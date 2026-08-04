उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में बिजली गिरने की चेतावनी, जानिए क्यों बढ़ रहा ये खतरा
मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि तापमान में वृद्धि के कारण आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बढ़ रहा है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : August 4, 2026 at 5:13 PM IST
नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मानसूनी बारिश के बीच देश के कई हिस्सों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की नई चेतावनी जारी की है. विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और तापमान में वृद्धि की वजह से भारत में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 और 2024 के बीच भारत में बिजली गिरने की घटनाएं 57 प्रतिशत बढ़ गईं. हालांकि, बिजली गिरने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी के बावजूद, मौतों में 22 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है, जो पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और जागरुकता अभियान में सुधार को दिखाता है.
लेकिन, भारत में हर साल आकाशीय बिजली गिरने से 2,000 से ज्यादा मौतें होती हैं. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, साल 2000 से 2021 के बीच बिजली गिरने से 49,000 से अधिक लोगों की जान चली गई, जिससे यह देश में मौसम से जुड़ी सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक बन गई है. आकाशीय बिजली की घटनाओं में मरने वालों में ज्यादातर किसान और बाहर काम करने वाले लोग होते हैं, और अधिकांश मौतें दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान होती हैं.
अगस्त महीने में यह चिंता और बढ़ जाती है, जब बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या सबसे अधिक होती है, क्योंकि मानसून की गतिविधियां तेज हो जाती हैं और लाखों लोग बाहर काम करना जारी रखते हैं.
अगस्त के शुरुआती दिनों में हुई मौतें
झारखंड: 3 अगस्त को बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में 5 महिलाओं की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए. आईएमडी ने 6 अगस्त तक आंधी-तूफान और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है.
झारखंड (धनबाद): 4 अगस्त को हुई एक और बिजली गिरने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 1 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.
बिहार और पश्चिम बंगाल: 3 और 4 अगस्त के बीच बिहार के अलग-अलग जिलों में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हुई, जबकि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में चार लोगों की जान चली गई.
|साल
|बिजली गिरने से मौतें
|2020
|2,862
|2021
|2,444
|2022
|2,887
|2023
|2,558
बिजली और आंधी-तूफान का अलर्ट
मानसून सीजन ने पहले ही इस खतरे को दिखा दिया है. पिछले हफ्ते ही, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि IMD ने उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों के लिए बिजली और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है.
विशेषज्ञ बिजली गिरने की बढ़ती घटनाओं के लिए जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय अस्थिरता को जिम्मेदार मानते हैं.
UN जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क (CTCN) के पूर्व एडवाइजरी बोर्ड मेंबर और MAUSAM (Movement for Advancing Understanding of Sustainability and Mutuality) के ट्रस्टी सौम्या दत्ता ने ईटीवी भारत को बताया, "वैश्विक ताप और जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में, खासकर पूर्वी भारत में, आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं. दुनिया भर में भी ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन यह वृद्धि हर जगह एक समान नहीं है."
उन्होंने कहा कि आकाशीय बिजली ज्यादातर उन लंबे बादलों (cumulonimbus clouds) के अंदर बनती है जिनसे आंधी-तूफान आते हैं. गर्म और नम हवा तेजी से ऊपर उठती है, जिसके कारण बादलों के अंदर पानी की बूंदें, बर्फ के टुकड़े और ओले आपस में टकराते हैं और ये टकराव बिजली के आवेश (electric charges) को अलग कर देते हैं. धनावेश (positive charges) बादल के ऊपरी हिस्से के पास जमा होते हैं जबकि ऋणावेश (negative charges) निचले हिस्से में एकत्र होते हैं. जब विद्युत क्षेत्र काफी मजबूत हो जाता है, तो यह हवा के कुचालक प्रभाव (insulation) को तोड़ देता है, जिससे बादल और जमीन के बीच या बादलों के ही भीतर बिजली चमकने (lightning discharge) की प्रक्रिया होती है.
उन्होंने कहा कि सतह जितनी अधिक गर्म होगी, तूफान की हवाएं उतनी ही तेज होंगी और जितने अधिक घर्षण और बर्फ के कण होंगे, बिजली गिरने की संभावना उतनी ही अधिक होगी. तापमान में प्रत्येक 1°C वृद्धि पर हवा 7% अधिक नमी रखती है, जो ऊपरी स्तरों पर संघनित होकर अधिक गुप्त ऊष्मा छोड़ती है. इस प्रकार, अधिक गर्मी के कारण हवा की गति तेज होती है, अधिक घर्षण और स्थिर विद्युत का निर्माण होता है, जिससे बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है."
अधिक अस्थिर हो रही जलवायु प्रणाली
पर्यावरण वैज्ञानिक हिश्मी जमील हुसैन ने कहा कि यह प्रवृत्ति जलवायु परिवर्तन को दर्शाती है. उन्होंने कहा, "2019 और 2024 के बीच आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 57 प्रतिशत की वृद्धि यह दर्शाती है कि हमारी जलवायु प्रणाली और अधिक अस्थिर हो रही है. बढ़ता तापमान, वायुमंडलीय नमी में वृद्धि, तेजी से शहरीकरण और मौसम के बदलते पैटर्न ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं जो तेज आंधी-तूफान को बढ़ावा देती हैं.
हुसैन ने कहा, ""आकाशीय बिजली गिरना सिर्फ मौसम की घटना नहीं है; यह जलवायु लचीलेपन की बढ़ती चुनौती है जिसके लिए बेहतर शुरुआती चेतावनी, जागरुकता और तैयारी की आवश्यकता है."
दिल्ली के पर्यावरणविद् बीएस वोहरा ने आकाशीय बिजली गिरने की घटना को एक सार्वजनिक सुरक्षा समस्या बताया है, जिस पर कम ध्यान दिया जाता है.
उन्होंने कहा, "आकाशीय बिजली एक खामोश कातिल और जन-सुरक्षा के लिए बढ़ता खतरा है. 2019 से 2024 के बीच इसमें 57% की वृद्धि एक कड़ी चेतावनी है. अगस्त में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, इसलिए चेतावनी सिर्फ मौसम बुलेटिन तक सीमित न रहकर जमीन पर लोगों तक पहुंचनी चाहिए. समय पर चेतावनी और जागरूकता जान बचा सकती है."
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही IMD आकाशीय बिजली की सटीक जानकारी के आंकड़े अलग से जारी नहीं करता है, फिर भी आंधी-तूफान का पूर्वानुमान लगाने की विभाग की क्षमता में काफी सुधार हुआ है.
आईएमडी के पूर्वानुमान सत्यापन के अनुसार, तीन घंटे के गरज-चमक (thunderstorm) वाले तत्कालीन पूर्वानुमान के लिए 'संभाव्यता का पता लगाने' (POD) की दर 2013 के लगभग 67 प्रतिशत से सुधरकर 2025 में करीब 92 प्रतिशत हो गई है, जबकि गलत चेतावनी के अनुपात में काफी कमी आई है. इस सुधार ने 'दामिनी' मोबाइल एप्लिकेशन और राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों जैसे मंचों से प्रारंभिक चेतावनी के प्रसार को मजबूत किया है.
विशेषज्ञों के मुताबिक, पूर्वानुमान अधिक सटीक होने के बावजूद, मौतों को और कम करने के लिए किसानों, मजदूरों और खुले में काम करने वाले लोगों तक समय पर चेतावनी पहुंचना जरूरी है और अलर्ट जारी होने के बाद उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाना जरूरी है.
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