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क्यों विवाद में है सीबीएसई का त्रि-भाषा फॉर्मूला, बोले मंत्री, 'नहीं थोप रहे हिंदी, पर तीन भाषा पढ़ना जरूरी'

सीबीएसई द्वारा तीन भाषाओं में शिक्षा लागू करने पर क्या है परेशानी, पढ़ें सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.

CBSE
सीबीएसई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 8, 2026 at 6:06 PM IST

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नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा 1 जुलाई, 2026 से कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन-भाषा प्रणाली लागू करने के निर्णय ने शिक्षाविदों, विद्यालयों और अभिभावकों के बीच चिंता पैदा कर दी है. उनका कहना है कि व्यापक शैक्षिक उद्देश्यों के बावजूद यह कदम अपर्याप्त तैयारियों के साथ उठाया जा रहा है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम (NCFSE) 2023 के अनुरूप शुरू की गई इस नीति के तहत छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य है, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए. हालांकि इस पहल का उद्देश्य बहुभाषावाद और भाषाई विविधता को बढ़ावा देना है, लेकिन हितधारकों ने सवाल उठाया है कि क्या विद्यालय शैक्षणिक सत्र के मध्य में इस तरह के बड़े बदलाव को लागू करने के लिए तैयार हैं.

केंद्र ने नीति का बचाव करते हुए इसे 'भाषाई मुक्ति' बताया. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीति का जोरदार बचाव करते हुए इसे भाषाई थोपने के आरोपों को खारिज कर दिया है. नई भारतीय नीति (एनईपी) को "भाषाई मुक्ति" का साधन बताते हुए उन्होंने कहा कि यह नीति मातृभाषा में सीखने को प्रोत्साहित करती है और साथ ही छात्रों को तेजी से वैश्वीकृत हो रही दुनिया में आवश्यक बहुभाषी कौशल से लैस करती है.

प्रधान ने तर्क दिया कि इस नीति को अनिवार्य हिंदी के रूप में चित्रित करना भ्रामक है और कहा कि बहुभाषावाद क्षेत्रीय भाषाओं को कमजोर करने के बजाय उन्हें मजबूत करेगा. उन्होंने कहा कि एनईपी सभी भारतीय भाषाओं को समान महत्व देती है और इसे शिक्षक प्रशिक्षण, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और समग्र शिक्षा जैसी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता का समर्थन प्राप्त है.

शिक्षाविदों ने छात्रों पर बढ़ते शैक्षणिक बोझ पर सवाल उठाए. सैद्धांतिक रूप से बहुभाषी शिक्षा के व्यापक समर्थन के बावजूद, कई शिक्षा विशेषज्ञों ने इसके कार्यान्वयन के समय और शैक्षिक प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है. तमिलनाडु राज्य स्तरीय साझा विद्यालय प्रणाली (एसपीसीएसएस-टीएन) के महासचिव पी.बी. प्रिंस गजेंद्र बाबू ने कहा कि भाषा संस्कृति और पहचान से गहराई से जुड़ी होती है, इसलिए मातृभाषा सीखने का सबसे स्वाभाविक माध्यम है.

उनके अनुसार, बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ-साथ अनिवार्य रूप से अंग्रेजी भी सीखते हैं, जो कई राज्यों में अपनाई जाने वाली द्विभाषी प्रणाली का आधार है. उन्होंने तर्क दिया कि किसी तीसरी भाषा को, जो बच्चे के दैनिक परिवेश का हिस्सा नहीं है, शुरू करने से अतिरिक्त शैक्षणिक तनाव पैदा हो सकता है. बाबू ने कहा कि तीसरी भाषा के लिए आवंटित पाठ्यक्रम समय शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, कंप्यूटर विज्ञान और पुस्तकालय गतिविधियों की कीमत पर आ सकता है.

न्होंने तर्क दिया कि एआई और डिजिटल कौशल से तेजी से प्रभावित हो रहे इस युग में, स्कूलों को एक और भाषा की आवश्यकता जोड़ने के बजाय इन क्षेत्रों को मजबूत करने को प्राथमिकता देनी चाहिए. उन्होंने कहा, "तीन-भाषा फार्मूला सांस्कृतिक वर्चस्व का थोपना है और इसका बच्चे के करियर की उन्नति से बहुत कम लेना-देना है."

स्कूलों ने व्यावहारिक चुनौतियों को उजागर किया - स्कूल प्रशासकों और शैक्षणिक योजनाकारों का कहना है कि सबसे बड़ी चिंता नीति को लेकर नहीं, बल्कि इसके कार्यान्वयन की गति को लेकर है. गाज़ियाबाद स्थित सेंट थॉमस स्कूल के मुख्य शैक्षणिक सलाहकार कुरियाकोस वी.के. ने बताया कि हितधारकों ने कक्षा 6 से तीन-भाषा प्रणाली लागू करने के पूर्व प्रस्ताव का स्वागत किया था, जिससे छात्रों को 2031 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी धीरे-धीरे करने में मदद मिलती. हालांकि, वर्तमान कक्षा 9 के छात्रों के लिए इसे लागू करने और 2027 से ही बोर्ड परीक्षाओं में उनका मूल्यांकन करने के निर्णय ने महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी कर दी हैं.

कई छात्र वर्तमान में अंग्रेजी, हिंदी या मलयालम जैसी क्षेत्रीय भाषा और फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश जैसी विदेशी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं. इस स्तर पर किसी नई भारतीय भाषा में बदलाव का मतलब है कि छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ एक विषय को शुरू से सीखना होगा. स्कूलों को समय सारणी में बदलाव, योग्य भाषा शिक्षकों की भर्ती और पर्याप्त कक्षा समय की व्यवस्था करने जैसी व्यवस्था संबंधी बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है. पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता भी एक चिंता का विषय है.

कुरियाकोस ने चेतावनी दी कि विदेशी भाषा शिक्षकों को रोजगार के अवसर खोने पड़ सकते हैं, जबकि उच्च शिक्षा या विदेशी भाषाओं से संबंधित करियर बनाने के इच्छुक छात्रों को नुकसान हो सकता है. उन्होंने कहा, "बिना पर्याप्त तैयारी, जमीनी कार्य और समय दिए जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय भ्रम और खराब परिणाम पैदा करेगा."

अभिभावकों को नीति में अचानक बदलाव की आशंका अभिभावकों ने इस निर्णय के समय पर भी सवाल उठाए हैं, उनका कहना है कि इससे सीबीएसई के पूर्व निर्देशों के आधार पर बनाई गई शैक्षणिक योजनाएं बाधित हो गई हैं. प्रेम शर्मा, जिनका बेटा गुरुग्राम के सीबीएसई से संबद्ध स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ता है, ने कहा कि छात्रों को भाषा परिवर्तन के लिए मजबूर किए जाने के बजाय भाषा चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए.

उन्होंने कहा, "यह नया फैसला अचानक आया है. छात्रों को पहले से ही हिंदी चुनौतीपूर्ण लग रही थी और अब जब वे अपनी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब एक और भाषा जोड़ दी गई है.”

एक अन्य अभिभावक स्नेहा बंसल ने बताया कि सीबीएसई ने पहले संकेत दिया था कि कक्षा 9 के छात्रों पर तीसरी भाषा की अनिवार्यता 2029-30 के शैक्षणिक सत्र तक लागू नहीं होगी. उन्होंने कहा, “स्कूलों, छात्रों और अभिभावकों ने इसी जानकारी के आधार पर शैक्षणिक वर्ष की योजना बनाई थी. कार्यान्वयन से कुछ ही सप्ताह पहले हुए इस अचानक बदलाव ने हमें बहुत चिंतित कर दिया है.”

कन्हैया सिंह, जिनका बच्चा भी कक्षा 9 में पढ़ रहा है, ने तर्क दिया कि हाई स्कूल स्तर पर एक और भाषा शुरू करने से मुख्य विषयों में प्रदर्शन में सुधार किए बिना शैक्षणिक दबाव बढ़ सकता है. राजनीतिक विरोध तेज हुआ यह नीति भाषा और शिक्षा पर चल रही राजनीतिक बहस में भी एक विवाद का मुद्दा बन गई है.

तमिलनाडु की सामाजिक न्याय मंत्री वन्नी अरसु ने राज्य की दीर्घकालिक दो-भाषा नीति के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और तीन-भाषा ढांचे को लागू करने के प्रयासों की आलोचना की.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सीबीएसई के फैसले पर सवाल उठाते हुए बोर्ड के पहले के रुख और नवीनतम निर्देश में विरोधाभास बताया. उनके अनुसार, सीबीएसई गवर्निंग बॉडी ने दिसंबर 2025 में एनसीईआरटी द्वारा श्रेणीबद्ध पाठ्यपुस्तकों के जारी होने तक मौजूदा भाषा व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश को मंजूरी दी थी.

संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रमुख कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस नीति को लागू करने में देरी करने का अनुरोध किया है. सिंह ने चेतावनी दी कि पर्याप्त शिक्षकों, पाठ्यपुस्तकों और संक्रमणकालीन समय के बिना इस नीति को लागू करने से वैसी ही समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जैसी सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लागू करते समय देखी गई थीं.

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि एनसीईआरटी की श्रेणीबद्ध भाषा पाठ्यपुस्तकों का इंतजार करने की पहले की सिफारिशों के बावजूद बोर्ड ने आगे बढ़ने का फैसला क्यों लिया. उनके अनुसार, यह मुद्दा विशेष रूप से दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जहां हिंदी व्यापक रूप से नहीं बोली जाती है और स्थानीय आदिवासी भाषाएं सीबीएसई की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में शामिल नहीं हो सकती हैं.

पूर्व यूजीसी प्रमुख का कहना है कि बहुभाषावाद से दीर्घकालिक लाभ मिलते हैं. सभी शिक्षाविद इस नीति के विरोधी नहीं हैं. यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने तीन-भाषा प्रणाली का समर्थन करते हुए कहा है कि बहुभाषावाद को शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण लाभ के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है. उन्होंने तर्क दिया कि यह नीति कोई नई अवधारणा नहीं है और भारत की शिक्षा व्यवस्था में इसका लंबा इतिहास रहा है. कुमार के अनुसार, अनेक भाषाओं के संपर्क में आने से छात्रों का संज्ञानात्मक विकास बेहतर होता है और उनके भविष्य के अवसर भी बढ़ते हैं.

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