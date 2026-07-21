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जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की कोशिश, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोध प्रदर्शन का क्या होगा असर?

जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया ( ANI )

श्रीनगर: नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोध प्रदर्शन ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में, नई दिल्ली में यह प्रदर्शन संसद सत्र के पहले दिन हुआ, जिसका मकसद केंद्र सरकार पर राज्य का दर्जा वापस दिलाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए दबाव बनाना था.

हालांकि, जानकारों का कहना है कि इस सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण विरोध से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को राज्य का दर्जा वापस दिलाने या अपनी टाइमलाइन बदलने के लिए मजबूर होने की संभावना नहीं है. गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेताओं ने कहा है कि राज्य का दर्जा 'सही समय' पर वापस लाया जाएगा, जो जम्मू-कश्मीर सरकार की नई दिल्ली के साथ अस्पष्ट टाइमलाइन के लिए एक बड़ी दलील है.

यह विरोध प्रदर्शन जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के बीच बढ़ती फूट के बीच हुआ. पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली राजनीतिक विरोधी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) समेत क्षेत्रीय दलों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का न्योता यह कहकर ठुकरा दिया कि सिर्फ राज्य के दर्जे पर होने वाला विरोध ही आर्टिकल 370 को हटाने को सही ठहराता है.

वह देश भर के उन 52 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं में शामिल थीं जिन्हें नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोध प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था. जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के तहत मिला विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत पहले के राज्य को 5 अगस्त, 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था.

जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त पूर्व वार्ताकार राधा कुमार को लगता है कि एकजुट पॉलिटिकल फ्रंट की कमी एक वजह है कि नई दिल्ली इस विरोध को लेकर परेशान नहीं है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दो वजहों से राज्य का दर्जा वापस दिलाने को प्राथमिकता नहीं देती. एक वजह सिक्योरिटी (लॉ एंड ऑर्डर) के दायरे में आती है और दूसरी वजह जम्मू-कश्मीर समेत बॉर्डर वाले राज्यों में कड़ा नियंत्रण बनाए रखने की भाजपा की प्राथमिकता है.

कुमार ने कहा, "उन्होंने (BJP) कड़ा कंट्रोल बनाए रखने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है. अगर कोई यह सोच भी कि वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोध के आगे झुक रही है, तो यह सरकार की कहानी के खिलाफ होगा." उन्होंने इसे राज्य का दर्जा वापस दिलाने में देरी की वजह बताई.

उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम के बाद गिरते टेरर ग्राफ का जिक्र करते हुए कहा कि, वाजपेयी और मनमोहन की शांति प्रक्रियाओं का आखिरी मकसद लोगों की उम्मीदों को पूरा करके शांति पक्की करना था. वे इतने असरदार थे कि 2013 तक लड़ाई की वजह से आम लोगों के मरने की संख्या घटकर लगभग 19 रह गई.

आधिकारिक डेटा इस दावे को मानते हैं कि बातचीत के बाद के सालों में हिंसा में भारी कमी आई, जो 2002 में 3000 से ज्यादा (837 आम नागरिक) थी, जो 2013 में 172 (19 आम नागरिक) हो गई. शांति प्रक्रिया कितनी असरदार रही, इसका सबूत इस बात से मिलता है कि 2006 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को ठंडे बस्ते में डालने के बाद भी हिंसा कम होती रही.