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भारत से कहीं ज्यादा खुशहाल देश है पाकिस्तान; पढ़िए किन पैरामीटर्स पर मारी बाजी

स्वीडन : Sweden.se के अनुसार स्वीडन के लोग भी प्रकृति प्रेमी होते हैं. यहां के लोग संतुलित जीवन के सिद्धांत पर चलते हैं. यानी रिश्ते, प्रेम, परिवार, कमाई सबको बराबर ही महत्व देते हैं. दिन में कम से कम एक बार दोस्तों या सहकर्मियों के साथ कॉफी और पेस्ट्री का आनंद जरूर लेते हैं. यहां के लोगों में दयालुता भी काफी होती है.

कोस्टा रिका : ricorealty.com के अनुसार यहां के लोगों की लाइफस्टाइल 'पुराविदा' के दर्शन पर आधारित है. यहां के लोग शांत और तनावमुक्त होकर खुशहाल जीवन जीते हैं. परिवार और दोस्तों के अलावा यहां के लोगों का प्रकृति से भी काफी जुड़ाव होता है. यहां के लोग शादी के बाद भी अपने परिजनों के करीब ही रहते हैं. यहां के 94% लोग उच्च शिक्षित हैं. यह शांतिप्रिय देश है. इसकी कोई अपनी सेना नहीं है.

डेनमार्क : VisitDenmark के अनुसार यहां के लोग प्रकृति के साथ समय बिताना काफी पसंद करते हैं. साइकिल का अधिक उपयोग करते हैं. प्रियजनों के साथ वक्त बिताते हैं. जीवन की छोटी उपलब्धियों का भी विधिवत आनंद लेते हैं. डेनिश समाज में समानता पर काफी जोर दिया जाता है. यहां बच्चे, बुजुर्ग आदि को समान अवसर दिया जाता है. लोग खेल प्रतियोगिताओं में मिलकर हिस्सा लेते हैं.

आइसलैंड : icelandtravel.is के अनुसार यहां की आबादी कम है. यहां सामाजिक एकता काफी ज्यादा है. यहां पर ज्वालामुखी और झरने हैं. विशाल ग्लेशियर भी हैं. गाइड टू आइसलैंड के मुताबिक यहां के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहते हैं. यहां के लोग काफी मेहनती और मिलनसार होते हैं. परिवार और रिश्तों को काफी महत्व देते हैं.

फिनलैंड : यहां पर काम के घंटे अन्य देशों की तुलना में कम होते हैं. लोग ऑफिस लाइफ और पर्सनल लाइफ में अच्छा बैलेंस बनाकर रखते हैं. यहां के निवासियों को सप्ताह में 5 दिन ही काम करना पड़ता है. यहां के लोग सार्वजनिक सेवाओं पर पूरा भरोसा करते हैं. विजिट फिनलैंड डॉट कॉम के अनुसार यहां 75% से अधिक जमीन पर हरियाली है. 168,000 से अधिक झीलें हैं. यहां के लोग प्रकृति से काफी जुड़ाव महूसस करते हैं.

कौन से देश टॉप 10 में, क्या है उनकी लाइफ स्टाइल? : वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स (WHI) के अनुसार दुनिया के टॉप 10 देशों में फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टा रिका, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, इजराइल, लक्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड शामिल हैं. यहां के नागरिकों की लाइफ स्टाइल संतुलित और सकारात्मक है. समाज में एक-दूसरे के प्रति गहरा भरोसा है. इससे यहां के लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती हैं. यहां के लोग सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे इसे मनोरंजन या टाइमपास करने का तरीका नहीं मानते हैं. वे इसे रिश्ते निभाने का एक जरिया मानते हैं.

यहां का ठंडा मौसम और कहीं‑कहीं सुसाइड रेट का ज्यादा होना भी यहां के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है. यानी इन देशों के लोग हर हाल में खुश रहना जानते हैं. एक-दूसरे पर खूब भरोसा भी करते हैं. इसके कारण यहां के लोग अन्य देशों की तुलना में ज्यादा खुशहाल हैं.

फिनलैंड व अन्य देशों की खुशहाली का क्या है राज? : रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड समेत नॉर्डिक देश (डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन) दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल हैं. इसके पीछे की वजह ये नहीं कि वहां घूमने और वक्त बिताने लायक खूबसूरत जगहें हैं, बल्कि यह वहां के लोगों की सोच, सरकार का सकारात्मक रवैया और समाज की आजाद सोच का नतीजा है. अहम बात ये भी है कि यहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और कई वित्तीय सहायता भी मिलती है. यहां की राजनीति भी ज्यादातार ईमानदारी पर ही टिकी है.

रिपोर्ट बताती है कि दुनियाभर में लोग पहले की तुलना में ज्यादा खुश हुए हैं लेकिन वैश्विक स्तर पर खुशहाली का ग्राफ नीचे आया है. ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट में हम सभी तथ्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे. यह भी जानेंगे कि अपना देश पाकिस्तान से खुशहाली के मामले में किस वजह से पीछे रह गया?, पाकिस्तान के आगे रहने की वजह क्या है?. अन्य टॉप 10 देशों में ऐसा क्या है जो भारत में नहीं हैं?. खुशी का सोशल मीडिया से क्या कनेक्शन है?, यह भी समझने की कोशिश करेंगे.

पाकिस्तान 104वें और नेपाल 99वें नंबर पर हैं. यानी अर्थव्यवस्था, सेना और तकनीक जैसे कई मोर्चों पर बढ़त के बावजूद अपना देश पड़ोसी मुल्कों से इस मामले में पीछे रह गया. हालांकि राहत की बात ये है कि पिछले 2 वर्षों के मुकाबले भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है. 2024 की रिपोर्ट में भारत 118वें जबकि 2023 के 126वें स्थान पर था. वहीं अफगानिस्तान एक बार फिर सबसे दुखी देश के रूप भें दुनिया के सामने आया है.

ये रिपोर्ट हर साल मार्च के आसपास जारी की जाती है. 147 देशों पर किए गए इस रिसर्च की थीम खुशी और सोशल मीडिया थी. स्टडी में युवाओं पर ज्यादा फोकस रखा गया. रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार नौवें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा. आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे जैसे नॉर्डिक देश टॉप-10 में शामिल हैं. हालांकि दक्षिण एशिया में तस्वीर थोड़ी चुभने वाली है. भारत दुनिया के 147 देशों में 116वें पायदान पर है.

हैदराबाद : कर्ज में डूबा और भुखमरी की कगार पर खड़ा पाकिस्तान खुशहाली के मामले में अपने देश से आगे है. यहां तक कि पड़ोसी देश नेपाल भी हमसे बेहतर है. चीन और रूस के लोग भी भारत से ज्यादा खुश हैं. वहीं अफगानिस्तान, मिस्र और तंजानिया समेत कई देशों में स्थिति काफी खराब है. हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में ऐसी कई हैरान करने वाली जानकारियां सामने आईं हैं.

खुशहाल देशों में नहीं है ज्यादा आबादी. (Photo Credit; Getty)

नॉर्वे : Norwegian society के अनुसार यहां के लोग खुद को प्रकृति के काफी करीब रखते हैं. रिश्तों पर हमेशा भरोसा रखते हैं. नॉर्वेजियन समाज में स्त्री और पुरुष को एक ही नजर से देखा जाता है. यहां के सभी नागरिक एक-दूसरे का सम्मान करते हैं. यहां के लोग काम के साथ-साथ परिवार पर भी पूरा ध्यान देते हैं. यहां के माता-पिता को बच्चों की देखभाल के लिए लंबी और वेतन के साथ छुट्टियां मिलती हैं.

नीदरलैंड : afsusa.org के अनुसार यहां के लोग साइकिल खूब चलाते हैं. काफी ईमानदार भी होते हैं. एक-दूसरे से बात करना खूब पसंद करते हैं. इसके अलावा स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी खूब वक्त देते हैं. दौड़, तैराकी समेत अन्य प्रतियोगिताओं में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. यहां के लोग खुले विचारों वाले और काफी उदार होते हैं. यहां के लोग समय के काफी पाबंद होते हैं.

इजराइल : timesofisrael.com के अनुसार इजराइली मुश्किल समय में भी जिंदगी को अच्छी तरह जीना जानते हैं. सोशल और मेंटल हेल्थ की मजबूती की वजह से वे मुश्किल हालात में भी टिके रहते हैं. यहां 70 से अधिक देशों से आए लोग निवास करते हैं. इसकी वजह से यहां का संगीत, कला और साहित्य काफी समृद्ध है. यहां का स्वास्थ्य ढांचा और तकनीक बहुत बेहतर है. मुसीबत में लोग खुलकर मदद करते हैं.

लक्जमबर्ग : द सेंट्रल लक्जमबर्ग के अनुसार यहां का हर एक इंसान अच्छी कमाई करता है. इससे उसकी हर बुनियादी जरूरत पूरी हो जाती है. यहां की जीवनशैली बहुसांस्कृतिक, सुरक्षित और प्रकृति के करीब है. यह देश अपनी स्थिरता और विविधता के लिए जाना जाता है. यह दुनिया के सबसे सुरक्षित और साफ-सुथरे देशों में से एक है. यहां के लोग ऑफिस और घर के कार्यों में बेहतर तालमेल बैठाकर चलते हैं.

स्विट्जरलैंड : bawalnews.com के अनुसार यहां के लोगों की भी कमाई अच्छी है. यहां राजनीतिक स्थिरता भी है. इसके अलावा प्राकृतिक सुंदरता भी खूब है. यहां की सरकारी सेवाएं काफी हद तक लोगों के जीवन को आसान बनाने में मदद करती है और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती हैं. इस देश में काफी कम अपराध भी होते हैं. यहां के 60% एरिया में जंगल है. खूबसूरत झीले हैं. लोग रिश्ते निभाने में काफी आगे हैं.

क्या लोगों की खुशी छीन रहा सोशल मीडिया? : खुशहाल टॉप 10 देशों में लोग केवल सकारात्मक तरीके से दोस्तों से जुड़ने के लिए ही सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं. स्टडी में एक अहम बात यह भी सामने आई कि जो लोग रोजाना एक घंटे से भी कम समय तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं. इन देशों के लोग स्वस्थ रहते हैं. लंबी उम्र जीते हैं, लोगों की खूब मदद करते हैं. यहां के लोगों की खुश रहने की ये भी कुछ प्रमुख वजहे हैं. इसके अलावा इन देशों की जीडीपी भी अच्छी रहती है. स्टडी में यह भी पता चला कि अंग्रेजी बोलने वाले देशों जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम में युवाओं में सोशल मीडिया की लत है. इससे उनकी खुशी घट रही है.

भारत से ज्यादा खुशहाल है पाकिस्तान. (Photo Credit; Getty)

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भारत से आगे क्यों है पाकिस्तान? : WHI के अनुसार स्टडी में पाकिस्तान का लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर 4.868 रहा जबकि भारत का 4.536 रहा. लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर में कोई व्यक्ति अपने जीवन की संतुष्टि और खुशी का खुद से मूल्यांकन करता है. इसके अलावा प्रमुख वजह ये भी है कि पाकिस्तान में दरियादिली ज्यादा है. वहां दान करने वालों की संख्या 40.1% है, जबकि भारत में यह संख्या सिर्फ 28.5% है. जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) दर कम होने के बावजूद पाकिस्तान का कल्चर वहां की नकारात्मक भावनाओं में कमी लाता है, जबकि सकारात्मकता को बढ़ावा देता है. सोशल सपोर्ट में भी पाकिस्तान आगे है.

पाकिस्तान में पैसे और अच्छी सेहत से मिलने वाली मजबूती, परिवार और समाज से मिलने वाली भावनात्मक मजबूती भारत से ज्यादा है. GDP और सेहत (Life Expectancy) के मोर्चे पर बेहतर होने के बावजूद, भ्रष्टाचार को लेकर भारत के लोगों का नजरिया पड़ोसी देशों की ही तरह है. मुश्किल समय में फैमिली और कम्युनिटी का इमोशनल सपोर्ट पाकिस्तान में ज्यादा है. भ्रष्टाचार के मामले में भारत और पाकिस्तान के लोगों का नजरिया एक जैसा ही है. हालांकि पाकिस्तान में नागरिक स्वतंत्रता में स्थिति ठीक नहीं है. भारत इस मामले में बेहतर है. भारत में सोशल सपोर्ट की कमी है.

अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देश टॉप 10 से बाहर क्यों हैं? : वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन जैसे इंग्लिश बोलने वाले देशों में खुशी का स्तर कम हो रहा है, खासकर 25 साल की कम उम्र के युवाओं में. खुशहाल देशों की रैंकिंग के मामले में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 122 से 133वें स्थान के बीच हैं. रिपोर्ट बताती है कि युवाओं में सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल जीवन की खुशी को कम करता है. 47 देशों में छात्रों पर गणित, विज्ञान और पढ़ने की क्षमता के मूल्यांकन के दौरान इसकी पुष्टि हुई. रैंकिंग में अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर हैं.

रूस और चीन भी पीछे हैं. हालांकि भारत से इनकी स्थिति बेहतर है. कुल मिलाकर बड़े देश तरक्की जरूर कर रहे लेकिन वहां के नागरिकों की व्यक्तिगत खुशी नहीं बढ़ पा रही है. इसके कारण ये देश रैंकिंग में पीछे रह जा रहे हैं.

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टॉप 10 सबसे कम खुशहाल देश : रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान, सिएरा लियोन, मलावी, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, यमन, लेबनान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) मिस्र और तंजानिया टॉप 10 सबसे कम खुशहाल देशों की सूची में शामिल हैं. ये जीवन संतुष्टि, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार जैसे मामलों पर आधारित खुशहाल रैंकिंग में काफी पीछे हैं. इसके कई कारण हैं. मसलन अफगानिस्तान और यमन युद्ध की आग में झुलसते रहे. अभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तनाव है. इसके अलावा सिएरा लियोन, मलावी, तंजानिया को गरीबी और भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है. इसी तरह जिम्बाब्वे, लेबनान, मिस्र में आर्थिक संकट और महंगाई है. इसी कड़ी में बोत्सवाना HIV जैसी बीमारियों और बेरोजगारी का सामना कर रहा है. इसकी वजह से इन देशों में खुशी का स्तर कम है.

खुशहाली के मामले में कई देशों की रैंकिंग सुधरी. (Photo Credit; Getty)

हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखा गया? : वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रैंकिंग, गैलप वर्ल्ड पोल ( विचारों, भावनाओं और जीवन स्थितियों को मापने वाला प्रमुख वार्षिक सर्वेक्षण) पर आधारित है. इसमें व्यक्ति खुद से ही अपने जीवन का मूल्यांकन करता है. इसके लिए कैंट्रिल लैडर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें लोग अपनी मौजूदा जिंदगी को 0-10 के स्केल पर रेट करते हैं. 0 का मतलब किसी शख्स की जिंदगी सबसे खराब है जबकि 10 का मतलब उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है. रिपोर्ट में देशों की जीडीपी, सोशल सपोर्ट, अच्छा स्वास्थ्य और इलाज, कुछ करने की आजादी, दान, भ्रष्टाचार के प्रति लोगों के नजरिए को ध्यान में रखकर तैयार की गई.

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