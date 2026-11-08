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दीपावाली की रात क्यों जलाते हैं 'डायन दीया'? जानें इसका पौराणिक महत्व

डायन दीया क्यों जलाना जरूरी? ( ETV Bharat )

पटना : दीपावली का पावन पर्व अंधकार पर प्रकाश की, असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अपने वनवास के 14 साल पूरा करके अयोध्या लौटे तब से दीपोत्सव मनाया जा रहा है. उनके आगमन पर इसे जश्न के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं. इस दिन घरों को दीपों से सजाया जाता है. इसलिए इसे दीपावली यानी 'दीपों की पंक्ति' कहते हैं. लेकिन इस दिन डायन का दीया भी जलाने की परंपरा है.

हर घर की चौखट पर जलता है डायन का दीया