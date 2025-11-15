ETV Bharat / bharat

महिलाओं को आखिर क्यों है नीतीश पर अटूट विश्वास, इनकी सुनामी ने NDA को दिलाई प्रचंड जीत

डिजाइन इमेज ( ETV Bharat )

रिपोर्ट- अविनाश पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है. यह पिछले 20 वर्षों में NDA की दूसरी सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले 2010 में भी NDA ने 210 सीटों पर शानदार सफलता प्राप्त की थी. इस बार महागठबंधन का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया. NDA की इस ऐतिहासिक जीत में सबसे बड़ा योगदान बिहार की महिलाओं का रहा. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में लगभग 9 प्रतिशत अधिक मतदान किया. महिलाओं का यह भरपूर समर्थन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर ही हुआ. नीतीश पर महिलाओं का अटूट विश्वास: नीतीश कुमार करीब दो दशक से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं. स्वास्थ्य और उम्र को लेकर उन पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार की महिलाओं ने उन पर पूरा भरोसा जताया. आमतौर पर कुछ ही वर्षों में किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी शुरू हो जाती है, लेकिन नीतीश कुमार के मामले में ‘प्रो-इनकंबेंसी’ देखने को मिली. विशेष रूप से महिलाओं का जिस तरह नीतीश कुमार पर विश्वास दिखा, उसने देश भर के राजनीतिक विश्लेषकों को आश्चर्यचकित कर दिया है. नीतीश कुमार की महिलाओं का सौगात (ETV Bharat) आखिर क्यों महिलाओं ने जताया नीतीश पर भरोसा: महिलाओं ने नीतीश कुमार पर इसलिए भरोसा जताया है क्योंकि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार ने कई ऐसे काम डिलीवर किए हैं जिससे महिलाओं का राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है. 50% पंचायत में आरक्षण देने से पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी आज पुरुषों से अधिक हो चुकी है. साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना से शैक्षणिक सशक्तिकरण हुआ है. महिलाओं को आरक्षण: महिलाओं को आरक्षण दिए जाने से सरकारी नौकरियों में चाहे शिक्षकों की बहाली में हो पुलिस की बहाली में हो या अन्य सरकारी पदों पर बहाली में उनकी उपस्थिति बढ़ी है. जीविका के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है. ग्रामीण इलाकों में महिलाएं आज आत्मनिर्भर हुई है. छोटे उद्योग चला रही हैं, गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप तक उन्हें मिल रहा है. नीतीश की महिलाओं को सौगात (ETV Bharat) महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए कदम: नीतीश कुमार ने जीविका दीदी के लिए अलग से कॉरपोरेशन बैंक बनाया है सस्ता लोन देने का फैसला लिया है तो यह सब नीतीश कुमार की देन है और महिलाओं की मांग पर ही नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर सामाजिक सशक्तिकरण भी किया है. कानून व्यवस्था में सुधार लाकर महिलाओं को सबसे अधिक राहत दी है. लोहिया स्वच्छता अभियान के माध्यम से महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी. प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर घर में शौचालय देने का जो काम हुआ उसका भी असर है. चुनाव से पहले सौगातों की झड़ी: चुनाव से पहले महिलाओं को ₹10000 की राशि भी दी है. डेढ़ करोड़ महिलाओं को यह राशि मिल चुकी है ₹200000 और देने का आश्वसन भी दिया है. इसी तरह 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला और विधवा महिलाओं को ₹1100 पेंशन देने का फैसला भी महिलाओं को बड़ी रहात दी. 125 यूनिट फ्री बिजली कर दिया है. आशा, ममता और रसोइया का मानदेय भी दो गुणा कर दिया है. नीतीश कुमार ने भावनाओं में आकर कोई काम नहीं किया है धरातल पर काम करके दिखाया है. और यही कारण रहा की महिलाओं ने नीतीश कुमार और एनडीए को भरपूर अपना वोट दिया है और प्रचंड जीत दिलाई है. 2025 बिहार चुनाव में महिला प्रत्याशी (ETV Bharat) स्वास्थ्य और उम्र मुद्दा नहीं बन पाए: विपक्ष लगातार नीतीश कुमार की सरकार को “खटारा सरकार” बता रहा था. उनकी सेहत पर सवाल उठाए जा रहे थे, उन्हें मानसिक रूप से बीमार और बुजुर्ग तक कहा जा रहा था. लेकिन महिलाओं के लिए ये मुद्दे मायने नहीं रखते. पटना विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर प्रमोद कुमार कहते हैं, “चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने 80 से अधिक सभाएं कीं. उन्होंने खुद को पूरी तरह सक्रिय दिखाया. किसी भी नेता से कम एक्टिव नहीं रहे. इसलिए उम्र और स्वास्थ्य का सवाल महिलाओं के लिए मुद्दा बन ही नहीं पाया.”