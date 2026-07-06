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श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव, यात्रियों के लिए जारी हुआ एडवायजरी

श्रीनगर एयरपोर्ट ने शनिवार को रनवे के रखरखाव के लिए सोमवार और मंगलवार को फ्लाइट ऑपरेशन रोकने का अपना पुराना प्रस्ताव वापस ले लिया है.

Why No Flights Are Operating From Srinagar Airport Today
श्रीनगर एयरपोर्ट (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 6, 2026 at 7:18 PM IST

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श्रीनगर: श्रीनगर एयरपोर्ट ने भले ही हफ्ते में दो बार रनवे को बंद करने का प्लान आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया हो, लेकिन सोमवार (6 जुलाई) को श्रीनगर एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें ठप रहेंगी.

एयरपोर्ट अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि, सोमवार को श्रीनगर एयरपोर्ट से कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट नहीं चल रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि, एयरलाइंस अपने फ्लाइट शेड्यूल को बदल रही है और फिर से शुरू कर रही है.

बताया गया है कि, प्रपोज्ड नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) को वापस ले लिया गया है, जिसमें सोमवार और मंगलवार को पूरा रनवे बंद करने का प्लान था. हवाई अड्डा प्राधिकरण की तरफ से जारी एक पैसेंजर एडवाइजरी में, यात्रियों को बताया गया कि एयरलाइंस एयरपोर्ट के बदले हुए ऑपरेशनल स्टेटस के हिसाब से अपने शेड्यूल अपडेट कर रही हैं. अधिकारियों ने कहा कि नए शेड्यूल प्रकाशित होने में कुछ समय लगेगा.

एडवाइजरी में कहा गया है, "सोमवार और मंगलवार के लिए फ्लाइट ऑपरेशन फिर से शुरू होने की उम्मीद है, जब संबंधित एयरलाइंस द्वारा बदले हुए शेड्यूल को प्रकाशित कर दिया जाएगा." यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले सीधे अपनी-अपनी एयरलाइंस से फ्लाइट का नवीनतम स्थिति चेक कर लें. एयरपोर्ट ने यात्रियों से यह भी कहा कि वे असली अपडेट के लिए सिर्फ आधिकारिक संचार चैनल पर ही भरोसा करें. यह नवीनतम एडवाइजरी एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा प्रपोज़्ड NOTAM को वापस लेने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है, जिसके कारण हर सोमवार और मंगलवार को पूरा रनवे बंद हो जाता.

बदले हुए इंतजाम के तहत, श्रीनगर एयरपोर्ट अक्टूबर 2026 तक रोज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलता रहेगा. हालांकि, इस दौरान रनवे मेंटेनेंस के लिए रात में बंद रहेगा. एयरपोर्ट अधिकारियों ने साफ किया कि इस साल पूरा रनवे या एयरफील्ड बंद नहीं होगा. इसके बजाय, एयरलाइंस बदले हुए ऑपरेटिंग टाइम में अपने फ्लाइट शेड्यूल को समायोजित करेंगी.

इस बीच, श्रीनगर एयरपोर्ट पर हाल के एयर ट्रैफिक के आंकड़ों से पता चलता है कि शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पैसेंजर की आवाजाही में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. 5 जुलाई को एयरपोर्ट ने 72 उड़ानों को हैंडल किया, जिसमें 36 आने वाली और 36 जाने वाली फ्लाइट्स शामिल थीं. कुल 13,031 यात्रियों ने एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया, जिसमें 6,654 आने वाले और 6,377 जाने वाले यात्री शामिल थे.

4 जुलाई को, एयरपोर्ट पर 66 उड़ान रिकॉर्ड की गईं, जो आने और जाने के बीच बराबर बंटी हुई थीं, जिसमें 11,829 पैसेंजर टर्मिनल से गुजरे. 3 जुलाई को, एयरपोर्ट से 64 फ्लाइट्स ऑपरेट हुईं, जिनमें 11,464 यात्री थे.

बढ़ता ट्रैफिक मौजूदा टूरिस्ट सीजन के दौरान कश्मीर आने-जाने के लिए विमान यात्रा की जबरदस्त डिमांड को दिखाता है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि वे एयरलाइंस के शेड्यूल में बदलाव पूरा करने तक यात्रियों के सब्र और सहयोग की तारीफ करते हैं. यात्रियों से फिर से कहा गया है कि वे परेशानी से बचने के लिए एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइंस से अपनी फ्लाइट की समय की पुष्टि कर लें.

ये भी पढ़ें: कश्मीर जाने वालों को राहत, श्रीनगर एयरपोर्ट को हर हफ्ते बंद करने का प्लान कैंसिल

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