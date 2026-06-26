ETV Bharat / bharat

धमनियों और नसों में सूजन क्यों : आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने खोजा रहस्य

अपनी टीम के सदस्यों के साथ शोध कार्य पूरा करते प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ल. ( सोर्स: मीडिया सेल, आईआईटी कानपुर )

कानपुर: लगातार अपने नए नवाचारों से चर्चा में रहने वाले आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने एक बार फिर अपने शोध कार्य से कमाल कर दिखाया है. अब जो शोध कार्य किया गया है, उसके तहत धमनियों व नसों में सूजन क्यों आती है. इसकी जानकारी आसानी से मिल जाएगी. तीन साल के शोध में ऐसे प्रोटीन रिसेप्टर्स की पहचान कर ली गई है, जो सूजन के लिए प्रमुख कारण बनते हैं. इससे अब अल्जाइमर, पार्किंसन व हार्ट अटैक जैसी बीमारियों की रोकथाम करने के लिए उपचार की कवायद की जा सकेगी. साथ ही इनमें कौन सी दवाएं प्रभावी होंगी, इस दिशा में भी काम होगा. यानी, ये कह सकते हैं इनकी दवाएं बनाने का रास्ता साफ हो गया. यह शोध कार्य बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के प्रो.अरुण कुमार शुक्ल व उनकी टीम के सदस्यों ने किया है. सी5एआर2 प्रोटीन रिसेप्टर की भूमिका अहम: प्रो.अरुण शुक्ल ने बताया यह शोध कार्य सी5एआर2 (कॉम्प्लीमेंट एनाफिलाटॉक्सिन रिसेप्टर-2) नामक प्रोटीन रिसेप्टर पर आधारित है. यह रिसेप्टर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा है, जो सूजन, संक्रमण व विभिन्न रोगों के दौरान होने वाली जैविक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है. शोध में इस रिसेप्टर की थ्री डी संरचना व कार्यप्रणाली को खासतौर से देखा गया। शोध के दौरान ये बात सामने आई यह रिसेप्टर कोशिकाओं के अंदर संकेतों का संचार करता है और सूजन की प्रक्रिया को प्रभावित कर देता है.