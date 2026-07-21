जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की कोशिश, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोध प्रदर्शन का क्या होगा असर?
नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश से नई दिल्ली पर दबाव पड़ने की उम्मीद कम है.
Published : July 21, 2026 at 3:03 PM IST
श्रीनगर: नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोध प्रदर्शन ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में, नई दिल्ली में यह प्रदर्शन संसद सत्र के पहले दिन हुआ, जिसका मकसद केंद्र सरकार पर राज्य का दर्जा वापस दिलाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए दबाव बनाना था.
हालांकि, जानकारों का कहना है कि इस सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण विरोध से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को राज्य का दर्जा वापस दिलाने या अपनी टाइमलाइन बदलने के लिए मजबूर होने की संभावना नहीं है. गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेताओं ने कहा है कि राज्य का दर्जा 'सही समय' पर वापस लाया जाएगा, जो जम्मू-कश्मीर सरकार की नई दिल्ली के साथ अस्पष्ट टाइमलाइन के लिए एक बड़ी दलील है.
यह विरोध प्रदर्शन जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के बीच बढ़ती फूट के बीच हुआ. पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली राजनीतिक विरोधी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) समेत क्षेत्रीय दलों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का न्योता यह कहकर ठुकरा दिया कि सिर्फ राज्य के दर्जे पर होने वाला विरोध ही आर्टिकल 370 को हटाने को सही ठहराता है.
वह देश भर के उन 52 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं में शामिल थीं जिन्हें नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोध प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था. जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के तहत मिला विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत पहले के राज्य को 5 अगस्त, 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था.
जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त पूर्व वार्ताकार राधा कुमार को लगता है कि एकजुट पॉलिटिकल फ्रंट की कमी एक वजह है कि नई दिल्ली इस विरोध को लेकर परेशान नहीं है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दो वजहों से राज्य का दर्जा वापस दिलाने को प्राथमिकता नहीं देती. एक वजह सिक्योरिटी (लॉ एंड ऑर्डर) के दायरे में आती है और दूसरी वजह जम्मू-कश्मीर समेत बॉर्डर वाले राज्यों में कड़ा नियंत्रण बनाए रखने की भाजपा की प्राथमिकता है.
कुमार ने कहा, "उन्होंने (BJP) कड़ा कंट्रोल बनाए रखने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है. अगर कोई यह सोच भी कि वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोध के आगे झुक रही है, तो यह सरकार की कहानी के खिलाफ होगा." उन्होंने इसे राज्य का दर्जा वापस दिलाने में देरी की वजह बताई.
उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम के बाद गिरते टेरर ग्राफ का जिक्र करते हुए कहा कि, वाजपेयी और मनमोहन की शांति प्रक्रियाओं का आखिरी मकसद लोगों की उम्मीदों को पूरा करके शांति पक्की करना था. वे इतने असरदार थे कि 2013 तक लड़ाई की वजह से आम लोगों के मरने की संख्या घटकर लगभग 19 रह गई.
आधिकारिक डेटा इस दावे को मानते हैं कि बातचीत के बाद के सालों में हिंसा में भारी कमी आई, जो 2002 में 3000 से ज्यादा (837 आम नागरिक) थी, जो 2013 में 172 (19 आम नागरिक) हो गई. शांति प्रक्रिया कितनी असरदार रही, इसका सबूत इस बात से मिलता है कि 2006 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को ठंडे बस्ते में डालने के बाद भी हिंसा कम होती रही.
एक जाने-माने राजनीतिक रणनीतिकार अमिताभ तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य का दर्जा वापस लेने को राजनीतिक दबाव में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर लिया जाने वाला फैसला मानती है. उन्हें लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध ‘गलत समय पर’ हुआ क्योंकि केंद्र सरकार नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध, संसद के चल रहे मानसून सेशन और कैबिनेट में फेरबदल जैसे मुद्दों से निपट रही है.
तिवारी ने कहा कि, इस समय उनके लिए राज्य का दर्जा कोई मुद्दा नहीं है. भाजपा जम्मू कश्मीर में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है. इसलिए वह अपने समय पर, शायद अगले चुनाव की तरह, राज्य का दर्जा बहाल करने का क्रेडिट लेना चाहेगी. लेकिन यह संभावना नहीं है कि केंद्र सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के दबाव में झुकेगी और उसे श्रेय लेने देगी.
राजनीतिक विश्लेषक और पूर्व विश्वविद्यालय के शिक्षक नूर अहमद बाबा ने कहा कि यह विरोध घरेलू दर्शकों के लिए है, लेकिन इससे नई दिल्ली के जम्मू कश्मीर पर अपनी नीति बदलने की संभावना नहीं है.
उन्होंने कहा, "अभी, यह एक सिंबॉलिक विरोध है. मुझे नहीं लगता कि इस समय यह विरोध नई दिल्ली पर असर डालेगा, जब तक कि इस पर काफी हद तक कार्रवाई नहीं की जाती." बाबा का कहना है कि कांग्रेस और गैर-एनडीए सहयोगी पार्टियों जैसी राजनीतिक पार्टियों की मौजूदगी नई दिल्ली को परेशान कर सकती है और केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के बीच राजनीतिक रिश्ते को 'बदल' सकती है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 विधायक, तीन सांसद, कांग्रेस विधायक और कम्युनिस्ट पार्टियों ने उस विरोध में हिस्सा लिया, जिसमें उमर अब्दुल्ला को नई दिल्ली में जंतर-मंतर तक पहुंचने से रोका गया था.
हालांकि, मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली पर इस हालत के लिए आरोप लगाया क्योंकि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को प्रस्ताव सौंपने के बावजूद उनकी सरकार के पिछले 20 महीनों के दौरान राज्य का दर्जा बहाल करने के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रही.
पहली बार सड़कों पर उतरने के बाद अब्दुल्ला ने कहा, "यह राज्य का दर्जा, हमारे अधिकार, हमारी इज्जत और हमसे छीनी गई हर चीज के लिए हमारे संघर्ष की बस शुरुआत है." "हमने विधानसभा में विशेष दर्जा पर प्रस्ताव पास किए थे. हम उस एजेंडे को नहीं छोड़ रहे हैं. लेकिन यह विरोध केंद्र सरकार को उनके वादे की याद दिलाता है. सब कुछ यहीं से शुरू होगा. पहले राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और उसके बाद स्पेशल स्टेटस (विशेष दर्जा) दिया जाएगा."
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