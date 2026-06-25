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Venezuela Earthquake: विनाशकारी ऊर्जा के पीछे भूकंप की गहराई और तीव्रता का मेल, विशेषज्ञों से समझें

दिल्ली के पर्यावरणविद मनु सिंह ने कहा कि वेनेजुएला में आए भूकंप की कम गहराई की वजह से इसका असर शायद ज्यादा हो गया. सिंह ने कहा, "भूकंप की गहराई उसके असर को प्रभावित करने वाले सबसे जरूरी फैक्टर में से एक है. वेनेजुएला में हाल ही में आई घटना की तरह, लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर आने वाले भूकंप को उथले भूकंप माना जाता है."

कम दूरी, अधिक ऊर्जा विशेषज्ञ अक्सर भूकंप की गहराई की तुलना स्पीकर से आवाज के निर्धारित होने की दूरी से करते हैं. कोई आवाज के स्रोत के जितना पास खड़ा होता है, आवाज उतनी ही तेज सुनाई देती है. यही नियम भूकंप की लहरों पर भी लागू होता है.

ऐसा लगता है कि यही एक कारण है कि मोंटालबन (Montalban) के उत्तर-पश्चिम में तट से दूर होने के बावजूद, वेनेजुएला में 10 किलोमीटर की गहराई में आए भूकंप ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई.

उनके अनुसार, उथले भूकंप से पैदा होने वाली भूकंपीय तरंगें अपनी ज्यादातर मूल ऊर्जा के साथ धरती की सतह पर पहुंचती हैं. बहुत अधिक ऊर्जा वाली प्रारंभिक तरंगें बाद में ज्यादा मजबूत द्वितीय तरंगों को सक्रिय करती हैं, जिससे जमीन में तेज कंपन होता है, जिससे इमारतें, सड़कें और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है.

राठौर ने ईटीवी भारत को बताया, "अगर फोकल डेप्थ 70 किमी से कम है, तो इसे उथले भूकंप कहा जाता है. उथले भूकंप ज्यादा विनाशकारी होते हैं और उनमें ज्यादा नुकसान करने की क्षमता होती है क्योंकि ऊर्जा बहुत तेजी से और बिना ज्यादा नुकसान के आगे बढ़ती है."

जानकारों का कहना है कि इसका जवाब इस बात में है कि भूकंपीय ऊर्जा पृथ्वी के नीचे अपने स्रोत से सतह तक कैसे जाती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) में मौसम विज्ञान के पूर्व महानिदेशक डॉ. लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि भूकंप को उनकी फोकल डेप्थ (फोकस की गहराई) के आधार पर मोटे तौर पर उथले या गहरे केंद्र की श्रेणी में बांटा जाता है.

इस आपदा ने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सवाल खड़ा किया है: भूकंप की गहराई इतनी मायने क्यों रखती है?

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, पहला भूकंप धरती के नीचे 22 किलोमीटर की गहराई पर आया, जबकि दूसरा और ज्यादा शक्तिशाली भूकंप धरती की सतह से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे आया. भूकंपविज्ञानी 70 किलोमीटर से कम गहराई पर आने वाले भूकंपों को उथले भूकंप (shallow-focus earthquakes) कहते हैं, यह एक ऐसी श्रेणी है जो आम तौर पर ज्यादा जमीन के हिलने और ज्यादा तबाही से जुड़ी होती है.

नई दिल्ली: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार को आए शक्तिशाली भूकंपों ने एक बार फिर दिखा दिया है कि भूकंप की गहराई जमीन पर तबाही के पैमाने पर कितना असर डाल सकती है. यह शक्तिशाली भूकंपीय घटना, जो 7.2 तीव्रता के पहले झटके के साथ शुरू हुई और उसके ठीक 40 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का और तेज भूकंप आया. भूकंप के तेज झटकों से वेनेजुएला में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इमारतें गिर गईं, संचार में बाधा आई और अधिकारियों को आपातकालीन स्थिति घोषित करनी पड़ी.

उन्होंने बताया कि उथले भूकंप से पैदा होने वाली भूकंपीय तरंगें सतह तक पहुंचने से पहले बहुत कम दूरी तय करती हैं, जिससे वे ज्यादा ऊर्जा बनाए रख पाती हैं. उन्होंने कहा, "इससे नुकसान की संभावना बढ़ जाती है, खासकर अगर भूकंप का केंद्र मानव आबादी वाले इलाकों के पास हो."

मनु सिंह के अनुसार, इसका असर शहरी इलाकों में खास तौर पर खतरनाक हो जाता है, जहां घनी आबादी और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को भूकंप के तेज झटकों का सामना करना पड़ता है.

गहरे भूकंप से क्यों होता है कम नुकसान

हालांकि गहराई वाले भूकंप भी शक्तिशाली हो सकते हैं और बहुत दूर तक महसूस किए जा सकते हैं, लेकिन वे आम तौर पर भूकंप के केंद्र के पास कम तबाही मचाते हैं.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के पूर्व निदेशक विनीत कुमार गहलौत ने कहा कि ज्यादा गहराई वाले भूकंप अलग तरह से काम करते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा धरती की ऊपरी सतह से ऊपर की ओर जाते समय कमजोर हो जाती है. गहलोत ने ईटीवी भारत को बताया, "हिंदुकुश-पामीर इलाके में 70 किलोमीटर से ज्यादा गहराई पर आने वाले भूकंप अक्सर दूर-दराज की जगहों पर महसूस किए जाते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा नुकसान नहीं होता."

उन्होंने बताया कि भूकंप के झटकों का उच्च आवृत्ति हिस्सा सतह तक पहुंचने के दौरान धीरे-धीरे कम हो जाता है. उन्होंने कहा, "कम गहराई वाले भूकंप के मामले में, वे बड़े और तेज झटकों के कारण अपने आस-पास नुकसान पहुंचाते हैं. झटकों का प्रकृति और तीव्रता आखिर में नुकसान की हद तय करते हैं."

हालांकि भूकंप की तीव्रता अक्सर हेडलाइन में रहती है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यह भूकंप के जोखिम का सिर्फ एक हिस्सा है.

पर्यावरण वैज्ञानिक हिश्मी जमील हुसैन ने कहा कि भूकंप की ऊर्जा सतह पर कैसे बंटती है, यह तय करने में गहराई एक अहम भूमिका निभाती है. उन्होंने कहा, "70 किलोमीटर से कम गहराई पर आने वाले भूकंप कम गहरे माने जाते हैं और आमतौर पर उतने ही तीव्रता वाले ज्यादा गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं. भूकंप की तीव्रता (magnitude) हमें बताती है कि कितनी ऊर्जा निकली, जबकि गहराई यह तय करती है कि वह ऊर्जा सतह पर कैसे फैली."

पर्यावरण सलाहकार दीवान सिंह ने भी इसी तरह की राय दी, और कहा कि उथले भूकंप ज्यादा स्थानीय स्तर पर महसूस होते हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. उन्होंने कहा, " गहराई वाले भूकंपों की तुलना में उथले भूकंप ज्यादा लोकल होते हैं, लेकिन साथ ही ज्यादा तेज भी होते हैं और उनका हानिकारक प्रभाव ज्यादा होता है."

नुकसान पर असर डालने वाले दूसरे फैक्टर

हालांकि वेनेजुएला में आए भूकंप की कम गहराई की वजह से शायद तबाही हुई, लेकिन जानकार इस बात पर जोर देते हैं कि कोई एक वजह भूकंप की तबाही की गंभीरता तय नहीं करती. मनु सिंह के अनुसार, स्थानीय भूविज्ञान (Local Geology), मिट्टी की खासियतें, बिल्डिंग की क्वालिटी, आबादी का घनत्व और भूकंप के केंद्र से दूरी, ये सभी नतीजों पर असर डाल सकते हैं.

उदाहरण के लिए, नरम तलछट भूकंप की तरंगों को बढ़ा सकती है और झटकों की तेजी बढ़ा सकती है. इसके उलट, आज के भूकंप-रोधी ढांचे कम से कम नुकसान के साथ तेज झटकों में भी बच सकते हैं.

सिंह ने बताया, "उसी तीव्रता का ज्यादा गहराई वाला भूकंप बड़े इलाके में महसूस हो सकता है, लेकिन अक्सर भूकंप के केंद्र के पास कम नुकसान होता है, क्योंकि इसकी ऊर्जा धरती की सतह से गुजरते हुए खत्म हो जाती है."

उन्होंने आखिर में कहा, "आपदा तब आती है जब प्राकृतिक खतरे मानवीय असुरक्षा से मिलते हैं."

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