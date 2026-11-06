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आखिर ठंड आते ही क्यों बढ़ जाता है AQI, PGI चंडीगढ़ के प्रोफेसर ने बताई वजह

ठंड बढ़ते ही हवा में क्यों घुटने लगता है दम? ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर होने लगती है. सुबह और शाम के समय आसमान में धुंध और धुएं की मोटी परत दिखाई देने लगती है. आमतौर पर इसके लिए पराली जलाने की घटनाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन प्रदूषण की कहानी इससे कहीं बड़ी है. वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़कों की धूल, उद्योगों और थर्मल पावर प्लांट से होने वाला उत्सर्जन भी हवा को जहरीला बनाने में अहम भूमिका निभाता है.

विशेषज्ञ ने बताई वजह: इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत की संवाददाता ने पीजीआई चंडीगढ़ के पब्लिक हेल्थ एवं एनवायरनमेंट विभाग के प्रोफेसर डॉ. रविंदर खाईवाल से बातचीत की. प्रोफेसर डॉ. रविंदर खाईवाल ने बताया कि, "सर्दियों में मौसम की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि प्रदूषकों को हवा में फैलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती. इससे प्रदूषण जमीन के नजदीक जमा होने लगता है और लोगों को सांस लेने के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा प्रदूषित हवा मिलती है. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केवल पराली जलाने पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके सभी स्रोतों पर एक साथ काम करना होगा."

मानसून खत्म होते ही बढ़ने लगता है प्रदूषण: डॉ. खाईवाल ने कहा कि, "मानसून की विदाई के बाद इंडो-गंगा के मैदानी इलाकों में वायु प्रदूषण बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में इसका असर देखने को मिलता है. मानसून के दौरान बारिश वातावरण में मौजूद कई प्रदूषकों को नीचे लाने में मदद करती है, लेकिन बारिश का दौर समाप्त होने के बाद प्रदूषण का स्तर दोबारा बढ़ने लगता है. सर्दियों में मौसम की स्थिति, प्रदूषण फैलाने वाले स्रोत और वातावरण में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं मिलकर समस्या को और गंभीर बना देती हैं. यही वजह है कि ठंड बढ़ने के साथ कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब श्रेणी में पहुंचने लगता है." ठंड में हवा की ऊपरी परत नीचे आती है: डॉ. खाईवाल ने बताया कि, "सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की एक बड़ी वजह वातावरण की ऊपरी सीमा यानी एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर का नीचे आना है. तापमान गिरने के साथ वातावरण की यह परत नीचे आ जाती है. इससे प्रदूषकों को हवा में फैलने के लिए कम जगह मिलती है. अगर प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों से निकलने वाले धुएं की मात्रा उतनी ही रहे, तब भी सर्दियों में जमीन के पास प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है. इसकी वजह यह है कि प्रदूषकों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती. इसके अलावा ठंड के मौसम में हवा में नमी बढ़ने से वातावरण में मौजूद अलग-अलग प्रदूषक आपस में रासायनिक क्रिया करके छोटे-छोटे कण बना सकते हैं. इससे धुंध और धुएं की परत बनने लगती है. ऐसे में प्रदूषण का असर लंबे समय तक बना रह सकता है." PGI प्रोफेसर ने बताई प्रदूषण बढ़ने की वजह (ETV Bharat) पराली के साथ गाड़ियों का धुआं और सड़क की धूल भी बड़ी वजह: वायु प्रदूषण की चर्चा होते ही सबसे पहले पराली जलाने का मुद्दा सामने आता है. इस बारे में डॉ. खाईवाल ने कहा कि, "पराली को ही प्रदूषण का एकमात्र कारण मानना सही नहीं है. वाहनों से निकलने वाला धुआं, टायरों के घिसने से पैदा होने वाले सूक्ष्म कण और सड़कों पर जमा धूल का दोबारा हवा में उड़ना भी प्रदूषण बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. पराली जलाना प्रदूषण बढ़ाने वाली वजहों में से एक है, लेकिन इसे ही पूरी समस्या मानना सही नहीं होगा. इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों, थर्मल पावर प्लांट और खुले में कचरा जलाने से भी वातावरण में प्रदूषक पहुंचते हैं. शहरों में वाहनों की बढ़ती संख्या और निर्माण गतिविधियों से उड़ने वाली धूल भी हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है. यही कारण है कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने के बावजूद प्रदूषण की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होती."