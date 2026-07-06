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श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव, यात्रियों के लिए जारी हुआ एडवायजरी

श्रीनगर: श्रीनगर एयरपोर्ट ने भले ही हफ्ते में दो बार रनवे को बंद करने का प्लान आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया हो, लेकिन सोमवार (6 जुलाई) को श्रीनगर एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें ठप रहेंगी.

एयरपोर्ट अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि, सोमवार को श्रीनगर एयरपोर्ट से कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट नहीं चल रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि, एयरलाइंस अपने फ्लाइट शेड्यूल को बदल रही है और फिर से शुरू कर रही है.

बताया गया है कि, प्रपोज्ड नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) को वापस ले लिया गया है, जिसमें सोमवार और मंगलवार को पूरा रनवे बंद करने का प्लान था. हवाई अड्डा प्राधिकरण की तरफ से जारी एक पैसेंजर एडवाइजरी में, यात्रियों को बताया गया कि एयरलाइंस एयरपोर्ट के बदले हुए ऑपरेशनल स्टेटस के हिसाब से अपने शेड्यूल अपडेट कर रही हैं. अधिकारियों ने कहा कि नए शेड्यूल प्रकाशित होने में कुछ समय लगेगा.

एडवाइजरी में कहा गया है, "सोमवार और मंगलवार के लिए फ्लाइट ऑपरेशन फिर से शुरू होने की उम्मीद है, जब संबंधित एयरलाइंस द्वारा बदले हुए शेड्यूल को प्रकाशित कर दिया जाएगा." यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले सीधे अपनी-अपनी एयरलाइंस से फ्लाइट का नवीनतम स्थिति चेक कर लें. एयरपोर्ट ने यात्रियों से यह भी कहा कि वे असली अपडेट के लिए सिर्फ आधिकारिक संचार चैनल पर ही भरोसा करें. यह नवीनतम एडवाइजरी एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा प्रपोज़्ड NOTAM को वापस लेने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है, जिसके कारण हर सोमवार और मंगलवार को पूरा रनवे बंद हो जाता.

बदले हुए इंतजाम के तहत, श्रीनगर एयरपोर्ट अक्टूबर 2026 तक रोज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलता रहेगा. हालांकि, इस दौरान रनवे मेंटेनेंस के लिए रात में बंद रहेगा. एयरपोर्ट अधिकारियों ने साफ किया कि इस साल पूरा रनवे या एयरफील्ड बंद नहीं होगा. इसके बजाय, एयरलाइंस बदले हुए ऑपरेटिंग टाइम में अपने फ्लाइट शेड्यूल को समायोजित करेंगी.