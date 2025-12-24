ETV Bharat / bharat

करैत सांप इतना खतरनाक क्यों, काटने के बाद नहीं दिखते लक्षण, जानें

माना जाता है कि करैत सांप रात के समय ज्यादा सक्रिय रहते हैं, जब वह इंसानों की बस्तियों के आस-पास रहने वाले चूहों और अन्य छोटे जानवरों का शिकार करते हैं. करैत सांप गर्म और ज्यादा एकांत माहौल में रहना पसंद करते हैं. इस वजह से यह विषैला सांप इंसानों के घरों को अपना घोंसला बनाते हैं, खासकर दूर-दराज के गांवों में. करैत सांप रात के समय में काटता है जब व्यक्ति सोते हैं और इस समय उनकी चेतना और होश का स्तर कम होता है.

करैत सांप बेहद जहरीला माना जाता है. हालांकि, अन्य सांपों के उलट इसके काटने से तुरंत दर्द या घाव जैसे लक्षण नहीं दिखते हैं. इसका असर बहुत मुश्किल से दिखाई देता है. तब तक व्यक्ति के शरीर में जहर फैल चुका होता है और शरीर में गंभीर न्यूरोलॉजिकल नुकसान हो जाते हैं.

हैदराबाद: भारत में सांप के डसने से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है. देश के कई इलाकों में सांप के काटने की समस्या गंभीर है. हालांकि सांप की सैकड़ों प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही विषैले हैं. इनमें कॉमन करैत सांप (Common Krait) भी शामिल हैं, जिसके डसने से व्यक्ति की मौत हो जाती है.

विशेषज्ञों के मुताबिक, करैत सांप के छोटे, बारीक दांत इतने मजबूत होते हैं कि वे आसानी से स्किन में घुस जाते हैं, जिससे काटे गए हिस्से के आस-पास बहुत कम दर्द और सूजन होती है. इसलिए अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि साफ लक्षण नहीं दिखते. जब जहर फैल जाता है तो लोगों को इसका पता चलता है. इस कारण करैत सांप के काटने की आदत अजीब होती है क्योंकि वे बिना दर्द के काटते हैं. यही वजह है कि इन्हें रहस्यमयी मौतों के लिए जाना जाता है.

कॉमन करैत कब अटैक करता है (ETV Bharat GFX)

लकवाग्रस्त हो जाता है शरीर

करैत सांप के जहर में ज्यादातर न्यूरोटॉक्सिन (Neurotoxin) से होता है, जो व्यक्तियों के नर्व-मसल जंक्शन में एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को रोककर नर्व और मसल कम्युनिकेशन पाथवे पर असर डालते हैं. इससे फौरन शरीर की ताकत कम नहीं हो जाती है. इसके बाद आंखों की मसल्स में कमजोरी आने लगती है, जिससे प्रभावित व्यक्ति की पलकें काम करना बंद कर देती हैं. अगर तुरंत इलाज नहीं दिया जाता है तो व्यक्ति का शरीर लकवाग्रस्त हो सकता है और सांस लेने में समस्या हो सकती है. विशेषज्ञों के मुताबिक, समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण सांस के रुकने से व्यक्ति की मौत हो जाती है, जो इसका सबसे बड़ा कारण है.

क्यों नहीं दिखते काटने के लक्षण?

कोबरा या वाइपर जैसे अन्य सांप के डसने से सूजन, खून बहना या टिशू डैमेज हो सकता है, लेकिन करैत के काटने से ऐसे लक्षण नहीं दिखते हैं. अक्सर बहुत हल्के काटने के निशान दिखते हैं. इसमें कोई लालिमा, जलन या सूजन नहीं होती है, इसलिए अक्सर लोग फौरन ध्यान भी नहीं देते हैं. अगर सोते समय यह सांप काटता है तो व्यक्ति के लिए इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं है. करैत सांप को अपने शिकार को बार-बार काटने की जरूरत नहीं होती है. यह एक बार ही में जहर की जानलेवा डोज असरदार तरीके से शरीर में पहुंचा देता है.

