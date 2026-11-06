आखिर ठंड आते ही क्यों बढ़ जाता है AQI, PGI चंडीगढ़ के प्रोफेसर ने बताई वजह
Why AQI increase in winter: हरियाणा में ठंड से पहले हवा में दम क्यों घुटता है? विशेषज्ञ ने बताई वजह. नगमा सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 6, 2026 at 1:27 PM IST
चंडीगढ़: उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर होने लगती है. सुबह और शाम के समय आसमान में धुंध और धुएं की मोटी परत दिखाई देने लगती है. आमतौर पर इसके लिए पराली जलाने की घटनाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन प्रदूषण की कहानी इससे कहीं बड़ी है. वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़कों की धूल, उद्योगों और थर्मल पावर प्लांट से होने वाला उत्सर्जन भी हवा को जहरीला बनाने में अहम भूमिका निभाता है.
विशेषज्ञ ने बताई वजह: इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत की संवाददाता ने पीजीआई चंडीगढ़ के पब्लिक हेल्थ एवं एनवायरनमेंट विभाग के प्रोफेसर डॉ. रविंदर खाईवाल से बातचीत की. प्रोफेसर डॉ. रविंदर खाईवाल ने बताया कि, "सर्दियों में मौसम की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि प्रदूषकों को हवा में फैलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती. इससे प्रदूषण जमीन के नजदीक जमा होने लगता है और लोगों को सांस लेने के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा प्रदूषित हवा मिलती है. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केवल पराली जलाने पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके सभी स्रोतों पर एक साथ काम करना होगा."
मानसून खत्म होते ही बढ़ने लगता है प्रदूषण: डॉ. खाईवाल ने कहा कि, "मानसून की विदाई के बाद इंडो-गंगा के मैदानी इलाकों में वायु प्रदूषण बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में इसका असर देखने को मिलता है. मानसून के दौरान बारिश वातावरण में मौजूद कई प्रदूषकों को नीचे लाने में मदद करती है, लेकिन बारिश का दौर समाप्त होने के बाद प्रदूषण का स्तर दोबारा बढ़ने लगता है. सर्दियों में मौसम की स्थिति, प्रदूषण फैलाने वाले स्रोत और वातावरण में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं मिलकर समस्या को और गंभीर बना देती हैं. यही वजह है कि ठंड बढ़ने के साथ कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब श्रेणी में पहुंचने लगता है."
ठंड में हवा की ऊपरी परत नीचे आती है: डॉ. खाईवाल ने बताया कि, "सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की एक बड़ी वजह वातावरण की ऊपरी सीमा यानी एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर का नीचे आना है. तापमान गिरने के साथ वातावरण की यह परत नीचे आ जाती है. इससे प्रदूषकों को हवा में फैलने के लिए कम जगह मिलती है. अगर प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों से निकलने वाले धुएं की मात्रा उतनी ही रहे, तब भी सर्दियों में जमीन के पास प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है. इसकी वजह यह है कि प्रदूषकों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती. इसके अलावा ठंड के मौसम में हवा में नमी बढ़ने से वातावरण में मौजूद अलग-अलग प्रदूषक आपस में रासायनिक क्रिया करके छोटे-छोटे कण बना सकते हैं. इससे धुंध और धुएं की परत बनने लगती है. ऐसे में प्रदूषण का असर लंबे समय तक बना रह सकता है."
पराली के साथ गाड़ियों का धुआं और सड़क की धूल भी बड़ी वजह: वायु प्रदूषण की चर्चा होते ही सबसे पहले पराली जलाने का मुद्दा सामने आता है. इस बारे में डॉ. खाईवाल ने कहा कि, "पराली को ही प्रदूषण का एकमात्र कारण मानना सही नहीं है. वाहनों से निकलने वाला धुआं, टायरों के घिसने से पैदा होने वाले सूक्ष्म कण और सड़कों पर जमा धूल का दोबारा हवा में उड़ना भी प्रदूषण बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. पराली जलाना प्रदूषण बढ़ाने वाली वजहों में से एक है, लेकिन इसे ही पूरी समस्या मानना सही नहीं होगा. इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों, थर्मल पावर प्लांट और खुले में कचरा जलाने से भी वातावरण में प्रदूषक पहुंचते हैं. शहरों में वाहनों की बढ़ती संख्या और निर्माण गतिविधियों से उड़ने वाली धूल भी हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है. यही कारण है कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने के बावजूद प्रदूषण की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होती."
प्रदूषित हवा से दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा: डॉ. खाईवाल ने बताया कि, "वायु प्रदूषण का असर केवल आंखों में जलन, खांसी और सांस संबंधी परेशानियों तक सीमित नहीं है. लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं. वायु प्रदूषण का संबंध दिल की बीमारियों, स्ट्रोक और कैंसर के बढ़ते खतरे से भी सामने आया है. लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्याओं से भी वायु प्रदूषण का संबंध है. बच्चों के स्वास्थ्य पर भी प्रदूषण का प्रभाव पड़ सकता है. घर के भीतर मौजूद प्रदूषण बच्चों के मानसिक विकास और आईक्यू को प्रभावित कर सकता है. इसलिए केवल बाहर की हवा ही नहीं, बल्कि घरों और अन्य बंद स्थानों में हवा की गुणवत्ता का ध्यान रखना भी जरूरी है."
हरियाणा में 93% तक कम हुई पराली जलाने की घटनाएं: डॉ. खाईवाल ने अपने अध्ययन के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि, "इस साल पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल और लंबी अवधि के औसत के मुकाबले कमी दर्ज की गई है. लंबी अवधि के औसत की तुलना में इस साल पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 92 प्रतिशत और हरियाणा में 93 प्रतिशत कम रही हैं. वहीं, पिछले साल के औसत से तुलना करने पर पंजाब में 12 प्रतिशत और हरियाणा में 30 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का असर दिखाई दे रहा है. प्रदूषण की समस्या सीमाओं तक सीमित नहीं है. पड़ोसी क्षेत्रों में भी पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास जरूरी हैं. पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में पिछले सप्ताह भारत के पंजाब की तुलना में करीब तीन गुना पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं. ऐसे में क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए समन्वित प्रयास करने की जरूरत है."
प्रदूषण से निपटने के लिए पूरे साल करने होंगे प्रयास: प्रोफेसर खाईवाल ने कहा कि, "सर्दियों में दिखाई देने वाली धुंध और धुएं की परत केवल कुछ दिनों में पैदा हुई समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे साल वातावरण में होने वाले प्रदूषण का जमा हुआ असर है. इसलिए प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास भी पूरे साल जारी रहने चाहिए. सिर्फ पराली जलाने पर रोक लगाने से प्रदूषण की समस्या हल नहीं होगी. सड़कों की धूल, वाहनों के धुएं, उद्योगों और कचरा जलाने जैसी गतिविधियों पर भी नियंत्रण जरूरी है."
"सबको मिलकर करना होगा काम": बातचीत के दौरान प्रोफेसर खाईवाल ने खेती में पराली के बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा देने और किसानों को इसके लिए व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराने पर जोर दिया. साथ ही सड़कों की नियमित सफाई, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण और औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी को भी जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि, "वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार, प्रशासन, उद्योगों और आम लोगों को मिलकर काम करना होगा. जब तक प्रदूषण के सभी स्रोतों पर एक साथ नियंत्रण नहीं किया जाएगा, तब तक सर्दियों में खराब होती हवा की समस्या से स्थायी राहत मिलना मुश्किल है."
ये भी पढ़ें:पंजाब में हरियाणा से 40 गुना अधिक जल रही पराली, दम घोंटते प्रदूषण पर सुलग रही राजनीति, कब तक चलेगा 'ब्लेम गेम'?