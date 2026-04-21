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नोएडा हेट क्राइम मामला, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, 'लुका-छिपी क्यों खेल रही सरकार ?'

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से हेट क्राइम मामले में आरोप हटाने पर उठाए सवाल. पढ़ें पूरी खबर.

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सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 21, 2026 at 8:39 PM IST

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Updated : April 21, 2026 at 8:49 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि नोएडा में 2021 में हुए कथित हेट क्राइम मामले में उसका जांच अधिकारी अदालत के साथ "लुका-छिपी" क्यों खेल रहा है.यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने पीठ के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व किया. पीठ एक वरिष्ठ नागरिक की शिकायत पर आधारित निष्पक्ष जांच और सुनवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि जुलाई 2021 में नोएडा में हुए कथित हेट क्राइम में उसके साथ दुर्व्यवहार और यातनाएं की गईं.सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कहा था कि आईपीसी की धारा 153-बी और 295-ए के तहत अपराध एफआईआर में जोड़ा जाना चाहिए था. पीठ ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 153-बी क्यों नहीं जोड़ी.

आईपीसी की धारा 153-बी राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप या अभिकथन के अपराध से संबंधित है. धारा 295-ए किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित है, जिसमें उनके धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना शामिल है.

पीठ ने पाया कि इस वर्ष फरवरी में, उसे सूचित किया गया था कि अपीलकर्ता की शिकायत में लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए, आईपीसी की धारा 153-बी और 295-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हैं.

पीठ ने कहा कि विधि अधिकारी ने उसके समक्ष प्रस्तुत किया था कि इन अपराधों के संबंध में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी.राज्य के वकील ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने पुलिस को आगे की जांच करने की अनुमति दी थी और बाद में आवश्यक प्रावधान जोड़े जाएंगे.

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि धारा 153-बी को फिर से हटा दिया गया है.पीठ ने राज्य के वकील से पूछा, "आपका जांच अधिकारी इस अदालत के साथ लुका-छिपी क्यों खेल रहा है?" पीठ ने आगे पूछा कि धारा 153-बी क्यों नहीं जोड़ी गई?

नटराज ने पीठ को आश्वासन दिया कि पुलिस धारा 153-बी जोड़ देगी. हालांकि, पीठ ने कहा, "हम प्रतिवादी द्वारा दायर अनुपालन हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं." पीठ ने जांच अधिकारी को तलब करने का संकेत दिया.पीठ ने राज्य के वकील को अपने पुलिस अधिकारियों को सलाह देने के लिए कहा, अन्यथा वे मुश्किल में पड़ जाएंगे. पीठ ने कहा, "हमें उन्हें बुलाकर फटकार लगाने में कोई खुशी नहीं है."दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 19 मई को निर्धारित की.

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Last Updated : April 21, 2026 at 8:49 PM IST

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