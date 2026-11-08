दीपावाली की रात क्यों जलाते हैं 'डायन दीया'? जानें इसका पौराणिक महत्व
Diwali 2026 की शाम होते ही हर-घर की चौखट पर 'डायन दीया' जलता है. आखिर इसके पीछे क्या मान्यता है? रिपोर्ट-शशि तुलस्यान
Published : November 8, 2026 at 9:08 AM IST
पटना : दीपावली का पावन पर्व अंधकार पर प्रकाश की, असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अपने वनवास के 14 साल पूरा करके अयोध्या लौटे तब से दीपोत्सव मनाया जा रहा है. उनके आगमन पर इसे जश्न के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं. इस दिन घरों को दीपों से सजाया जाता है. इसलिए इसे दीपावली यानी 'दीपों की पंक्ति' कहते हैं. लेकिन इस दिन डायन का दीया भी जलाने की परंपरा है.
हर घर की चौखट पर जलता है डायन का दीया
दीपावली के दिन दीप घर को रौशन कर रहे होते हैं तो उसी दिन एक दूसरा भी दीपक जलता है जिसे डायन का दीया के नाम से जानते हैं. यह दीया यम के दीपक से अलग है. इस दिए को घर के दरवाजे के बाहर जलाने की परंपरा है. डायन दीया का स्वरूप देखने में अपने नाम के मुताबिक काफी डरावना है. एक 'डायन' है जिसके सिर पर 5 दीये होते हैं. हर एक दीये का अपना महत्व होता है.
'डायन' के सिर पर पांच दिए क्यों?
यह कोई साधारण दीपक नहीं होता, बल्कि मिट्टी की एक विशेष शिल्पकृति होती है. इसमें मिट्टी से एक 'डायन' विशिष्ट पारंपरिक आकृति के रूप में सिर पर पांच छोटे-छोटे अनोखे दिए धारण की हुई होती है. ये पांच दीये ब्रह्मांड और प्रकृति के पंचतत्वों- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं.
"डायन दीया पांच तत्वों का प्रतीक है. यह घर में नकारात्मक प्रभाव के रोक का और सकारात्मक सोच दोनों की ओर प्रदर्शित करता है. जब हम दीप प्रज्ज्वलित करते हैं तो उससे घर में सकारात्मकता आती है. घर में लक्ष्मी का आगमन होता है. डायन दीया का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है. जिसमें इसका उल्लेख है."- गोपाल पांडे, पुजारी, श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर
दीपावली पर डायन दीया जलाने की परंपरा
डायन का दीया बनाने वाले कारीगर की मानें तो दीपावली के दिन इस दिये की बिक्री काफी बढ़ जाती है. इस दिन शाम को घर के बाहर डायन का दीया जलाने की परंपरा है. उनके पुरखे बताते थे कि इस दिये को लोग इस लिए जलाते हैं ताकि घर में कोई बुरी शक्ति या नाकारात्मक उर्जा का प्रवेश न हो सके.
"डायन का दीया जलाने के पीछे मान्यता है कि घर में कोई बुरी शक्ति न प्रवेश करे. इसे दीपावली के दिन घर की चौखट पर जलाया जाता है. नकारात्मकता को भगाने के लिए लोग इसे जलाते हैं. हम लोग भी इसे पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करते हैं."- डायन दीया बनाने वाले कारीगर
डायन दीया क्यों जलाना जरूरी?
आखिर इस दीये में ऐसा क्या खास है कि लोग इसे जरूर खरीदते हैं? पटना के बरनी बाजार पहुंचे ग्राहक गौरव कुमार, निरंजन कुमार और दीपक कुमार ने बताया कि मिट्टी के सादे दीये तो रोशनी के लिए हैं, लेकिन 'डायन दीया' आस्था से जुड़ा है. इस दिन सभी लोग अपने-अपने घरों की चौखट पर इस दिये को अनिवार्य रूप से जलाते हैं. यह दीया एक तरह से घर का सुरक्षा कवच माना जाता है.
अमावस की रात में काली शक्तियों का प्रभाव
गांव में मान्यता है कि दीपावली अमावस्या की सबसे काली रात होती है. उस रात बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय रहती हैं. ऐसे में घर की मुख्य चौखट पर अगर डायन दीया जलता है तो कोई भी बुरी शक्ति घर में दाखिल नहीं हो पाती. पांच मुंह वाले इस दीये में घी डालकर जलाया जाता है, जिसे पंचतत्व - पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक माना जाता है.
भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन और दीपावली
इस परंपरा के पीछे पौराणिक कथा भी है. पुजारी गोपाल पांडे बताते हैं कि दीपावली को दीपोत्सव इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्रीराम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे. अयोध्यावासियों ने घी के दीये जलाकर उनका स्वागत किया था. तब से घर में सुख-शांति और नकारात्मकता को दूर रखने के लिए चौखट पर दीया जलाने की परंपरा चली आ रही है, जिसे गांव में डायन दीया कहा जाता है.
लाइटिंग के जमाने में भी 'डायन दीया' का दबदबा
यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक झालरों और दीपक के रहते हुए भी इसकी डिमांड काफी रहती है. लोग इसे अपने घरों को ले जाना नहीं भूलते. यह परंपरा सैकड़ों साल से यूं ही चली आ रही है. लोक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार, दीपावली की रात को तंत्र साधना और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है.
परंपरा और आधुनिकता का मेल
आज भले ही समाज में वैज्ञानिक नजरिया हो और अंधविश्वास से दूरी हो लेकिन पुरानी परंपराओं के अनुसार लोग घर की सुख-शांति की कामना के लिए पूजा-पाठ कर उन्हें श्रद्धाभाव से मनाते हैं. लोक-परंपरा निर्वहन करने के कारण मि्टटी का दीया बनाने वाले लोगों को रोजगार भी मिलता है. यही आधुनिकता और परंपरा का मेल है, जो मान्यताओं पर टिका हुआ है.
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