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कर्ज के मकड़जाल में क्यों उलझ रहा हरियाणा, GST कलेक्शन में नंबर वन होने के बावजूद ऐसे हालात क्यों, आखिर बाहर निकलने का क्या है रास्ता ?

हरियाणा बढ़ते कर्ज के मकड़जाल में उलझता चला जा रहा है. ऐसे में सवाल है कि आखिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है.

Why is Haryana getting entangled in a web of debt despite ranking first in GST and what is the way out
कर्ज के मकड़जाल में क्यों उलझ रहा हरियाणा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2026 at 9:03 AM IST

26 Min Read
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चंडीगढ़ : कर्ज....एक ऐसा शब्द जिसे "जी का जंजाल" भी कहा जाता है. शायद ही कोई शख्स हो जिसका पाला कर्ज से कभी ना पड़ा हो क्योंकि लगभग हर शख्स कभी ना कभी जिंदगी में अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कर्ज जरूर लेता है और उसकी ईएमआई भी चुकाता है. ठीक ऐसे ही राज्य सरकारें भी कर्ज लेती है. लेकिन कर्ज का मकड़जाल ऐसा है कि राज्य सरकारें इसमें फंसती ही चली जा रही है और राज्य सरकारों के लिए कर्ज इस वक्त सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती से कम नहीं है. हरियाणा राज्य भी इससे अछूता नहीं है जबकि हरियाणा जीएसटी कलेक्शन के मामले में देश में नंबर वन है.

आखिर राज्यों को कर्ज क्यों लेना पड़ता है ? : एक अहम सवाल ये भी है कि आखिर राज्य सरकारों को कर्ज क्यों लेना पड़ता है तो इसका जवाब है कि राज्य सरकारें मुख्य रूप से बजट घाटा पूरा करने, विकास कार्यों (जैसे सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल) के लिए और कल्याणकारी योजनाओं का खर्च उठाने के लिए कर्ज लेती हैं. कर्ज लेने का मुख्य कारण राजस्व और खर्च का अंतर (बजट घाटा) है. जब सरकार का कुल खर्च उसकी टैक्स और अन्य कमाई से अधिक हो जाता है, तब अंतर को पाटने के लिए उधार लिया जाता है. उदाहरण के लिए सड़कें, पुल, बिजली, सिंचाई और बड़े निर्माण कार्यों में भारी पैसा खर्च होता है, जिसे पूरा करने के लिए कर्ज लिया जाता है. वहीं सरकार को मुफ्त योजनाओं, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और प्रशासनिक खर्चों को चलाने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए कर्ज लेना पड़ता है.

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कर्ज क्यों लेती है राज्य सरकार ? (ETV Bharat)

राज्य सरकारें किससे कर्ज लेती हैं ? : अब सवाल उठता है कि राज्य सरकारें किससे कर्ज लेती हैं. राज्य सरकारें मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से वित्तीय बाजारों से बॉन्ड जारी करके, केंद्र सरकार से, और बैंकों, वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेती हैं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों को देश के भीतर से ही कर्ज लेने का अधिकार है, वे सीधे विदेश से कर्ज नहीं ले सकती हैं.

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कर्ज किससे लेती है राज्य सरकार ? (ETV Bharat)

कर्ज मनमर्जी से नहीं : राज्यसभा में केंद्र सरकार ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार का पुराना कर्ज या केंद्र की दी गई गारंटी बकाया है, तो वो राज्य केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नया कर्ज नहीं ले सकता है.

वित्तीय सेहत का क्या है पैमाना ? : हालांकि सिर्फ कुल कर्ज को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि राज्य की हालत खराब है. असली पैमाना कर्ज-जीएसडीपी(GSDP) अनुपात होता है. इसका मतलब है कि राज्य की कुल कमाई के मुकाबले उस पर कितना कर्ज है. कई राज्यों में ये आंकड़ा 50 फीसदी को भी पार कर चुका है.

सबसे ज्यादा किस राज्य पर कर्ज : केंद्र सरकार ने राज्यसभा में पेश किए गए 'स्टेट फाइनेंस: ए स्टडी ऑफ बजट्स 2025-26' रिपोर्ट में कहा है कि देश के सबसे अधिक कर्ज वाले राज्यों में तमिलनाडु पहले स्थान पर है, जहां कुल कर्ज 10.43 लाख करोड़ रुपए है. वहीं उत्तर प्रदेश पर 8.6 लाख करोड़ रुपए जबकि महाराष्ट्र पर 8.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है.

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Fiscal Health index 2026 (ETV Bharat)

हरियाणा पर कितना कर्ज : कर्ज का बोझ सिर्फ इन्हीं राज्यों तक सीमित नहीं है बल्कि देश के ज्यादातर राज्य भारी देनदारियों का सामना कर रहे हैं. अकेले हरियाणा पर फिलहाल 3.91 लाख करोड़ रुपए का कर्ज रहने का अनुमान है. नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (Fiscal Health Index 2026) में हरियाणा 11वें स्थान पर है. राज्य के हिसाब से हरियाणा में प्रति व्यक्ति पर लगभग 1.37 लाख रुपये का कर्ज आता है.

अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता बना कर्ज : देश के राज्यों पर बढ़ता कर्ज आज देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, साथ ही राज्यों के लिए एक बड़ी चेतावनी है. एक अनुमान के मुताबिक, भारतीय राज्य वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में बाजार से लगभग 5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज ले सकते हैं जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है. कई राज्य जिस तरह से कर्ज के मकड़जाल में फंसते जा रहे हैं, उसका सीधा असर आने वाले दिनों में विकास कार्यों और आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ सकता है.

हरियाणा पर बढ़ता कर्ज का दबाव ! : हरियाणा पर बढ़ता कर्ज चिंता का विषय बना हुआ है. कर्ज के बोझ तले दबे होने के बावजूद फ्रीबीज़ या मुफ्त की रेवड़ियां राज्य की आर्थिक सेहत पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है. अगर हम साल 2014 से अब तक के कर्ज के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ये आंकड़ा करीब 70 हजार करोड़ से बढ़कर करीब 4 लाख करोड़ तक पहुंच गया है. यानी इसमें पिछले करीब 12 साल में 3 लाख 30 हजार करोड़ के करीब वृद्धि हुई है. हालांकि इस दौरान हरियाणा अपने कर्ज को तय सीमा के अंदर रखने में कामयाब रहा है. बावजूद इसके कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है.

2014-15 से 2020-21 तक कर्ज : साल 2014-15 में हरियाणा पर कर्ज करीब 70,000 करोड़ था जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का करीब 16 फीसदी से अधिक था. वहीं साल 2015-16 में कर्ज का बोझ करीब 98,843 करोड़ रुपये के करीब था, जबकि साल 2016-17 में कर्ज का बोझ करीब 1,46,371 करोड़ रुपए हो गया. वहीं साल 2017-18 में हरियाणा पर कर्ज करीब 1,64,076 करोड़ था, जबकि 2018-19 में ये बढ़कर करीब एक लाख सत्तर हजार करोड़ को पार कर गया. इसके साथ ही, 2019-20 के बजट अनुमानों में राज्य का कुल ऋण करीब एक लाख 96 हजार करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का करीब 21 फीसदी था. साल 2020-21 में हरियाणा पर कर्ज बढ़कर करीब सवा दो लाख करोड़ हो गया.

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हरियाणा पर साल दर साल बढ़ता कर्ज (ETV Bharat)

साल 2021-22 से 2026 तक कर्ज की स्थिति : साल 2021-22 में हरियाणा पर कर्ज बढ़कर 2,39,000 करोड़ हो गया. वहीं साल 2022-23 में हरियाणा पर कर्ज बढ़कर करीब दो लाख 56 हजार करोड़ तक पहुंच गया जो कि राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 24.2 फीसदी के करीब था. जबकि साल 2023-24 के बजट के अनुमान के मुताबिक हरियाणा पर कुल कर्ज 2,85,885 करोड़ हो गया. जबकि साल 2024-25 में ये बढ़कर 3,17,982 करोड़ रुपए हो गया. वहीं साल 2025-26 तक कर्ज बढ़कर 3 लाख 52 हजार करोड़ हो गया. वहीं साल 2026-27 के अनुमान के मुताबिक कर्ज बढ़कर तीन लाख 91 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है. हालांकि सरकार के मुताबिक जो प्रदेश पर कर्ज है, वो इसकी तय सीमाओं के अंदर ही है. लेकिन हरियाणा में खासतौर पर विपक्षी पार्टियां कर्ज के मुद्दे पर सरकार को घेरती रहती हैं. नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो इस मामले पर हरियाणा सरकार को हमेशा घेरते रहते हैं. उनके मुताबिक हरियाणा पर कर्ज पांच लाख करोड़ से ज्यादा का है.

हरियाणा पर क्यों बढ़ रहा कर्ज ? : हरियाणा में कर्ज बढ़ने का मुख्य कारण पुराने कर्ज की अदायगी (Debt Servicing), कल्याणकारी योजनाएं (Subsidies & Welfare Schemes) और राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) हैं. वर्ष 2026-27 के बजट में राज्य का कुल कर्ज (Outstanding Liabilities) लगभग 3,91,000 करोड़ रुपए अनुमानित है.

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हरियाणा पर क्यों बढ़ रहा कर्ज ? (ETV Bharat)

पुराने कर्ज की किश्तें और ब्याज़ : नए लिए जाने वाले लोन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज की किश्तें और ब्याज चुकाने में चला जाता है. हरियाणा बजट 2026-27 के अनुसार, कुल बजट का लगभग 30% हिस्सा केवल कर्ज की अदायगी (Debt Servicing) में खर्च हो रहा है. सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं पर भारी खर्च सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कैश ट्रांसफर और सब्सिडी योजनाओं के कारण राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) लगातार बढ़ा है.

सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च : राज्य में वृद्धों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन और हाल ही में शुरू की गई 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' (जिसमें पात्र महिलाओं को 2,100 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं) जैसी योजनाओं पर बड़ा फंड खर्च होता है.

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2026 में किस विभाग को कितना बजट ? (ETV Bharat)

राजकोषीय घाटा : राज्य की अपनी कमाई (राजस्व प्राप्तियों) और कुल खर्च के बीच बड़ा अंतर है. वर्ष 2026-27 में राज्य का कुल बजट 2,23,658 करोड़ रुपए है जबकि हरियाणा का राजकोषीय घाटा 40,293 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 2.65%) रहने का अनुमान है.

कृषि क्षेत्र और बिजली कंपनियों को सब्सिडी : किसानों के लिए रियायती बिजली, फसल ऋण पर ब्याज और जुर्माना माफी जैसी राहत योजनाओं से सरकारी खजाने पर दबाव रहता है. कृषि क्षेत्र के लिए नई बिजली वितरण कंपनी (Discom) जैसी ढांचागत व्यवस्थाओं के संचालन पर भी सरकार को निवेश करना पड़ रहा है.

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5 साल में कितना बढ़ा हरियाणा का बजट ? (ETV Bharat)

बुनियादी ढांचे में निवेश : राज्य के विकास (सड़क, एक्सप्रेसवे, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर) को गति देने के लिए सरकार को लगातार पूंजीगत खर्च बढ़ाना पड़ रहा है. वर्ष 2026-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय के लिए 35,216 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसके लिए वित्तीय संसाधनों की जरूरत लोन के जरिए पूरी की जा रही है.

क्या कहता है कर्ज का पैरामीटर ? : सरकार के वित्तीय प्रबंध के मुताबिक रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटे को छोड़कर सभी वित्तीय पैरामीटर FRBM एक्ट के तहत 15वें और 16वें वित्त आयोग की तय की गई सीमाओं के दायरे में हैं. हरियाणा का फिस्कल डेफिसिट साल 2025-26 में 2.66 अनुमानित था, जबकि 2026-27 में ये 2.65 अनुमानित है. ये FRBM एक्ट के तहत निर्धारित 3.0 फीसदी की सीमा के अंदर है, जबकि प्राइमरी डेफिसिट (प्राथमिक घाटा) - जिसे फिस्कल डेफिसिट में से ब्याज भुगतान घटाकर निकाला जाता है वह 2026-27 में GSDP का 0.73 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

कर्ज बढ़ने के साथ ही कैसी है हरियाणा की ग्रोथ रेट ? : एक तरफ हरियाणा का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, इन सबके बीच हरियाणा की ग्रोथ रेट की बात करें तो वो भी लगातार छह फीसदी के ऊपर रह रही है. सभी सेक्टर में संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशों से साल 2014-15 से 2025-26 की अवधि के दौरान जीएसडीपी में 6.7 प्रतिशत की सालाना कंपाउंड ग्रोथ रेट हासिल हुई है. ऐसा नहीं है कि हरियाणा कर्ज के दबाव में ही है. इसके कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सरकार पर बढ़ते कर्ज के दबाव को कम करने में मददगार साबित हो रहे हैं. हरियाणा के पांच क्षेत्र ऐसे हैं जो राज्य सरकार के राजस्व के खजाने में अपना अहम योगदान देते हैं जिसकी वजह से हरियाणा अपनी तय कर्ज के पैरामीटरों को पूरा करने में कहीं ना कहीं सफल हो रहा है. साल 2026-27 में प्रदेश का कुल बजट 2,23,658 करोड़ रुपए है. हरियाणा का देश की जीडीपी में करीब 3.8 फीसदी योगदान है.

हरियाणा की इकोनॉमी में अहम योगदान देने वाले पांच अहम क्षेत्र ? : हरियाणा की इकोनॉमी में योगदान देने वाले क्षेत्रों की बात करें तो सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) है जिसका हरियाणा के GSDP यानि सकल घरेलू उत्पाद में 51–54% का योगदान है जिसमें IT, ITES, बैंकिंग, रियल एस्टेट, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन शामिल है. ये क्षेत्र राज्य की आय, कर संग्रह और आर्थिक विकास का सबसे बड़ा स्रोत है. विनिर्माण और उद्योग क्षेत्र (इंडस्ट्रियल सेक्टर) का हरियाणा की GSDP में 27–29% का योगदान है. देश की 50% से अधिक यात्री कारें और ट्रैक्टर हरियाणा में ही बनते हैं. कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों(एग्रीकल्चर सेक्टर) का भी हरियाणा के विकास और जीएसडीपी में अहम योगदान है. इसका जीएसडीपी में 16 से 17 फीसदी योगदान है जिसमें गेहूं, धान, कपास के साथ ही करीब 60 फीसदी बासमती का निर्यात होता है जोकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है. वहीं ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट भी जीएसडीपी में अपना अहम योगदान देता है. भारत का अग्रणी ऑटोमोबाइल हब गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद और सोनीपत है. इस क्षेत्र से FDI यानी फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उच्च कौशल रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है.

GSDP में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी: हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) साल 2014-15 में 4,37,145 करोड़ रुपए थी, वहीं वर्ष 2015-16 में हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 4,95,504 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष 2016-17 में ये बढ़कर 5,61,424 करोड़ रुपए हो गया. वर्ष 2017-18 में ये बढ़कर लगभग 6.08 लाख करोड़ रुपए हो गई. वर्ष 2018-19 में GSDP बढ़कर 7.07 लाख करोड़ रुपये हो गई. वर्ष 2019-20 में हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 7,84,910 करोड़ रुपये था. वर्ष 2020-21 के लिए GSDP करीब 9,39,720 करोड़ रुपये हो गया. वहीं वर्ष 2021-22 में हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 8,95,671 करोड़ रुपये था. वर्ष 2022-23 के दौरान हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 9,94,195 करोड़ रुपये हो गया. वर्ष 2023-24 में हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 11.2 लाख करोड़ रुपये था. वर्ष 2024-25 में हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 12,16,044 करोड़ रुपए था. वर्ष 2025-26 के लिए हरियाणा का जीएसडीपी लगभग 13.67 लाख करोड़ रुपये हो गया. वर्ष 2026-27 के लिए हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) लगभग 15,18,223 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है.

हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income): वित्त वर्ष 2014-15 में हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपए थी. वर्ष 2015-16 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,65,204 रुपए हो गई. वहीं वर्ष 2016-17 में ये बढ़कर 1,99,612 हो गई, जबकि साल 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय 2.03 लाख रुपये हो गई. वहीं वर्ष 2018-19 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2,26,644 हो गई. वहीं वर्ष 2019-20 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2,47,628 रुपये हो गई. वर्ष 2020-21 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2,35,707 हो गई. वर्ष 2021-22 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2,64,835 हो गई. वर्ष 2022-23 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,96,685 रुपए हो गई. वर्ष 2023-24 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 3,19,363 रुपये थी. वर्ष 2024-25 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रुपये हो गई. वर्ष 2025-26 के दौरान हरियाणा की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 3,95,618 रुपये होने का अनुमान जताया गया है.

हरियाणा का कर्ज-जीएसडीपी अनुपात : भले ही हरियाणा का कुल बकाया कर्ज साल दर साल बढ़ा हो, हालांकि, GSDP के मुकाबले इसका अनुपात स्थिर रहा है. वर्ष 2014-15 में हरियाणा का कर्ज-से-GSDP अनुपात लगभग 22.16% था. वर्ष 2015-16 में हरियाणा का कर्ज-से-GSDP अनुपात लगभग 18.5% था. वर्ष 2016-17 में हरियाणा का कर्ज-से-GSDP अनुपात लगभग 26.07% था. वर्ष 2017-18 में हरियाणा का कर्ज-से-जीएसडीपी अनुपात 22.93% था. वर्ष 2018-19 में हरियाणा का कर्ज-से-GSDP अनुपात 26.05 प्रतिशत था. वर्ष 2019-20 में हरियाणा का कुल कर्ज-से-GSDP अनुपात 25.92 प्रतिशत था. वर्ष 2020-21 में हरियाणा का बकाया कर्ज-से-GSDP अनुपात लगभग 23.2% था. हरियाणा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कर्ज-से-GSDP अनुपात लगभग 24.98% था. वर्ष 2022-23 में हरियाणा का कर्ज-से-GSDP अनुपात लगभग 31% दर्ज किया गया था. वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा का कर्ज-से-GSDP अनुपात लगभग 26% रहा है. 2024-25 में कर्ज-से-GSDP अनुपात लगभग 26.50% था. 2025-26 में कर्ज-से-GSDP अनुपात 26.7 प्रतिशत रहा. जबकि 15वें वित्त आयोग ने इसकी सीमा 32.5 प्रतिशत तय की थी. साल 2026-27 के लिए, कर्ज की मात्रा GSDP का 25.68 प्रतिशत रहने का अनुमान है. भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग (2026-2031) की अवधि के लिए कर्ज-से-GSDP की कोई सीमा तय नहीं की है.

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हरियाणा का कर्ज-जीएसडीपी अनुपात (ETV Bharat)

हरियाणा राज्य का खर्च: वर्ष 2026-27 के बजट के अनुसार हरियाणा का खर्च उसके रेवेन्यू से काफी ज़्यादा है. जहां रेवेन्यू 1.46 लाख करोड़ रुपए है, वहीं खर्च 1.87 लाख करोड़ रुपए है. बजट का एक बड़ा हिस्सा इंट्रेस्ट पेमेंट के लिए 29266.62 करोड़, पेंशन के लिए 17430 करोड़, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट के लिए 36101.68 करोड़ रखा गया है.

शिक्षा और खेल के लिए भारी बजट: राज्य का सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा और खेल पर होता है. वर्ष 2026-27 के बजट के अनुसार हरियाणा ने शिक्षा और खेल के लिए 23,603.69 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. सामाजिक न्याय, पिछड़ा वर्ग और अंत्योदय (SEWA) के लिए 17,250.72 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण के लिए 14,007.28 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए 8,319.77 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास एवं पंचायतों के लिए 8,703.74 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 6,868 करोड़ रुपए, शहरी स्थानीय निकाय और नगर नियोजन के लिए 6,797.57 करोड़ रुपए, लोक निर्माण (सड़कें और पुल) के लिए 6,096.35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पेयजल) के लिए 5,912.02 करोड़ रुपए दिए गए हैं. परिवहन और नागरिक उड्डयन के लिए 4,116.13 करोड़ रुपए दिए गए हैं. राजस्व, आपदा प्रबंधन और भूमि अभिलेख के लिए ₹4,024.28 करोड़ आवंटित किए गए हैं. वहीं महिला एवं बाल विकास के लिए 2,263.29 करोड़ रुपए दिए गए हैं. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के लिए बजट में 741.55 करोड़ रुपए का प्रावधान है.

हरियाणा मुफ्त सुविधाओं पर भारी खर्च करता है: हरियाणा सामाजिक कल्याण योजनाओं और मुफ्त सुविधाएं देने वाले कार्यक्रमों पर काफी खर्च करता है. इस खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' पर जाता है, महिलाओं पर खर्च के लिए इस योजना में 6,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले साल के 5,000 करोड़ से ज़्यादा है. इस पहल के तहत, पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलती है. राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर भी खर्च किया जाता है, जैसे कि बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन दी जाती है. हरियाणा के 2026-27 के बजट में, कल्याणकारी योजनाओं और मुफ़्त सुविधाओं पर होने वाला खर्च GSDP का 2.4% रहने का अनुमान है.

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हरियाणा बजट 2026-27 की बड़ी बातें (ETV Bharat)

बढ़ते कर्ज को लेकर क्या कह चुके हैं विरोधी दल ? : हरियाणा पर बढ़ते कर्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह चुके हैं कि 2014 में जब उनकी सरकार सत्ता से गई थी तो प्रदेश पर करीब 70 हजार करोड़ का कर्ज था, जो कि पिछले 12 साल की बीजेपी सरकार में 4 लाख करोड़ पहुंच चुका है. वे दावा करते हैं कि कर्ज बढ़ने के बावजूद कोई भी बड़ा बुनियादी ढांचा विकसित नहीं हुआ है. जैसे ना कोई नया विश्वविद्यालय बना और ना ही मेट्रो पर कोई काम हुआ है.
वहीं राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला भी सवाल उठा चुके हैं. वे राज्य की बीजेपी सरकार पर प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेलने का आरोप लगा चुके हैं. वे कह चुके हैं कि पिछले कुछ सालों में राज्य पर कर्ज का आंकड़ा लगातार बढ़ा है. इससे विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं.

बढ़ते कर्ज पर सीएम ने विधानसभा में क्या कहा ? : विपक्ष के कर्ज को लेकर दिए गए बयानों पर सीएम नायब सैनी विधानसभा में कह चुके हैं कि उनकी सरकार तय वित्तीय नियमों के अंदर ही कर्ज ले रही है. ये कर्ज प्रदेश की आधारभूत संरचना के साथ ही विकास कार्यों पर लगाया जा है. इससे प्रदेश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती जा रही है.

क्या कहते हैं आर्थिक हालात पर जानकार ? : हरियाणा पर बढ़ते कर्ज को लेकर पूछे गए सवाल पर आर्थिक मामलों के जानकार बिमल अंजुम कहते हैं कि कर्ज किसी भी राज्य पर हो उसे हम अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि उसको उतारने के लिए इंस्टॉलमेंट हो या अन्य तरीके से उसे चुकाना पड़ता है और उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है जो कर्ज पर बढ़ता जाता है. हालांकि वे कहते हैं कि आप कर्ज किस कार्य के लिए ले रहे हैं, ये भी इस मामले में अहम हो जाता है. अगर आप बेसिक डेवलपमेंट के लिए कर्ज ले रहे हैं तो उसे बुरा नहीं माना जाता है. वे कहते हैं कि अगर आप कर्ज सोशल वेलफेयर की योजनाओं के लिए ले रहे हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है. हालांकि जब बाजार में पैसा जाता है तो है आर्थिक तौर पर उसे अच्छा मानते हैं. आर्थिक एक्टिविटी के तौर पर ये ठीक है लेकिन भविष्य के लिए लोन लेकर आर्थिकी चलाना कोई बेहतर विकल्प नहीं है. हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को वे कैसे देखते हैं? इस पर वे कहते हैं कि ये सही कन्सेप्ट नहीं है. फ्रीबीज़ के चलते काम के लिए लेबर मिलना मुश्किल होता जा रहा है.

कर्ज पर कैसे काबू पाएं ?: कर्ज को नियंत्रित करने को लेकर वे सुझाव देते हुए कहते हैं कि पहले तो जो आपके एक्सपेंसिव लोन है उनको मैनेज किया जाना चाहिए. लोन प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए ही लेना चाहिए. फ्रीबीज़ को कम करना चाहिए, या कंट्रोल करना चाहिए. अगर ऐसा नहीं कर पाते तो फिर कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि वो पैसा मार्केट में आ सके. गरीब को ऊपर उठाना सही है लेकिन कई स्कीम ऐसी हैं जो गरीब के साथ साथ अमीर को भी फायदा पहुंचा रही है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है. सरकार को इसके साथ ही अपना रेवेन्यू बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए.

जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा नंबर वन : वहीं अगर कर्ज से हटकर जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो गुड्स सर्विस टैक्स (वस्तु एवं सेवा कर) कलेक्शन के मामले में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. जीएसटी में वृद्धि की दर के मामले में हरियाणा ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ा दिया है और पहले स्थान पर है. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में राज्य ने 32% की शानदार वृद्धि दर्ज की है जो कि राष्ट्रीय औसत 18% से अधिक है. पहली तिमाही में हरियाणा का एसजीएसटी कलेक्शन कुल 14,545 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कुल संग्रह 11,028 करोड़ रुपए था. इस तरह पिछले वर्ष के मुकाबले इस तिमाही में 3,517 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं. अगर मासिक आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल 2026 में लगभग 5,914 करोड़ रुपए का संग्रह दर्ज हुआ. मई 2026 में राज्य को ₹4,456 करोड़ प्राप्त हुए, जबकि जून 2026 में कुल 4,175 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था. देश की कुल जीएसटी राजस्व में हरियाणा लगभग 7.4 प्रतिशत का योगदान देता है, जबकि हरियाणा के पास देश का मात्र 1.34% क्षेत्रफल और 2.2% जनसंख्या है. इस बेमिसाल प्रदर्शन में गुरुग्राम का योगदान कुल राज्य संग्रह का करीब 25% है. वहीं कुछ अन्य जिले भी जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा को अव्वल बनाते हैं.

क्यों है हरियाणा जीएसटी कलेक्शन में अव्वल ? : हरियाणा जीएसटी कलेक्शन में इसलिए सबसे अव्वल है क्योंकि इसका बड़ा क्षेत्र एनसीआर में आता है. वहीं इन इलाकों का मजबूत औद्योगिक आधार इसकी अहम वजह है. हरियाणा के जीएसटी कलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद और सोनीपत के औद्योगिक और आईटी क्षेत्र है. गुरुग्राम देश के प्रमुख कॉर्पोरेट और आईटी हब्स में से एक है. MNC, स्टार्ट-अप्स और सर्विस-बेस्ड इंडस्ट्रीज ने जीएसटी कलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान दिया है.

देश का बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब : हरियाणा देश का बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है. मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प जैसी नामचीन कंपनियां यहां पर है. वाहनों के उत्पादन और घरेलू बिक्री में आई तेजी का फायदा राज्य को मिला है. NCR क्षेत्र में प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बिक्री, बुनियादी ढांचे का निर्माण और उच्च प्रति व्यक्ति आय के चलते टैक्स कलेक्शन में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इतना ही नहीं जीएसटी कलेक्शन में आबकारी एवं कराधान विभाग का भी अहम रोल है जो इस पर नजर लगातार बनाए रखता है. वहीं टैक्स चोरी के खिलाफ कड़े कदम उठाने के साथ ही नियमों को लागू करने में विभाग की अहम भूमिका है. इसके साथ ही विभाग डिजिटल मोड में काम करके जीएसटी कलेक्शन को सुधारने का काम कर रहा है. कर चोरी रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे गड़बड़ियां कम हुई है और राजस्व में भारी इजाफा हुआ है.

जीएसटी कलेक्शन पर क्या कहते हैं आर्थिक मामलों के जानकार ? : हरियाणा की जीएसटी कलेक्शन में सबसे अच्छी स्थिति होने को लेकर आर्थिक मामलों के जानकार बिमल अंजुम कहते हैं कि दो चीजों ने इस मामले में बड़ा कारगर काम किया है. चाहे फिर केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार. दोनों ने जब मिलकर काम किया तो ये ध्यान रखा गया कि हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे. आप देखते हैं कि केंद्र सरकार की मदद से हरियाणा का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है. वे कहते हैं कि राज्य की रोड कनेक्टिविटी अच्छी बनी, इससे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हुआ. इससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आगे बढ़ा. हमारा सर्विस सेक्टर पहले से ही ग्रोथ में था, पिछले तीन चार साल में ये अच्छी ग्रोथ कर रहा था. वे कहते हैं कि इसके साथ जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हुई तो इससे अच्छे नतीजे आने लगे. हरियाणा को एनसीआर क्षेत्र का भी लाभ मिला है, जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. लेकिन एक बात ये भी है कि जीएसटी बढ़ने से लोन पर कोई असर पड़ता दिखाई नहीं देता है. वे कहते हैं कि इसका मतलब हमारी फिसकल स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कमी है. हमें कर्ज को नियंत्रित करना चाहिए. हम मानते हैं कि लोन जीडीपी का तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए. हरियाणा का कर्ज अभी बॉर्डर लाइन पर है. लेकिन लगातार कर्ज लेने से गैप बढ़ेगा, और उसको नियंत्रित करना चाहिए. अगर कर्ज बढ़ता है तो फिर ये आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए चुनौती है.

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