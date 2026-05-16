ETV Bharat / bharat

हिमाचल नगर निगम चुनाव: सुक्खू सरकार को मिलेगा सुख या जयराम की होगी जय, विनय का बजेगा डंका अथवा बिंदल की बढ़ेगी साख

हिमाचल में शहरी निकाय चुनाव जनता शहर की सरकार चुनेगी लेकिन ये 2017 विधानसभा चुनाव का रुझान भी होगा. शिमला से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट

HIMACHAL LOCAL BODY ELECTIONS 2026
हिमाचल नगर निगम चुनाव में कौन मारेगा बाजी? (FILE@ETVBHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 8:27 PM IST

12 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल पूरे शबाब पर है. इसी से तय होगा कि 2027 में पहाड़ी राज्य हिमाचल की सत्ता का किंग कौन बनेगा. क्या सुख की सरकार रिपीट करेगी या फिर बारी-बारी से सत्ता बदलने का चलन जारी रहेगा ? सुक्खू सरकार को सत्ता सुख मिलेगा या फिर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की जय होगी. 17 फरवरी को प्रदेश के 4 नगर निगमों समेत कुल 51 शहरी निकायों में वोटिंग होनी है. जबकि इसी महीने के आखिर में 26, 28 और 30 मई को पंचायत चुनाव होने हैं. इन चुनावों में लगभग 95 फीसदी हिमाचल के मतदाता वोट डालेंगे, इसलिये इन्हें अगल साल होने वाले विधासनभा चुनाव का सेमीफाइनल कहना गलत नहीं है.

पहली बार हिमाचल कांग्रेस के मुखिया बने विनय कुमार की सियासी पारी का भी ये चुनाव निर्णायक मोड़ होंगे. वहीं, डॉ. राजीव बिंदल के कंधे पर भी राज्य में भाजपा को फिर से सत्ता में लाने की जिम्मेदारी है. ऐसे में हिमाचल के चार नगर निगम के चुनाव सहित 47 स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था के इलेक्शन पर सभी की नजर है. ये चुनाव ही 2027 के विधानसभा चुनाव में सियासी दलों की दिशा तय करेंगे. यही कारण है कि सत्ताधारी कांग्रेस व भाजपा ने नगर निगम चुनाव में कमर कसकर काम किया है. स्थानीय निकाय चुनाव के साथ-साथ ही पंचायतों का राजा बनने के लिए भी मंत्री, विधायक आदि ने भी जी-जान से पसीना बहाया है. चूंकि रविवार 17 मई को नगर निगम व स्थानीय निकाय के लिए वोटिंग है, लिहाजा ऐसे में कांग्रेस व भाजपा के सियासी मैदान में इस चुनावी खेल की पड़ताल और हार-जीत के समीकरणों की पड़ताल रोचक रहेगी. पहले बात नगर निगमों की करते हैं. रविवार को मंडी, सोलन, धर्मशाला और पालमपुर नगर निगम के लिए मतदान होना है.

सोलन में विनय-बिंदल ही नहीं, ससुर-दामाद की भी साख दाव पर

सबसे पहले बात करेंगे नगर निगम सोलन के चुनाव की. सोलन एमसी इलेक्शन में भाजपा मुखिया राजीव बिंदल की साख सबसे अधिक दाव पर है. डॉ. राजीव बिंदल बेशक पिछले चुनावों में नाहन शिफ्ट हो गए, लेकिन सोलन उनके लिए भावनात्मक रूप से अहम है. विनय कुमार बेशक सिरमौर से आते हैं, लेकिन पीसीसी चीफ होने के नाते पड़ोसी जिला सोलन में उनके कंधे पर पार्टी को एमसी का चुनाव जिताने की नैतिक जिम्मेदारी भी है. वहीं, सोलन में एक रोचक समीकरण ससुर-दामाद का भी है. सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में डॉ. धनीराम शांडिल स्वास्थ्य मंत्री हैं. वे सोलन से निर्वाचित हुए हैं. अब वे अपनी सियासी विरासत बेटे को सौंपना चाहते हैं. वहीं, उनके दामाद और आईजीएमसी अस्पताल शिमला में मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रहे डॉ. राजेश कश्यप भाजपा के साथ हैं. दामाद डॉ. राजेश कश्यप ससुर डॉ. धनीराम शांडिल के हाथों विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं.

सोलन नगर निगम
सोलन नगर निगम (ETV BHARAT GFX)

खैर, सोलन के समीकरण को देखें तो यहां नगर निगम के 17 वार्ड हैं. मौजूदा समय में एमसी में कांग्रेस पार्टी मेयर के पद पर थी और डिप्टी मेयर का पद भाजपा के पास था. यहां 34,147 मतदाता हैं. महिला मतदाताओं की संख्या बेशक पुरुषों से थोड़ी कम है, लेकिन उनकी भूमिका निर्णायक रहेगी. कुल तीन वार्ड ऐसे हैं, जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है. यहां कांग्रेस और भाजपा के साथ निर्दलीय भी किस्मत आजमा रहे हैं. सबसे अधिक वोटर्स बसाल वार्ड में हैं. यहां भाजपा की तरफ से तरुणा शर्मा और कांग्रेस की तरफ से अरुणा शर्मा के बीच जंग है.

सोलन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रचार किया है. सोलन में मुख्य मुकाबला भाजपा व कांग्रेस के बीच ही है. कुछ वार्ड ऐसे हैं, जहां निर्दलीय खेल बिगाड़ सकते हैं. भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल का दावा है कि चारों नगर निगम में भाजपा जीत का परचम लहराएगी. उन्होंने कांग्रेस सरकार को झूठी गारंटियां देने वाली सरकार करार दिया है. वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी सभी चुनावी गारंटियों को पूरा किया है. सीएम सुक्खू ने प्रचार के दौरान आरडीजी खत्म करने से उपजे आर्थिक संकट के बावजूद विकास की रफ्तार बनाए रखने का दावा कर वोट मांगे हैं. सीएम ने सोलन में रोड शो भी किया था और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा कि आपदा के बाद पीएम ने डेढ़ हजार करोड़ की मदद का ऐलान किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया. सीएम ने कहा कि भाजपा खुद पांच गुटों में बंटी है और वो विकास नहीं कर सकती. सोलन नगर निगम के अलावा इस जिले में दो नगर परिषद और दो नगर पंचायतों में भी चुनाव होना है.

मंडी नगर निगम में जय के लिए दोनों दलों का जोर

मंडी नगर निगम चुनाव जयराम ठाकुर के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है. पिछले विधानसभा चुनाव में जब प्रदेश में भाजपा का किला ढह रहा था तो मंडी जिला ने साख बचाई थी. यहां दस में से नौ विधानसभा सीटें भाजपा की झोली में आई थी. जयराम ठाकुर खुद मंडी जिले से आते हैं. अब चुनाव नगर निगम का है. ऐसे में मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा का सियासी वजूद भी कसौटी पर है, जो कभी कांग्रेस के साथ थे. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अनिल शर्मा के सामने अपने-अपने किले बचाने की चुनौती है. मंडी सदर के एमएलए होने के कारण अनिल शर्मा के लिए तो ये चुनाव बहुत अहम हैं. उन्हें अपनी विरासत को आगे बढ़ाना है. ऐसे में उनके बेटे आश्रय शर्मा के लिए भी ये चुनाव भविष्य का संकेत है. जयराम ठाकुर के नाम के साथ मंडी जुड़ा है और उनके समर्थक उन्हें अगले सीएम के तौर पर फिर देखना चाहते हैं. इसलिए भी उन्हें मंडी नगर निगम में जीत की जरूरत है.

मंडी नगर निगम
मंडी नगर निगम (ETV BHARAT GFX)

कांग्रेस में यहां से जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंपा ठाकुर सहित उनके पिता कद्दावर कांग्रेस नेता और मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने भी खूब पसीना बहाया है. सीएम सुक्खू और विक्रमादित्य सिंह भी प्रचार के लिए आए थे. मंडी में कांग्रेस की हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल सहित, पीसीसी चीफ विनय कुमार, विधायक चंद्रशेखर, चंपा ठाकुर, कौल सिंह ठाकुर, प्रकाश चौधरी आदि थे. सीएम ने दावा किया कि जैसे शिमला का विकास हुआ वैसे ही मंडी का भी विकास होगा. यहां सीएम ने एक रोचक ऐलान भी किया कि जीतने पर हर वार्ड को पचास लाख रुपए दिए जाएंगे. हालांकि इस बात को कहते हुए सीएम ने आचार संहिता का भी हवाला दिया, लेकिन ये संकेत दिया कि अगर मंडी जीते तो विकास में कोई कमी नहीं आएगी. मंडी में मेयर की सीट महिला के लिए है. कौल सिंह ठाकुर ने तो यहां तक दावा किया है कि सभी 15 वार्ड कांग्रेस जीतेगी. हालांकि ये बात और है कि कौल सिंह ठाकुर और उनकी बेटी चंपा ठाकुर पिछले दो विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं. मंडी जिले में नगर निगम मंडी के अलावा चार नगर परिषद और 2 नगर पंचायतों में भी वोटिंग होनी है.

पालमपुर में भावनाओं का ज्वार

उधर नगर निगम पालमपुर में भाजपा के वरिष्ठतम नेता शांता कुमार ने इमोशनल कार्ड खेला है. वैसे पालमपुर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी ही है, यहां के ताकतवर सियासी स्तंभ बुटेल परिवार सहित भाजपा नेता विपिन परमार भी कसौटी पर कसे जाएंगे. पालमपुर में शांता कुमार ने भावुक अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव है और वे भाजपा को विजयी देख कर ही भगवान के पास जाना चाहते हैं. शांता कुमार 92 बरस के हैं और दो बार हिमाचल के सीएम और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं. भाजपा का मानना है कि शांता कुमार की इस अपील के बाद पालमपुर की जनता जरूर उनके सियासी योगदान को ध्यान में रखेगी. वैसे पालमपुर से कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल हैं और उनका परिवार यहां काफी प्रभावशाली है. आलम ये है कि पहले इंदु गोस्वामी चुनाव हारी और फिर त्रिलोक कपूर ने हार का स्वाद चखा था. दोनों ही बार बुटेल परिवार ने भाजपा को मात दी थी. ऐसे में पालमपुर में कांग्रेस खुद को मजबूत मानकर चल रही है. पालमपुर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रचार किया. हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल भी सीएम के साथ-साथ प्रचार में डटी रहीं. सीएम सुक्खू ने पालमपुर में भी रोड शो किया. यहां कुल 15 वार्ड हैं. बड़ी बात है कि कांग्रेस की तरफ से 11 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं.

पालमपुर नगर निगम
पालमपुर नगर निगम (ETV BHARAT GFX)

धर्मशाला में क्या सुधीर का चलेगा सियासी तीर

धर्मशाला में सुधीर शर्मा सियासत का बड़ा नाम हैं. कांग्रेस से भाजपा में आए सुधीर शर्मा के लिए ये चुनाव अपने सियासी जीवन की बड़ी चुनौती है. धर्मशाला में कुल 17 वार्ड हैं. यहां निर्दलीय उम्मीदवारों ने भाजपा को सांसत में डाला हुआ है. ऐसे में सुधीर शर्मा के लिए इस चुनाव में खुद को साबित करना चुनौती हो सकता है. यहां बीस प्रत्याशी निर्दलीय के तौर पर चुनाव में हैं. कई जगह मुकाबला तिकोना हो गया है. भाजपा के समर्थन से मेयर की कुर्सी पर पहुंचे ओंकार नैहरिया व पूर्व डिप्टी मेयर तेजिंद्र कौर का टिकट कटा तो वो निर्दलीय मैदान में आ गए. इससे भाजपा की मुसीबत बढ़ी है. कांग्रेस के देवेंद्र जग्गी ने अपनी पार्टी की कमान संभाली हुई है. कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ पीसीसी चीफ विनय कुमार ने संभाली. भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पार्टी मुखिया डॉ. राजीव बिंदल सहित अनुराग ठाकुर ने कमान संभाली.

धर्मशाला नगर निगम
धर्मशाला नगर निगम (ETV BHARAT GFX)

हिमाचल की सियासी नब्ज जानने वाले पत्रकार नवनीत शर्मा का कहना है कि 'इस चुनाव में कई फैक्टर काम करेंगे. नगर निगम चुनाव बताएंगे कि जनता का कांग्रेस पर कितना भरोसा बाकी बचा है. भाजपा के लिए भी ये चुनाव 2027 का संकेत होंगे. हिमाचल छोटा राज्य है और यहां शहरी निकाय व पंचायत के चुनाव से ये काफी हद तक स्पष्ट हो जाता है कि जनता किस पाले की तरफ झुकाव रख रही है. एंटी इन्कंबेंसी का प्रभाव भी महसूस होने लगता है. ये सही है कि स्थानीय चुनाव के मुद्दे और समीकरण विधानसभा चुनाव से कुछ अलग होते हैं, लेकिन भाजपा हो या कांग्रेस इन चुनावों को गंभीरता से लेते हैं. मान लीजिए, किसी कैबिनेट मंत्री या विधायक का निर्वाचन क्षेत्र है और उसमें 50 पंचायतें हैं. ऐसे में उन्हें अहसास रहता है कि निर्वाचित प्रधान किस दल का है. प्रधान व उपप्रधान ही विधायक की रीढ़ होते हैं. वैसे ही नगर निकाय चुनाव में भी हैं. इस प्रकार चार नगर निगम के चुनाव सहित स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव से दोनों दलों को अपने-अपने हिस्से के इलाके का पता बाखूबी लग जाएगा. यदि कांग्रेस सभी नगर निगम में जीत गई तो ये उसके लिए 2027 की बूस्टर डोज होगी. यदि भाजपा को जीत हासिल हुई तो वो 2027 में सिंहासन का सपना नजदीक पाएगी. चुनाव छोटे है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा. एमसी व नगर निकाय के बाद दोनों दल फिर पंचायत चुनाव में अपनी ताकत झोंक देंगे. यही सेमीफाइनल दोनों दलों के लिए 2027 का रुझान लेकर आएगा.'

17 मई को कहां-कहां चुनाव हैं?

हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में 51 शहरी निकायों में मतदान होना है. इनमें 4 नगर निगम भी शामिल हैं. कुल 51 नगर निकायों के 449 वार्डों में मतदान होना था लेकिन 10 वार्डों में जनता ने अपना नुमाइंदा निर्विरोध चुन लिया है. ऐसे में 439 वार्ड में ही मतदान होगा. चुनाव नगर निगम चुनाव के नतीजे 31 मई को आएंगे जबकि अन्य शहरी निकायों जैसे नगर परिषद या नगर पंचायत के नतीजे मतदान के बाद रविवार 17 मई को ही आ जाएंगे. नगर निकाय चुनाव में 3,60,859 मतदाता 596 मतदान केंद्रों में वोट डालेंगे. इनमें 1,80,963 पुरुष और 1,79,882 महिला वोटर और 14 अन्य मतदाता हैं.

ये भी पढ़ें: पति, पत्नी और पंचायत चुनाव, हिमाचल की जोड़ी नंबर वन, प्रधान और उपप्रधान बनने की तैयारी

TAGGED:

HP MUNICIPAL CORPORATION ELECTION
HIMACHAL ULB ELECTIONS 2026
HIMACHAL POLITICS
WHO WILL WIN HIMACHAL MC ELECTIONS
HIMACHAL LOCAL BODY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.