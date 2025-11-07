ETV Bharat / bharat

बिहार में महिलाओं की बंपर वोटिंग से किसे मिलेगा फायदा, किसको लगेगा झटका, जानें

"पंचायती राज में महिलाओं को सशक्त रूप देने के लिए आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत की गई. नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं ने बिहार में बेटियों और महिलाओं के सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान की. जदयू को पूर्ण विश्वास है कि बिहार की महिलाएं और बेटियां पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन के घटक दलों के प्रत्याशियों को अपना समर्थन दी है. ताकि महिलाओं के और सशक्तिकरण के लिए नई सरकार का गठन हो सके. "- अंजुम आरा, प्रवक्ता जदयू

नीतीश पर महिला को भरोसा: कल हुई वोटिंग पर जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा का मानना है कि कल जिस तरीके से महिलाओं ने लाइन लगाकर मतदान किया है उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि शिक्षा स्वास्थ्य और स्वावलंबन के रास्ते पर चलकर उन्होंने मतदान किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई गई जिसमें आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने के लिए जीविका योजना की शुरुआत की गई.

योजनाओं की बरसात: यही वजह है कि हर राजनीतिक दल उन्हें अपने पक्ष में करने में जुटा है. नीतीश सरकार ने भी महिलाओं के लिए योजनाओं और लाभ की बरसात कर दी है. छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, सहायता राशि जैसी योजनाओं के जरिए महिला वोट बैंक को साधने की हर कोशिश की जा रही है, ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर से सत्ता की चाबी उनके हाथ में रहे.

बिहार में महिला वोटर: निर्वाचन आयोग के द्वारा 30 सितंबर को नई वोटर लिस्ट जारी की गई है. बिहार में कुल वोटर 7.41 करोड़ हैं. बिहार में महिला वोटरों की संख्या 3 करोड़ 49 लाख 82 हजार 828 है. इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में यह तय है कि महिला वोटर एक बार फिर सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी.

"पिछले 20 साल से बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती आ रही हैं. कल के बंपर वोटिंग से स्पष्ट हो गया है कि बिहार की महिलाएं फिर से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को बेहतर मानती है. यह स्पष्ट हो गया है कि 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है."- सुहेली मेहता, बीजेपी प्रवक्ता

BJP में उत्साह: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग से बीजेपी खुश है. भाजपा प्रवक्ता सुहेली मेहता का कहना है कि पिछले 30 साल का रिकॉर्ड बिहार के वोटरों ने तोड़ा है और हर बूथ पर महिलाओं की कतार पहले की अपेक्षा ज्यादा दिख रही थी. जब से हमारी सरकार आई है महिलाओं के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है. उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विकास बिहार में हुए हैं.

आधी आबादी का उत्साह: चुनाव आयोग की तरफ से एक स्लोगन दिया गया था कि पहले मतदान फिर जलपान. जिसका असर इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला. विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर हुए मतदान में महिलाओं ने फिर से लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. पोलिंग स्टेशंस पर महिलाओं की लंबी-लंबी कतार देखने को मिली. सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतार पुरुषों के बराबर पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रही थी.

"लोकतंत्र में मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है. बिहार के लोगों से आग्रह है कि आने वाली 11 तारीख को दूसरे चरण में भी इसी उत्साह के साथ मतदान करें, ताकि बिहार और आगे बढ़े। सबका सम्मान हो, सबका विकास हो." - नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

सीएम नीतीश ने बंपर वोटिंग पर जतायी खुशी: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बंपर वोटिंग के लिए बिहार के मतदाताओं का आभार जताया और लिखा है कि पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के लिए बिहार के लोगों का हृदय से धन्यवाद. पिछले वर्षों में बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है. अब समय है बिहार को सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का.

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग हो गई है. पहले चरण के चुनाव में मतदाताओं का उत्साह पोलिंग बूथ पर देखने को मिला. पहले चरण के मतदान में बिहार के 121 विधानसभा क्षेत्र के 64.66 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान में महिलाओं ने एक बार फिर से बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

तेजस्वी के वादों पर मुहर: आरजेडी का मानना है कि इस बार महिलाओं का साथ महागठबंधन और राजद को मिल रहा है. राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि तेजस्वी यादव ने बिहार की महिलाओं के लिए माई बहिन मान योजना के तहत मकर संक्रांति के दिन ₹30,000 देने की घोषणा की महिलाओं की सुरक्षा सम्मान को लेकर तेजस्वी यादव ने जो वादे किए उसे पर बिहार की महिलाओं ने भरोसा किया है.

राजद प्रवक्ता एजाज अहमद (ETV Bharat)

"यही कारण है कि पहले चरण के मतदान में महिलाओं ने घर से निकलकर बंपर मतदान किया है और दूसरे चरण के चुनाव में भी बढ़ चढ़कर इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम करेगी क्योंकि उन्हें तेजस्वी के वादों पर भरोसा है."- एजाज अहमद, प्रवक्ता आरजेडी

चुनाव में महिला विधायकों का आंकड़ा: बिहार में जहां महिला मतदाता हर चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, वहीं विधानसभा में उनकी मौजूदगी लगातार घटती जा रही है. 1952 से लेकर 2020 तक के चुनावी इतिहास में अब तक केवल 258 महिलाएं ही विधायक बन पाई हैं.

अगर हाल के तीन विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो यह गिरावट और स्पष्ट हो जाती है. 2010 में जहां 34 महिला विधायक चुनकर आई थीं, 2015 में यह संख्या घटकर 28 हो गईं और 2020 में यह और गिरकर केवल 26 रह गईं. यानी राजनीतिक भागीदारी बढ़ने की बजाय घट रही है, जबकि महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत लगातार पुरुषों से अधिक रही है.

पुरुषों से ज्यादा वोटिंग: बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लगातार बढ़ रही है और हर चुनाव में उनकी वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से अधिक रही है. 2010 विधानसभा चुनाव में जहां पुरुषों ने 51.12% वोट डाले, वहीं महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 54.49% रहा. 2015 में पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत लगभग 53% था, जबकि महिलाओं ने 60% से अधिक वोट डाले.

2020 में भी यही ट्रेंड कायम रहा पुरुषों ने करीब 54.45% और महिलाओं ने 59.6% वोटिंग की. 2020 विधानसभा चुनाव में 167 सीटों पर महिलाओं ने बंपर वोटिंग की थी. इसमें से 99 सीटों पर एनडीए जीती थी. जहां पुरुषों के बंपर वोट पड़े थे, वहां एनडीए उम्मीदवार पीछे थे. ऐसी 26-27 सीटें ही एनडीए के खाते में आई थीं.

महिलाओं को लेकर योजना: नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों से बिहार में सरकार चल रही है. नीतीश कुमार ने कई ऐसी योजना की शुरुआत बिहार से की जो किसी अन्य प्रदेश में शुरू नहीं हुई थी. त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना इसके उदाहरण हैं.

नीतीश कुमार (ETV Bharat)

वहीं बिहार में पूर्ण शराबबंदी, बालिका साइकिल योजना मैट्रिक और ग्रेजुएशन तक की लड़कियों को प्रथम श्रेणी से पास होने पर प्रोत्साहन राशि, हुनर योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए विशेष सहायता राशि, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से महिलाओं के लिए बिना ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना और अब महिलाओं को रोजगार के लिए ₹10000 उनके खाते में भेजने का काम नीतीश कुमार ने किया है. बिहार में प्रति व्यक्ति आय करीब साढ़े पांच हजार के करीब है. सरकार ने डेढ़ करोड़ महिलाओं के हाथ में 10 हजार रुपये दे दिए हैं. यह बिहार की महिला वोटरों का करीब 40 फीसदी है.

आत्मनिर्भर महिला का सपना: मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत अब तक 608.91 रुपये करोड़ की राशि महिलाओं को वितरित की जा चुकी है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए ग्रामीण विकास विभाग को 20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं. सरकार ने 2,43,227 रसोइयों का मानदेय बढ़ाने का फैसला भी लिया है, जिससे हर महीने 500 करोड़ से अधिक का खर्च आ रहा है.

जीविका दीदियों पर फोकस: सरकार ने जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें मिलने वाले बैंक लोन पर ब्याज दर 10% से घटाकर 7% कर दिया है, जिससे सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा. इसके अलावा, साइकिल योजना, पोशाक योजना और छात्रवृत्ति योजना जैसी पहले से चल रही योजनाओं पर सरकार हर साल हजारों करोड़ खर्च कर रही है. स्नातक पास छात्राओं को 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है ताकि उच्च शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके.

तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

पेंशन योजना की राशि: बिहार सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1.13 करोड़ पेंशनधारियों को हर महीने 1263.95 करोड़ दिए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं. स्नातक छात्राओं को दो साल तक भत्ता देने के फैसले से भी सरकार पर करोड़ों का भार आएगा. इसके अलावा, ममता और आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है, जिस पर भी सरकार करोड़ों खर्च कर रही है. इन योजनाओं के जरिए सरकार आधी आबादी को साधने में जुटी है.

जानकारों की राय: वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का कहना है कि बिहार में महिला वोटर को नीतीश कुमार का छुपा वोटर माना जाता है. अब तक जितनी बार बिहार में नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं महिला वोटरों का समर्थन उनको मिलता रहा है. नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं के समर्थन के पीछे कई कारण है जिसमें सबसे बड़ा कारण बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है. इसके अलावे बिहार की महिलाओं के खाते में ₹10000 भेजे गए.

रवि उपाध्याय ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने बिहार में स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की थी जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था. वह लड़की अब बड़ी हो गई है. अब वह पढ़ने लिखने के बाद वोटिंग कर रही हैं. वह नीतीश कुमार के योजनाओं के कारण उनके पक्ष में लगातार मतदान कर रही है.

वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय (ETV Bharat)

"इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय की पसमांदा मुस्लिम महिलाओं का भी समर्थन सरकार को मिल रहा है. वक्फ संसोधन विधेयक के अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध के बाद भी पसमांदा मुस्लिम महिलाएं नीतीश कुमार के पक्ष में कहीं ना कहीं मतदान करती है दिख जाती है."- रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार

'NDA के पक्ष में माहौल': वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि नीतीश कुमार की सरकार में महिलाओं के उत्थान को लेकर बिहार में कई महिला केंद्रित योजनाओं की शुरुआत की थी. जिसका फायदा नीतीश कुमार को पिछले का चुनाव से होता रहा है. यही कारण है कि 2025 विधानसभा चुनाव में जन सुराज, इंडिया महागठबंधन ने महिलाओं को अपने पार्टी के तरफ वोटिंग करने के लिए कई आकर्षक योजनाओं का वायदा किया.

वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय (ETV Bharat)

"सोशल मीडिया पर भी अब महिलाएं खुलकर एनडीए के पक्ष में बात करने लगी हैं. हालांकि महागठबंधन ने भी महिलाओं को अपनी तरफ फैलाने के लिए अनेक घोषणाएं की है लेकिन महिलाओं का जो रुझान पिछले कई चुनाव से देखने को मिल रहा है. वहीं ट्रेनड इस बार फिर से एनडीए को मिलता दिख रहा है."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

