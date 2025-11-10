नौकरी से ज्यादा ग्रोथ को महत्व दे रहे Gen Z, क्यों तेजी से छोड़ रहे जॉब ?
टियर-2 शहर तेजी से जेन जी के लिए नए करियर केंद्र बन रहे हैं, जो किफायती जीवन और बेहतर बुनियादी ढांचे से संभव हुआ है.
November 10, 2025
सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली: भारत में Gen-Z किसी भी अन्य पीढ़ी की तरह वर्कप्लेस में बदलाव ला रही है. तेजी से बढ़ते डिजिटल परिवर्तन और AI-संचालित व्यवधान के इस युग में Gen-Z सवाल पूछती है कि दशकों तक नौकरी करने की क्या जरूरत है और उद्देश्य, लचीलेपन और वित्तीय मुआवजे के बजाय कार्यकाल के आधार पर सफलता को क्यों पुनर्परिभाषित किया जाए?
अपनी रिपोर्ट, द Gen-Z वर्कप्लेस ब्लूप्रिंट में रैंडस्टैड इंडिया ने पुष्टि की है कि देश की सबसे युवा कामकाजी पीढ़ी वर्कप्लेस के मानकों को पुनर्परिभाषित कर रही है और पारंपरिक लॉन्गटर्म भरोसे की बजाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निरंतर सीखने को प्राथमिकता दे रही है.
यह रिपोर्ट 11,250 रेस्पांसर के सर्वे और 12.6 करोड़ वैश्विक नौकरी पोस्टिंग की व्याख्या पर आधारित है. यह अब तक की सबसे व्यापक जांचों में से एक है कि भारतीय Gen-Z कर्मचारी काम, सीखने और जीवन को कैसे देखते हैं.
रैंडस्टैड इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ विश्वनाथ पीएस कहते हैं, "Gen-Z काम के बारे में हमारी सभी जानकारी को पुनर्परिभाषित कर रही है. वे महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास और एडेप्टिबिलिटी का एक अनूठा मिश्रण हैं. वे तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लगातार सीखते रहते हैं और अपनी अपेक्षाओं से समझौता न करते हुए नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं. वे वेतन और वित्तीय सुरक्षा को आधारभूत मानते हैं."
महत्वाकांक्षा और व्यावहारिकता का मिलन
आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में जेन जी अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में कहीं अधिक उद्यमशील और आत्म-निर्देशित है. जहां पिछली पीढ़ियां आजीवन नौकरी के माध्यम से स्थिरता को महत्व देती थीं. वहीं, जेन जी मिश्रित करियर पथ अपना रही है, जिससे एक ऐसा वर्कप्लेस तैयार हो रहा है जो लॉन्गटर्म कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोजेक्ट या जुनून से प्रेरित काम करने का अवसर देता है.
रैंडस्टैड डिजिटल इंडिया के प्रबंध निदेशक मिलिंद शाह ने कहा, "भारतीय Gen-Z की 'अतिरिक्त काम के साथ फुलटाइम नौकरी' के प्रति अत्यधिक रुचि, प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक स्पष्ट संकेत है." उन्होंने आगे कहा, "वे डिजिटल मूल निवासियों की एक ऐसी पीढ़ी हैं जो प्रौद्योगिकी को पेशेवर स्थिरता और उद्यमशीलता की स्वतंत्रता, दोनों के लिए एक सक्षमकर्ता के रूप में देखते हैं."
शाह ने आगे कहा कि इस बदलाव के लिए प्रतिभा विकास के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, "जो कंपनियां तकनीकी उत्कृष्टता और व्यक्तिगत स्वायत्तता के इस मिश्रण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती हैं, वे अगली पीढ़ी के शीर्ष तकनीकी प्रतिभाओं को सुरक्षित करेंगी."
दरअसल, 43 प्रतिशत भारतीय जेन-जी पेशेवर अब फुल टाइम नौकरी के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त काम भी करना चाहते हैं, जो वैश्विक औसत 31 प्रतिशत से कहीं ज्यादा है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ महत्वाकांक्षा ही नहीं, बल्कि जरूरत भी है, क्योंकि सीमित औपचारिक रोजगार के अवसरों के बीच हर साल लाखों युवा भारतीय नौकरी के बाजार में प्रवेश करते हैं.
रिपोर्ट में रैंडस्टैड के वैश्विक कार्यकारी नूर्डेंडे ने कहा, "हम लोगों को कई नौकरियां करते हुए देखते हैं. मैं एक उबर कार में था, जिसे आईबीएम में काम करने वाला एक आईटी विशेषज्ञ चला रहा था." उन्होंने आगे कहा, "लोगों के पास अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए मुख्य नौकरियां होने के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त नौकरियां भी होती हैं. समय और स्थान का यह लचीलापन जेन-जी की मानसिकता के बिल्कुल अनुकूल है, जो काम और जिंदगी के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित है."
कार्यकाल-आधारित वफादारी का अंत
शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जेन जी की लॉयलिटी के प्रति नजरिया बदल रहा है. भारत में जनरेशन जेड के केवल 8 प्रतिशत रेस्पांस्क जीवन भर एक ही नियोक्ता के साथ बने रहने की योजना बना रहे हैं, जो वैश्विक औसत के आधे से भी कम है. 38 प्रतिशत रेस्पांस को एक साल के भीतर अपनी नौकरी छोड़ने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण कम वेतन (50 प्रतिशत), गलत मूल्य और कार्यस्थल की खराब संस्कृति है.
जेएनयू के प्रोफेसर योगेश राय ने भी इसी भावना को दोहराया, "भारतीय जेन जी के 38 प्रतिशत लोग एक साल के भीतर नौकरी छोड़ने की योजना बना रहे हैं, जो कार्यकाल पर आधारित वफादारी के अंत का संकेत है. आज के माहौल में टिके रहने की क्षमता से ज़्यादा प्रासंगिकता महत्वपूर्ण है, जो कंपनियां पुराने पदानुक्रमों पर टिकी रहती हैं, उन्हें प्रतिभा खोने का जोखिम रहता है, जब तक कि वे विकास, लचीलेपन और सार्थक काम के अवसर प्रदान करने में सक्षम न हों."
वेतन, लचीलापन और उद्देश्य
हालांकि, वेतन अभी भी केवल रिटेंशन के मामले में मायने रखता है फिर भी यह एकमात्र फैक्टर नहीं है. रैंडस्टैड अध्ययन में पाया गया कि बेहतर वेतन (37 प्रतिशत), लचीले घंटे (25 प्रतिशत) और वर्क लाइप बैलेंस (22 फीसदी) नौकरी में बने रहने के लिए सबसे बड़े प्रेरक हैं, जो पारंपरिक लाभों (जैसे अतिरिक्त छुट्टी या रिटायरमेंट) से कहीं अधिक हैं.
दिलचस्प बात यह है कि यात्रा के विकल्प (18 प्रतिशत) और विदेश में दूरस्थ रूप से काम करने की क्षमता (14 फीसदी) भी बढ़ते प्रोत्साहन हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, "ये प्राथमिकताएं जेनजी के वैश्विक दृष्टिकोण और संपर्क की इच्छा को दर्शाती हैं. वे खुद को वफादारी साबित करने के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए नौकरी में बने रहने के लिए देखते हैं. वे बेवफा नहीं हैं, वे उद्देश्य और आत्म-विकास से प्रेरित हैं."
जॉब स्टेबिलिटी से स्किल स्टेबलिटी तक
अगर पिछली पीढ़ियां सफलता को स्थिर रोजगार से मापती थीं, तो Gen Z इसे स्किल स्टेबिलिटी से मापती है. साइबर लॉ विशेषज्ञ साक्षर दुग्गल ने ईटीवी भारत को बताया, "जेनजी आजीवन नियोक्ताओं की तलाश में नहीं, बल्कि आजीवन रोजगार की संभावना की तलाश में है. वे निरंतर स्किल डेवलपमेंट, क्रॉस-डोमेन एक्सपोजर और लचीले करियर मॉडल को महत्व देते हैं, जहां सीखना कभी बंद नहीं होता."
रिपोर्ट से पता चलता है कि 52 फीसदी भारतीय जेन जी सीखने के लिए सक्रिय रूप से एआई टूल्स का उपयोग करते हैं, जबकि 47 प्रतिशत ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग पर और 44 फीसदी सहकर्मी सीखने पर निर्भर करते हैं. रैंडस्टैड के वैश्विक प्रमुख ने कहा, "यह व्यावहारिक, डिजिटल-फर्स्ट स्टाइल भारत के कौशल परिदृश्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त है."
काम पर एआई
भारत की Gen Z पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आशावाद और आशंका के बीच खड़ी है. रिपोर्ट में पाया गया है कि 82 प्रतिशत लोग एआई को लेकर उत्साहित हैं और 83 पर्सेंट लोग पहले से ही समस्या-समाधान के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 44 पर्सेंट लोग नौकरियों पर इसके लॉन्गटर्म प्रभाव को लेकर चिंतित हैं, जो मिलेनियल्स या जेनरेशन एक्स पीढ़ी की तुलना में अधिक है.
साक्षर दुग्गल ने कहा, "जेन जी एआई को रोमांचक और खतरनाक दोनों ही रूपों में देखता है." उन्होंने आगे कहा, "कंपनियों को एआई को एक सहयोगी के रूप में देखना चाहिए, न कि एक प्रतियोगी के रूप में. एआई के उपयोग में पारदर्शिता और रीस्किलिंग में स्पष्ट निवेश चिंता को आकांक्षा में बदल सकता है."
साइबर अपराध इंवेस्टिगेटर राजेश गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया, "जेन जी एक डिजिटल दुनिया में पला-बढ़ा है, उनके लिए एआई कोई खतरा नहीं, बल्कि एक अवसर है. कुंजी इस बात में निहित है कि संगठन एआई को कैसे स्थान देते हैं." उन्होने कहा कि जब लोगों को यह एहसास होता है कि एआई उनकी भूमिकाओं को खत्म करने के बजाय उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है, तो डर जिज्ञासा और इनोवेशन में बदल जाता है."
साइबर कानून विशेषज्ञ कर्णिका ए सेठ ने सहमति व्यक्त की कि कर्मचारियों और कंपनियों दोनों को जल्दी से अनुकूलन करना चाहिए. "जेन जी फ्लेक्सिबल, एआई-संचालित भूमिकाओं की ओर बढ़ रहा है और अब 9 से 5 वाली नौकरी नहीं चाहता. नौकरी के बाजार तेजी से विकसित हो रहे हैं, कई भूमिकाएं निरर्थक होती जा रही हैं और नई भूमिकाएं उभर रही हैं. जेन जी और कॉर्पोरेट रचनात्मकता और इनोवेशन के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं, नए करियर और प्रोडक्ट नौकरी की भूमिकाएं बना सकते हैं."
जेन जी का नजरिया
आईबीएम में काम कर चुके आशीष सिन्हा ने कहा, "मैंने नौकरी इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं थी, बल्कि इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा था. मैं रोजाना एक ही काम कर रहा था और कुछ सीख नहीं पा रहा था. मेरी पीढ़ी के लिए, पद से ज़्यादा प्रगति मायने रखती है."
पुणे में सॉफ्टवेयर डेवलपर विनय सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "मेरी कंपनी ने स्थिरता की पेशकश की, लेकिन लचीलापन नहीं. मुझे बताया गया कि रिमोट वर्क 'गंभीर' नहीं है. हमारे लिए लचीलापन कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि सम्मान है. अगर मैं कहीं से भी काम कर सकता हूं, तो जगह मेरी वफादारी क्यों तय करे?"
मुंबई की संचार विशेषज्ञ स्वाति शर्मा ने कहा, "वेतन तो ठीक था, लेकिन वर्क कल्चर खराब था. मैं ऐसी जगह काम करना चाहती हूं, जहां मूल्य कार्रवाई से मेल खाते हों, न कि सिर्फ़ समावेशिता या वर्क लाइफ बैलेंस के नारे. जेन जी प्रदर्शनकारी कार्यस्थलों से संतुष्ट नहीं होगा."
दिल्ली-एनसीआर में डिजिटल मार्केटिंग एक्ज़ीक्यूटिव सरफराज खान ने कहा, "मैं एक ऐसा करियर बनाना चाहता हू, जिसमें साइड प्रोजेक्ट्स की अनुमति हो, शायद किसी दिन अपना खुद का छोटा व्यवसाय भी शुरू कर सकूं, जो कंपनियां इसे एक खतरे के रूप में देखती हैं, वे समझ नहीं पातीं कि जेन जी कैसे काम करता है. हम बेवफा नहीं हैं. हम मल्टी डायमेंशनल हैं."
संस्कृति और उद्देश्य
अगर वेतन आधार है, तो संस्कृति और उद्देश्य जेनजी की वफादारी के आधार स्तंभ हैं. प्रोफेसर योगेश राय ने कहा, "जेन जी के लिए संस्कृति और उद्देश्य वैकल्पिक नहीं हैं, बल्कि डील ब्रोकर हैं. कठोर पदानुक्रम या प्रदर्शनकारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) वाली कंपनियां इन्हें जल्दी खो देंगी.
उन्होंने आगे कहा, "जेन जी जॉब स्टेबिलिटी से स्किल स्टेबिलिटी की ओर बढ़ गया है और वेतन और सुरक्षा अब आधारभूत अपेक्षाएं हैं. उन्हें बनाए रखने के लिए, कंपनियों को भूमिकाओं को लचीले, परियोजना-आधारित कार्यों में विभाजित करना होगा, जिनमें स्किल डेवलपमेंट, रोटेशन और एआई-संचालित शिक्षा के स्पष्ट रास्ते हों. अन्यथा, ये इन कर्मचारियों के करियर के सफर में बस कुछ ही पड़ाव बनकर रह जाएंगे."
टियर-2 शहर जेन जी पेशेवरों के लिए नए आकर्षण का केंद्र क्यों बन रहे हैं?
भारत के टियर-2 शहर तेज़ी से जेन जी के पसंदीदा डेस्टिनेशन बनते जा रहे हैं, जहां किफायती जीवन, बढ़ते रोजगार के अवसर और बेहतर लाइफ स्टाइल उपलब्ध है, जो भारत के शहरी वर्कफोर्स के लॉन्गटर्म डीसेंट्रलाइजेशन का संकेत देता है.
भारत में Gen-Z के टियर-2 शहरों की ओर रुख करने के प्रमुख फैक्टर
|फैक्टर
|अहम डिटेल
|डेटा
|इम्पैक्ट
|1. बढ़ती जॉब मार्केट
|टियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबलिटी सेंटर (GCC), आईटी और बीएफएसआई क्षेत्रों का विस्तार.
|टियर-2 शहरों में नौकरियों के अवसर 42% बढ़े हैं, जबकि महानगरों में 19%, जेनपैक्ट, एचसीएलटेक, कॉग्निजेंट, इंफोसिस जैसी कंपनियां नागपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर और मेलूर में विस्तार कर रही हैं.
|स्थानीय रोजगार में वृद्धि हुई और महानगरों पर प्रवासन का दबाव कम हुआ.
|2. कम कॉस्तट ऑफ लिविंग और बेहतर लाइफ क्वालिटी
|किफायती आवास, कम यातायात और स्वच्छ हवा.
|वेतन 25-35 प्रतिशत कम लेकिन जीवन-यापन की लागत 50% सस्ती (डेलोइट/नैसकॉम)
|मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस
|3. बुनियादी ढांचा और रिमोट वर्क की तैयारी
|अपग्रेड इंटरनेट (5G), सहकर्मी स्थान, बेहतर परिवहन संपर्क.
|बेहतर हवाई संपर्क, भुवनेश्वर, जयपुर, कोयम्बटूर में बेहतर सड़कें.
|हाइब्रिड/रिमोट वर्क और कॉर्पोरेट डिसेंट्रलाइजेशन
|4. सांस्कृतिक जीवंतता और सामाजिक जुड़ाव
|समृद्ध स्थानीय संस्कृति, त्यौहार और सामुदायिक जीवन.
|जयपुर, कोच्चि, लखनऊ में मजबूत सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक नेटवर्क
|सामाजिक जुड़ाव और जीवनशैली संतुष्टि को बढ़ाता है
|5.शिक्षा और करियर विकास
|प्रतिष्ठित शैक्षिक और कौशल विकास संस्थानों की उपस्थिति
|जयपुर, पुणे, वडोदरा में इंजीनियरिंग कॉलेज और व्यावसायिक केंद्र
|युवाओं को बनाए रखने और दीर्घकालिक व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करता है
|6. सरकारी सहायता
|टियर-2 शहर के विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियां
|स्मार्ट सिटी मिशन, एसईजेड और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहल
|सतत शहरी विकास और संतुलित राष्ट्रीय विकास
जेन जी की सीखने की मानसिकता एक तत्परता और सहज जिज्ञासा को दर्शाती है. 94 प्रतिशत से ज़्यादा भारतीय जेन जी अपने करियर के फैसले लेते समय दीर्घकालिक आकांक्षाओं से प्रेरित होते हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह संख्या 79 प्रतिशत है. फिर भी, केवल आधे ही खुद को पांच साल से ज़्यादा एक ही भूमिका में बने रहने की उम्मीद करते हैं.
राजेश गुप्ता ने कहा, "पहले करियर की सुरक्षा एक स्थिर नौकरी से परिभाषित होती थी. आज यह प्रासंगिक कौशल से परिभाषित होती है." "एआई-संचालित दुनिया में हर पेशे को तकनीक द्वारा नया रूप दिया जा रहा है. सफल वही होते हैं जो लगातार सीखते रहते हैं."
उन्होंने आगे कहा कि साइबर क्राइम इंवेस्टिगेटर के रूप में अपने करियर में सफलता का अनुभव से कम और इस बात से ज़्यादा लेना-देना है कि आप कितनी जल्दी नए उपकरण सीख सकते हैं, आने वाले नए खतरों को समझ सकते हैं और तकनीक से आगे रह सकते हैं."
नियोक्ताओं के लिए आगे की राह
जैसे-जैसे जेन जी भारत के कार्यबल में अपनी जगह पक्की कर रहा है विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि अब नियोक्ताओं पर विकास की जिम्मेदारी है. कठोर पदानुक्रम और पुराने मानव संसाधन मॉडल, विकास और उद्देश्य पर केंद्रित चुस्त, परियोजना-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र को रास्ता दे रहे हैं.
गुप्ता ने कहा, "कई संगठन अभी भी पारंपरिक पदानुक्रमों में फंसे हुए हैं, जहां इनोवेशन को गौण स्थान दिया जाता है. दूसरी ओर, जेनरेशन Z उद्देश्यपूर्ण ढंग से काम करना चाहता है, चाहे वह सामाजिक प्रभाव, स्थिरता या डिजिटल सुरक्षा में योगदान देना हो. 'करियर प्रतिबद्धता' की उनकी परिभाषा बदल रही है, यह अब किसी कंपनी के प्रति वफ़ादारी नहीं, बल्कि एक उद्देश्य और निरंतर विकास के प्रति वफ़ादारी है."
भविष्य के कार्यस्थल का खाका
विश्वनाथ पीएस ने निष्कर्ष निकाला, "यह बदलाव एक चुनौती नहीं, बल्कि संगठनों के लिए विकास का एक अवसर है, जो नियोक्ता आजीवन सीखने, समावेशी संस्कृतियों और लचीली नीतियों को अपनाते हैं, वे न केवल जेन Z प्रतिभाओं को आकर्षित और बनाए रखेंगे, बल्कि वे लचीले, भविष्य के लिए तैयार व्यवसाय भी बनाएंगे."
