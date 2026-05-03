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हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर दिन में ज्यादा एक्सीडेंट क्यों होते हैं? यहां जानें

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आम तौर पर सड़क हादसे रात के अंधेरे में या तड़के होते हैं, जब लोग सो रहे होते हैं लेकिन हैदराबाद के आउटर रिंग रोड (ORR) पर दिन के उजाले में भी जानें जा रही हैं. 2016 से जुलाई 2025 के बीच साढ़े नौ सालों में हुए 10,666 हादसों में से 6,086 (57 फीसदी) हादसे सूरज उगने और सूरज डूबने के बीच हुए. शुक्रवार को हुआ जानलेवा एक्सीडेंट भी दिन के उजाले में हुआ. आउटर रिंग रोड जैसे नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर स्पीड और पार्किंग की पाबंदियां हैं. आउटर रिंग रोड पर इनमें से कोई भी लागू नहीं है. लॉरी जहां भी हो सके पार्क कर दी जाती हैं, जबकि कारें तेज रफ्तार से चल रही होती हैं. कहा जा रहा है कि जिन अधिकारियों पर इन्हें कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है, उनकी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं. नेशनल हाईवे पर रूट पेट्रोलिंग पर शक जताते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इलमबर्थी ने भी हाल ही में डीजीपी को लेटर लिखकर ऑडिट की रिक्वेस्ट की है. जैसे-जैसे स्पीड बढ़ रही है.. राज्य में आउटर रिंग रोड पर गाड़ियों को मैक्सिमम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने की इजाजत है. अब यह पैसेंजर के लिए जानलेवा हो गया है. पहले जब मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो आंकड़े बताते हैं कि एक्सीडेंट कम हुए हैं.