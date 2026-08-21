ETV Bharat / bharat

हरियाणा में 164% बढ़ा बिजली गिरने का आंकड़ा, चंडीगढ़ के एनवायरनमेंट वैज्ञानिक से जानें क्या है मौसम में बदलाव की वजह

चंडीगढ़ पीजीआई के एनवायरनमेंट एक्सपर्ट डॉ. रविंद्र खैवाल ने बताया कि क्यों गिरती है आकाशीय बिजली, इससे बचाव के उपाय भी बताए.

lightning strike incidents
lightning strike incidents (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 21, 2026 at 5:13 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: दुनिया में तेजी से बदलता मौसम का मिजाज आज चिंता का विषय बना है. जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते तापमान के कारण हवा की नमी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है. जिससे लोगों को कभी भारी भारिश, कभी सूखा और कभी आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है. ये बदलाव पिछले कुछ सालों में दुनिया को प्रभावित कर रहा है. इन परेशानियों के बीच आकाशीय बिजली की बढ़ती घटनाएं चिंता बनी है. ये घटनाएं मानवीय जीवन और पशुओं पर भारी पड़ती हैं. ऐसे में कुछ सवाल अचानक मन में कौंध जाते हैं, कुछ वर्षों में मौसम में अचानक होने वाले बदलावों की आखिर वजह क्या है? बिजली गिरने की घटनाओं में क्यों पिछले पांच सालों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है? लोग कैसे इन आकाशीय बिजली की घटनाओं से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने दुनिया के चुनिंदा वैज्ञानिकों में शुमार पीजीआई चंडीगढ़ के पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र खैवाल से खास बातचीत की. जिसमें ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर मौसम में आ रहे इन बदलावों की वजह क्या है?

क्यों बढ़ रही बिजली गिरने की घटनाएं? ईटीवी भारत ने प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र खैवाल से सवाल किया कि आकाशीय बिजली की घटनाओं में कुछ समय से अत्यधिक वृद्धि क्यों हो रही है? इस पर उन्होंने कहा "जब प्री मानसून या मानसून का सीजन होता है, तो हमारे यहां बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से मानसून के टर्फ आते हैं. उसकी वजह से मौसम में अचानक उथल-पुथल होती है. आकाशीय बिजली की घटनाओं के बढ़ने की पहली वजह हम तापमान में हो रही बढ़ोतरी को मानते हैं. फिर उसके बाद मौसम में होने वाली उथल-पुथल है. ये हालत जब आपस में खुद के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं, तो इसकी वजह से आकाशीय बिजली की घटनाएं होती हैं. हम इसके लिए तीन चीजों को अग्रणी मान सकते हैं. एक तो मौसम में गर्म हवा होना, ववायुमंडल में नमी का होना और वायुमंडल में उतार चढ़ाव होना, ये तीनों चीजें आकाशीय बिजली को उत्पन्न करने में भूमिका निभाते हैं.

चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ भूपेंद्र जिष्टू ने चंडीगढ़ PGI के एनवायरनमेंट वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र खैवाल से बातचीत की. (ETV Bharat)

क्या क्लाइमेट चेंज है आकाशीय बिजली की घटनाओं की वजह? इसका जवाब है- हां. "देखा गया है कि वायुमंडल के उतर चढ़ाव की वजह से आकाशीय बिजली गिरने के मामले बढ़ सकते हैं. पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि एक साल में एक लाख बार से ज्यादा आकाशीय बिजली गिरी. हालांकि उसकी वजह बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य तौर पर वायुमंडल में होते बदलाव हैं. इसमें क्लाइमेट चेंज भी जुड़ सकता है. उसकी वजह से भी ये घटनाएं बढ़ सकती है. इसके लिए भी अभी बहुत सारा काम और शोध हो रहा है, बढ़ता तापमान तो वजह है ही, और भी बहुत सी वजह इसके पीछे हैं. जिनपर लगातार काम हो रहा है. हमें आकाशीय बिजली में कैसे बचाव करना है. उसकी जानकारी नहीं है, तो ये आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों को बढ़ा देती है." अगर हम मौतों के आंकड़े की बात करते हैं, तो वे कुछ समय से बढ़ रही हैं. 2024-25 में 1300 से ज्यादा मौतें भारत में आकाशीय बिजली के गिरने से हुईं है.

हरियाणा में 164% बढ़ा बिजली गिरने का आंकड़ा: "2020-21 में पूरे देश में बिजली गिरने की घटनाओं में 34% की बढ़ोतरी हुई, वहीं हरियाणा में यह आंकड़ा 164% और पंजाब में 331% बढ़ गया. इसके पीछे बढ़ते तापमान, सिंचाई के कारण मिट्टी में नमी का बढ़ना, पंजाब और हरियाणा के ऊपर हवा में एरोसोल (धूल के कण) का उच्च स्तर और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस व मानसून के बीच आपसी असर जैसे कारण हो सकते हैं."

lightning strike incidents increased
जानें क्यों और कैसे गिरती है बिजली (ETV Bharat)

आबादी का घनत्व भी बड़ी वजह: डॉक्टर रविंद्र खैवाल ने कहा कि "आकाशीय बिजली गिरने से ज्यादा मौतें होना, ये हम नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि जो मौतें हैं. उनमें बाहर खुले में काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, हमारे पास किसान ज्यादा हैं, आकाशीय बिजली के दौरान खुद को कैसे बचाना है. उसकी जानकारी का अभाव है. अचानक अगर तूफान आ रहा है, तो हमारे पास बचने के लिए सेफ़ हाउस है या नहीं है, तो उसकी वजह से मौतें जायद होती हैं. अगर हम ओवरऑल चीजों को देखें तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल या हमारे दक्षिण के राज्य जहां ओवरआल आकाशीय बिजली गिरने से मौतें रिपोर्ट हुई हैं. ये जरूर कि आबादी का घनत्व इस चीज को प्रभावित करेगा. जहां ज्यादा आबादी का घनत्व है, जहां बाहर काम करने वालों की आबादी ज्यादा होगी. वहां पर मौतें जायद रिकॉर्ड होंगी."

क्या जलवायु में हो रहे बदलावों की वजह से ही मौसम में होने वाले बदलाव दिख रहे हैं? रविंद्र खैवाल ने कहा कि "इसके पीछे भी बढ़ता तापमान है, जलवायु में परिवर्तन एक फैक्टर का काम कर रहा है. इसकी कई और वजह भी हैं. लैंड यूज़ प्लानिंग, अर्बनाइजेशन, एयर पॉलूशन, डिफरेस्टेशन ये सब भी इसमें शामिल है, उसी वजह से हम जलवायु में बदलाव देख रहे हैं. पहले जो बारिश होती थी. उसकी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बदल गई है. आज जो बारिश होती है, वो कभी-कभी एक घंटे में एक महीने जितनी हो जाती है. उसकी वजह से शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं. कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में एक दिन में जितनी बारिश हुई थी, वो पूरे अगस्त में होनी चाहिए थी."

पहले एक सप्ताह में जितनी होती थी, आज एक दिन में हो रही उतनी बारिश: "पहले हम मानसून या सावन की एक झड़ी देखते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि एक घंटे में बारिश हुई, वो जितनी एक सप्ताह में होनी चाहिए थी. वो उस एक घंटे में हो जाती है. उसकी वजह से हमारे सामने ड्रेनेज की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और वाटर लॉगिंग हो जाती है. इसकी भी बहुत सारी वजह है, एक तो आबादी का घनत्व बढ़ चुका है, जो हमारे ड्रेन की कैपेसिटी थी. वो भी उसके हिसाब से नहीं रह गई है, जो बारिश का पानी रिचार्ज के लिए इस्तेमाल होना था. वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने लगभग हर जगह को पक्का कर दिया है. उससे जमीन भी रिचार्ज नहीं हो पा रही है. हमें सोचना होगा कि हम किस तरह ग्राउंड वाटर की रिचार्ज करें, उसे जगह जगह इकट्ठा करें. उससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा और जब पानी की कमी होती है, तो उस समय उसका इस्तेमाल भी लोग अपनी जरूरत के लिए कर सकते हैं."

lightning strike incidents increased
इन बातों का रखें ध्यान (ETV Bharat)

आकाशीय बिजली से कैसे लोग खुद को बचा सकते हैं? "जब हमें लगे कि अचानक मौसम तूफान वाला और बिजली गिरने वाला हो रहा है, पहली कोशिश यह होनी चाहिए कि हम कहीं सुरक्षित स्थान पर जाएं, शेल्टर मतलब पक्का घर, पेड़ के नीचे बिल्कुल ना जाएं, पेड़ के नीचे जाने पर आकाशीय बिजली से प्रभावित होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है. दूसरा आपके पास कोई छाता नहीं होना चाहिए, किसी खंभे के पास खड़ा नहीं होना चाहिए, पतंगबाजी नहीं करनी चाहिए, अगर आप खुले मैदान में हैं, तो आप अपने कानों को दोनों हाथों से ढक दें. हो सके तो ऐसा करने के बाद जमीन पर बैठ जाएं, यानी आपको अपना जो एरिया है. उसको कम करना है. वहीं बिजली गिरने के दौरान बाहर ना निकलें. ये साधारण से तरीके हैं जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं. हमारे जो खुले में काम करने वाले लोग हैं. वो इन सभी साधारण तरीकों से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं."

क्या भविष्य में इसके प्रभावों से होने वाले असर को काम किया जा सकता है, इसके लिए क्या करें? डॉक्टर रविंद्र खैवाल ने कहा कि "इसके लिए आप भारत सरकार का दमानी ऐप डाउनलोड करें, यए ऐप हमें किस क्षेत्र में आकाशीय बिजली की घटनाएं हो सकती हैं. उसकी पहले जानकारी देकर सचेत करता है. इससे आप स्टिक हालातों की सूचना पहले ही प्राप्त कर सकते हैं. ताकि आप पहले ही आकाशीय बिजली की घटनाओं से बच सकें. मिशन मौसम के जरिए, मौसम में हो रहे बदलावों को समझने की भी कोशिशें लगातार की जा रही है. ताकी फोरकास्ट और पहले से तैयारियों से हम प्रकृति आपदाओं से नुकसान को कम कर सके."

ये भी पढ़ें- हर साल देश में 2 करोड़ बार गिरती बिजली; 49 साल में 1.02 लाख की मौत, टॉप पर यूपी-झारखंड

TAGGED:

LIGHTNING STRIKE INCIDENTS
CLIMATE CHANGE NEWS
GLOBAL WARMING UPDATES
आकाशीय बिजली
LIGHTNING STRIKE INCIDENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.