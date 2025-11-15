ETV Bharat / bharat

महिलाओं को आखिर क्यों है नीतीश पर अटूट विश्वास, इनकी सुनामी ने NDA को दिलाई प्रचंड जीत

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिलाओं ने नीतीश कुमार के पक्ष में जबदस्त वोटिंग की. इसकी वजह से NDA को प्रचंड जीत मिली.

Bihar Election 2025
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 15, 2025 at 8:59 PM IST

8 Min Read
रिपोर्ट- अविनाश

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है. यह पिछले 20 वर्षों में NDA की दूसरी सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले 2010 में भी NDA ने 210 सीटों पर शानदार सफलता प्राप्त की थी. इस बार महागठबंधन का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया. NDA की इस ऐतिहासिक जीत में सबसे बड़ा योगदान बिहार की महिलाओं का रहा. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में लगभग 9 प्रतिशत अधिक मतदान किया. महिलाओं का यह भरपूर समर्थन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर ही हुआ.

नीतीश पर महिलाओं का अटूट विश्वास: नीतीश कुमार करीब दो दशक से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं. स्वास्थ्य और उम्र को लेकर उन पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार की महिलाओं ने उन पर पूरा भरोसा जताया. आमतौर पर कुछ ही वर्षों में किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी शुरू हो जाती है, लेकिन नीतीश कुमार के मामले में ‘प्रो-इनकंबेंसी’ देखने को मिली. विशेष रूप से महिलाओं का जिस तरह नीतीश कुमार पर विश्वास दिखा, उसने देश भर के राजनीतिक विश्लेषकों को आश्चर्यचकित कर दिया है.

नीतीश कुमार की महिलाओं का सौगात (ETV Bharat)

आखिर क्यों महिलाओं ने जताया नीतीश पर भरोसा: महिलाओं ने नीतीश कुमार पर इसलिए भरोसा जताया है क्योंकि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार ने कई ऐसे काम डिलीवर किए हैं जिससे महिलाओं का राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है. 50% पंचायत में आरक्षण देने से पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी आज पुरुषों से अधिक हो चुकी है. साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना से शैक्षणिक सशक्तिकरण हुआ है.

महिलाओं को आरक्षण: महिलाओं को आरक्षण दिए जाने से सरकारी नौकरियों में चाहे शिक्षकों की बहाली में हो पुलिस की बहाली में हो या अन्य सरकारी पदों पर बहाली में उनकी उपस्थिति बढ़ी है. जीविका के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है. ग्रामीण इलाकों में महिलाएं आज आत्मनिर्भर हुई है. छोटे उद्योग चला रही हैं, गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप तक उन्हें मिल रहा है.

नीतीश की महिलाओं को सौगात (ETV Bharat)

महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए कदम: नीतीश कुमार ने जीविका दीदी के लिए अलग से कॉरपोरेशन बैंक बनाया है सस्ता लोन देने का फैसला लिया है तो यह सब नीतीश कुमार की देन है और महिलाओं की मांग पर ही नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर सामाजिक सशक्तिकरण भी किया है. कानून व्यवस्था में सुधार लाकर महिलाओं को सबसे अधिक राहत दी है. लोहिया स्वच्छता अभियान के माध्यम से महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी. प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर घर में शौचालय देने का जो काम हुआ उसका भी असर है.

चुनाव से पहले सौगातों की झड़ी: चुनाव से पहले महिलाओं को ₹10000 की राशि भी दी है. डेढ़ करोड़ महिलाओं को यह राशि मिल चुकी है ₹200000 और देने का आश्वसन भी दिया है. इसी तरह 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला और विधवा महिलाओं को ₹1100 पेंशन देने का फैसला भी महिलाओं को बड़ी रहात दी. 125 यूनिट फ्री बिजली कर दिया है. आशा, ममता और रसोइया का मानदेय भी दो गुणा कर दिया है. नीतीश कुमार ने भावनाओं में आकर कोई काम नहीं किया है धरातल पर काम करके दिखाया है. और यही कारण रहा की महिलाओं ने नीतीश कुमार और एनडीए को भरपूर अपना वोट दिया है और प्रचंड जीत दिलाई है.

2025 बिहार चुनाव में महिला प्रत्याशी (ETV Bharat)

स्वास्थ्य और उम्र मुद्दा नहीं बन पाए: विपक्ष लगातार नीतीश कुमार की सरकार को “खटारा सरकार” बता रहा था. उनकी सेहत पर सवाल उठाए जा रहे थे, उन्हें मानसिक रूप से बीमार और बुजुर्ग तक कहा जा रहा था. लेकिन महिलाओं के लिए ये मुद्दे मायने नहीं रखते. पटना विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर प्रमोद कुमार कहते हैं, “चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने 80 से अधिक सभाएं कीं. उन्होंने खुद को पूरी तरह सक्रिय दिखाया. किसी भी नेता से कम एक्टिव नहीं रहे. इसलिए उम्र और स्वास्थ्य का सवाल महिलाओं के लिए मुद्दा बन ही नहीं पाया.”

प्रोफेसर प्रमोद कुमार के अनुसार जीविका दीदी को विपक्ष के तरफ से तोड़ने की बहुत कोशिश हुई उन्हें रेगुलर करने का आश्वासन दिया जाने लगा महिलाओं को एक मुश्त ₹30000 की राशि देने की भी घोषणा की जाने लगी, लेकिन इन सब का कोई असर महिलाओं पर नहीं दिखा. क्योंकि उन्हें नीतीश कुमार में ही भरोसा था. नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में जो काम उनके लिए किया है, उससे उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने और शांति से जीने का अवसर प्रदान किया है.

मतदान में महिलाओं की भागीदारी (ETV Bharat)

"नीतीश कुमार ने पिछले दो दशकों में महिलाओं के राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो काम किए, उनकी छाप महिलाओं के दिलो-दिमाग पर गहरी है."- प्रमोद कुमार, प्रोफेसर, पटना विश्वविद्यालय

आशा, ममता और रसोईया कार्यकर्ताओं का मानदेय दोगुना: प्रोफेसर प्रमोद कुमार कहते हैं, “नीतीश कुमार ने कभी भावनाओं में आकर काम नहीं किया. हर योजना धरातल पर उतारी और परिणाम दिखाया. यही वजह है कि विपक्ष के बड़े-बड़े लुभावने वादों का भी महिलाओं पर कोई असर नहीं हुआ.”

विपक्ष की कोशिशें नाकाम: विपक्ष ने जीविका दीदियों को तोड़ने की भरपूर कोशिश की. उन्हें रेगुलर करने और एक मुश्त ₹30,000 देने जैसे लुभावने वादे किए गए, लेकिन महिलाओं ने इन पर भरोसा नहीं किया. पटना कॉलेज के प्रोफेसर चंद्रभूषण राय कहते हैं, “महिलाओं ने जिस तरह बढ़-चढ़कर वोटिंग की, उसी का नतीजा है कि महागठबंधन को 38 में से 15 जिलों में खाता तक नहीं खुला. नालंदा, भोजपुर, अरवल, पूर्णिया, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका, खगड़िया, गोपालगंज, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी और शिवहर इन सभी जिलों में महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली.”

नीतीश कुमार की पोस्टर (ETV Bharat)

"पुरुषों के मुकाबले इतना अधिक वोट होने का मतलब ही है नीतीश कुमार पर अधिक भरोसा. ऐसा नहीं है कि इस बार ही महिलाओं को एनडीए ने बहुत ज्यादा टिकट दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था से लेकर जो विकास के काम किए हैं. बिहार में शांति बहाली की है लालू राबड़ी राज्य के मुकाबले स्थिति काफी बेहतर हुई है और इस चीज को महिलाएं महसूस करती हैं."- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

मुस्लिम महिलाओं ने भी दिया NDA को वोट: इस बार नीतीश कुमार के कामों से प्रभावित होकर मुस्लिम महिलाओं ने भी बड़े पैमाने पर NDA को वोट दिया. महागठबंधन का कोर वोट माने जाने वाले वर्ग की महिलाओं ने भी नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा. 2020 की तुलना करें तो 2020 में महिलाओं ने 59.58% मतदान किया था, इस बार 12 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई. राजनीतिक विश्लेषक इसे “महिलाओं की सुनामी” बता रहे हैं.

महिला मतदाता (ETV Bharat)

अधिक महिला मंत्री इस बार बन सकती हैं: इस बार मंत्रिमंडल में अधिक महिला मंत्री संभावित हैं. राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी का कहना है नीतीश कुमार पर भले ही स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़ा किए गए यहां तक कहा गया की सरकार कोई और चला रहा है. नीतीश कुमार खुद डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने हर बार एक्टिव और स्मार्ट दिखाकर सबकी बोलती बंद कर दी है. महिलाओं ने भी वोट देकर एक बार फिर से उन पर विश्वास और भरोसा दिखाया है. इसी कारण से इस बार जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ना तय है.

महिलाओं से मिलते नीतीश कुमार (ETV Bharat)

“महिलाओं ने नीतीश कुमार पर जिस तरह विश्वास जताया है, उसको देखते हुए इस बार मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ना तय है. भले ही महिला विधायकों की संख्या ज्यादा न हो, लेकिन कई नई महिला चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है.” प्रवीण बागी, राजनीतिक विश्लेषक

नीतीश ही महिलाओं का सबसे बड़ा ब्रांड: राजनीतिक विश्लेषक प्रिय रंजन भारती कहते हैं, “महिलाओं ने खुलकर कहा कि नीतीश कुमार 5 साल और आसानी से सरकार चला सकते हैं. कानून-व्यवस्था, शांति, विकास और महिलाओं के लिए की गई योजनाओं का असर साफ दिखा. लालू-राबड़ी राज के दौर की यादें अभी भी महिलाओं के जेहन में हैं. नीतीश कुमार ने उन्हें सुरक्षित और सशक्त महसूस कराया.”

नीतीश कुमार (ETV Bharat)

जब नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय ब्रांड और नीतीश कुमार का स्थानीय ब्रांड एक साथ आता है, तो बिहार की महिलाओं के लिए कोई दूसरा विकल्प बचता ही नहीं. यही वजह है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव “महिला मतदाताओं का चुनाव” कहलाएगा.

