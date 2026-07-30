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दतिया उपचुनाव पर दादा का असर? कम वोट पर्सेंटेज के बीच बीजेपी-कांग्रेस के बड़े दावे

बीजेपी ने दतिया सीट से इस बार नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटते हुए उपचुनाव में आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया है. नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटे जाने पर जमकर कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई और उनके समर्थक सड़क पर भी उतर आए. बीजेपी ने जैसे तैसे नरोत्तम मिश्रा को तो साध लिया लेकिन उनके समर्थक और वोटर्स मतदान में अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस प्रत्याशी को मिल सकता है. गुरुवार को मतदान की शुरुआत में वोटर्स में खासा उत्साह देखा गया लेकिन फिर वोटिंग धीमी पड़ती नजर आई. हालांकि, बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा, '' जनता क्षेत्र के विकास के लिए कमल को आशीर्वाद देगी. हमारी जीत होगी.''

दतिया : मध्य प्रदेश की हॉट सीट दतिया के लिए उपचुनाव की वोटिंग जारी है. इस बीच बीजेपी-कांग्रेस अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, सुबह 9 बजे तक 12.94, सुबह 10 बजे तक 16.33 और 11 बजे तक 34.31 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है. इसी बीच नरोत्तम फैक्टर को लेकर भी चर्चा है. चर्चा ये है कि क्या बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना यहां पार्टी को भारी पड़ सकता है? क्या जनता की नाराजगी का असर मतदान पर भी देखने मिलेगा? या कांग्रेस यहां इकतरफा जीत दर्ज करेगी? इन सारे सवालों के जवाब तो चुनावी नतीजों में मिल जाएंगे पर जानते हैं कि आखिर कहां बिगड़ सकता है दतिया विधानसभा सीट का पूरा गणित.

कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने किया बड़ी जीत का दावा (Etv Bharat)

कांग्रेस के घनश्याम सिंह को मिलेगी आसान जीत?

दतिया सीट पर जनता क्या फैसला लेगी ये तो 3 अगस्त को ही पता चल सकेगा पर पॉलिटिकल पंडितों का दावा है कि शाम 6 बजे वोटिंग थमने के बाद काफी हद तक कहानी साफ हो जाएगी. दावा किया जा रहा है कि जिस तरह के घटनाक्रम दतिया में देखने मिले हैं, उस स्थिति में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने या घटने, दोनों का ही फायदा कांग्रेस प्रत्याशी को मिल सकता है. बात करें कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह की तो वे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं. उन्होंने सुबह मार्केटिंग सोसाइटी पोलिंग बूथ क्रमांक 184 पर वोट डालने के बाद कहा, '' जनता की तगड़ी लहर के सामने बीजेपी की नहीं चलेगी. 100% हम चुनाव जीत रहे हैं. बीजेपी भले ही कितनी भी गड़बड़ी करने की कोशिश क्यों न कर लें.''

नरोत्तम मिश्रा वोट डालने निकले तो कह दी बड़ी बात (Etv Bharat)

नरोत्तम मिश्रा वोट डालने निकले तो कह दी बड़ी बात

इस चुनाव में सबसे मजेदार बात ये रही कि बीजेपी-कांग्रेस के प्रत्याशियों से ज्यादा नजर नरोत्तम मिश्रा पर रही. जिस तरह नरोत्तम मिश्रा मंच पर भावुक होकर रोए, वो पल कहीं न कहीं उनके समर्थकों के मन में घर कर गया. यही वजह है कि इस चुनाव में उनके समर्थकों की भी निर्णायक भूमिका रहेगा. वहीं, वोटिंग के लिए जाने से पहले नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया. जब मीडिया ने उनसे कहा कि कांग्रेस दतिया चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगा रही है, तो उन्होंने कहा, '' ये कांग्रेस की हताशा है. जब हताश होते हैं तो ऐसे ही बयान देते हैं. तीन अगस्त को उनके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे.'' वहीं, सुबह से कम वोट परसेंटेज पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा- '' गर्मी और उमस बहुत है, हमारे यहां चूल्हा चौका की परम्परा है. जब घर की बहू-बेटियां, महिलाएं रसोई का काम पूरा कर फ्री होंगी तो वोट डालने पहुचेंगी.''

दतिया में सुबह वोटिंग में देखा गया उत्साह, पर धीमी पड़ी वोटिंग (Etv Bharat)

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3 अगस्त को दतिया चुनाव का नतीजा, दिखेगा दादा फैक्टर?

दतिया के इतिहास में इस तरह का शायद ये पहला चुनाव है, जिसमें कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार नहीं बल्कि उस नेता के फैक्टर के चर्चे हैं, जिनका टिकट कट गया है. दतिया में दादा के नाम से मशहूर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक क्या बीजेपी पर ही भारी पड़ते हैं, ये 3 अगस्त को साफ हो जाएगा.