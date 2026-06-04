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Explainer: इस बार बाढ़ को मुंहतोड़ जवाब देगी सम्राट सरकार.. या फिर मचेगी भारी तबाही, जानें

क्या है कोसी-मेची लिंक परियोजना?: कोसी-मेची लिंक परियोजना भारत की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य परियोजना है. इसके तहत कोसी को महानंदा की सहायक नदी मेची से जोड़ने की योजना है. इसकी कुल लंबाई 117.50 किमी और 41.3 किमी लंबा पूर्वी कोसी मुख्य नहर है. प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 76.2 किमी है. कोसी-मेची लिंक परियोजना के निर्माण के तहत 9 नहर साइफन, 28 हेड रेगुलेटर, 14 साइफन एक्वाडक्ट, 42 सड़क पुल, नौ पाइप कल्वर्ट और नौ क्रॉस रेगुलेटर बनना है.

"इसके लिए बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी. नेपाल से मानसून के समय जो पानी आता है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, जब तक उस पर बड़े लेवल पर काम नहीं होगा तब तक उत्तर बिहार को बाढ़ से निजात नहीं मिलने वाला है." - महेंद्र यादव, विशेषज्ञ, बाढ़ नियंत्रण

कोसी मेची प्रोजेक्ट पर काम हुआ है शुरू: महेंद्र यादव आगे कहते हैं कि नदियों को जोड़ने की योजना पर कुछ जगह काम जरूर शुरू हुआ है. कोसी मेची प्रोजेक्ट पर भी काम कुछ जगह शुरू हुआ है, लेकिन डैम बनाने को लेकर अभी तक कोई पहल नहीं हुई है. नदियों को जोड़ने की योजना से सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा, लेकिन बाढ़ से निजात के लिए नेपाल और भारत सरकार को बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना होगा.

बाढ़ प्रबंधन को लेकर नहीं हुआ बड़ा काम- महेंद्र यादव: उत्तर बिहार में नदियों पर लंबे समय से काम कर रहे महेंद्र यादव का कहना है, उत्तर बिहार में नेपाल से आने वाली पानी ही बाढ़ की बड़ी समस्या है. बाढ़ के समय हर बार नेपाल के साथ बाढ़ प्रबंधन की बात कही जाती है. पिछले साल केंद्र सरकार की ओर से 11000 करोड़ से अधिक बाढ़ प्रबंधन पर देने की बात भी हुई है, लेकिन जमीन पर अब तक कोई बड़ा काम नहीं हुआ है.

"हम लोगों ने बाढ़ निरोधी कार्य के साथ फ्लड फाइटिंग को लेकर भी पूरी तैयारी की है. यदि बाढ़ आएगी तो जिन सामानों की जरूरत पड़ती है, उन सबको पर्याप्त मात्रा में जमा कर लिया है. इस बार भी नेपाल और दूसरे राज्यों में होने वाली बारिश के पानी से बिहार का बचाव नहीं होने वाला है. अत्यधिक बारिश हुई तो बिहार में बाढ़ आना तय है." - विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

इस बार भी बिहार को बाढ़ का खतरा- विजय चौधरी: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि बाढ़ को लेकर इस बार हम लोगों की पूरी तैयारी की है. विजय चौधरी का यह भी कहना है मानव जनित उपाय से बाढ़ को नहीं रोका जा सकता है. नेपाल में अधिक बारिश हुई तो बिहार में बाढ़ आएगी. बिहार में जब बारिश होती है उससे प्रदेश को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता है. लेकिन नेपाल में अधिक बारिश होने पर उत्तर बिहार में और झारखंड में ज्यादा बारिश होने पर दक्षिण बिहार में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है.

हजारों करोड़ का नुकसान : बाढ़ के कारण हर साल हजारों करोड़ का नुकसान बिहार को झेलना पड़ रहा है. 2025 में 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे और बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर बिहार सरकार ने केंद्र से 3600 करोड़ देने की मांग की. वहीं 2024 में भी बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3638 करोड़ से अधिक की राशि बिहार सरकार ने केंद्र से मांगी थी. बिहार सरकार की ओर से बाढ़ के बाद बाढ़ राहत के नाम पर जो राशि खर्च की जाती है और बाढ़ से जो नुकसान पहुंचता है उसको लेकर केंद्र से डिमांड की जाती है.

हर साल हो रही बड़ी राशि खर्च: सरकार की ओर से हर साल बाढ़ से बचाव के नाम पर बड़ी राशि खर्च की जाती है. 2020 से अब तक यानी 6 सालों में ही 5100 करोड़ से अधिक की राशि बाढ़ से बचाव के लिये खर्च की गई है. इस साल भी 450 करोड़ के करीब राशि बाढ़ बचाव के नाम पर खर्च की गयी है. 2020 में 1061 करोड़, 2021 में 1121 करोड़, 2022 में 898 करोड़, 2023 में 748 करोड़, 2024 में 350 करोड़ और 2025 में 500 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.

28 जिले होते हैं बाढ़ से प्रभावित: बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ की चपेट में हर साल आते हैं और इसमें से अधिकांश 21 जिले उत्तर बिहार में हैं. वहीं 7 जिले दक्षिण बिहार में हैं. 28 जिलों में 15 जिले बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और यह सभी उत्तर बिहार में हैं.

जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर: 24 घंटे टोल फ्री नंबर और मोबाइल नंबर एक्टिव रहेंगे. इसके साथ ही बक्सर से कहलगांव तक गंगा में 7 स्थान, कोसी, बागमती, महानंदा, गंडक, घाघरा सहित विभिन्न नदियों पर 42 स्थान पर 72 घंटे पूर्व बाढ़ पूर्वानुमान देना भी शुरू कर दिया गया है.

सरकार ने कसी कमर : इस बार सरकार की तरफ से 447.36 करोड़ की लागत से 216 कटाव विरोधी कार्य कराए गए हैं. 3808 किलोमीटर तटबंधों की निगरानी के लिए प्रति किलोमीटर पर तटबंध श्रमिक की तैनाती की गई है. 1 जून से ही सहायता केंद्र की शुरुआत कर दी गई है.

पटना: बिहार में 1 जून से ही सरकार ने बाढ़ सीजन की शुरुआत मान ली है, जो कि 31 अक्टूबर तक रहेगा. इस दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारी और अभियंताओं की छुट्टी भी रद्द रहेगी और उन्हें विशेष जिम्मेवारी भी दी गयी है.

बाढ़ की तैयारी को लेकर सरकार के बड़े कदम: 447.36 करोड़ की लागत से 216 बाढ़ रोधी कार्य कराए गए. 1 जून से ही अधिकारियों और अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है. भारत नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजना की संयुक्त समिति बैठक हो चुकी है, दोनों देश के बीच बाढ़ की सूचना आदान प्रदान पर चर्चा हुई. गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा जैसी नदियों के बेसिन में 216 जगह बाढ़ निरोधी कार्य कराए गए हैं.

3808 किलोमीटर लंबे तटबंध की निगरानी के लिए तटबंध श्रमिक तैनात किए गए हैं. बाढ़ सहायता केंद्र शुरू हो गया है जो 24 घंटे कार्य कर रहा है. टोल फ्री नंबर 1800 3456145 जारी कर दिया गया है. दो मोबाइल नंबर 7463 889706 और 74638 897 07 जारी किया गया है. गंगा, कोसी, महानंदा, बागमती , गंडक, अधवारा, घाघरा जैसी नदियों के 42 स्थान का पूर्वानुमान 72 घंटे पहले देना शुरू हो गया है.

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क्या कहता है इसरो का सर्वेक्षण रिपोर्ट: बिहार में बाढ़ से सर्वाधिक खतरा उत्तर बिहार के जिलों को होती है. कोसी सबसे अधिक तबाही मचाती है. कोसी बेसिन का क्षेत्र हर साल बढ़ रहा है और बाढ़ के समय प्रतिवर्ष एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो रहा है. 2015 से 2020 के बीच इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ कि 2015 में 815.12 किलोमीटर क्षेत्र जल मग्न हुआ था.

2020 में बढ़कर यह 5503.65 किलोमीटर हो गया. कोसी बेसिन के बढ़ते जल मग्न क्षेत्र का सबसे ज्यादा असर भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, दरभंगा और समस्तीपुर जिले पर पड़ रहा है. 2016 में 1553.75 किलोमीटर क्षेत्र जल मग्न हुआ, वहीं 2017 में 3596.49 किलोमीटर, 2018 में 16507 किलोमीटर और 2019 में 481.5 किलोमीटर क्षेत्र जल मग्न हुआ.

नेपाल के साथ हो चुकी है बैठक: नेपाल से आने वाला पानी सबसे बड़ी समस्या है. केंद्र सरकार ने पिछले बजट में बाढ़ प्रबंधन के लिए बिहार को 11500 करोड़ की राशि देने की घोषणा की थी. इस राशि का उपयोग नेपाल से आने वाली पानी को ध्यान में रखकर भी बाढ़ प्रबंध करना है. कोसी और गंडक परियोजनाओं की संयुक्त समिति की 11वीं बैठक नेपाल के साथ इस बार की गई है.

बैठक काठमांडू में 30 अप्रैल और 1 मई को हुई थी, जिसमें दोनों परियोजना से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा हुई है. जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल और नेपाल के तरफ से जल स्रोत एवं सिंचाई विभाग के महानिदेशक मित्र बराल ने भारत और नेपाल के महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की है.

कर्मनाशा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद की तस्वीर (FILE PHOTO)

नेपाल से सहमति: जल संसाधन विभाग के अनुसार बैठक में पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर नेपाल भाग, कोसी बराज सहित पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के बांध, बाल्मीकि नगर स्थित गंडक बाराज क्षेत्र और मुख्य पश्चिमी नहर के भागों को अतिक्रमण मुक्त करने पर नेपाल ने सहमति दे दी है. और भी जो समस्याएं थी उस पर भी सहमति बनी है. जैसे बिजली के खम्भों को हटाने की सहमति भी नेपाल के तरफ से मिल गई है.

इस साल बदली परिस्थिति: इस बैठक के बाद इसपर भी सहमति बनी है कि नेपाल से बाढ़ के समय सूचनाएं भी पहले दी जाएंगी. बाढ़ से बचाव और अन्य उपाय इससे किए जा सकेंगे. नेपाल के साथ जिस प्रकार के संबंध पिछले कुछ वर्षों में रहे हैं, उसके कारण बाढ़ निरोधक कार्य में भी मुश्किलें आ रही थी. इस बैठक से दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसका लाभ इस साल मिल सकता है.

सिंचाई परियोजना को मिली मंजूरी: केंद्र सरकार से बिहार को 1900 करोड़ की लागत से दो बड़ी सिंचाई योजना की मंजूरी मिली है. कमला बलान पर बराज बनाने और सारण तटबंध की मरम्मत वाली इस योजना से हजारों हेक्टर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी. साथ ही बाढ़ पर भी नियंत्रण हो सकेगा.

इस योजना में लगभग 771 करोड़ मधुबनी के जयनगर में कमला नदी पर निर्मित वीयर को बराज के रूप में परिवर्तित किया जा सकेगा. इससे मधुबनी के आठ प्रखंड जयनगर, लदनिया, बासोपट्टी , हरलाखी, कलुआही माधवपुर बाबु रबजी और खजौली में 45000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी और इसके कारण बाढ़ प्रबंधन में भी मदद मिलेगी.

वहीं सारण मुख्य नहर और इसकी वितरण प्रणाली के पुनः स्थापना का काम 1150 करोड़ रुपए में किया जाएगा. इसके साथ कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना पर भी काम शुरू है. 60% राशि केंद्र सरकार दे रही है और 40% राशि बिहार सरकार को खर्च करना होगा लेकिन इसे पूरा होने में समय लगेगा.

सूखा और बाढ़ का दंश झेलता है बिहार (ETV Bharat)

क्यों आती है बिहार में बाढ़ : नेपाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जब बारिश अत्यधिक होती है तो बिहार के कई इलाकों में तबाही मचता है. पिछले कुछ सालों में यह तबाही और बढ़ी है. कोसी नदी के कारण उत्तर बिहार में सबसे अधिक तबाही मचती है. पश्चिमी तटबंध की तरफ गाद भर जाने के कारण नदियों की धाराएं पूरब के तटबंध की तरफ बढ़ती रहती है. गाद भर जाने के कारण पानी का प्रवाह मैदानी भागों को बाढ़ का क्षेत्र बना देता है.

उत्तर बिहार में बाढ़ पर लंबे समय से काम करने वाले महेंद्र यादव का कहना है, कोसी नदी अपनी धारा भी बदल रही है और यह भी एक चिंता का कारण है. 2500 वर्षों में 120 किलोमीटर धारा बदल चुकी है. इस साल भी वीरपुर बेराज के निकट कोसी नदी ने अपनी धारा बदल दी है और इसके कारण पूर्वी तटबंध पर नदी का काफी दबाव पैदा हो गया.जल संसाधन विभाग की ओर से नदी को मूल धारा में लाने की कोशिश की गई है. इसके लिए 2.50 किलोमीटर लंबा चैनल बनाया जा रहा है. जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि चैनल बन जाने के बाद कोसी अपने मूल रूप में ही बहेगी.

बिहार में कब पहुंच रहा मानसून: बिहार में मानसून 12 जून तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग का जो अब तक पूर्वानुमान है, उसके हिसाब से इस बार मानसून के कमजोर रहने की संभावना है. पिछले 10 वर्षों में तीन बार ही ऐसा हुआ है, जब मानक से अधिक वर्षा हुई है. 2019 में 1050 मिली मीटर, 2020 में 1272.5 मिमी वर्षा हुई और 2021 में 1044.5 मिली मीटर वर्षा हुई.

हर साल बाढ़ से बिहार को होता है भारी नुकसान (ETV Bharat)

पिछले वर्ष केवल 993 मिलीमीटर के करीब वर्षा हुई थी. इस बार भी 20% कम बारिश होने का अनुमान है, लेकिन इसके बावजूद नेपाल और पड़ोसी राज्यों के बारिश पर नजर रहेगी क्योंकि अब तक डबल इंजन की सरकार में भी उससे निजात पाने का उपाय नहीं खोजा गया है.

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