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दुनियाभर में सड़क हादसों में 21% मौतें कम हुईं; बच्चों-युवाओं की सबसे ज्यादा गई जान, तमिलनाडु टॉप पर

हादसों में आई गिरावट. ( Photo Credit; Getty )

Accident rate declines : दुनियाभर में वाहनों की संख्या बढ़ रही है. लगातार सड़कों के ट्रैफिक लोड में भी इजाफा हो रहा है. अलग-अलग हादसों में पूरे विश्व में हर साल 11.6 लाख लोग दम तोड़ देते हैं. वहीं करीब 1.16 से लेकर 5 करोड़ लोग घायल होते हैं. इनमें से कई दिव्यांग भी हो जाते हैं. इन सबके बीच हाल ही में जारी हुए WHO के आंकड़े थोड़े सुकून देने वाले हैं. रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 से 2025 के बीच ग्लोबल लेवल पर रोड एक्सीडेंट में 21% की गिरावट आई है. दुनिया में हो रहे सड़क हादसों पर 20 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने Road traffic injuries नाम से रिपोर्ट जारी की है. इसमें बताया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों और उनके परिवारों के अलावा पूरे देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. हादसों में घायल लोग पहले की तरह कार्य करने लायक नहीं रह जाते हैं. इससे कंपनियों-फैक्ट्रियों में सामानों का प्रोडक्शन भी प्रभावित होता है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो लोग सड़क हादसे में घायल होते हैं, अक्सर उनके परिवारों को ऑफिस आदि से उनकी देखभाल के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है. उन्हें कई तरह से परेशानी उठानी पड़ती है. सड़क दुर्घटनाओं के कारण अधिकांश देशों को अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3% हिस्सा खर्च करना पड़ता है. सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 90% से अधिक मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं. भारत भी इसी का हिस्सा है. अफ्रीका में सबसे ज्यादा हादसे, यूरोपीय देशों में सबसे कम : रिपोर्ट में बताया गया है कि अफ्रीकी देशों (मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, सूडान, ट्यूनीशिया, तंजानिया, मॉरीशस आदि) में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं. इसके पीछे का कारण वहां की सड़कों का खराब होना और कड़े ट्रैफिक नियमों का अभाव है. वहीं यूरोपीय देशों (जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम आदि) में सबसे कम हादसे होते हैं. यहां सड़कें बेहतरीन है. ट्रैफिक नियम भी कड़े हैं. साइकिल सवार, पैदल यात्रिओं की ज्यादा मौतें : WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में कुल होने वाली मौतों में आधे से अधिक मौतें पैदल यात्रियों, साइकिल सवारों और मोटरसाइकिल चालकों की होती हैं. ऐसे लोगों को कमजोर सड़क उपयोगकर्ता (Vulnerable Road Users - VRU) कहा जाता है. रिपोर्ट बताती है कि ऐसे लोग सड़कों पर चलते समय ज्यादा असुरक्षित रहते हैं. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2030 तक सड़क हादसों से होने वाली मौतों और घायलों की संख्या को आधा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है. अमीर देशों में भी गरीब-मध्यम वर्ग ज्यादा खतरे में : WHO की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क हादसे केवल गरीब और विकासशील देशों की ही समस्या नहीं है, बल्कि अमीर देशों में भी हादसे होते रहते हैं. वहां रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के इसके शिकार होने की संभावना ज्यादा रहती है. इन देशों में अमीर लोग सुरक्षित वाहनों यानी कार आदि में चलते हैं, जबकि कम आमदनी वाले लोगों को बाइक-साइकिल आदि का इस्तेमाल करना पड़ता है. पैदल भी चलना पड़ता है. ऐसे में इस वर्ग के साथ हादसा होने की संभावना ज्यादा रहती है. हादसों में जान गंवाने वाले हर 3 में से 2 कामकाजी : वैसे तो हर उम्र के लोग सड़क हादसों के शिकार होते हैं, लेकिन WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले 18 से 59 साल के लोगों में प्रत्येक 3 में 2 कामकाजी होते हैं. यानी इस उम्र वाले कई लोगों पर परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी रहती है, ऐसे लोगों के साथ हादसे होने पर पूरे परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है. वहीं हैरान करने वाली बात ये है कि हादसों में पुरुषों के मारे जाने की संभावना महिलाओं से 3 गुना ज्यादा होती है. रफ्तार से बढ़ जाती है हादसे की संभावना : विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि ज्यादातर हादसे की असल वजह रफ्तार ही है. वाहन की रफ्तार जितनी तेज होगी, हादसे की संभावना उतनी ही ज्यादा हो जाती है. ऐसे वाहन से टकराने पर चोट भी जानलेवा हो जाती है. स्पीड पर कंट्रोल हो तो हादसों को टालना ज्यादा आसान हो जाता है. किसी वाहन की औसत रफ्तार में केवल 1% का ही इजाफा होने पर किसी की जान जाने का खतरा 4% तक बढ़ जाता है. गंभीर रूप से घायल होने का रिस्क भी 3% तक बढ़ता है.