नौकरी से ज्यादा ग्रोथ को महत्व दे रहे Gen Z, क्यों तेजी से छोड़ रहे जॉब ?

नई दिल्ली: भारत में Gen-Z किसी भी अन्य पीढ़ी की तरह वर्कप्लेस में बदलाव ला रही है. तेजी से बढ़ते डिजिटल परिवर्तन और AI-संचालित व्यवधान के इस युग में Gen-Z सवाल पूछती है कि दशकों तक नौकरी करने की क्या जरूरत है और उद्देश्य, लचीलेपन और वित्तीय मुआवजे के बजाय कार्यकाल के आधार पर सफलता को क्यों पुनर्परिभाषित किया जाए?

अपनी रिपोर्ट, द Gen-Z वर्कप्लेस ब्लूप्रिंट में रैंडस्टैड इंडिया ने पुष्टि की है कि देश की सबसे युवा कामकाजी पीढ़ी वर्कप्लेस के मानकों को पुनर्परिभाषित कर रही है और पारंपरिक लॉन्गटर्म भरोसे की बजाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निरंतर सीखने को प्राथमिकता दे रही है.

यह रिपोर्ट 11,250 रेस्पांसर के सर्वे और 12.6 करोड़ वैश्विक नौकरी पोस्टिंग की व्याख्या पर आधारित है. यह अब तक की सबसे व्यापक जांचों में से एक है कि भारतीय Gen-Z कर्मचारी काम, सीखने और जीवन को कैसे देखते हैं.

रैंडस्टैड इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ विश्वनाथ पीएस कहते हैं, "Gen-Z काम के बारे में हमारी सभी जानकारी को पुनर्परिभाषित कर रही है. वे महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास और एडेप्टिबिलिटी का एक अनूठा मिश्रण हैं. वे तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लगातार सीखते रहते हैं और अपनी अपेक्षाओं से समझौता न करते हुए नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं. वे वेतन और वित्तीय सुरक्षा को आधारभूत मानते हैं."

महत्वाकांक्षा और व्यावहारिकता का मिलन

आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में जेन जी अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में कहीं अधिक उद्यमशील और आत्म-निर्देशित है. जहां पिछली पीढ़ियां आजीवन नौकरी के माध्यम से स्थिरता को महत्व देती थीं. वहीं, जेन जी मिश्रित करियर पथ अपना रही है, जिससे एक ऐसा वर्कप्लेस तैयार हो रहा है जो लॉन्गटर्म कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोजेक्ट या जुनून से प्रेरित काम करने का अवसर देता है.

रैंडस्टैड डिजिटल इंडिया के प्रबंध निदेशक मिलिंद शाह ने कहा, "भारतीय Gen-Z की 'अतिरिक्त काम के साथ फुलटाइम नौकरी' के प्रति अत्यधिक रुचि, प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक स्पष्ट संकेत है." उन्होंने आगे कहा, "वे डिजिटल मूल निवासियों की एक ऐसी पीढ़ी हैं जो प्रौद्योगिकी को पेशेवर स्थिरता और उद्यमशीलता की स्वतंत्रता, दोनों के लिए एक सक्षमकर्ता के रूप में देखते हैं."

शाह ने आगे कहा कि इस बदलाव के लिए प्रतिभा विकास के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, "जो कंपनियां तकनीकी उत्कृष्टता और व्यक्तिगत स्वायत्तता के इस मिश्रण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती हैं, वे अगली पीढ़ी के शीर्ष तकनीकी प्रतिभाओं को सुरक्षित करेंगी."

दरअसल, 43 प्रतिशत भारतीय जेन-जी पेशेवर अब फुल टाइम नौकरी के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त काम भी करना चाहते हैं, जो वैश्विक औसत 31 प्रतिशत से कहीं ज्यादा है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ महत्वाकांक्षा ही नहीं, बल्कि जरूरत भी है, क्योंकि सीमित औपचारिक रोजगार के अवसरों के बीच हर साल लाखों युवा भारतीय नौकरी के बाजार में प्रवेश करते हैं.

रिपोर्ट में रैंडस्टैड के वैश्विक कार्यकारी नूर्डेंडे ने कहा, "हम लोगों को कई नौकरियां करते हुए देखते हैं. मैं एक उबर कार में था, जिसे आईबीएम में काम करने वाला एक आईटी विशेषज्ञ चला रहा था." उन्होंने आगे कहा, "लोगों के पास अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए मुख्य नौकरियां होने के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त नौकरियां भी होती हैं. समय और स्थान का यह लचीलापन जेन-जी की मानसिकता के बिल्कुल अनुकूल है, जो काम और जिंदगी के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित है."

कार्यकाल-आधारित वफादारी का अंत

शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जेन जी की लॉयलिटी के प्रति नजरिया बदल रहा है. भारत में जनरेशन जेड के केवल 8 प्रतिशत रेस्पांस्क जीवन भर एक ही नियोक्ता के साथ बने रहने की योजना बना रहे हैं, जो वैश्विक औसत के आधे से भी कम है. 38 प्रतिशत रेस्पांस को एक साल के भीतर अपनी नौकरी छोड़ने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण कम वेतन (50 प्रतिशत), गलत मूल्य और कार्यस्थल की खराब संस्कृति है.

जेएनयू के प्रोफेसर योगेश राय ने भी इसी भावना को दोहराया, "भारतीय जेन जी के 38 प्रतिशत लोग एक साल के भीतर नौकरी छोड़ने की योजना बना रहे हैं, जो कार्यकाल पर आधारित वफादारी के अंत का संकेत है. आज के माहौल में टिके रहने की क्षमता से ज़्यादा प्रासंगिकता महत्वपूर्ण है, जो कंपनियां पुराने पदानुक्रमों पर टिकी रहती हैं, उन्हें प्रतिभा खोने का जोखिम रहता है, जब तक कि वे विकास, लचीलेपन और सार्थक काम के अवसर प्रदान करने में सक्षम न हों."

वेतन, लचीलापन और उद्देश्य

हालांकि, वेतन अभी भी केवल रिटेंशन के मामले में मायने रखता है फिर भी यह एकमात्र फैक्टर नहीं है. रैंडस्टैड अध्ययन में पाया गया कि बेहतर वेतन (37 प्रतिशत), लचीले घंटे (25 प्रतिशत) और वर्क लाइप बैलेंस (22 फीसदी) नौकरी में बने रहने के लिए सबसे बड़े प्रेरक हैं, जो पारंपरिक लाभों (जैसे अतिरिक्त छुट्टी या रिटायरमेंट) से कहीं अधिक हैं.

दिलचस्प बात यह है कि यात्रा के विकल्प (18 प्रतिशत) और विदेश में दूरस्थ रूप से काम करने की क्षमता (14 फीसदी) भी बढ़ते प्रोत्साहन हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, "ये प्राथमिकताएं जेनजी के वैश्विक दृष्टिकोण और संपर्क की इच्छा को दर्शाती हैं. वे खुद को वफादारी साबित करने के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए नौकरी में बने रहने के लिए देखते हैं. वे बेवफा नहीं हैं, वे उद्देश्य और आत्म-विकास से प्रेरित हैं."

जॉब स्टेबिलिटी से स्किल स्टेबलिटी तक

अगर पिछली पीढ़ियां सफलता को स्थिर रोजगार से मापती थीं, तो Gen Z इसे स्किल स्टेबिलिटी से मापती है. साइबर लॉ विशेषज्ञ साक्षर दुग्गल ने ईटीवी भारत को बताया, "जेनजी आजीवन नियोक्ताओं की तलाश में नहीं, बल्कि आजीवन रोजगार की संभावना की तलाश में है. वे निरंतर स्किल डेवलपमेंट, क्रॉस-डोमेन एक्सपोजर और लचीले करियर मॉडल को महत्व देते हैं, जहां सीखना कभी बंद नहीं होता."

रिपोर्ट से पता चलता है कि 52 फीसदी भारतीय जेन जी सीखने के लिए सक्रिय रूप से एआई टूल्स का उपयोग करते हैं, जबकि 47 प्रतिशत ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग पर और 44 फीसदी सहकर्मी सीखने पर निर्भर करते हैं. रैंडस्टैड के वैश्विक प्रमुख ने कहा, "यह व्यावहारिक, डिजिटल-फर्स्ट स्टाइल भारत के कौशल परिदृश्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त है."

काम पर एआई

भारत की Gen Z पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आशावाद और आशंका के बीच खड़ी है. रिपोर्ट में पाया गया है कि 82 प्रतिशत लोग एआई को लेकर उत्साहित हैं और 83 पर्सेंट लोग पहले से ही समस्या-समाधान के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 44 पर्सेंट लोग नौकरियों पर इसके लॉन्गटर्म प्रभाव को लेकर चिंतित हैं, जो मिलेनियल्स या जेनरेशन एक्स पीढ़ी की तुलना में अधिक है.