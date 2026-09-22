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KARMA 2026: जावा के अंकुर से मांदर की थाप तक! जानें, क्यों खास है, प्रकृति और रिश्तों का ये उत्सव

रांची: भादो की एकादशी आते ही झारखंड के गांवों का रंग बदलने लगता है. घरों और अखरों में जावा की टोकरियां सजती हैं, सुबह-शाम लोकगीतों की गूंज सुनाई देती है और करम डाली लाने की तैयारी शुरू हो जाती है. बहनें भाइयों की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं. शाम होते ही करम डाली के चारों ओर पूजा होती है और इसके बाद मांदर की थाप पर करमा और झूमर नृत्य से अखाड़े देर रात तक गुलजार रहते हैं.

करमा पर्व झारखंड के साथ बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी अलग-अलग समुदायों और लोक परंपराओं के साथ मनाया जाता है. भारत से बाहर नेपाल के तराई क्षेत्रों और बांग्लादेश के कुछ आदिवासी समुदायों में भी इससे जुड़ी परंपराएं देखने को मिलती हैं. करमा केवल पूजा का पर्व नहीं है. यह प्रकृति, कृषि, मेहनत, सामुदायिक जीवन, युवा उत्सव और भाई-बहन के रिश्ते से जुड़ी लोक परंपरा है. अलग-अलग इलाकों में इसकी मान्यताएं और पूजा का स्वरूप थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन करम वृक्ष, जावा, गीत-संगीत और सामूहिक उत्सव इसकी पहचान बने हुए हैं.

सात या नौ दिन पहले शुरू होती है तैयारी

करमा की तैयारी मुख्य पर्व से कई दिन पहले शुरू हो जाती है. इसे जावा जगाना कहा जाता है. बांस की छोटी टोकरियों में साफ बालू भरकर जौ, गेहूं, मकई, कुर्थी, उड़द, मूंग और चना जैसे अनाज बोए जाते हैं. कई जगह सात तो कहीं नौ प्रकार के अनाज बोने की परंपरा है. इन टोकरियों को घर या अखारे के पवित्र स्थान पर रखा जाता है. महिलाएं और लड़कियां रोज सुबह-शाम जावा में पानी डालती हैं और उसके चारों ओर घूमकर पारंपरिक गीत गाती हैं. कुछ ही दिनों में बालू से अनाज के नन्हे अंकुर बाहर आने लगते हैं. यही जावा करमा पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है. लोकविश्वास में जावा के अंकुर हरियाली, अच्छी फसल और खुशहाली के प्रतीक माने जाते हैं. जावा जगाने की यह परंपरा कृषि आधारित जीवन और प्रकृति के साथ मनुष्य के रिश्ते को भी सामने लाती है.

प्रकृति और रिश्तों का उत्सव (ETV Bharat)

पूजा करने के बाद लाई जाती हैं करम डाली

भादो एकादशी के दिन करमा पर्व का मुख्य आयोजन होता है. गांव के युवा और पाहन जंगल जाकर करम वृक्ष की पूजा करते हैं. इसके बाद करम की डालियां काटी जाती हैं. कई जगह तीन डालियां लाने की परंपरा है. इन्हें सम्मान के साथ गांव लाया जाता है. रास्ते में गीत और मांदर की थाप होती है. इसके बाद करम डालियों को गांव के अखरा या घर के आंगन में स्थापित किया जाता है. करम डाली के चारों ओर जावा की टोकरियां सजाई जाती हैं और शाम की पूजा की तैयारी शुरू होती है. इस दौरान अखरा सिर्फ पूजा का स्थान नहीं रहता, बल्कि पूरे गांव के सामूहिक मिलन का केंद्र बन जाता है.

करम डाली ले जाते श्रद्धालु (ETV Bharat)

पूजा में भाइयों की लंबी उम्र की कामना

शाम को महिलाएं और बहनें नए कपड़े पहनकर पूजा स्थल पर पहुंचती हैं. पूजा की थाली में कुमकुम, अक्षत, फूल, दीपक और जावा सजाया जाता है. करम देवता को फल-फूल अर्पित किए जाते हैं. पूजा के दौरान बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं. कई क्षेत्रों में भाइयों की कलाई पर करम डोर बांधने की परंपरा है. पूजा के बाद जावा को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और महिलाएं इसे अपने बालों में भी लगाती हैं. इस तरह करमा पर्व में भाई-बहन के रिश्ते के साथ परिवार और समुदाय के बीच जुड़ाव भी मजबूत होता है.

कर्मा-धर्मा की कथा में छिपा पर्व का संदेश

करमा पूजा के दौरान कर्मा-धर्मा की कथा सुनाने की परंपरा है. लोककथा के अनुसार कर्मा और धर्मा दो भाई थे. कर्मा मेहनत और कर्म को महत्व देता था, जबकि धर्मा पूजा-पाठ और धार्मिक आचरण में विश्वास रखता था. कथा के अनुसार कर्मा के परदेश से लौटने पर उसने घर और गांव के लोगों को करम वृक्ष के नीचे पूजा और नाच-गाने में व्यस्त देखा. अपने स्वागत न होने से वह नाराज हो गया और क्रोध में करम डाली को उखाड़कर नदी में फेंक दिया.

करमा की तैयारी (ETV Bharat)

इसके बाद परिवार पर संकट आने लगा. धन-संपत्ति खत्म हो गई और जीवन कठिनाइयों से भर गया. अपनी गलती का एहसास होने पर कर्मा करम देवता की खोज में निकल पड़ा. उसे करम डाली वापस मिली. उसने क्षमा मांगी और उसे सम्मानपूर्वक स्थापित कर पूजा की. इसके बाद उसके जीवन में फिर सुख-समृद्धि लौट आई. कथा का मूल संदेश प्रकृति के सम्मान, अच्छे कर्म और अपनी भूल को स्वीकार करने से जुड़ा है. यही कारण है कि करमा की रात सिर्फ पूजा नहीं होती, बल्कि लोककथाओं के जरिए नई पीढ़ी को परंपरा और जीवन-मूल्यों से भी जोड़ा जाता है.

सात भाइयों और करम रानी की कथा भी प्रचलित

करमा से जुड़ी एक दूसरी लोककथा सात भाइयों और करम रानी की है. सात भाई खेती करते थे. एक दिन उनकी पत्नियां खेत में खाना पहुंचाने के बजाय करमा पूजा और नृत्य में शामिल हो गईं. भूखे भाई घर लौटे और गुस्से में करम डाली को उखाड़कर नदी में बहा दिया. इसके बाद परिवार पर संकट आने लगा. जब भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने करम देवता को फिर स्थापित किया और विधि-विधान से पूजा की. इसके बाद उनके जीवन में खुशहाली लौट आई. अलग-अलग इलाकों में कथा के स्वरूप और पात्रों में अंतर मिल सकता है, लेकिन प्रकृति के सम्मान और अच्छे कर्म का संदेश लगभग समान रहता है.

करमा पर्व के उगाया गया जावा (ETV Bharat)

झारखंड में भाई-बहन के रिश्ते से जुड़ा पर्व

झारखंड में करमा पर्व का एक प्रमुख पक्ष भाई-बहन के रिश्ते से जुड़ा है. बहनें भाइयों की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. साथ ही यह पर्व कृषि और प्रकृति से भी गहराई से जुड़ा है. जावा में उगाए गए अनाज, करम वृक्ष की पूजा और अच्छी फसल की कामना ग्रामीण जीवन की तस्वीर पेश करते हैं. गांवों में करमा का मुख्य केंद्र अखरा होता है. यहां पूरा समुदाय एक साथ जुटता है. पूजा के बाद गीत और नृत्य का दौर शुरू होता है. शहरों में भी अब सामुदायिक मैदानों, मोहल्लों और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए करमा की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है.