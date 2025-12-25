ETV Bharat / bharat

क्यों जल रहा कार्बी आंगलोंग: जमीन, पहचान और अस्तित्व के लिए मूल निवासियों का संघर्ष

कार्बी संगठनों का दावा है कि 7,184 एकड़ से ज्यादा VGR और PGR जमीन पर गैर-आदिवासी लोगों, जिनमें ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदी बोलने वाले समुदाय के लोग हैं, ने गैर-कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है, जो छठी अनुसूची वाले इलाकों में लागू आदिवासी जमीन सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन है.

हिंसा का तात्कालिक कारण विलेज ग्रेजिंग रिजर्व (VGR) और प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व (PGR) की जमीन से कथित कब्जा करने वालों को हटाने की लंबे समय से चली आ रही मांग थी - ये इलाके असल में जानवरों के चरने के लिए तय थे और आदिवासियों की रोजी-रोटी के लिए कानूनी तौर पर सुरक्षित थे.

क्यों जल रहा है कार्बी आंगलोंग? इस संकट की जड़ में कार्बी लोगों के बीच यह गहरा डर है कि गैर-आदिवासी लोगों के दशकों से कथित कब्जे के कारण वे अपने पुरखों की जमीन पर जनसांख्यिकी, राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण खो रहे हैं.

हिंसक प्रदर्शनकारियों ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) के मुख्य कार्यकारी सदस्य (CEM) तुलीराम रोंगहांग के घर में आग लगा दी और खेरोनी में एक बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्स में आगजनी की गई. बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, असम सरकार ने कार्बी आंगलोंग पहाड़ी इलाके में निषेधाज्ञा लगा दी और इंटरनेट सर्विस को अनिश्चित समय के लिए रोक दिया.

सुरक्षित आदिवासी जमीन पर कथित कब्जे के खिलाफ शुरू हुआ शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसक रूप ले लिया. इसमें दो लोगों की मौत हो गई - एक पुलिस की गोली लगने से और दूसरा जिंदा जल गया - और कम से कम 38 पुलिसवालों समेत कई लोग घायल हो गए.

गुवाहाटी: असम का कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिला, जो 10,434 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, पिछले तीन-चार दिनों से तनाव में है. यहां के मूल निवासी कार्बी समूह भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत अपने जमीन के अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सबसे ज्यादा अशांति पश्चिम कार्बी आंगलोंग में है.

पृष्ठभूमि और कानूनी गतिरोध

कार्बी आंगलोंग छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त पहाड़ी जिला है, जिसे स्थानीय जनजातियों की जमीन, संस्कृति और पहचान की सुरक्षा के लिए बनाया गया था. कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को औपचारिक रूप से 1952 में बनाया गया था, जिससे यह असम की पहली पूरी तरह से ऑटोनॉमस काउंसिल बन गई.

कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन कर रहे लोग (ETV Bharat)

छठी अनुसूची के नियमों के तहत, 1951 के बाद कार्बी आंगलोंग में बसे लोगों को जमीन के मालिकाना हक नहीं मिलते. हालांकि, पहाड़ों में प्रवास दशकों तक जारी रहा, जिसकी शुरुआत एंग्लो-कुकी युद्ध (1917–1919) के बाद बेघर हुए कुकी लोगों के बसने से हुई और 1960 के दशक से बिहार और उत्तर प्रदेश से खेती करने वाले लोगों के आने के साथ यह और तेज हो गया.

KAAC के डेटा के मुताबिक, पूरा संघर्ष प्रभावित खेरोनी इलाका PGR जमीन के अंदर आता है. 1,000 से ज्यादा घर, 30 स्कूल, 27 मंदिर, एक मस्जिद, एक पुलिस स्टेशन, बिजली और सिंचाई के ऑफिस चारागाह की रिजर्व जमीन पर बने हैं. अकेले डोकमोका और फुलोनी इलाकों में 2,000 से ज्यादा गैर-कार्बी परिवार कथित तौर पर VGR और PGR जमीन पर रह रहे हैं, कुछ तो छह दशकों से भी अधिक समय से.

कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन कर रहे लोग (ETV Bharat)

फरवरी 2024 में, कार्बी युवा संगठनों के लगातार दबाव के बाद, KAAC ने कथित अतिक्रमण करने वालों को बेदखली के नोटिस जारी किए. हालांकि, गुवाहाटी हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका (PIL) की वजह से बेदखली की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लग गई, जिससे प्रक्रिया रुक गई और आदिवासी समूहों में गुस्सा बढ़ गया.

कार्बी आंगलोंग में आदिवासी समूहों का हिंसक प्रदर्शन (ETV Bharat)

स्थिति कैसे बिगड़ी

तनाव तब बढ़ गया जब 8 दिसंबर को पश्चिम कार्बी आंगलोंग के फेलांगपी इलाके में नौ कार्बी कार्यकर्ताओं ने कब्जा करने वालों को तुरंत हटाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी. सोमवार सुबह, पुलिस ने मुख्य प्रदर्शनकारी नेता लिट्सन रोंगफर और कई अन्य लोगों को प्रदर्शन की जगह से हिरासत में ले लिया. गिरफ्तारी की खबर तेजी से फैली, जिससे बड़ी भीड़ ने खेरोनी पुलिस स्टेशन को घेर लिया और प्रदर्शन करने वालों की रिहाई की मांग करते हुए सड़क जाम कर दीं. स्थिति जल्द ही काबू से बाहर हो गए, जिससे आगजनी और हिंसक झड़पें हुईं.

कार्बी आंगलोंग में आगजनी (ETV Bharat)

अस्तित्व के लिए संघर्ष!

विरोध करने वाले नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ चरागाह वाली आरक्षित जमीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जिंदा रहने की एक बड़ी लड़ाई है. भूमि अधिकार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले रोंगफर ने कहा, "यह सिर्फ PGR या VGR का मुद्दा नहीं है. कार्बी आंगलोंग से कार्बी गायब हो रहे हैं. जो कभी कार्बी जमीन थी, वह अब गैर-कार्बी और गैर-असमिया लोगों की जमीन बन गई है."

कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन कर रहे लोग (ETV Bharat)

उन्होंने आरोप लगाया कि कार्बी लोगों ने अपने ही देश में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताकत खो दी है. उन्होंने कहा, "पिछले तीन-चार सालों से हम बेदखली की अपील कर रहे हैं. सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. आज, कार्बी आंगलोंग में कार्बी लोगों की आबादी सिर्फ 35 प्रतिशत है. हम अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अनुच्छेद 244 के तहत सुरक्षा की मांग कर रहे हैं."

कार्बी आंगलोंग में हिंसक प्रदर्शन (ETV Bharat)

रोंगफर ने आगे दावा किया कि 1980 और 1990 के दशक में कार्बी आबादी 70-80 प्रतिशत थी, लेकिन उनकी संख्या लगातार कम होती गई है. KAAC की 26 सीटों में से, अभी सिर्फ 10 पर कार्बी प्रतिनिधियों का कब्जा है, और बाकी सीटों पर कथित तौर पर गैर-आदिवासियों का दबदबा है.

सरकार की प्रतिक्रिया

असम सरकार ने व्यवस्था बहाल करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं. असम के पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह ने बुधवार को खुद हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कहा कि स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है.

कार्बी आंगलोंग में असम के पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे को लोकतांत्रिक तरीकों से सुलझाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "कार्बी लोगों में यह सोच है कि कार्बी आंगलोंग में अब गैर-कार्बी लोगों की संख्या उनसे अधिक है. लेकिन यह दावा कि कार्बी लोगों की संख्या घटकर 35 प्रतिशत रह गई है, उसे सत्यापित करने की जरूरत है. हम इस मुद्दे को हिंसा या जबरदस्ती निकालने से नहीं सुलझा सकते. बातचीत से हल निकाला जाएगा."

उन्होंने उन गैर-आदिवासी परिवारों की चिंताओं को भी माना जो दशकों से इस इलाके में रह रहे हैं और अब उन्हें अपने घर और रोजी-रोटी खोने का डर है.

कार्बी आंगलोंग में हिंसा (ETV Bharat)

असम सरकार, कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल और विरोध कर रहे समहूों के प्रतिनिधियों के बीच जल्द ही एक तीन-तरफा मीटिंग होने की उम्मीद है.

हालांकि पहाड़ियों में धीरे-धीरे शांति लौट सकती है, लेकिन अंदरूनी झगड़ा – स्थानीय जनजातियों के लिए कानूनी जमीन की सुरक्षा और गैर-आदिवासी समुदायों द्वारा दशकों पुरानी बस्तियों के बीच – अभी भी अनसुलझा है. जब तक कानूनी और राजनीतिक रूप से स्वीकार्य समाधान नहीं मिल जाता, कार्बी आंगलोंग का लंबे समय से चल रहा जमीन का झगड़ा इस इलाके की नाजुक शांति को प्रभावित करता रहेगा.

