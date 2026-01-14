ETV Bharat / bharat

'साइलेंट जोन' बन जाएंगे हिमाचल के ये गांव, अगले 42 दिनों तक मोबाइल, टीवी और इंटरनेट सब बंद!

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश अपनी बर्फीली वादियों, ऊंचे पहाड़ों और शांत वातावरण के लिए देश-दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन यहां की पहचान केवल प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है. हिमाचल की असली पहचान उसकी देव संस्कृति, परंपराओं और सदियों से चली आ रही मान्यताओं से है. आधुनिकता के इस दौर में जहां मोबाइल, इंटरनेट और तकनीक जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं, वहीं हिमाचल के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां हर साल 42 दिनों तक मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी और रेडियो पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं. यह फैसला किसी प्रशासनिक आदेश से नहीं, बल्कि देव आदेश से जुड़ा होता है. कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली से सटे गोशाल गांव सहित 9 गांवों में मकर संक्रांति से यह परंपरा शुरू हो जाती है, जिसे आज भी युवा पीढ़ी पूरी श्रद्धा से निभा रही है.

देव आदेश से शुरू होती है 42 दिन की पाबंदी

मकर संक्रांति के दिन कुल्लू जिले की उझी घाटी के गोशाल गांव में देवता ब्यास ऋषि तपस्या के लिए स्वर्ग प्रवास पर चले जाते हैं. देव आदेश के अनुसार, उनकी तपस्या के दौरान गांव में किसी भी प्रकार का शोर-शराबा नहीं किया जाता. इसी कारण मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी, रेडियो जैसे सभी आधुनिक साधनों का उपयोग पूरी तरह बंद कर दिया जाता है. ग्रामीण मानते हैं कि शोर से देवताओं की तपस्या भंग हो सकती है.

इन गांवों में लागू रहता है प्रतिबंध

देव आदेश का पालन केवल गोशाल गांव तक सीमित नहीं रहता. इसके तहत गोशाल के साथ-साथ कोठी, सोलंग, पलचान, रुआड़, कुलंग, शनाग, बुरुआ और मझाच गांवों के लोग भी 42 दिनों तक इस देव प्रतिबंध का पालन करते हैं. इन गांवों में न सिर्फ संचार साधन बंद रहते हैं, बल्कि खेतों में खुदाई और कृषि कार्य भी रोक दिए जाते हैं. ग्रामीण बताते हैं कि देवता की तपस्या के दौरान धरती को भी विश्राम दिया जाता है. गांव पूरी तरह शांत वातावरण में चला जाता है, जिससे देवताओं की साधना बिना किसी बाधा के पूरी हो सके.

पर्यटक भी निभाते हैं देव नियम

मकर संक्रांति की सुबह गोशाल गांव में देवता ब्यास ऋषि के मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. देव हरियानों द्वारा मंदिर की घंटियों को कपड़े से बांध दिया जाता है ताकि किसी भी तरह की आवाज न हो. यह संकेत होता है कि देवता तपस्या में लीन हो गए हैं. इन गांवों में आने वाले सैलानियों के लिए भी देव आदेश का पालन अनिवार्य होता है. गांव के बाहर सूचना बोर्ड लगाए जाते हैं, जिनमें स्पष्ट लिखा होता है कि यहां शोर-शराबा वर्जित है. पर्यटक भी ग्रामीणों की आस्था का सम्मान करते हुए मोबाइल साइलेंट रखते हैं और शांति बनाए रखते हैं.