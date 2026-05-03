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हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर दिन में ज्यादा एक्सीडेंट क्यों होते हैं? यहां जानें

एक रिपोर्ट के अनुसार साढ़े 9 सालों में आउटर रिंग रोड पर कुल 10,666 दुर्घटनाएं हुई जिसमें 6,086 यानी 57 फीसदी दिन में हुई.

HYDERABAD ROAD ACCIDENTS
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 1:52 PM IST

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हैदराबाद: आम तौर पर सड़क हादसे रात के अंधेरे में या तड़के होते हैं, जब लोग सो रहे होते हैं लेकिन हैदराबाद के आउटर रिंग रोड (ORR) पर दिन के उजाले में भी जानें जा रही हैं. 2016 से जुलाई 2025 के बीच साढ़े नौ सालों में हुए 10,666 हादसों में से 6,086 (57 फीसदी) हादसे सूरज उगने और सूरज डूबने के बीच हुए.

शुक्रवार को हुआ जानलेवा एक्सीडेंट भी दिन के उजाले में हुआ. आउटर रिंग रोड जैसे नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर स्पीड और पार्किंग की पाबंदियां हैं. आउटर रिंग रोड पर इनमें से कोई भी लागू नहीं है. लॉरी जहां भी हो सके पार्क कर दी जाती हैं, जबकि कारें तेज रफ्तार से चल रही होती हैं.

कहा जा रहा है कि जिन अधिकारियों पर इन्हें कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है, उनकी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं. नेशनल हाईवे पर रूट पेट्रोलिंग पर शक जताते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इलमबर्थी ने भी हाल ही में डीजीपी को लेटर लिखकर ऑडिट की रिक्वेस्ट की है.

जैसे-जैसे स्पीड बढ़ रही है..

राज्य में आउटर रिंग रोड पर गाड़ियों को मैक्सिमम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने की इजाजत है. अब यह पैसेंजर के लिए जानलेवा हो गया है. पहले जब मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो आंकड़े बताते हैं कि एक्सीडेंट कम हुए हैं.

120 kmph. स्पीड लिमिट: 2016 में 1,545 एक्सीडेंट, मई 2017 तक 1,562 एक्सीडेंट.

100 kmph तक कम होने के बाद: 24 मई, 2017 और 28 जुलाई, 2023 के बीच सिर्फ 912 रजिस्टर हुए.

वापस 120 kmph पर इसके बाद: उस साल एक्सीडेंट 1,402 से बढ़कर 29 जुलाई, 2023 से 2024 में 1,592 हो गए.

हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर-एचएमडीए (HMDA) के अधिकारियों ने सितंबर 2025 में हैदराबाद आई सुप्रीम कोर्ट कमेटी (रोड सेफ्टी) को बताया कि वे आउटर रिंग रोड पर एक्सीडेंट कम करने के लिए आठ तरह के कदम उठा रहे हैं, जैसे रूट पेट्रोलिंग, स्पीड कंट्रोल और रोड सेफ्टी को बढ़ावा देना.

उन्होंने कहा, अगर रूट पेट्रोलिंग की गई होती तो शुक्रवार को लॉरी खड़ी नहीं होती और छह लोगों की जान नहीं जाती.' शनिवार को आउटर रिंग रोड पर एक सड़क हादसा हुआ. शनिवार दोपहर रंगारेड्डी जिले के थुक्कुगुडा में आउटर रिंग एग्जिट-14 पर एक कार का कंट्रोल खो गया और वह पलट गई. हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. मालूम हो कि शुक्रवार को आउटर रिंग पर खड़ी लॉरी से एक कार के टकराने से छह लोगों की मौत हो गई थी.

ये भी पढ़ें- हैदराबाद में सड़क किनारे खड़ी लॉरी से टकराई तेज रफ्तार कार, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

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