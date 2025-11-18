ETV Bharat / bharat

कौन था टॉप नक्सली लीडर हिड़मा, जो एनकाउंटर में मारा गया

रायपुर: शीर्ष माओवादी कमांडर माड़वी हिड़मा का मुठभेड़ में मारा जाना माओवादियों के लिए एक बड़ा झटका है, ऐसे समय में जब वे सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और अपने साथियों के सरेंडर करने से बैकफुट पर हैं.

हिड़मा कौन है, जानिए पूरी डिटेल: हिड़मा का जन्म साल 1981 में सुकमा जिले के जेगुरुगोंडा थाना क्षेत्र के पुवर्ती गांव में हुआ था. वह मुरिया अनुसूचित जनजाति से था. उसने दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी. वह भाकपा (माओवादी) के केंद्रीय समिति सदस्य (सीसीएम) के रूप में कार्यरत था और संगठन के दक्षिणी क्षेत्र में पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) बटालियन का प्रभारी था. उसे देवा, संतोष और विलास जैसे उपनामों से जाना जाता था.

हिड़मा की शादी डिवीजनल कमेटी सदस्य (डीवीसीएम) राजे उर्फ ​​राजक्का से हुई थी, जो बटालियन में शिक्षक के रूप में भी काम करती थी. सीआरपीएफ के पास उपलब्ध एक डोजियर के अनुसार, हिडमा 5 फीट 6 इंच लंबा और मध्यम कद काठी का था. सुरक्षा बलों के पास उसकी तब की तस्वीर उपलब्ध थी, जब वो काफी यंग था.

माओवादी आंदोलन में शामिल होना और प्रसिद्धि पाना: ऐसा माना जाता है कि हिड़मा 2001 की शुरुआत में नक्सल संगठन में शामिल हुआ था. वह एक कमांडर के रूप में प्रसिद्धि में आया, क्योंकि वह चतुर, तेज और क्रूर था. हिड़मा सुरक्षा बलों के खिलाफ अपने अभियानों के लिए जाना जाता रहा है.

बस्तर में नक्सल अभियान का चेहरा था हिड़मा: हिड़मा बस्तर में माओवादी अभियानों का चेहरा बन गया था. हिड़मा ने पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 का नेतृत्व किया और सीपीआई माओवादी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था, केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य बन गया. हिड़मा दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सक्रिय सदस्य था. वह सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में सक्रिय था.

नक्सलियों के सुरक्षा घेरे में घूमता था हिड़मा: हिड़मा केंद्रीय समिति में बस्तर क्षेत्र से एकमात्र आदिवासी सदस्य था. हिडमा ज़्यादातर दक्षिण सुकमा क्षेत्र में ही रहता था, जो उसका गढ़ था. वह हमेशा चार-स्तरीय सुरक्षा घेरे में रहता था. हिड़मा के अधीन 150 से ज़्यादा कमांडर थे, जो बहुत अच्छी तरह ट्रेंड थे.

1 करोड़ का इनाम, एनआईए की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था हिड़मा: हिडमा पर एक करोड़ रुपये से ज़्यादा का इनाम था और वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मोस्ट वांटेड सूची में था.

5 किलोमीटर का सुरक्षा घेरा, मजबूत नेटवर्क: हिड़मा रावुला श्रीनिवास उर्फ ​​रमन्ना का करीबी विश्वासपात्र था, जिस पर 1989 से 2015 के बीच बस्तर में 150 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मियों की हत्या का आरोप था. 2019 में हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई थी. बताया जाता है कि रमन्ना की मौत के बाद हिड़मा ने सीपीआई (माओवादी) संगठन की मिलिशिया कार्रवाइयों, खासकर सुरक्षा बलों पर हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के प्रभारी के रूप में उनकी जगह ले ली.

हिड़मा दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (डीकेएसजेडसी) का प्रमुख भी था, जो सीपीआई (माओवादी) की एक शाखा है. यह शाखा नीतियां बनाने और माओवादी विचारधारा के प्रचार-प्रसार की योजना बनाती थी. हिड़मा के चारों ओर 5 किलोमीटर का सुरक्षा घेरा रहता था. स्थानीय निवासियों के बीच "मजबूत नेटवर्क" भी उसे ढूंढना चुनौतीपूर्ण बनाता था.