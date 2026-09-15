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30 की उम्र तक क्यों छूट जाता है 50% महिलाओं का करियर? 73% नहीं कर पातीं वापसी

देश की कुल आबादी 147.6 करोड़ में से 20 करोड़ से 21.5 करोड़ महिलाएं ही एक्टिव लेबर फोर्स का हिस्सा हैं. ( Photo Credit; Getty Images )

73% महिलाएं दोबारा नौकरी क्यों नहीं ज्वाइन कर पातीं: रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि अभी लगभग 70 लाख महिलाएं काम की दुनिया में दोबारा लौटने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 73% महिलाएं दोबारा नौकरी ज्वाइन क्यों नहीं कर पातीं? द ग्रेट इंडियन रिटर्न रिपोर्ट के अनुसार, 43% से अधिक महिलाओं का मानना है कि घरेलू जिम्मेदारियां और सामाजिक अपेक्षाएं उनके करियर रोकने का मुख्य कारण हैं. इसके अलावा बच्चों की देखरेख की कमी, दफ्तरों में लचीलेपन का अभाव और करियर ब्रेक के बाद दोबारा हायरिंग में आने वाली बाधाएं मुख्य अड़चनें हैं.

50% कामकाजी महिलाएं 30 की उम्र में ले रहीं करियर ब्रेक: पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के डेटा (वर्ष 2022-23 और 2023-24) के आधार पर तैयार की गई द ग्रेट इंडियन रिटर्न रिपोर्ट (The Great Indian Return Report) 2026 या द ग्रेट इंडियन पॉज रिपोर्ट (The Great Indian Pause Report) के अनुसार 50 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं 30 साल की उम्र तक अपनी नौकरी छोड़ देती हैं, जबकि करियर से ब्रेक लेने वाली महिलाओं में से सिर्फ 27 प्रतिशत ही वापस काम पर लौट पाती हैं. यानी 73% महिलाएं दोबारा नौकरी की राह पर नहीं आ पाती हैं.

देश में 21 करोड़ वर्किंग वुमेन: वर्ल्डोमीटर (Worldometer) और यूएन पापुलेशन डिवीजन के अनुसार, 2026 में भारत की कुल आबादी लगभग 147.6 करोड़ तक पहुंच गई है. इसमें महिलाओं की कुल संख्या लगभग 71 से 72 करोड़ के आसपास है. वर्तमान में लगभग 20 करोड़ से 21.5 करोड़ महिलाएं देश की एक्टिव लेबर फोर्स का हिस्सा हैं. यह वे महिलाएं हैं जो या तो सक्रिय रूप से वेतन/स्वरोजगार पर काम कर रही हैं या काम की तलाश में हैं.

सबसे चिंताजनक बात ये है कि करियर ब्रेक लेने वाली 73% महिलाएं दोबारा कभी जॉब मार्केट में कदम ही नहीं रख पाती हैं. ETV Bharat की रिपोर्ट में आईए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? शादी, परिवार और जिम्मेदारियों के बीच महिलाओं का करियर कुर्बान क्यों हो रहा?

हैदराबाद: The Great Indian Pause Report: फीमेल जेंडर की लाइफ में 30 की उम्र तक पढ़ाई-लिखाई, करियर, सब कुछ सही चल रहा होता है. लेकिन, फिर शादी होती है और तस्वीर बदल जाती है. इसी को लेकर आई एक सर्वे रिपोर्ट के आंकड़ों ने सभी को हैरान कर दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, 30 की दहलीज पर आते-आते 50% महिलाएं अपना बना-बनाया करियर छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं.

घरेलू जिम्मेदारियां: शहरी क्षेत्रों में न्यूक्लियर फैमिली का चलन बहुत बढ़ गया है. ऐसे में बच्चों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी महिला पर आ जाती है. शादी-बच्चे के बाद आज भी समाज और परिवार यह उम्मीद करते हैं कि पुरुष कमाएगा और महिला घर संभालेगी. पारिवारिक सहयोग न मिलने के कारण महिलाएं चाहकर भी घर से बाहर नहीं निकल पातीं.

शहरी क्षेत्रों में न्यूक्लियर फैमिली का चलन बहुत बढ़ गया है. ऐसे में बच्चों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी महिला पर आ जाती है. शादी-बच्चे के बाद आज भी समाज और परिवार यह उम्मीद करते हैं कि पुरुष कमाएगा और महिला घर संभालेगी. पारिवारिक सहयोग न मिलने के कारण महिलाएं चाहकर भी घर से बाहर नहीं निकल पातीं. करियर गैप बन जाता है कमजोरी: ज्यादातर कंपनियां और रिक्रूटर्स 2 से 5 साल का करियर गैप देखकर यह मान लेते हैं कि महिला की काबिलियत कम हो गई है. इंटरव्यू में महिलाओं से उनके करियर ब्रेक को लेकर असहज करने वाले सवाल पूछे जाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास टूट जाता है.

ज्यादातर कंपनियां और रिक्रूटर्स 2 से 5 साल का करियर गैप देखकर यह मान लेते हैं कि महिला की काबिलियत कम हो गई है. इंटरव्यू में महिलाओं से उनके करियर ब्रेक को लेकर असहज करने वाले सवाल पूछे जाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास टूट जाता है. असुरक्षित और डेकेयर की महंगी फीस: भरोसेमंद, सुरक्षित और किफायती डेकेयर होम या शिशु गृहों की भारी कमी है. कई मामलों में एक वर्किंग वुमेन की सैलरी का 50% से अधिक हिस्सा आया या डेकेयर पर खर्च हो जाता है. इसको देखते हुए कई महिलाएं नौकरी पर लौटने के बजाय घर पर रहना ही बेहतर समझती हैं.

भरोसेमंद, सुरक्षित और किफायती डेकेयर होम या शिशु गृहों की भारी कमी है. कई मामलों में एक वर्किंग वुमेन की सैलरी का 50% से अधिक हिस्सा आया या डेकेयर पर खर्च हो जाता है. इसको देखते हुए कई महिलाएं नौकरी पर लौटने के बजाय घर पर रहना ही बेहतर समझती हैं. स्किल गैप: टेक्नोलॉजी आज के दौर में बहुत तेजी से बदल रही है. 3-4 साल के ब्रेक के बाद जब महिलाएं वापस आना चाहती हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके पुराने स्किल्स अब आउटडेटेड हो चुके हैं. करियर ब्रेक वाली महिलाओं को नए सिरे से ट्रेन्ड करने के लिए बहुत कम संस्थान या कंपनियां आगे आती हैं.

टेक्नोलॉजी आज के दौर में बहुत तेजी से बदल रही है. 3-4 साल के ब्रेक के बाद जब महिलाएं वापस आना चाहती हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके पुराने स्किल्स अब आउटडेटेड हो चुके हैं. करियर ब्रेक वाली महिलाओं को नए सिरे से ट्रेन्ड करने के लिए बहुत कम संस्थान या कंपनियां आगे आती हैं. लंबे वर्किंग आवर्स: करियर ब्रेक के बाद जॉब पर लौट रहीं महिलाओं के लिए सुबह से शाम तक ऑफिस में रहना और उसके बाद घर की जिम्मेदारी संभालना एक थकानभरी लाइफस्टाइल हो जाती है. अधिकांश कंपनियां अब वर्क फ्रॉम ऑफिस को अनिवार्य कर रही हैं, जबकि री-एंट्री करने वाली 55% से अधिक महिलाएं हाइब्रिड या वर्क-फ्रॉम-होम की मांग करती हैं ताकि वे घर और काम में संतुलन बना सकें.

मेट्रो सिटीज में करियन ब्रेकडाउन की दर ज्यादा: रिपोर्ट के अनुसार, वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी और शादी के बाद करियर ब्रेक के मामलों में राज्यों के बीच काफी असमानता देखने को मिलती है. मेट्रो सिटीज में इसकी दर काफी ज्यादा रहती है. जैसे, दिल्ली-एनसीआर में शादी के बाद लगभग 45% से अधिक महिलाएं कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ देती हैं. करियर ब्रेक के बाद केवर 20% महिलाएं ही दोबारा नौकरी में आना चाहती हैं.

करियर ब्रेक के बाद महिलाओं को नौकरी पाने में होती दिक्कत. (Photo Credit; Getty Images)

वहीं, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में शादी के बाद 35% महिलाएं 32 वर्ष की आयु तक ब्रेक ले लेती हैं. बेंगलुरु में 30 वर्ष की आयु आते-आते बच्चों की देखरेख के लिए 40% से अधिक महिलाएं ब्रेक ले लेती हैं. यहां की 60% से अधिक महिलाएं काम पर लौटने के लिए केवल हाइब्रिड या रिमोट वर्क के विकल्प तलाशती हैं. जबकि, चेन्नई में दक्षिण भारत के पारंपरिक सामाजिक मानदंडों के कारण विवाह के बाद नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं का आंकड़ा करीब 42% है.

यहां वापसी करने वाली महिलाओं में से केवल 25% ही दोबारा कॉर्पोरेट स्तर पर पहले जैसी पोजीशन हासिल कर पाती हैं. वहीं, कोलकाता में शादी या परिवार के कारण ब्रेक लेने वाली महिलाओं की दर 48% के करीब है. लगभग 70% महिलाएं स्थानीय स्तर पर उपयुक्त री-एंट्री अवसर न मिलने के कारण वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) नौकरियों पर निर्भर हैं.

मेट्रो शहरों में री-एंट्री करने वाली महिलाएं ज्यादा: करियर ब्रेक के बाद दोबारा काम पर लौटने की इच्छा रखने वाली लगभग 70 लाख महिलाओं में से 35% हिस्सा मेट्रो शहरों से आता है. मेट्रो सिटी की महिलाएं अधिक शिक्षित और कुशल होने के कारण घर पर बैठने के बजाय काम करने की इच्छा ज्यादा रखती हैं. वैसे ये बात भी सही है कि मेट्रो शहरों में लंबी दूरी का सफर और दफ्तर के काम के लंबे घंटे महिलाओं के करियर ब्रेक का सबसे बड़ा कारण बनते हैं. यहां की 60% से अधिक महिलाएं जो वर्कफोर्स में फिर से आना चाहती हैं, वे ऐसी जॉब पसंद करती हैं जो हाइब्रिड या पूरी तरह से रिमोट वर्किंग की सुविधा देती हों.

राज्यवार महिलाओं की औसतन किस उम्र में शादी हो रही. (Photo Credit; Getty Images)

महिलाओं को वर्कफोर्स का हिस्सा बनाने के लिए सरकारी कदम: रिपोर्ट के अनुसार, 73% के आंकड़े को कम करने के लिए कुछ भारतीय कंपनियों ने रिटर्नशिप प्रोग्राम (विशेष इंटर्नशिप) और 'मॉम्स बैक टू वर्क' जैसी पहल शुरू की हैं. इसके अलावा सरकार की ओर से भी कई नीतिगत कदम उठाए गए हैं. कॉर्पोरेट के रिटर्नशिप प्रोग्राम की तरह ही सरकारी नीतियों का फोकस महिलाओं की अपस्किलिंग, आर्थिक मदद और ऑफिस में शिशु देखभाल की सुविधाएं मुहैया कराने पर है.

सरकार री-एंट्री के लिए दे रही फेलोशिप: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, वूमेन साइंटिस्ट स्कीम विशेष रूप से उन महिला वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए लाई गई है, जिन्होंने पारिवारिक कारणों से करियर में ब्रेक लिया है. इसके तहत उन्हें दोबारा रिसर्च और विज्ञान से जुड़ने के लिए वित्तीय अनुदान और फेलोशिप दी जाती है. इसके साथ ही तकनीकी क्षेत्र की महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीकों में अपस्किल करके डिजिटल जॉब मार्केट में उनकी री-एंट्री कराई जाती है.

पोर्टल पर EFH का फिल्टर: पीएम कौशल विकास योजना के तहत करियर गैप से पुराने हो चुके स्किल्स को अपडेट और अपग्रेड करने के लिए सरकार महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी और एडवांस सेक्टर्स की मुफ्त ट्रेनिंग दे रही है. इसके साथ ही नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल पर महिलाओं के लिए विशेष रूप से 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) और फ्लेक्सिबल पार्ट-टाइम नौकरियों को फिल्टर करने की सुविधा दी गई है, जिससे ब्रेक के बाद काम ढूंढना आसान हो सके.

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