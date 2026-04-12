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Explainer: नए सीएम के नाम की घोषणा करने में कतरा क्यों रही बीजेपी, क्या है NDA की मजबूरी?

बिहार में नीतीश के बाद बीजेपी का सीएम होगा. सवाल है कि क्या नीतीश आसानी से 'पावर' ट्रांसफर होने देंगे? अविनाश की रिपोर्ट-

कौन बनेगा बीजेपी का अगला सीएम?
कौन बनेगा बीजेपी का अगला सीएम? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 12, 2026 at 7:37 PM IST

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Updated : April 12, 2026 at 8:49 PM IST

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पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेकर दिल्ली से बिहार लौट आए. पटना आते ही सीएम हाऊस भी धीरे-धीरे खाली करने लगे हैं. ऐसे में क्या बिहार की राजनीति में सबकुछ स्मूद चल रहा है? जो दिख रहा है हकीकत में ऐसा नहीं है. यही वजह है कि सीएम के नाम की घोषणा न तो बीजेपी कर पा रही है और न ही जेडीयू की ओर से कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है. बस मीडिया और नेताओं के बीच में चर्चा चल रही हैं.

आखिर क्यों कतरा रही बीजेपी? : खरमास के बाद बिहार में सरकार बदलने के संकेत हैं. ये तय भी हो चुका है कि मुख्यमंत्री होगा तो बीजेपी का ही होगा, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी खुलकर ये नहीं कह पा रही है कि हम इस नेता को सीएम उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं. नाम पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है. हो सकता है कि सीएम नीतीश ने अभी इस्तीफा नहीं दिया इस वजह से भी उसका ऐलान नहीं हो रहा है. फिर भी बीजेपी इस मामले में फूंक-फूंक कर कदम रख रही है. जल्दबाजी में कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रही.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

बीजेपी और नीतीश की ऐसी क्या मजबूरी है? : ये बात हजम नहीं हो रही कि जिस जेडीयू को 2020 में केवल 43 सीट मिली थी तो उन्होंने सीएम रहते हुए 5 साल तक सत्ता चलाई. जब 2025 के नतीजे आए तो उन्हें 85 सीट मिली तो क्या वह आसानी से सत्ता के पावर को ट्रांसफर कर देंगे? क्योंकि जेडीयू अब मजबूत स्थिति में दिख रही है. जबकि, नीतीश के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया और मैंडेट मिला था. तो बिहार की पॉलिटिक्स में ऐसा क्या है कि नीतीश को समझौता करना पड़ रहा है? हालांकि बीजेपी नए सीएम के नाम को लेकर साइलेंट है.

एनडीए के दोनों बड़े दलों का साइलेंट मिशन : विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 2005 से 2020 वाले अब नीतीश नहीं है इस बार बेटे निशांत को भी एस्टेब्लिश करना है, इसलिए मजबूरी में नीतीश कुमार को इस बार कई समझौते करने पड़ेंगे. लेकिन इन सब के बाद भी नीतीश कुमार कई शर्त जरूर रखेंगे. अपने पसंद के मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश भी करेंगे, जिससे बेटे निशांत को पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिल सके. निशांत का नई सरकार में डिप्टी सीएम तय माना जा रहा है, उनका मंत्रालय भी पावरफुल होगा, ऐसी चर्चा है.

निशांत कुमार और नीतीश कुमार
निशांत कुमार और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

नई सरकार में नीतीश की भूमिका : बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में अब नई सरकार बनेगी यह तय है. आज जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा की मुख्यमंत्री की अनुशंसा बीजेपी को करना है. उस पर मुहर एनडीए के विधायक दल की बैठक में लगेगा. जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है बिहार में जो मैंडेट मिला है 2025 से 2030 नीतीश कुमार के नाम पर मिला है. सभी दलों का सहयोग भी रहा है.

नई सरकार में बीजेपी अहम, लेकिन फैसला कौन लेगा? : माना जा रहा है कि जो नई सरकार बनेगी उसमें नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए जरूर चले गए हैं लेकिन जब संसद चलेगा तभी दिल्ली में रहेंगे उसके अलावे बिहार में ही रहेंगे और सरकार चलाने में मदद करेंगे. जदयू के नेता एक तरह से मैसेज दे रहे हैं. भले ही बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा लेकिन फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे.

नीतीश कुमार और पीएम मोदी
नीतीश कुमार और पीएम मोदी (ETV Bharat)

2005 से 2020 तक वाले नीतीश अब नहीं : नीतीश कुमार का जो पुराना ट्रैक रिकार्ड रहा है, ऐसे में इस पर भी चर्चा शुरू है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद आसानी से बीजेपी को पावर ट्रांसफर कर देंगे. राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर रणधीर कुमार सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार अब 2005, 2010, 2015 और 2020 वाले नीतीश नहीं हैं. नीतीश कुमार अब खुद टेबल टॉक नहीं कर रहे हैं. उनके प्रतिनिधि जाकर भाजपा नेताओं से बातचीत कर रहे हैं.

''नीतीश कुमार जिस प्रकार से चीजों पर अड़ जाते थे, उनके प्रतिनिधि बीजेपी के सामने उस ढंग से नहीं अड़ सकते हैं. नीतीश कुमार ने बेटे को भी राजनीति में एंट्री करवा दी है, ऐसे में बेटे को भी राजनीति में इस्टैबलिश्ड करने की मजबूरी है. जब पावर ट्रांसफर करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ शर्तें भी रखेंगे और उसमें से बेटे निशांत की राजनीतिक सुरक्षा को भी देखेंगे.''-प्रोफेसर रणधीर कुमार सिंह, राजनीतिक विशेषज्ञ

नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत
नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत (ETV Bharat)

हलचल मचाने वाला है नीतीश का ट्रैक रिकॉर्ड : वरिष्ठ पत्रकार प्रिय रंजन भारती का कहना है नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकार्ड रहा है, उसमें पिछले 20 सालों में हलचल मचाने वाला ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है. इस बार भी सत्ता आसानी से ट्रांसफर कर देंगे, इसकी संभावना कम है. ऐसे उन्होंने कहा है कि हम छोड़ देंगे लेकिन अब तो दो-चार दिन में ही सब कुछ सामने आ जाएगा.

नीतीश का हाथ किसके कंधे पर? : नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी विरासत उनके बेटे को मिले, ऐसे में सम्राट चौधरी का नाम आगे करते रहे हैं. फिर भी नीतीश ने इतने नेताओं के कंधे पर हाथ रखा है कि उसका कैरियर अब तक हिचकोले ही खा रहा है. चाहे उपेन्द्र कुशवाहा हों, प्रशांत किशोर हों या फिर तेजस्वी यादव हों, सब पर नीतीश ने अपनी कृपा दृष्टि बनाई लेकिन कोई भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सका जहां नीतीश जी चाहते थे. तब भी नीतीश ने अपने हाथ से न तो पावर जाने दी और न ही सत्ता की लगाम छोड़ी.

सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा
सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा (ETV Bharat)

सम्राट चौधरी बनेंगे सीएम? : तो क्या सम्राट चौधरी अगर बीजेपी से सीएम बनते हैं तो उसपर नीतीश का ठप्पा लगा सीएम माना जाएगा. जानकार चर्चा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी फैसले लेंगे तो नीतीश के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे. जब ऐसी बात सामने आएगी तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि उनका सीएम किसी अन्य पार्टी के लीडर से प्रभावित हो. वह दिल्ली के मुताबिक चले. ऐसे में सम्राट चौधरी को सियासी नुकसान हो सकता है. वैसे भी बेजीपी का ट्रेंड रहा है कि जिसकी चर्चा होती है वह सीएम बनता नहीं है. कोई बैकबेंचर ही सीन में अचानक सामने आ जाता है.

''इस बार बीजेपी का दबाव नीतीश पर जरूर है लेकिन यह भी तय है कि कुछ शर्तों के साथ ही नीतीश कुमार पावर ट्रांसफर करेंगे. बीजेपी के मुख्यमंत्री को लेकर ऐसे फैसला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ही लेना है और वह ले चुके होंगे. सिर्फ घोषणा करना औपचारिकता है और दो से चार दिन में सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.''- प्रिय रंजन भारती, वरिष्ठ पत्रकार

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

नई सरकार बनने में कई हर्डल हैं : बिहार में नीतीश कुमार के बाद कौन अगला सीएम बनेगा, इसको लेकर नामों पर अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है. जेडीयू और एनडीए के घटक दल कह चुके हैं कि बीजेपी को ही इसपर फैसला लेना है. बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को इसके लिए पर्यवेक्षक बना दिया है. वो 14 अप्रैल को बिहार पहुंचेंगे और सीएम के नाम को लेकर दलों के बीच सहमति बनाकर नाम प्रस्तावित करेंगे. 14 को ही सीएम नीतीश कैबिनेट की बैठक करेंगे और उसी के बाद इस्तीफा देने की चर्चा है.

मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार : मुख्यमंत्री के लिए बिहार बीजेपी में कई दावेदार हैं. जेडीयू की ओर से भी निशांत को सीएम बनाए जाने की मांग उठती रही है. हालांकि जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएम बीजेपी का होगा. सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दिलीप कुमार जायसवाल, मंगल पांडेय, विजय सिन्हा, श्रेयसी सिंह और लखेंद्र पासवान के नाम की चर्चा जोर-शोर से है. लेकिन अभी तक किसी भी दल ने नाम को लेकर स्थिति को क्लियर नहीं किया है.

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

कौन होगा उप मुख्यमंत्री? : जेडीयू की ओर से अगर डिप्टी सीएम निशांत को बनाया जाएगा तो जेडीयू नहीं चाहेगी कि उस पद को कोई पार्टी के भीतर कोई दूसरा पद होल्ड करे. यानी साफ है कि बिहार में डिप्टी सीएम मौजूदा सरकार की तरह एक होगा या दो ये तय नहीं है. लेकिन अगर निशांत बनते हैं तो उनके ओहदे को ऊंचा रखने के लिए एक ही डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है.

कौन होगा गृह मंत्री और स्पीकर? : मौजूदा सरकार में दोनों पद बीजेपी के पास हैं. ऐसे में जेडीयू नई सरकार में इन दोनों पदों को अपने पास ही रखना चाहेगी. जहां तक चर्चा है कि इसको लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है. अहम मंत्रालयों को लेकर पार्टी के अंदरखाने चर्चा हो रही है लेकिन बाहर अभी कुछ भी निकलकर नहीं आ पा रहा है. माधापच्ची अभी भी जारी है.

सम्राट चौधरी, दिलीप कुमार जायसवाल, विजय सिन्हा
सम्राट चौधरी, दिलीप कुमार जायसवाल, विजय सिन्हा (ETV Bharat)

सीएम चेहरा पसंद नहीं आया तो क्या होगा? : बीजेपी को ही सीएम के नाम का चेहरा तय करना है. ऐसे में नीतीश बार बार मंच से सम्राट चौधरी के नाम को आगे बढ़ाते रहे हैं. अगर बीजेपी ने अन्य राज्यों में जैसा प्रयोग किया वैसा किया तो सीएम चेहरा पसंद न आने की स्थिति में परेशानी बढ़ सकती है. ऐसे में यहां भी बेजेपी को काफी एहतियात बरतनी है.

क्या नीतीश मॉडल पर चलेगी नई सरकार? : जेडीयू के नेता कहते आ रहे हैं कि बिहार में सरकार एनडीए की ही रहेगी और मॉडल नीतीश का ही होगा. ऐसे में इसपर विवाद बढ़ सकता है. बीजेपी की सरकार बनेगी लेकिन नीतीश कुमार का ये सरकार में दखल की तरह रहेगा जो परेशानी बढ़ा सकता है. बीजेपी नहीं चाहेगी कि कोई सरकार को बाहर से प्रभावित करे. केंद्र से उसका सख्त कंट्रोल होगा.

14 अप्रैल होगा खास दिन : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक बुलाई है. चर्चा है कि 14 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक के बाद इस्तीफा देंगे. उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में नए नेता के नाम पर चर्चा होगी और मुहर लगेगी. 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है. नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री से लेकर एनडीए दिग्गज नेता मौजूद रह सकते हैं. चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार के पसंद और शर्तों के अनुसार सरकार नहीं बनी तो विवाद तय है.

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Last Updated : April 12, 2026 at 8:49 PM IST

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