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न के बराबर पुरुष कराते नसबंदी, क्या है वजह? 69.1% करते फैमिली प्लानिंग, महिलाओं का भरोसा पारंपरिक तरीकों पर

गोली, कॉपर-T, कंडोम, नसबंदी जैसे आधुनिका तरीकों का इस्तेमाल 56.4% से घटकर 52.7% हो गया. पारंपरिक उपाय 10.3% से बढ़कर 16.4% हो गए.

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न के बराबर पुरुष कराते नसबंदी, क्या है वजह? (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 5:35 PM IST

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हैदराबाद (EB Prime Team): परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग की बात आते ही जिम्मेदारी किसकी? एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है. ऐसे में सरकारी आंकड़े जो कहानी बयां कर रहे हैं वह एक कड़वी सच्चाई हैं. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-6 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में आज भी गर्भनिरोधक उपायों का बोझ महिलाओं के कंधों पर है, जबकि बातें महिला-पुरुष समानता की होती है.

कुल मिलाकर 69.1% कपल यानी जोड़े किसी न किसी गर्भनिरोधक उपाय का इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं, पुरुष नसबंदी का आंकड़ा 0.5% है, यानी न के बराबर. अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुरुष नसबंदी से कतराते क्यों हैं? क्या परिवार छोटा रखने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही इंसान पर है? फैमिली प्लानिंग में जेंडर गैप की वजह डर-भ्रम है या फिर सदियों पुरानी सोच? ETV Bharat की रिपोर्ट में आईए इसे विस्तार से समझते हैं.

देश की फैमिली प्लानिंग.
देश की फैमिली प्लानिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)

कपल्स में गर्भनिरोधक उपयोग दर 2.4% बढ़ी: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (2023-24) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल गर्भनिरोधक उपयोग दर (CPR) बढ़कर 69.1% हो गई है. जो NFHS-5 (2019-21) की रिपोर्ट की तुलना में 2.4% की बढ़ोतरी को दिखाता है. 2019-21 के सर्वे पीरियड में यह 66.7% थी. यानी कपल्स (पति-पत्नी) में फैमिली प्लानिंग के उपाय उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ी है. लेकिन गोली, कॉपर-T, कंडोम, नसबंदी जैसे आधुनिक तरीकों के उपयोग में कमी लैंगिक और व्यावहारिक असमानताएं सामने लेकर आई हैं.

1% की गिरावट के साथ महिला नसबंदी 36.5%, पुरुष सिर्फ 0.5%: परिवार नियोजन में नसबंदी सबसे प्रमुख माध्यम है. लेकिन, इसमें बड़ा जेंडर गैप देखने को मिलता है. महिला नसबंदी जहां राष्ट्रीय स्तर पर कुल गर्भनिरोधक उपयोग का 36.5% है. वहीं, पुरुष नसबंदी मात्र 0.5% है, जो न के बराबर है. यही अंतर परिवार नियोजन की जिम्मेदारी में भारी लैंगिक असंतुलन (Gender Imbalance) को दिखाता है. महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों के प्रशासनिक आंकड़ों से पता चलता है कि कुल कराई जाने वाली नसबंदी प्रक्रियाओं में पुरुषों की हिस्सेदारी बेहद कम है.

10% पुरुष मॉडर्न मैथड का करते प्रयोग: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 के अनुसार, पुरुषों में गर्भनिरोधक के आधुनिक साधनों (Modern Methods) जैसे कंडोम-नसबंदी का उपयोग 10% के करीब है. लगभग 9.5% पुरुष ही गर्भनिरोधक साधन के रूप में कंडोम का उपयोग करते हैं. वहीं, पुरुष नसबंदी का आंकड़ा बेहद निराशाजनक है. NFHS-6 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में पुरुष नसबंदी की दर मात्र 0.5% है. हालांकि यह NFHS-5 के 0.3% से मामूली रूप से सुधरा है, लेकिन कुल मिलाकर पुरुषों की भागीदारी नगण्य यानी न के बराबर बनी हुई है.

पारंपरिक गर्भनिरोधक साधनों पर महिला-पुरुष का भरोसा बढ़ा: गर्भनिरोध के आधुनिक साधनों के प्रयोग में जहां कमी देखने को मिलती है वहीं, बड़ी संख्या में पुरुष और कपल्स में पारंपरिक तरीकों जैसे विड्रॉल मैथड या रिदम विधि पर निर्भरता और विश्वास बढ़ा है. NFHS-6 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में पारंपरिक तरीकों का उपयोग 10.3% से बढ़कर 16.4% हो गया है. इनमें पुरुष साथी की विड्रॉल विधि बड़ी भूमिका निभाती है. लेकिन, डॉक्टरों के अनुसार इन तरीकों के फेल होने की संभावना बहुत अधिक होती है.

देश की फैमिली प्लानिंग.
देश की फैमिली प्लानिंग. (Photo Credit; Getty Images)

75% पुरुष गर्भनिरोधक उपायों का उपयोग नहीं करते: संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) और भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालयों की रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग 75% से अधिक पुरुष किसी भी आधुनिक गर्भनिरोधक साधन का उपयोग नहीं करते हैं. इसके पीछे सांस्कृतिक और सामाजिक धारणाएं तो हैं हीं, जागरूकता और झिझक के साथ विकल्पों की कमी भी है.

दरअसल, समाज में आज भी 3 में से 1 पुरुष का मानना है कि गर्भनिरोधक या परिवार नियोजन केवल महिलाओं का काम है. इसके साथ ही कंडोम खरीदने को लेकर सामाजिक झिझक और सही उपयोग की जानकारी की कमी आज भी लोगों में देखने को मिलती है. वहीं, महिलाओं के पास कॉपर-टी, गोलियां, इंजेक्शन, इम्प्लांट और नसबंदी जैसे कई गर्भनिरोधक उपायों के विकल्प हैं. लेकिन, पुरुषों के पास केवल कंडोम और नसबंदी का ही विकल्प है.

गर्भधारण से बचना चाहते हैं पर गर्भनिरोधक साधन का उपयोग नहीं: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, जो लोग गर्भधारण से बचना चाहते हैं, लेकिन किसी भी गर्भनिरोधक साधन का उपयोग नहीं करना चाहते, उन्हें गर्भनिरोधक की अपूर्ण आवश्यकता (Unmet Need for Family Planning) कहा जाता है. NFHS-6 की रिपोर्ट के अनुसार, देश की लगभग 8.5% महिलाएं गर्भधारण को रोकना चाहती हैं या बच्चों के जन्म में अंतर (Spacing) रखना चाहती हैं, लेकिन वे किसी भी साधन का उपयोग नहीं करना चाहती हैं. यह आंकड़ा NFHS-5 के 9.4% से घटकर 8.5% पर आया है, जो बताता है कि पहले के मुकाबले अब अधिक महिलाओं तक गर्भनिरोधक साधन पहुंच रहे हैं.

आंध्र प्रदेश-तेलंगाना में महिला नसबंदी दर सबसे अच्छी: भले ही राष्ट्रीय स्तर पर महिला नसबंदी में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है. NFHS-5 में जहां महिला नसबंदी दर 37.9% थी वहीं, NFHS-6 में यह घटकर 36.5% हो गई. लेकिन देश के कई बड़े राज्यों में परिवार नियोजन के लिए महिलाओं पर निर्भरता और बढ़ गई है. सबसे अच्छी और ऊंची महिला नसबंदी दर आंध्र प्रदेश (69.6%) और तेलंगाना (61.9%) में देखने को मिली है. मिजोरम में यह 29.1% है लेकिन, NFHS-5 की रिपोर्ट की तुलना में NFHS-6 में 13% की सबसे तेज उछाल देखने को मिली है. वहीं, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा और अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, वहां महिला नसबंदी दर (17%) काफी कम है.

देश की फैमिली प्लानिंग.
देश की फैमिली प्लानिंग. (Photo Credit; Getty Images)

मेघालय-असम में महिला नसबंदी दर काफी कम: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में महिला नसबंदी दर राष्ट्रीय औसत (36.5%) से लगभग दोगुनी है. इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश (17.0%) जैसे बड़े राज्यों में महिलाएं नसबंदी के बजाय पारंपरिक तरीकों पर अधिक निर्भर हैं. वहीं, बिहार, राजस्थान और मिजोरम जैसे राज्यों में NFHS-5 की तुलना में महिला नसबंदी कराने का चलन NFHS-6 में बढ़ा है. लेकिन, पूर्वोत्तर के राज्यों में महिला नसबंदी काफी कम देखने को मिली. मेघालय और असम में धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के कारण महिला नसबंदी की दर एकल अंकों में पाई गई.

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