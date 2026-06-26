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धमनियों और नसों में सूजन क्यों : आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने खोजा रहस्य

आईआईटी कानपुर की झोली में एक बड़ी उपलब्धि और जुड़ी, कोशिकाओं के लिए जीपीसीआर रिसेप्टर्स संदेशवाहक की तरह काम करते हैं.

IIT KANPUR
अपनी टीम के सदस्यों के साथ शोध कार्य पूरा करते प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ल. (सोर्स: मीडिया सेल, आईआईटी कानपुर)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 12:43 PM IST

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कानपुर: लगातार अपने नए नवाचारों से चर्चा में रहने वाले आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने एक बार फिर अपने शोध कार्य से कमाल कर दिखाया है. अब जो शोध कार्य किया गया है, उसके तहत धमनियों व नसों में सूजन क्यों आती है. इसकी जानकारी आसानी से मिल जाएगी.

तीन साल के शोध में ऐसे प्रोटीन रिसेप्टर्स की पहचान कर ली गई है, जो सूजन के लिए प्रमुख कारण बनते हैं. इससे अब अल्जाइमर, पार्किंसन व हार्ट अटैक जैसी बीमारियों की रोकथाम करने के लिए उपचार की कवायद की जा सकेगी.

साथ ही इनमें कौन सी दवाएं प्रभावी होंगी, इस दिशा में भी काम होगा. यानी, ये कह सकते हैं इनकी दवाएं बनाने का रास्ता साफ हो गया. यह शोध कार्य बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के प्रो.अरुण कुमार शुक्ल व उनकी टीम के सदस्यों ने किया है.

सी5एआर2 प्रोटीन रिसेप्टर की भूमिका अहम: प्रो.अरुण शुक्ल ने बताया यह शोध कार्य सी5एआर2 (कॉम्प्लीमेंट एनाफिलाटॉक्सिन रिसेप्टर-2) नामक प्रोटीन रिसेप्टर पर आधारित है. यह रिसेप्टर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा है, जो सूजन, संक्रमण व विभिन्न रोगों के दौरान होने वाली जैविक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है.

शोध में इस रिसेप्टर की थ्री डी संरचना व कार्यप्रणाली को खासतौर से देखा गया। शोध के दौरान ये बात सामने आई यह रिसेप्टर कोशिकाओं के अंदर संकेतों का संचार करता है और सूजन की प्रक्रिया को प्रभावित कर देता है.

आईआईटी की जीपीसीआर बायोलाजी प्रयोगशाला में प्रो. अरुण शुक्ल के मार्गदर्शन में मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता व गंभीर बीमारियों के नियंत्रण से जुड़े जी-प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पर शोध अभी जारी है.

इस नई रिसर्च को टीम के पीएचडी स्कॉलर दिव्यांशु तिवारी ने पूरा किया है. इस शोध के परिणामों को अमेरिका स्थित इंटरनेशनल कॉम्प्लीमेंट सोसाइटी ने जून-2026 के आधिकारिक न्यूजलेटर फोकस आन कॉम्प्लीमेंट में कवर स्टोरी के तौर पर स्थान दिया है.

जीपीसीआर रिसेप्टर्स कोशिकाओं के लिए बनते संदेशवाहक: प्रो.अरुण शुक्ल ने बताया, जीपीसीआर रिसेप्टर्स कोशिकाओं के लिए संदेशवाहक बनते हैं. ये बाहरी संकेतों को पहचान कर उनके शरीर के अंदर रासायनिक संकेतों में उन्हें बदल देते हैं.

शरीर के अंदर होने वाली कई जरूरी शारीरिक व जैविक प्रक्रियाओं का नियंत्रण इनके द्वारा ही होता है. जब शरीर किसी बैक्टीरिया या वायरस के चपेट में आ जाता है, तब उससे लड़ने व इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में इन रिसेप्टर्स की भूमिका बहुत कारगर होती है.

इसके अलावा शरीर में रक्त चाप के उतार-चढ़ाव को सामान्य बनाए रखने में भी ये प्रभावी होते हैं. शरीर के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय रहने वाले ये रिसेप्टर्स गंभीर बीमारियों में सहायक सिद्ध होंगे.

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