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क्यों विवाद में है सीबीएसई का त्रि-भाषा फॉर्मूला, बोले मंत्री, 'नहीं थोप रहे हिंदी, पर तीन भाषा पढ़ना जरूरी'

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा 1 जुलाई, 2026 से कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन-भाषा प्रणाली लागू करने के निर्णय ने शिक्षाविदों, विद्यालयों और अभिभावकों के बीच चिंता पैदा कर दी है. उनका कहना है कि व्यापक शैक्षिक उद्देश्यों के बावजूद यह कदम अपर्याप्त तैयारियों के साथ उठाया जा रहा है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम (NCFSE) 2023 के अनुरूप शुरू की गई इस नीति के तहत छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य है, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए. हालांकि इस पहल का उद्देश्य बहुभाषावाद और भाषाई विविधता को बढ़ावा देना है, लेकिन हितधारकों ने सवाल उठाया है कि क्या विद्यालय शैक्षणिक सत्र के मध्य में इस तरह के बड़े बदलाव को लागू करने के लिए तैयार हैं.

केंद्र ने नीति का बचाव करते हुए इसे 'भाषाई मुक्ति' बताया. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीति का जोरदार बचाव करते हुए इसे भाषाई थोपने के आरोपों को खारिज कर दिया है. नई भारतीय नीति (एनईपी) को "भाषाई मुक्ति" का साधन बताते हुए उन्होंने कहा कि यह नीति मातृभाषा में सीखने को प्रोत्साहित करती है और साथ ही छात्रों को तेजी से वैश्वीकृत हो रही दुनिया में आवश्यक बहुभाषी कौशल से लैस करती है.

प्रधान ने तर्क दिया कि इस नीति को अनिवार्य हिंदी के रूप में चित्रित करना भ्रामक है और कहा कि बहुभाषावाद क्षेत्रीय भाषाओं को कमजोर करने के बजाय उन्हें मजबूत करेगा. उन्होंने कहा कि एनईपी सभी भारतीय भाषाओं को समान महत्व देती है और इसे शिक्षक प्रशिक्षण, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और समग्र शिक्षा जैसी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता का समर्थन प्राप्त है.

शिक्षाविदों ने छात्रों पर बढ़ते शैक्षणिक बोझ पर सवाल उठाए. सैद्धांतिक रूप से बहुभाषी शिक्षा के व्यापक समर्थन के बावजूद, कई शिक्षा विशेषज्ञों ने इसके कार्यान्वयन के समय और शैक्षिक प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है. तमिलनाडु राज्य स्तरीय साझा विद्यालय प्रणाली (एसपीसीएसएस-टीएन) के महासचिव पी.बी. प्रिंस गजेंद्र बाबू ने कहा कि भाषा संस्कृति और पहचान से गहराई से जुड़ी होती है, इसलिए मातृभाषा सीखने का सबसे स्वाभाविक माध्यम है.

उनके अनुसार, बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ-साथ अनिवार्य रूप से अंग्रेजी भी सीखते हैं, जो कई राज्यों में अपनाई जाने वाली द्विभाषी प्रणाली का आधार है. उन्होंने तर्क दिया कि किसी तीसरी भाषा को, जो बच्चे के दैनिक परिवेश का हिस्सा नहीं है, शुरू करने से अतिरिक्त शैक्षणिक तनाव पैदा हो सकता है. बाबू ने कहा कि तीसरी भाषा के लिए आवंटित पाठ्यक्रम समय शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, कंप्यूटर विज्ञान और पुस्तकालय गतिविधियों की कीमत पर आ सकता है.

न्होंने तर्क दिया कि एआई और डिजिटल कौशल से तेजी से प्रभावित हो रहे इस युग में, स्कूलों को एक और भाषा की आवश्यकता जोड़ने के बजाय इन क्षेत्रों को मजबूत करने को प्राथमिकता देनी चाहिए. उन्होंने कहा, "तीन-भाषा फार्मूला सांस्कृतिक वर्चस्व का थोपना है और इसका बच्चे के करियर की उन्नति से बहुत कम लेना-देना है."

स्कूलों ने व्यावहारिक चुनौतियों को उजागर किया - स्कूल प्रशासकों और शैक्षणिक योजनाकारों का कहना है कि सबसे बड़ी चिंता नीति को लेकर नहीं, बल्कि इसके कार्यान्वयन की गति को लेकर है. गाज़ियाबाद स्थित सेंट थॉमस स्कूल के मुख्य शैक्षणिक सलाहकार कुरियाकोस वी.के. ने बताया कि हितधारकों ने कक्षा 6 से तीन-भाषा प्रणाली लागू करने के पूर्व प्रस्ताव का स्वागत किया था, जिससे छात्रों को 2031 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी धीरे-धीरे करने में मदद मिलती. हालांकि, वर्तमान कक्षा 9 के छात्रों के लिए इसे लागू करने और 2027 से ही बोर्ड परीक्षाओं में उनका मूल्यांकन करने के निर्णय ने महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी कर दी हैं.

कई छात्र वर्तमान में अंग्रेजी, हिंदी या मलयालम जैसी क्षेत्रीय भाषा और फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश जैसी विदेशी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं. इस स्तर पर किसी नई भारतीय भाषा में बदलाव का मतलब है कि छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ एक विषय को शुरू से सीखना होगा. स्कूलों को समय सारणी में बदलाव, योग्य भाषा शिक्षकों की भर्ती और पर्याप्त कक्षा समय की व्यवस्था करने जैसी व्यवस्था संबंधी बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है. पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता भी एक चिंता का विषय है.

कुरियाकोस ने चेतावनी दी कि विदेशी भाषा शिक्षकों को रोजगार के अवसर खोने पड़ सकते हैं, जबकि उच्च शिक्षा या विदेशी भाषाओं से संबंधित करियर बनाने के इच्छुक छात्रों को नुकसान हो सकता है. उन्होंने कहा, "बिना पर्याप्त तैयारी, जमीनी कार्य और समय दिए जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय भ्रम और खराब परिणाम पैदा करेगा."