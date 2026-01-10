ETV Bharat / bharat

10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस ? जानिए स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अब तक के सफर के बारे में

नई दिल्ली: हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य विश्व स्तर पर हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार करना है. हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है. यह दिवस पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था. पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था. यह सम्मेलन 10-14 जनवरी, 1975 को आयोजित हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था.

हिंदी भारत की राजभाषा होने के साथ-साथ एक वैश्विक भाषा भी है. आज हिंदी कई देशों में बोली और समझी जाती है. समय के साथ तकनीक बदली, संवाद के माध्यम बदले और पीढ़ियां भी बदलीं. लेकिन, हिंदी आज भी लोगों को जोड़ने वाली सबसे सशक्त भाषा बनी हुई है. विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी की ऐतिहासिक यात्रा, उसके वर्तमान स्वरूप और भविष्य की संभावनाओं पर दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज के हिंदी विभाग की अध्यक्ष (हेड) प्रोफेसर डॉ. अनु कुमारी ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत की...

प्रश्न: हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब और क्यों हुई ?

उत्तर: डॉ. अनु कुमारी ने बताया कि स्वतंत्र भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश की विविधता के बीच एकता बनाए रखना. इसी जरूरत के तहत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया और इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा. उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य यह था कि पूरे भारतवर्ष को एक ऐसी भाषा मिले, जो संवाद, पहचान और सांस्कृतिक एकता का माध्यम बने. वहीं, दूसरी ओर विश्व हिंदी दिवस की नींव 10 जनवरी 1975 को पड़ी, जब महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ. उन्होंने बताया कि मराठी भाषी क्षेत्र में हिंदी के समर्थन में इतना बड़ा सम्मेलन हुआ. इससे यह साफ हुआ कि हिंदी केवल किसी एक क्षेत्र की भाषा नहीं, बल्कि पूरे देश और विश्व की साझा भाषा बनने की क्षमता रखती है.

प्रश्न: हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में क्या अंतर है ?

उत्तर: हिंदी दिवस मुख्य रूप से भारत के अंदर हिंदी के प्रचार-प्रसार, विकास और सम्मान को बढ़ाने के लिए समर्पित है. इसका उद्देश्य है हिंदी को प्रशासन, शिक्षा और सामाजिक जीवन में अधिक से अधिक अपनाया जाए. वहीं, विश्व हिंदी दिवस को वैश्विक स्तर पर हिंदी की स्थिति, उसकी स्वीकार्यता और अंतरराष्ट्रीय पहचान पर होता है. यह दिन यह दर्शाता है कि हिंदी आज केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों में बोली, पढ़ी और समझी जा रही है.

प्रश्न: क्या आज की युवा पीढ़ी (जेन-जी) हिंदी से दूर होती जा रही है ?

उत्तर: डॉ अनु कुमारी ने बताया कि यह कहना उचित नहीं होगा कि जेन-जी हिंदी से दूर जा रही. वास्तव में जेन-जी हिंदी के एक नए स्वरूप को अपना रही है, जिसे आमतौर पर “हिंग्लिश” कहा जाता है. युवा हिंदी के वाक्य ढांचे में अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं. यह बदलाव भाषा के स्वाभाविक विकास का हिस्सा है. हिंदी आज एक संक्रमण काल से गुजर रही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हिंदी खत्म हो रही है. उन्होंने बताया कि जैसे संस्कृत से होते हुए आज की हिंदी तक भाषा का सफर तय हुआ, वैसे ही आने वाले समय में भी हिंदी अपने नए रूपों में जीवित और सक्रिय रहेगी.

प्रश्न: शिक्षण संस्थान हिंदी को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं ?

उत्तर: नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत हिंदी को मजबूत करने की दिशा में जरूरी कदम उठाए गए हैं. डॉ अनु ने बताया कि अब विज्ञान, वाणिज्य या अन्य विषयों के छात्र भी हिंदी का एक अनिवार्य विषय पढ़ रहे हैं, जिससे उन्हें हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान मिल रहा है. उन्होंने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शिक्षण और प्रशासनिक काम हो रहा है. इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल है.