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दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार, बिहार का अगला सीएम कौन...राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी पर बोले शाहनवाज

शाहनवाज ने नीतीश कुमार को इस उपलब्धि के लिए बधाई भी दी. उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री शुक्रवार को राज्यसभा में सदस्यता ग्रहण करेंगे. उन्होंने खुद भी कभी इच्छा जताई थी कि वो सभी सदनों के सदस्य रहना चाहते हैं. इसके लिए वे उन्हें बधाई देते हैं.

नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा में दिखाई देंगे. इस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे. उन्होंने नीतीश कुमार की इस नई भूमिका का स्वागत करते हुए कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने भी कभी इच्छा जताई थी कि वे सभी सदनों के सदस्य रहना चाहते हैं.

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर विपक्षी दलों और राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी तेज हो गई है. इस सवाल पर शाहनवाज हुसैन ने साफ कहा कि अभी कुछ भी तय नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र है और जब पार्टी कोई निर्णय लेगी, तभी नया मुख्यमंत्री तय होगा."जब पार्टी निर्णय लेगी तभी पता चलेगा. शाहनवाज ने कहा कि, उन्हें भी तभी पता चलेगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री. उनकी पार्टी बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र है और उसी के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं

इस सवाल पर कि विपक्षी दलों द्वारा यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है, इस पर शाहनवाज हुसैन ने सख्ती से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि किसी को हटाया नहीं जा रहा है, बल्कि अनुभवी नेता नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है."किसी को हटाया नहीं जा रहा बल्कि उन्हें राज्यसभा में केंद्र की राजनीति में जगह दी जा रही है," उन्होंने स्पष्ट किया.

शाहनवाज हुसैन ने विधानसभा चुनावों में हुई अच्छी वोटिंग को लेकर भी दावा किया. उन्होंने कहा कि असम में बंपर वोटिंग हुई है और वहां भाजपा की सरकार बनने जा रही है. इसी तरह पुडुचेरी में भी भाजपा की सरकार बनने की संभावना है.

उन्होंने कहा कि असम और अन्य राज्यों में भी वोटिंग का प्रतिशत काफी अच्छा रहा. असम में बंपर वोटिंग हुई है और वहां तथा पुडुचेरी में भी सरकार भाजपा की ही बनने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक को लेकर समर्थन देने की अपील पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यह बेहद जरूरी कदम है.

उन्होंने सभी पार्टियों से आगे आने की अपील की."ये जरूरी है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और हर पार्टी को आगे आना चाहिए," उन्होंने कहा कि जो विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, वे महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ हैं. बिहार में राजनीतिक हलचल तेज होने के साथ ही नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

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