर वाले दूसरे राज्यों का भी मुद्दा उठाया.

आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक ने कहा, "BJP नेता कह रहे हैं कि एक करोड़ रोहिंग्या हैं. अगर रोहिंग्या बंगाल आते हैं, तो उन्हें अरुणाचल आना होगा. बंगाल का बॉर्डर म्यांमार से नहीं लगता. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर का बॉर्डर म्यांमार से लगता है. अगर इन चार राज्यों में से किसी एक में SIR नहीं हो रहा है, तो बंगाल में क्यों हो रहा है? आपका इरादा क्या है? अगर आपका इरादा घुसपैठ रोकना, गैर-कानूनी घुसपैठियों की पहचान करना, उनकी पहचान करके रिपोर्ट करना होता, तो आप पहले उसी जगह से घुसते जहां से वे घुस रहे हैं."

उन्होंने कहा कि अगर BJP नेता रोहिंग्या के बहाने बंगाल में SIR लागू करना चाहते हैं, तो उनके ज्योग्राफिकल नॉलेज पर सवाल उठना स्वाभाविक है. अभिषेक का तर्क है कि यह प्रोसेस, भारत के उन राज्यों में क्यों नहीं किया जा रहा है, जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है?

BJP नेताओं का दावा है कि राज्य में एक करोड़ रोहिंग्या या घुसपैठियों ने वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है. अभिषेक बनर्जी ने देश की ज्योग्राफिकल लोकेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी का मुद्दा उठाकर इस आरोप का जवाब दिया.

सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में 'सेवाश्रय 2' प्रोग्राम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने सवाल किया कि अगर केंद्र सरकार का मकसद घुसपैठ रोकना है, तो SIR सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों किया जा रहा है? साथ ही, डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक ने इस बात पर भी गुस्सा जताया कि प्रधानमंत्री SIR प्रोसेस की वजह से 40 लोगों की मौत को 'ड्रामा' कैसे कह सकते हैं.

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने दो मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार और ज्ञानेश गुप्ता के चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया है. पश्चिम बंगाल में चल रही वोटर लिस्ट रिवीजन यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया और संसद में प्रधानमंत्री की 'ड्रामा' वाली टिप्पणी के बीच अभिषेक ने ये सवाल उठाया है.

अभिषेक ने सवाल उठाया, "आप कह रहे हैं कि लोग बांग्लादेश से आए हैं, इसलिए बंगाल में SIR हो रहा है, तो फिर त्रिपुरा में SIR क्यों नहीं हो रहा है? त्रिपुरा बंगाल का बॉर्डर है, त्रिपुरा बांग्लादेश का बॉर्डर है. मेघालय बांग्लादेश का बॉर्डर है, मिजोरम बांग्लादेश का बॉर्डर है."

उन्होंने आरोप लगाया कि BJP का असली मकसद घुसपैठ रोकना नहीं है, बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए बंगालियों को चुन-चुनकर 'टारगेट' करना और पूरे बंगाल में आतंक फैलाना है.

दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्ष के हंगामे और मांगों को 'ड्रामा' बताया है. अभिषेक ने आज उस कमेंट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने राज्य में बिना प्लान के SIR प्रोसेस की वजह से BLOs और आम नागरिकों समेत करीब 40 लोगों की कथित मौत का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेंसिटिविटी पर सवाल उठाया.

तृणमूल सांसद ने गुस्से में कहा, "आज जो 40 लोग मरे, जिन्होंने अपनी मौत के लिए इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया. प्रधानमंत्री उन्हें ड्रामा कह रहे हैं. असल में, वह इंसानी मौत को ड्रामा कहते हैं. बिना प्लान के SIR की वजह से 40 लोग मरे, उसकी जिम्मेदारी कहां है?"

उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष का काम सरकार की गलतियां बताना और जवाबदेही मांगना है. क्या पहलगांव में हुए आतंकी हमले या दिल्ली ब्लास्ट पर सवाल उठाना ड्रामा है? क्या राज्य के बकाए पर सवाल उठाना ड्रामा है?"

अभिषेक ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन अब निष्पक्ष नहीं रहा, वे BJP सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं. जब कमीशन द्वारा नियुक्त BLOs बहुत ज़्यादा काम के बोझ से खुद को थका रहे हैं और नोट पर कमीशन पर उंगली उठा रहे हैं, तो सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती.

उन्होंने कहा, "सरकार जवाब नहीं देना चाहती. वे बिना किसी जवाबदेही के सत्ता का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन लोग सब कुछ देख रहे हैं. अगर कोई म्यांमार या बांग्लादेश बॉर्डर से घुसा है, तो जिम्मेदारी BSF और केंद्रीय गृह मंत्रालय की है. अब अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आम वोटरों को परेशान किया जा रहा है."

कुल मिलाकर, भले ही तृणमूल SIR की डेडलाइन बढ़ाने को अपनी नैतिक जीत मानती हो, अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि बंगाल के प्रति केंद्र सरकार के 'दोहरे' व्यवहार और बंगाल को एक बॉर्डर राज्य के तौर पर अलग से टारगेट करने के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी.