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हिमाचल नगर निगम चुनाव: सुक्खू सरकार को मिलेगा सुख या जयराम की होगी जय, विनय का बजेगा डंका अथवा बिंदल की बढ़ेगी साख

हिमाचल नगर निगम चुनाव में कौन मारेगा बाजी? ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल में विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल पूरे शबाब पर है. इसी से तय होगा कि 2027 में पहाड़ी राज्य हिमाचल की सत्ता का किंग कौन बनेगा. क्या सुख की सरकार रिपीट करेगी या फिर बारी-बारी से सत्ता बदलने का चलन जारी रहेगा ? सुक्खू सरकार को सत्ता सुख मिलेगा या फिर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की जय होगी. 17 फरवरी को प्रदेश के 4 नगर निगमों समेत कुल 51 शहरी निकायों में वोटिंग होनी है. जबकि इसी महीने के आखिर में 26, 28 और 30 मई को पंचायत चुनाव होने हैं. इन चुनावों में लगभग 95 फीसदी हिमाचल के मतदाता वोट डालेंगे, इसलिये इन्हें अगल साल होने वाले विधासनभा चुनाव का सेमीफाइनल कहना गलत नहीं है. पहली बार हिमाचल कांग्रेस के मुखिया बने विनय कुमार की सियासी पारी का भी ये चुनाव निर्णायक मोड़ होंगे. वहीं, डॉ. राजीव बिंदल के कंधे पर भी राज्य में भाजपा को फिर से सत्ता में लाने की जिम्मेदारी है. ऐसे में हिमाचल के चार नगर निगम के चुनाव सहित 47 स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था के इलेक्शन पर सभी की नजर है. ये चुनाव ही 2027 के विधानसभा चुनाव में सियासी दलों की दिशा तय करेंगे. यही कारण है कि सत्ताधारी कांग्रेस व भाजपा ने नगर निगम चुनाव में कमर कसकर काम किया है. स्थानीय निकाय चुनाव के साथ-साथ ही पंचायतों का राजा बनने के लिए भी मंत्री, विधायक आदि ने भी जी-जान से पसीना बहाया है. चूंकि रविवार 17 मई को नगर निगम व स्थानीय निकाय के लिए वोटिंग है, लिहाजा ऐसे में कांग्रेस व भाजपा के सियासी मैदान में इस चुनावी खेल की पड़ताल और हार-जीत के समीकरणों की पड़ताल रोचक रहेगी. पहले बात नगर निगमों की करते हैं. रविवार को मंडी, सोलन, धर्मशाला और पालमपुर नगर निगम के लिए मतदान होना है. सोलन में विनय-बिंदल ही नहीं, ससुर-दामाद की भी साख दाव पर सबसे पहले बात करेंगे नगर निगम सोलन के चुनाव की. सोलन एमसी इलेक्शन में भाजपा मुखिया राजीव बिंदल की साख सबसे अधिक दाव पर है. डॉ. राजीव बिंदल बेशक पिछले चुनावों में नाहन शिफ्ट हो गए, लेकिन सोलन उनके लिए भावनात्मक रूप से अहम है. विनय कुमार बेशक सिरमौर से आते हैं, लेकिन पीसीसी चीफ होने के नाते पड़ोसी जिला सोलन में उनके कंधे पर पार्टी को एमसी का चुनाव जिताने की नैतिक जिम्मेदारी भी है. वहीं, सोलन में एक रोचक समीकरण ससुर-दामाद का भी है. सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में डॉ. धनीराम शांडिल स्वास्थ्य मंत्री हैं. वे सोलन से निर्वाचित हुए हैं. अब वे अपनी सियासी विरासत बेटे को सौंपना चाहते हैं. वहीं, उनके दामाद और आईजीएमसी अस्पताल शिमला में मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रहे डॉ. राजेश कश्यप भाजपा के साथ हैं. दामाद डॉ. राजेश कश्यप ससुर डॉ. धनीराम शांडिल के हाथों विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं. सोलन नगर निगम (ETV BHARAT GFX) खैर, सोलन के समीकरण को देखें तो यहां नगर निगम के 17 वार्ड हैं. मौजूदा समय में एमसी में कांग्रेस पार्टी मेयर के पद पर थी और डिप्टी मेयर का पद भाजपा के पास था. यहां 34,147 मतदाता हैं. महिला मतदाताओं की संख्या बेशक पुरुषों से थोड़ी कम है, लेकिन उनकी भूमिका निर्णायक रहेगी. कुल तीन वार्ड ऐसे हैं, जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है. यहां कांग्रेस और भाजपा के साथ निर्दलीय भी किस्मत आजमा रहे हैं. सबसे अधिक वोटर्स बसाल वार्ड में हैं. यहां भाजपा की तरफ से तरुणा शर्मा और कांग्रेस की तरफ से अरुणा शर्मा के बीच जंग है. सोलन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रचार किया है. सोलन में मुख्य मुकाबला भाजपा व कांग्रेस के बीच ही है. कुछ वार्ड ऐसे हैं, जहां निर्दलीय खेल बिगाड़ सकते हैं. भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल का दावा है कि चारों नगर निगम में भाजपा जीत का परचम लहराएगी. उन्होंने कांग्रेस सरकार को झूठी गारंटियां देने वाली सरकार करार दिया है. वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी सभी चुनावी गारंटियों को पूरा किया है. सीएम सुक्खू ने प्रचार के दौरान आरडीजी खत्म करने से उपजे आर्थिक संकट के बावजूद विकास की रफ्तार बनाए रखने का दावा कर वोट मांगे हैं. सीएम ने सोलन में रोड शो भी किया था और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा कि आपदा के बाद पीएम ने डेढ़ हजार करोड़ की मदद का ऐलान किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया. सीएम ने कहा कि भाजपा खुद पांच गुटों में बंटी है और वो विकास नहीं कर सकती. सोलन नगर निगम के अलावा इस जिले में दो नगर परिषद और दो नगर पंचायतों में भी चुनाव होना है. मंडी नगर निगम में जय के लिए दोनों दलों का जोर मंडी नगर निगम चुनाव जयराम ठाकुर के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है. पिछले विधानसभा चुनाव में जब प्रदेश में भाजपा का किला ढह रहा था तो मंडी जिला ने साख बचाई थी. यहां दस में से नौ विधानसभा सीटें भाजपा की झोली में आई थी. जयराम ठाकुर खुद मंडी जिले से आते हैं. अब चुनाव नगर निगम का है. ऐसे में मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा का सियासी वजूद भी कसौटी पर है, जो कभी कांग्रेस के साथ थे. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अनिल शर्मा के सामने अपने-अपने किले बचाने की चुनौती है. मंडी सदर के एमएलए होने के कारण अनिल शर्मा के लिए तो ये चुनाव बहुत अहम हैं. उन्हें अपनी विरासत को आगे बढ़ाना है. ऐसे में उनके बेटे आश्रय शर्मा के लिए भी ये चुनाव भविष्य का संकेत है. जयराम ठाकुर के नाम के साथ मंडी जुड़ा है और उनके समर्थक उन्हें अगले सीएम के तौर पर फिर देखना चाहते हैं. इसलिए भी उन्हें मंडी नगर निगम में जीत की जरूरत है.