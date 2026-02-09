नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बायो-मेडिकल वेस्ट को गहराई में दबाने की जांच क्यों कर रहा है?
बायोमेडिकल वेस्ट से व्यक्ति के स्वास्थ्य या पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है. इस पर एनजीटी ने राज्यों व यूटी से रिपोर्ट मांगी है.
नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को गहराई में दबाने के तरीके पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UT) के हिसाब से एक पूरी रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है.
यह निर्देश ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल वाली बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जारी किया. यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वैज्ञानिक-ई ने पेश की थी. यह रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के निर्देशों के मुताबिक बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 और गहराई में दफनाने के लिए सीपीसीबी की गाइडलाइंस को लागू करने से जुड़ा था.
कार्यवाही के दौरान, सीपीसीबी ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UT) के हिसाब से स्टेटस रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि राजस्थान, नगालैंड, उत्तर प्रदेश, असम और दूसरे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बायो-मेडिकल वेस्ट को गहराई में दबाने का काम अभी भी चल रहा है, जबकि कुछ राज्यों ने इसे धीरे-धीरे बंद कर दिया है या पूरी तरह से सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाएं (CBWTFs) पर निर्भर हैं.
सीपीसीबी ने ट्रिब्यूनल को दिए अपने जवाब में, अधिभोगी/स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (HCFs) द्वारा नियमों का पालन/गैर-पालन करने के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने की राज्य और केंद्र शासित प्रदेशवार स्थिति बताई है.
डीप बरियल के तय स्टैंडर्ड के हिसाब से
अपने जवाब में, सीपीसीबी ने उत्तर प्रदेश का हवाला देते हुए कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) ने बताया कि अभी 106 एचसीएफ गहरी खुदाई कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने सभी जिला स्तरीय प्राधिकारी जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान के लिए गहराई में दफनाने कर धीरे-धीरे खत्म करने के निर्देश जारी किए हैं.
इसमें कहा गया है कि अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHCs), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs) (ब्लॉक-लेवल और शहरी दोनों), आदर्श मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग , उप-केन्द्रों (जहां डिलीवरी होती है), और ट्रॉमा सेंटर्स से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को ऑथराइज्ड कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ (CBWTFs) के ज़रिए मैनेज और डिस्पोज करने के लिए एक टेंडर प्रोसेस शुरू किया गया है. यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा गहराई से इसके अनुपालन का सत्यापन प्रक्रिया में है.
राजस्थान का उल्लेख करते हुए, सीपीसीबी ने बताया कि एसपीसीबी ने प्रस्तुत किया कि सुविधाओं का उपयोग करने वाले 291 एचसीएफ में से 205 जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार गहराई से दफनाने के लिए निर्धारित मानकों के साथ गैर-अनुपालन पाए गए.
एसपीसीबी ने आगे बताया कि संबंधित एचसीएफ को बताए गए मानकों का पालन पक्का करने के लिए सुधार के कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. महाराष्ट्र का हवाला देते हुए, सीपीसीबी ने अपने जवाब में कहा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को उन पीएचसी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो गहरी दफन सुविधा का उपयोग कर रहे हैं.
इसके अलावा, गहराई से दफनाए जाने की सुविधा का इस्तेमाल करने वाले पीएचसी को नोटिस और जिला स्तर की मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के जरिए अपने अधिकार क्षेत्र के बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए सीबीडब्ल्यूटीएफ में शामिल होने का निर्देश दिया गया है.
इसी तरह अरुणाचल प्रदेश का जिक्र करते हुए, इसमें कहा गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि इस बारे में 40 बिना इजाजत अधिभोगी/स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं (HCFs) को नोटिस जारी किया गया था.
हालांकि, न्यायाधिकरण ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शाती है कि गहराई में दफनाने के लिए सीपीसीबी के दिशानिर्देश और मानक – जैसे कि साइट की स्थिति, भूजल संरक्षण, प्राधिकरण और पर्यवेक्षण – का उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अनुपालन किया जा रहा है जहां यह प्रथा जारी है.
डीप बरियल के स्टैंडर्ड पर सीपीसीबी गाइडलाइंस क्या कहती हैं?
बायो-मेडिकल वेस्ट में एससीएफ से निकलने वाला सारा वेस्ट शामिल होता है, जिसका अगर ठीक से डिस्पोज न किया जाए तो किसी इंसान के स्वास्थ्य या आम तौर पर पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है.
ऐसा सारा कचरा जो पर्यावरण या किसी व्यक्ति की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे इंफेक्शन वाला माना जाता है और ऐसे कचरे को बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के हिसाब से मैनेज करना होगा. ऐसे कचरे की मात्रा एचसीएफ से पैदा होने वाले कुल कचरे का लगभग 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत है. यलो कैटेगरी के तहत, मानव शारीरिक रचना, पशु शारीरिक और गंदे कचरे को एसपीसीबी/पीसीसी से ऑथराइज़ेशन मिलने के बाद सिर्फ ग्रामीण या दूर-दराज के इलाकों में, जहां कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक पहुंच नहीं है, गहराई में दबाने की इजाजत है.
सीपीसीबी की गाइडलाइंस के अनुसार, लगभग दो मीटर गहरा गड्ढा या खाई खोदी जानी चाहिए, इसे आधा कचरे से भरा जाना चाहिए, और फिर सतह से 50 सेंटीमीटर के अंदर चूने से ढक दिया जाना चाहिए, फिर गड्ढे के बाकी हिस्से को मिट्टी से भर दिया जाना चाहिए. साथ ही यह पक्का करना होगा कि जानवरों को दफनाने की जगह तक कोई पहुंच न हो. दफ़नाना पूरी तरह से और खास निगरानी में किया जाना चाहिए.
इसके अलावा, गहरे दफन स्थल अपेक्षाकृत अभेद्य होना चाहिए और कोई भी उथला कुआं साइट के करीब नहीं होना चाहिए. इसके अलावा गड्ढे बस्ती से दूर होने चाहिए और इस तरह से स्थित होने चाहिए कि सतही पानी या भूजल में कोई प्रदूषण न हो; क्षेत्र में बाढ़ या कटाव का खतरा नहीं होना चाहिए; गहरे दफन स्थल का स्थान सीपीसीबी/एसपीसीबी या जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय जैसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया जाएगा, और संस्था गहरे दफन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी गड्ढों का रिकॉर्ड रखेगी.
हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, सीपीसीबी के अनुरोध पर न्यायाधिकरण ने समय दिया और सीपीसीबी को उचित सत्यापन करने और एक विस्तृत और व्यापक अनुपालन तालिका दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें विशेष रूप से प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश द्वारा सीपीसीबी के गहरे दफन मानकों के पालन या गैर-पालन का संकेत दिया गया हो, जहां ऐसी प्रथा अपनाई जाती है. इस मामले को आगे विचार के लिए 21 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया है.
पर्यावरणविदों के विचार
ईटीवी भारत से बात करते हुए पर्यावरणविद बीएस वोहरा ने सोमवार को ईटीवी भारत को बताया, "बायो-मेडिकल कचरे को गहराई में दबाने पर राज्यवार अनुपालन रिपोर्ट मांगने का एनजीटी का निर्देश पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.
डीप बरियल एक खास उपाय है, कोई नियमित अभ्यास नहीं, और बिना सत्यापित अनुपालन के इसका लगातार इस्तेमाल गंभीर चिंता पैदा करता है." उन्होंने कहा कि गलत तरीके से गहराई में दफनाने से मिट्टी और ग्राउंडवाटर खराब हो सकता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा हो सकता है.
"ट्रिब्यूनल का सीपीसीबी गाइडलाइंस के डिटेल्ड वेरिफिकेशन पर ज़ोर देना, जिसमें साइट की कंडीशन, प्राधिकार और सुपरविज़न शामिल हैं, यह स्वागत योग्य है, क्योंकि कागजी अनुपालन अक्सर जमीनी स्तर की विफलताओं को छिपा देता है."
वोहरा ने कहा, "इस जांच से आखिरकार राज्यों को सीबीडब्ल्यूटीएफ जैसे सुरक्षित विकल्पों को मजबूत करने और जहां भी मुमकिन हो, डीप बरियल को धीरे-धीरे खत्म करने के लिए मजबूर होना चाहिए."
इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए पर्यावरणविद दीपक रमेश गौड़ ने ईटीवी भारत से कहा, "यह एनजीटी का एक स्वागत योग्य कदम है. गहराई में दफनाने को सीमित करने पर जोर दिया जाना चाहिए. लोगों और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए."
