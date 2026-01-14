'साइलेंट जोन' बन जाएंगे हिमाचल के ये गांव, अगले 42 दिनों तक मोबाइल, टीवी और इंटरनेट सब बंद!

ETV Bharat / bharat

हिमाचल प्रदेश अपनी अनोखी देव संस्कृति और परंपराओं के लिए भी देश-दुनिया में जाना जाता है.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश अपनी बर्फीली वादियों, ऊंचे पहाड़ों और शांत वातावरण के लिए देश-दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन यहां की पहचान केवल प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है. हिमाचल की असली पहचान उसकी देव संस्कृति, परंपराओं और सदियों से चली आ रही मान्यताओं से है. आधुनिकता के इस दौर में जहां मोबाइल, इंटरनेट और तकनीक जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं, वहीं हिमाचल के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां हर साल 42 दिनों तक मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी और रेडियो पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं. यह फैसला किसी प्रशासनिक आदेश से नहीं, बल्कि देव आदेश से जुड़ा होता है. कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली से सटे गोशाल गांव सहित 9 गांवों में मकर संक्रांति से यह परंपरा शुरू हो जाती है, जिसे आज भी युवा पीढ़ी पूरी श्रद्धा से निभा रही है.

देव आदेश से शुरू होती है 42 दिन की पाबंदी

मकर संक्रांति के दिन कुल्लू जिले की उझी घाटी के गोशाल गांव में देवता ब्यास ऋषि तपस्या के लिए स्वर्ग प्रवास पर चले जाते हैं. देव आदेश के अनुसार, उनकी तपस्या के दौरान गांव में किसी भी प्रकार का शोर-शराबा नहीं किया जाता. इसी कारण मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी, रेडियो जैसे सभी आधुनिक साधनों का उपयोग पूरी तरह बंद कर दिया जाता है. ग्रामीण मानते हैं कि शोर से देवताओं की तपस्या भंग हो सकती है.

इन गांवों में लागू रहता है प्रतिबंध

देव आदेश का पालन केवल गोशाल गांव तक सीमित नहीं रहता. इसके तहत गोशाल के साथ-साथ कोठी, सोलंग, पलचान, रुआड़, कुलंग, शनाग, बुरुआ और मझाच गांवों के लोग भी 42 दिनों तक इस देव प्रतिबंध का पालन करते हैं. इन गांवों में न सिर्फ संचार साधन बंद रहते हैं, बल्कि खेतों में खुदाई और कृषि कार्य भी रोक दिए जाते हैं. ग्रामीण बताते हैं कि देवता की तपस्या के दौरान धरती को भी विश्राम दिया जाता है. गांव पूरी तरह शांत वातावरण में चला जाता है, जिससे देवताओं की साधना बिना किसी बाधा के पूरी हो सके.

पर्यटक भी निभाते हैं देव नियम

मकर संक्रांति की सुबह गोशाल गांव में देवता ब्यास ऋषि के मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. देव हरियानों द्वारा मंदिर की घंटियों को कपड़े से बांध दिया जाता है ताकि किसी भी तरह की आवाज न हो. यह संकेत होता है कि देवता तपस्या में लीन हो गए हैं. इन गांवों में आने वाले सैलानियों के लिए भी देव आदेश का पालन अनिवार्य होता है. गांव के बाहर सूचना बोर्ड लगाए जाते हैं, जिनमें स्पष्ट लिखा होता है कि यहां शोर-शराबा वर्जित है. पर्यटक भी ग्रामीणों की आस्था का सम्मान करते हुए मोबाइल साइलेंट रखते हैं और शांति बनाए रखते हैं.

फागली उत्सव के साथ लौटती है रौनक

स्थानीय ग्रामीणों में मान्यता है कि, 42 दिनों की तपस्या पूरी होने के बाद फाल्गुन माह में देवता वापस लौटते हैं. इसके बाद गांवों में फागली उत्सव का आयोजन किया जाता है. इसी उत्सव के बाद ग्रामीण और युवा फिर से मोबाइल, इंटरनेट और अन्य आधुनिक साधनों का उपयोग शुरू करते हैं. देव वापसी के समय गांवों में उत्सव और भव्य स्वागत होता है. गोशाल गांव में देवता की पिंडी को तपस्या काल में मिट्टी से लेप दिया जाता है. 42 दिन बाद जब मंदिर खोला जाता है तो पिंडी से मिट्टी हटाई जाती है. यदि मिट्टी से पत्ते निकलते हैं तो इसे अच्छी फसल का संकेत माना जाता है. वहीं, अगर कोयला निकलता है तो उसे अशुभ संकेत माना जाता है. इसी के आधार पर देवता साल भर की भविष्यवाणी करते हैं.

देवता ब्यास ऋषि के कारदार हरि सिंह नेगी ने बताया, "यह परंपरा सदियों पुरानी है और आज भी पूरी श्रद्धा से निभाई जा रही है. कुल्लू के कई ग्रामीण इलाकों में देवता स्वर्ग प्रवास पर चले जाते हैं या तपस्या में लीन हो जाते हैं. देवता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्रामीणों को निर्देश देते हैं, जिनका सभी लोग पालन करते हैं. मनाली क्षेत्र में देवता फाल्गुन मास की संक्रांति को वापस लौटेंगे और उसी दिन घाटी में फागली उत्सव का आयोजन किया जाएगा."

युवा पीढ़ी भी निभा रही परंपरा

स्थानीय ग्रामीण देवांश ठाकुर, रोशन ठाकुर और देवराज का कहना है कि भले ही आज की युवा पीढ़ी आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन देव आदेशों का पालन करना उनकी संस्कृति का अहम हिस्सा है. युवा भी पूरे संयम और श्रद्धा के साथ इस परंपरा को निभाते हैं. कुल्लू निवासी दिनेश शर्मा बताते हैं कि जिले के कई इलाकों में कुछ देवता मकर संक्रांति पर स्वर्ग प्रवास पर जाते हैं, जबकि कुछ फाल्गुन या चैत्र संक्रांति पर वापस लौटते हैं. इस दौरान अलग-अलग देव आदेश लागू होते हैं, जिन्हें ग्रामीण आज भी पूरी आस्था से मानते हैं. यह परंपरा बताती है कि हिमाचल में आज भी आस्था और आधुनिकता साथ-साथ चलती हैं.

कुल्लू के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. सूरत ठाकुर का कहना है, "इस तरह की परंपराएं केवल कुल्लू ही नहीं, बल्कि हिमाचल के कई पहाड़ी इलाकों में निभाई जाती हैं. देवताओं के आगमन पर मेलों और उत्सवों का आयोजन होता है और देव आदेशों को सर्वोपरि माना जाता है. मकर संक्रांति के अवसर पर आज भी यह परंपरा जीवंत है, जो हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है."

देव संस्कृति और भाईचारे की मिसाल

सिमसा गांव में देवता कार्तिक स्वामी के पुजारी मकरध्वज शर्मा बताते हैं कि, देवताओं को मानव समाज का रक्षक माना जाता है. ग्रामीणों का विश्वास है कि देवता स्वर्ग में बैठकर मानव समाज की भलाई के लिए मंत्रणा करते हैं. यही वजह है कि घाटी के लोग आज भी देव आदेशों को जीवन का हिस्सा मानते हैं.

