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नालंदा का वो छात्र.. जो चीन का था सबसे बड़ा विद्वान, जानें महान ह्वेनसांग की 700 साल पुरानी कहानी

पुस्तक में जिक्र करते हुए ह्वेनसांग ने बताया है, नालंदा विश्वविद्यालय को उसके चरम उत्कर्ष तक पहुंचाने में राजा हर्ष की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका थी. उन्होंने इस महान विश्वविद्यालय को 100 संपन्न गांव दान में दे दिए थे. वहां के ग्राम प्रधानों को कड़े निर्देश थे कि वे वहां रहकर पढ़ रहे देश-विदेश के सभी छात्रों की भोजन और निवास संबंधी हर छोटी-बड़ी जरूरत को पूरी निष्ठा से पूरा करें.

ह्वेनसांग कहते हैं, राजा हर्ष के वीर पिता ने हूणों को बुरी तरह हराया था, जिसकी वजह से उनका विशाल साम्राज्य बंगाल से लेकर पवित्र सिंधु नदी तक फैला हुआ था. गुप्त वंश के पतन के बाद से इस विस्तृत इलाके में पहली बार पूर्ण शांति और चहुंओर समृद्धि दिखाई पड़ी थी. हालांकि हर्ष स्वयं एक हिंदू राजा थे, फिर भी वे बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे.

अपनी पुस्तक में ह्वेनसांग ने कहा, हर रोज़ करीब 100 अलग-अलग कक्षों में विद्वानों द्वारा व्याख्यान दिए जाते थे और जिज्ञासु छात्र बिना एक भी क्षण गंवाए अत्यंत परिश्रम से पढ़ा करते थे. ह्वेनसांग जब भारत आए, उस समय उत्तर भारत में प्रतापी राजा हर्ष का शासन था. वे एक असाधारण रूप से बौद्धिक और जिज्ञासु शासक थे जो एक साधारण पृष्ठभूमि से ऊपर उठे थे.

ह्वेनसांग ने लिखा कि नालंदा में छात्रों की प्रतिभा और क्षमता उच्चतम स्तर की थी. यहां के नियम अत्यंत कठोर थे जिनका पालन अनिवार्य था. सुबह से शाम तक वे वाद-विवाद में व्यस्त रहते थे, जिसमें वरिष्ठ और युवा बराबरी से भाग लेते थे. हर रोज करीब 100 कक्षों में व्याख्यान होते थे और छात्र बिना समय गवाए बहुत मेहनत से पढ़ते थे.

चीनी यात्री ह्वेनसांग ने धीरे-धीरे वहां के सभी व्याख्यान कक्षों, पवित्र स्तूपों, भव्य मंदिरों और उन 300 कमरों का दौरा किया जहां दस हज़ार बौद्ध भिक्षु एवं छात्र निवास करते थे. इस ऐतिहासिक स्थान पर महायान और निकाय बौद्ध धर्म के अलावा पवित्र वेदों, गहन तर्कशास्त्र, व्याकरण, दर्शन, प्राचीन चिकित्सा शास्त्र, गणित, खगोलशास्त्र और समृद्ध साहित्य की विस्तृत पढ़ाई निरंतर होती थी.

विलियम डेलरिंपल ने अपनी किताब में जिक्र करते हुए बताया है, उस दौर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में उच्च शिक्षा और ज्ञान का सबसे प्रतिष्ठित केंद्र हुआ करता था. नालंदा पहुंचने पर वहां के तत्कालीन कुलपति आचार्य शीलभद्र ने ह्वेनसांग का भव्य स्वागत किया और उन्हें अपना शिष्य बनाया. ह्वेनसांग ने वहां रहकर बौद्ध दर्शन, योगशास्त्र, तर्कशास्त्र, संस्कृत व्याकरण और वेदों का अत्यंत गहन अध्ययन किया तथा अपनी कुशाग्र बुद्धि से शिक्षक बने.

विलियम डेलरिंपल अपनी हाल ही में प्रकाशित किताब 'द गोल्डन रोड, हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफ़ॉर्म्ड द वर्ल्ड' में ह्रेनसांग के बारे में विस्तार से लिखा है और हर पहलु का साझा करने की कोशिश की है. विलियम डेलरिंपल लिखते हैं, ह्वेनसांग ने रात के अंधेरे में चीन की सीमा पार की थी. वे प्राचीन सिल्क रूट से होते हुए गोबी के भयंकर रेगिस्तान, तिब्बत के दुर्गम पहाड़ों और हिंदूकुश की बर्फीली चोटियों को पैदल तथा घोड़ों की पीठ पर पार करके लगभग 630 ईस्वी में भारत पहुंचे. ह्वेनसांग भारत में करीब 15 वर्षों तक रहे, जिसमें से पांच साल उन्होंने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में बिताए.

यात्रियों ने जवाब दिया कि यह महान साधु धर्म की तलाश में सुदूर चीन देश से आया है. इस भयानक आंधी के आने का सीधा मतलब है कि तुम्हारी देवी तुमसे बहुत नाराज हो गई हैं. तुम तुरंत इनसे माफ़ी मांगो, अन्यथा तुम सब पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे. यह सुनते ही डरे हुए डाकुओं ने एक-एक करके ह्वेनसांग से श्रद्धापूर्वक माफ़ी मांगी.

श्रमण हुइलाई और शी यानकौंग लिखते हैं कि नाव पर सवार सभी सहयात्री डर के मारे जोर-जोर से रोने और चिल्लाने लगे. तभी अचानक चारों तरफ से भयानक काली आंधी चलनी शुरू हो गई. गंगा नदी की लहरें अत्यंत तेज़ हो गईं और उनकी नौका करीब-करीब उलटने लगी. डाकुओं ने अन्य यात्रियों से घबराकर पूछा कि यह दिव्य साधु कहां से आया है?

डाकुओं द्वारा नरबलि के लिए एक भव्य मंडप तैयार किया जाने लगा. संकट की इस घड़ी में भी ह्वेनसांग ने तनिक भी आभास नहीं होने दिया कि उन्हें किसी तरह का डर है. उन्होंने शांति से डाकुओं से अपनी अंतिम प्रार्थना करने की अनुमति मांगी. इसके बाद वे वहीं पवित्र भाव से गहरे ध्यान में चले गए और पूर्णतः लीन हो गए.

साधना में लीन ह्वेनसांग को देखते ही उन डाकुओं ने आंखों-आंखों में बात की और आपस में कहा कि हमारी वार्षिक पूजा नज़दीक है, क्यों न हम इसी दिव्य व्यक्ति की बलि चढ़ा दें. उनके अनुसार ह्वेनसांग का रूप-रंग और तेज उनकी देवी को प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था. इस प्रकार ज्ञान की खोज में निकले चीनी भिक्षु के सामने एक नया प्राणघातक संकट आ खड़ा हुआ.

वहां पहुंच कर उन्होंने नौका पर सवार सभी भयभीत लोगों से अपने कपड़े उतारने के लिए कहा ताकि उनके पास छिपे रत्नों और आभूषणों की पहचान की जा सके. श्रमण हुइलाई और शी यैनकौंग लिखते हैं, वे डाकू एक क्रूर देवी के उपासक थे. वे हर शरद ऋतु में अपनी देवी के सामने एक हट्टे-कट्टे और आकर्षक व्यक्ति की बलि चढ़ाया करते थे.

अचानक उन घने पेड़ों के पीछे से हिंसक डाकुओं का एक बड़ा गिरोह सामने प्रकट हुआ और जलधारा के विपरीत नाव चलाते हुए तेज़ी से उनकी तरफ़ बढ़ने लगा. ह्वेनसांग की नाव के लोग इस अप्रत्याशित हमले से इतने डर गए कि उनमें से कुछ असहाय लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए गहरे नदी में छलाँग लगा दी. डाकुओं ने उनकी नौका को जबरन किनारे चलने के लिए मजबूर किया.

इसके बाद ह्वेनसांग ने मोहेयान रेगिस्तान, दुर्गम पामीर दर्रा, समरकंद और ऐतिहासिक बामियान होते हुए अंततः जलालाबाद के पास से भारत की पवित्र भूमि में प्रवेश किया. मैदानी इलाके में पहुंचकर वे गंगा नदी में एक नाव पर सवार हुए. उनके साथ 80 और यात्री थे. करीब 100 मील चलने के बाद वे एक ऐसी शांत जगह पर पहुंचे, जहां नदी के दोनों तट पर अशोक के ऊंचे-ऊंचे पेड़ थे.

इसके बावजूद उसने ह्वेनसांग की धार्मिक जिज्ञासा देखकर उनकी गुप्त रूप से मदद करने का बड़ा फ़ैसला किया. उसने उन्हें आदरपूर्वक भरपेट खाना खिलाया और विस्तार से बताया कि वे अब किस सुरक्षित रास्ते से आगे जाएं, जहाँ उन्हें दोबारा पकड़ा नहीं जा सकेगा. विदा करते समय कुछ दूरी तक वह स्वयं भी उनके साथ मार्गदर्शन के लिए गया.

एक क्षण बाद एक और तीर उनकी दिशा में आया. यह एहसास होते ही कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, वे जोर से चिल्लाए कि मैं राजधानी से आया भिक्षु हूं, मुझे मत मारो. उस निगरानी टावर पर तैनात पहरेदारों का प्रमुख सौभाग्य से स्वयं एक बौद्ध था. हालांकि उसे ह्वेनसांग को तुरंत गिरफ़्तार करने के सख्त सरकारी आदेश मिल चुके थे.

श्रमण हुइलाई और शी यैनकौंग अपनी प्रसिद्ध किताब 'अ बायोग्राफ़ी ऑफ़ द त्रिपिटका मास्टर ऑफ़ द ग्रेट सिएन मोनास्ट्री' में लिखते हैं कि इस डर से कि निगरानी टावर पर तैनात पहरेदार उन्हें देख लेंगे, ह्वेनसांग बालू के एक गहरे गड्ढे में छिप गए. वे रात होने तक उसी में रहे. रात को जब वे एक तालाब से पानी ले रहे थे, तब एक तीर उनको छूता हुआ निकला.

ह्वेनसांग ने गवर्नर के उस आदेश को नहीं माना और भोर होने से पहले ही चुपचाप उस शहर से बाहर निकल आए. उन्होंने पश्चिम दिशा की तरफ़ अपनी आगे की दुर्गम यात्रा लगातार जारी रखी. सरकारी अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने के डर से वे दिन के उजाले में कहीं छिप जाते थे और केवल रात के घने अंधेरे में ही आगे बढ़ते थे.

लियानजो नगर पहुंचकर उन्होंने अपनी यात्रा के लिए एक मजबूत घोड़ा खरीदने का मन बनाया. जब वे वहां के स्थानीय बाजार में घोड़ा ख़रीदने के लिए मोलभाव कर रहे थे, तभी चौकन्ने सुरक्षाकर्मियों की पैनी नजर उन पर पड़ गई. वहाँ के स्थानीय गवर्नर ने उन्हें नियमों के उल्लंघन के कारण तुरंत अपने देश वापस लौट जाने का सख्त आदेश दिया.

लेखक विलियम डेलरिंपल आगे लिखते हैं कि उस साल चीन में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था. इस बात की पूरी संभावना थी कि अगर ह्वेनसांग प्रशासन और डाकुओं से बच भी जाते, तो भीषण भुखमरी उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती. लेकिन ह्वेनसांग को बड़े जोखिम उठाने की आदत पड़ी हुई थी. करीब डेढ़ सौ किलोमीटर पैदल चलने के बाद ह्वेनसांग लियानजो नगर पहुंचे.

उस ऐतिहासिक कालखंड में चीन के चांग’आन शहर से लेकर भारत के नालंदा विश्वविद्यालय की कुल भौगोलिक दूरी साढ़े चार हजार किलोमीटर से भी कहीं ज़्यादा थी. इस दुर्गम और लंबी दूरी को ह्वेनसांग ने तमाम बाधाओं, कड़े सरकारी प्रतिबंधों और डाकुओं के भय के बावजूद केवल ज्ञान प्राप्त करने और बौद्ध ग्रंथों के मूल अध्ययन की गहरी जिज्ञासा के कारण सफलतापूर्वक तय किया.

प्रसिद्ध लेखक विलियम डेलरिंपल अपनी हाल ही में प्रकाशित किताब 'द गोल्डन रोड, हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफ़ॉर्म्ड द वर्ल्ड' में इस यात्रा के बारे में लिखते हैं. उनके अनुसार ह्वेनसांग का मुख्य इरादा नालंदा विश्वविद्यालय में दाख़िला लेकर वहां गहन पढ़ाई करने का था. उस समय नालंदा में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और समृद्ध बौद्ध पुस्तकालय हुआ करता था.

यह ऐतिहासिक यात्रा करने का शायद बिल्कुल सही समय नहीं था क्योंकि उस दौर में चीन में भयानक गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और वहां की असुरक्षित सड़कों पर डाकुओं और क्रूर लुटेरों का पूरी तरह बोलबाला था. इसके अतिरिक्त, तत्कालीन चीन के आम नागरिकों के देश छोड़ने पर भी कड़ी पाबंदी लगी हुई थी. इस साहसी और महान बौद्ध यात्री का नाम ह्वेनसांग था.

'सी-यू-की' किताब के अनुसार, चीन में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते समय ह्रेनसांग ने चीनी अनुवादों में कई विसंगतियां और अधूरापन महसूस किया. उनके मन में बुद्ध की शिक्षाओं और बौद्ध दर्शन को मूल संस्कृत रूप में जानने की गहरी लालसा पैदा हुई. इसी ज्ञान की प्यास बुझाने तथा असली बौद्ध पांडुलिपियों को हासिल करने के लिए उन्होंने चीनी सम्राट के यात्रा प्रतिबंध की परवाह किए बिना भारत आने का दृढ़ संकल्प लिया.

ह्वेनसांग ने भारत प्रवास के अनुभवों को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'सी-यू-की' (पश्चिमी देशों का यात्रा वृत्तांत) में संकलित किया, जो आज राजा हर्षवर्धन के काल और नालंदा के इतिहास को समझने का सबसे प्रामाणिक स्रोत है. सांस्कृतिक रूप से ह्वेनसांग दोनों देशों को जोड़ने वाले मजबूत सेतु हैं. 1950 के दशक में चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहल पर नालंदा में स्मृति भवन बना था.

इस ऐतिहासिक क्षण और संग्रहालय के भव्य उद्घाटन समारोह के लिए देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय संस्कृति मंत्री को आमंत्रित किया गया है. अवशेषों की इस स्थापना से नालंदा एक बार फिर वैश्विक पटल पर बौद्ध धर्म और आध्यात्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा. ह्वेनसांग चीन के एक प्रख्यात बौद्ध भिक्षु, विद्वान, प्रसिद्ध यात्री और अनुवादक थे, जिनका जन्म लुओयांग में हुआ था.

नालंदा : भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को एक बार फिर नई ऊर्जा मिलने जा रही है. ज्ञान की प्राचीन भूमि नालंदा में 'ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल' के समीप एक भव्य और आधुनिक संग्रहालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. इस नवनिर्मित संग्रहालय में सातवीं शताब्दी में चीन से भारत आए महान बौद्ध विद्वान ह्वेनसांग के पवित्र शारीरिक अवशेषों को ससम्मान स्थापित किया जाएगा.

हर दान दिए गए गांव के लगभग 200 संपन्न परिवारों की यह विशेष ज़िम्मेदारी थी कि वे रोज़ बैलगाड़ियों में प्रचुर मात्रा में चावल, दूध और मक्खन जैसी खाद्य चीज़ें विश्वविद्यालय में पहुंचाएं. ह्वेनसांग लिखते हैं कि एक अतिथि छात्र के तौर पर उन्हें रोज 20 पान, सुपारी, जायफ़ल, सुगंधित धूप बत्तियां और आधा किलो चावल प्रदान किया जाता था.

चीनी यात्री ह्वेनसांग की तस्वीर (सौ. ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल)

वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में नालंदा

उन्हें रहने के लिए असीमित मात्रा में पौष्टिक दूध और शुद्ध मक्खन की नियमित आपूर्ति की जाती थी, जिसके एवज में उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था. चीनी यात्री के प्रवास काल में नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, सुमात्रा और यहाँ तक कि सुदूर कोरिया के भिक्षु भी नालंदा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से आते थे.

नालंदा का भव्य और ऐतिहासिक पुस्तकालय

नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा और मुख्य आकर्षण वहां का विशाल पुस्तकालय था. मिस्र के प्राचीन एलेक्ज़ेंड्रिया पुस्तकालय के विनाश के बाद, संभवतः यह उस समय पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी. वांग ज़ियांग अपनी प्रसिद्ध किताब 'फ़्रॉम नालंदा टू चंगान' में इस भव्य ज्ञान केंद्र के बारे में लिखते हैं कि पुस्तकालय की मुख्य इमारत कुल नौ मंज़िल ऊंची थी.

पुस्तकालय के तीन विशाल विभाग

इस नौ मंज़िला विशाल पुस्तकालय भवन के मुख्य रूप से तीन बड़े हिस्से थे. इसके पहले हिस्से को ऐतिहासिक रूप से 'रत्नदधि' कहा जाता था. इसके दूसरे हिस्से का नाम 'रत्नसागर' था और इसके तीसरे हिस्से को 'रत्नरंजक' कहा जाता था. वहां से अध्ययन के लिए किसी भी पांडुलिपि को लिया जा सकता था, लेकिन उसे विश्वविद्यालय प्रांगण से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी.

आचार्य शीलभद्र के सानिध्य में शिक्षा

महान नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उस समय के सबसे महान बौद्ध अध्येता आचार्य शीलभद्र की कुशल देखरेख में गहन पढ़ाई की थी. करीब तीन साल तक चले इस कठिन अध्ययन में आचार्य शीलभद्र ने उन्हें विशेष रूप से योग और दर्शन की उच्च शिक्षा दी थी. नालंदा में यह प्राचीन रिवाज था कि छात्र गुरुओं की सेवा करते थे.

गुरु-शिष्य परंपरा और दैनिक दिनचर्या

वहां छात्रों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने गुरुओं की सभी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखें. इसमें उनकी मालिश करना, उनके वस्त्रों को ठीक से तह करना और उनके रहने के कमरे को साफ करना शामिल रहता था. बेंजामिन ब्रोस अपनी किताब, 'ह्वेनसांग, चाइनाज़ लेजेंडरी पिलग्रिम एंड ट्रांसलेटर' में लिखते हैं कि हर सुबह ह्वेनसांग नगाड़े की आवाज़ के साथ जागते थे.

ह्वेनसांग की साधना और पांडुलिपियां

वे अपने दस फीट बाई दस फीट के कमरे से उठते, जिसके बाहर स्नान के लिए सुंदर हौज़ बने थे. इसके बाद वे विद्वानों के व्याख्यान सुनते और कभी-कभी स्वयं भी व्याख्यान देते थे. हर शाम वे पुस्तकालय में उन अमूल्य संस्कृत पांडुलिपियों की प्रति बनाते थे, जिन्हें वे अपने साथ चीन ले जाना चाहते थे. पाँच वर्षों में उनके पास दुर्लभ लिपियों का संग्रह हो गया

600 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियों के साथ चीन वापसी

अपनी पुस्तक 'सी-यू-की में ह्रेनसांग लिखते हैं कि उन्होंने नालंदा में दुनिया भर से आए हजारों छात्रों को शिक्षा दी और कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के दरबार में जाकर कई बड़े शास्त्रार्थ जीते. भारत में अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद वे घोड़ों और हाथियों पर 600 से अधिक दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपियां, बुद्ध की मूर्तियां और पवित्र अवशेष लादकर वापस चीन लौट गए. उन्होंने अपना शेष जीवन इन ग्रंथों के अनुवाद में लगाया.

वापसी में सिंधु नदी की दुर्घटना

भारत से अपने देश वापस लौटते समय ह्वेनसांग के साथ एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई. जब वे अटक के समीप विशाल सिंधु नदी को पार कर रहे थे, तब अचानक एक भयंकर तूफ़ान आया जिसमें उनकी कुछ बेहद बेशकीमती पांडुलिपियां पानी में नष्ट हो गईं. लेखक बेंजामिन ब्रॉस अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि एक हाथी पर सवार ह्वेनसांग स्वयं तो नदी पार करने में सफल रहे.

पांडुलिपियों का बहना और सम्राट को पत्र

ह्वेनसांग के पीछे चल रही पांडुलिपियों से भरी कुछ नावें तूफ़ान में पलट गईं. नाविकों को तो सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन करीब 50 दुर्लभ पांडुलिपियां और औषधीय बीजों से भरे कुछ बक्से नदी में बह गए. चीन पहुंचने से ठीक पहले उन्होंने सम्राट ताइज़ुन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पूर्व में ग़ैरकानूनी रूप से चीन देश छोड़ने के लिए नम्रतापूर्वक माफ़ी मांगी.

सम्राट का स्वागत संदेश और निर्देश

उन्होंने पत्र में यह भी बताया कि वे अपने साथ क्या ला रहे हैं और यह सम्राट के लिए कितना लाभकारी होगा. सम्राट ने पत्र का जवाब देते हुए लिखा कि हम यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि आप ज्ञान प्राप्त करके वापस आ रहे हैं. आप तुरंत मुझसे मिलने आइए और साथ में संस्कृत समझने वाले भिक्षु भी लाइए. हमने आपकी सहायता के लिए प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं.

चांग’आन में ह्वेनसांग का भव्य स्वागत

8 फरवरी, 645 की सुबह राजधानी चांग’आन की सड़कों पर हज़ारों उत्सुक लोग ह्वेनसांग के भव्य स्वागत में उतर आए. ठीक 16 साल पहले इसी ऐतिहासिक जगह से वे ज्ञान की खोज में भारत की कठिन यात्रा पर निकले थे. उन्हें सबसे पहले सम्मानपूर्वक होंगफ़ू मठ ले जाया गया और पंद्रह दिन बाद, 23 फ़रवरी को सम्राट ताएज़ुन ने ल्योयेंग के अपने महल में उनसे मुलाक़ात की.

सरकारी पद का प्रस्ताव

इन मुलाक़ातों का सिलसिला लगातार जारी रहा और सम्राट ने उनसे उनकी भारत यात्रा के अनुभवों, वहां के मौसम, स्थानीय उत्पादों और अनूठे रीति-रिवाजों के बारे में कई सवाल पूछे. स्टेनली वीनस्टीन अपनी किताब 'बुद्धिज़्म अंडर द टैंग' में लिखते हैं कि राजा ने उन्हें अपनी सरकार में शामिल होने का न्योता दिया, परंतु ह्वेनसांग ने आवश्यक प्रशिक्षण न होने की बात कहकर इसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया.

शाही मठ में निवास और ऐतिहासिक शोध

वे चांग’आन के एक प्रसिद्ध शाही मठ में रहने चले गए और भारत की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के अनुभवों के बारे में विस्तार से लिखने लगे, जिसका बाद में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया. यह विवरण चीन में भारत के विषय में सबसे प्रामाणिक और महत्वपूर्ण शोध बन गया. आज भी महान राजा हर्ष के कालखंड को गहराई से समझने के लिए ह्वेनसांग के इन विवरणों की मदद ली जाती है.

चीन सरकार ने भेंट की थी पवित्र अस्थि अवशेष

नव नालंदा महाविहार के कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह और शिक्षक डॉ. सुरेश कुमार संघर्षी के अनुसार, तत्कालीन कूटनीति के तहत चीन सरकार ने ह्वेनसांग के पवित्र अस्थि अवशेष भारत को भेंट किए थे. तब से यह अस्थि कलश पटना संग्रहालय में कड़ी सुरक्षा के बीच सुरक्षित रखा था. सोने की कलश में अस्थियां सुरक्षित हैं. अब दशकों बाद इन अवशेषों को पटना से ह्वेनसांग की ऐतिहासिक कर्मभूमि नालंदा में लाया जा रहा है.

सुरक्षा व्यवस्था और नई पहचान

नवनिर्मित संग्रहालय में इस पवित्र कलश को अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था और बौद्ध परंपराओं के अनुसार संरक्षित किया जाएगा. कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह ने स्पष्ट किया कि इस ऐतिहासिक पहल से नालंदा की प्राचीन विरासत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी. यह नया स्थल दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए आस्था तथा अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र बनेगा.

"इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत 7वीं शताब्दी में चीन से भारत आए ह्वेनसांग का नालंदा से बेहद गहरा नाता रहा है. ह्वेनसांग ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में न केवल एक छात्र के रूप में लंबे समय तक अध्ययन किया, बल्कि अपनी विद्वता के बल पर बाद में यहां आचार्य (शिक्षक) के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं. भारत प्रवास के दौरान नालंदा से जुड़े उनके जो भी संस्मरण हैं, वे आज भी भारत और चीन के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं."- प्रो. सिद्धार्थ सिंह, कुलपति, नव नालंदा महाविहार

मैत्री और साझी विरासत का प्रतीक

डॉ. सुरेश कुमार ने बताया कि महाविहार परिसर में स्थित ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल मूल रूप से दोनों देशों की मैत्री का जीवंत प्रतीक है. इस हॉल में उनके संपूर्ण जीवन और कठिन भारत यात्रा के प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है. स्थानीय प्रशासन का मानना है कि पवित्र अवशेषों की स्थापना से सांस्कृतिक कूटनीति मजबूत होगी तथा यह स्थल पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण साबित होगा.

"इस मेमोरियल हॉल के ठीक समीप ह्वेनसांग संग्रहालय का निर्माण और वहां उनके अस्थि अवशेषों की स्थापना होने से भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक कूटनीति और संबंध भविष्य में और अधिक मजबूत होंगे."- डॉ सुरेश कुमार, असिटेंट प्रोफेसर, बुद्धिस्ट स्ट्डीज

शी जिनपिंग का भारत आगमन

नई दिल्ली में आयोजित हो रहे 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं. कूटनीतिक हलकों में इस यात्रा को लेकर भारी उत्सुकता है, क्योंकि ठीक इसी समय बिहार के नव नालंदा महाविहार के नवनिर्मित संग्रहालय में महान चीनी यात्री ह्वेनसांग के पवित्र अस्थि कलश को अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था और बौद्ध परंपराओं के अनुसार स्थापित करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

पीएम मोदी को आमंत्रण

इस ऐतिहासिक समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जा चुका है, जिसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या सात साल बाद भारत आ रहे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ नालंदा के इस समारोह का हिस्सा बनेंगे?

ऐतिहासिक सांस्कृतिक जुड़ाव

7 वीं शताब्दी में भारत आए महान बौद्ध विद्वान ह्वेनसांग भारत और चीन के संबंधों की सबसे मजबूत ऐतिहासिक कड़ी रहे हैं. वर्तमान में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर (वडनगर, गुजरात) और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पैतृक गृहनगर (शियान, चीन) को सांस्कृतिक रूप से आपस में जोड़ते हैं.

क्या शी जिनपिंग जाएंगे नालंदा?

हालांकि नालंदा संग्रहालय के भव्य उद्घाटन और अस्थि कलश की स्थापना के लिए मुख्य निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री को दिया गया है, लेकिन चीनी राष्ट्रपति की भारत में मौजूदगी ने इसे एक बड़ा कूटनीतिक अवसर बना दिया है. दोनों देशों के अधिकारी ब्रिक्स सम्मेलन के इतर होने वाली द्विपक्षीय वार्ताओं में इस सांस्कृतिक विरासत को साझा एजेंडे के रूप में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं.

दोनों देशों को जोड़ने की कड़ी हैं 'ह्वेनसांग'

ह्वेनसांग केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पैतृक गृह नगरों को जोड़ने वाली एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कड़ी हैं. ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान गुजरात के वडनगर (प्राचीन नाम आनंदपुरा) का दौरा किया था. उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत 'सी-यू-की' में जिक्र किया था कि उस समय वडनगर में 10 बड़े बौद्ध मठ हुआ करते थे. हाल ही में पुरातत्व विभाग (ASI) की खुदाई में वहां बौद्ध मठों के अवशेष भी मिले हैं.

शी जिनपिंग ने PM मोदी के लिए तोड़ा था प्रोटोकॉल

भारत से 15 वर्षों के प्रवास के बाद जब ह्वेनसांग 600 से अधिक दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपियां और बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर चीन लौटे, तो वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गृहनगर 'शियान' में ही रुके थे. वहां के प्रसिद्ध 'वाइल्ड गूस पैगोडा' में रहकर ही उन्होंने जीवनभर इन ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया.

इसी कनेक्शन के चलते, साल 2014 में जब शी जिनपिंग भारत आए थे, तो पीएम मोदी ने उनका स्वागत गुजरात में किया था. इसके जवाब में साल 2015 में जब पीएम मोदी चीन गए, तो शी जिनपिंग ने प्रोटोकॉल तोड़कर अपने गृहनगर 'शियान' में मोदी का भव्य स्वागत किया था.

विदेश मंत्रालय की मुख्य नोडल भूमिका

विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के आधिकारिक भारत आगमन के प्रबंधन का मुख्य नोडल मंत्रालय सदैव विदेश मंत्रालय ही होता है. चूंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आगामी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए विशेष रूप से दिल्ली आ रहे हैं, इसलिए यदि कूटनीतिक स्तर पर उन्हें नालंदा ले जाने का विचार बनता है, तो विदेश मंत्रालय (MEA) का प्रोटोकॉल डिवीजन ही इस पर मुख्य रूप से काम करता है.

द्विपक्षीय सांस्कृतिक कूटनीति का एजेंडा

मंत्रालय का प्रोटोकॉल डिवीजन तत्काल चीनी दूतावास के सीधे संपर्क में आता है. इसके बाद वे आपसी सहमति से इस ऐतिहासिक विषय को दोनों देशों की द्विपक्षीय सांस्कृतिक कूटनीति के मुख्य एजेंडे में विधिवत शामिल करते हैं. कैबिनेट सचिवालय के कड़े नियमों के अनुसार, विश्वविद्यालय प्रबंधन या स्थानीय प्रशासन सीधे तौर पर किसी भी विदेशी दूतावास को आमंत्रित नहीं कर सकता है.

अनिवार्य कूटनीतिक और राजनीतिक मंजूरी

किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के दौरे के लिए संबंधित अधिकारियों को विदेश मंत्रालय से अनिवार्य कूटनीतिक और राजनीतिक मंजूरी लेनी होती है. इस कड़े प्रोटोकॉल के बिना किसी भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा या कार्यक्रम का आयोजन संभव नहीं होता है. विदेश मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद ही सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय दौरों की आधिकारिक तैयारियाँ राज्य स्तर पर शुरू की जाती हैं.

गृह मंत्रालय और सुरक्षा समीक्षा की भूमिका

एक बार जब विदेश मंत्रालय रूट और कार्यक्रम का एक प्रारंभिक खाका तैयार कर लेता है, तब केंद्रीय गृह मंत्रालय की मुख्य भूमिका शुरू होती है. गृह मंत्रालय सबसे पहले खुफिया ब्यूरो से बिहार, विशेषकर नालंदा और राजगीर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति, वीवीआईपी (VVIP) मूवमेंट के खतरे का स्तर और सुरक्षा तैयारियों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगता है.

संयुक्त सुरक्षा टीम और एडवांस सिक्योरिटी लिएजन

इसके बाद गृह मंत्रालय के निर्देश पर एक विशेष संयुक्त सुरक्षा टीम तुरंत नालंदा भेजी जाती है. इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को एडवांस सिक्योरिटी लिएजन (ASL) कहा जाता है. इस उच्च स्तरीय टीम में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय बिहार पुलिस प्रशासन के अधिकारी और चीनी सुरक्षा एजेंसी के कमांडो शामिल होते हैं. यह टीम कार्यक्रम स्थल की कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करती है.

कार्यक्रम स्थल और आपातकालीन रास्तों की समीक्षा

यह संयुक्त टीम नालंदा में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल की भौतिक सुरक्षा, सुरक्षित हेलीपैड और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन निकासी के रास्तों की गहन समीक्षा करती है. टीम की अंतिम क्लीयरेंस रिपोर्ट मिलने के बाद ही गृह मंत्रालय इस वीवीआईपी दौरे को हरी झंडी देता है, जिसके बाद ही राज्य प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देता है.

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