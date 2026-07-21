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दुनियाभर में सड़क हादसों में 21% मौतें कम हुईं; बच्चों-युवाओं की सबसे ज्यादा गई जान, तमिलनाडु टॉप पर

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट, लक्षद्वीप में सबसे कम हादसे, विश्व की सड़कों पर दौड़ रहे एक अरब से ज्यादा वाहन.

हादसों में आई गिरावट.
हादसों में आई गिरावट. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 5:19 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 5:29 PM IST

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Accident rate declines : दुनियाभर में वाहनों की संख्या बढ़ रही है. लगातार सड़कों के ट्रैफिक लोड में भी इजाफा हो रहा है. अलग-अलग हादसों में पूरे विश्व में हर साल 11.6 लाख लोग दम तोड़ देते हैं. वहीं करीब 1.16 से लेकर 5 करोड़ लोग घायल होते हैं. इनमें से कई दिव्यांग भी हो जाते हैं. इन सबके बीच हाल ही में जारी हुए WHO के आंकड़े थोड़े सुकून देने वाले हैं. रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 से 2025 के बीच ग्लोबल लेवल पर रोड एक्सीडेंट में 21% की गिरावट आई है.

दुनिया में हो रहे सड़क हादसों पर 20 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने Road traffic injuries नाम से रिपोर्ट जारी की है. इसमें बताया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों और उनके परिवारों के अलावा पूरे देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. हादसों में घायल लोग पहले की तरह कार्य करने लायक नहीं रह जाते हैं. इससे कंपनियों-फैक्ट्रियों में सामानों का प्रोडक्शन भी प्रभावित होता है.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो लोग सड़क हादसे में घायल होते हैं, अक्सर उनके परिवारों को ऑफिस आदि से उनकी देखभाल के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है. उन्हें कई तरह से परेशानी उठानी पड़ती है. सड़क दुर्घटनाओं के कारण अधिकांश देशों को अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3% हिस्सा खर्च करना पड़ता है. सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 90% से अधिक मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं. भारत भी इसी का हिस्सा है.

अफ्रीका में सबसे ज्यादा हादसे, यूरोपीय देशों में सबसे कम : रिपोर्ट में बताया गया है कि अफ्रीकी देशों (मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, सूडान, ट्यूनीशिया, तंजानिया, मॉरीशस आदि) में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं. इसके पीछे का कारण वहां की सड़कों का खराब होना और कड़े ट्रैफिक नियमों का अभाव है. वहीं यूरोपीय देशों (जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम आदि) में सबसे कम हादसे होते हैं. यहां सड़कें बेहतरीन है. ट्रैफिक नियम भी कड़े हैं.

साइकिल सवार, पैदल यात्रिओं की ज्यादा मौतें : WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में कुल होने वाली मौतों में आधे से अधिक मौतें पैदल यात्रियों, साइकिल सवारों और मोटरसाइकिल चालकों की होती हैं. ऐसे लोगों को कमजोर सड़क उपयोगकर्ता (Vulnerable Road Users - VRU) कहा जाता है. रिपोर्ट बताती है कि ऐसे लोग सड़कों पर चलते समय ज्यादा असुरक्षित रहते हैं. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2030 तक सड़क हादसों से होने वाली मौतों और घायलों की संख्या को आधा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है.

अमीर देशों में भी गरीब-मध्यम वर्ग ज्यादा खतरे में : WHO की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क हादसे केवल गरीब और विकासशील देशों की ही समस्या नहीं है, बल्कि अमीर देशों में भी हादसे होते रहते हैं. वहां रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के इसके शिकार होने की संभावना ज्यादा रहती है. इन देशों में अमीर लोग सुरक्षित वाहनों यानी कार आदि में चलते हैं, जबकि कम आमदनी वाले लोगों को बाइक-साइकिल आदि का इस्तेमाल करना पड़ता है. पैदल भी चलना पड़ता है. ऐसे में इस वर्ग के साथ हादसा होने की संभावना ज्यादा रहती है.

हादसों में जान गंवाने वाले हर 3 में से 2 कामकाजी : वैसे तो हर उम्र के लोग सड़क हादसों के शिकार होते हैं, लेकिन WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले 18 से 59 साल के लोगों में प्रत्येक 3 में 2 कामकाजी होते हैं. यानी इस उम्र वाले कई लोगों पर परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी रहती है, ऐसे लोगों के साथ हादसे होने पर पूरे परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है. वहीं हैरान करने वाली बात ये है कि हादसों में पुरुषों के मारे जाने की संभावना महिलाओं से 3 गुना ज्यादा होती है.

रफ्तार से बढ़ जाती है हादसे की संभावना : विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि ज्यादातर हादसे की असल वजह रफ्तार ही है. वाहन की रफ्तार जितनी तेज होगी, हादसे की संभावना उतनी ही ज्यादा हो जाती है. ऐसे वाहन से टकराने पर चोट भी जानलेवा हो जाती है. स्पीड पर कंट्रोल हो तो हादसों को टालना ज्यादा आसान हो जाता है. किसी वाहन की औसत रफ्तार में केवल 1% का ही इजाफा होने पर किसी की जान जाने का खतरा 4% तक बढ़ जाता है. गंभीर रूप से घायल होने का रिस्क भी 3% तक बढ़ता है.

सावधानी बरतने से बच्चों की मृत्यु दर में आ सकती है गिरावट : रिपोर्ट बताती है कि यदि किसी बाइक या वाहन में बच्चे बैठे हों तो उनके लिए आने वाले सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए. ऐसा करने पर हादसा होने पर बच्चों की मौत की दरों में 71% तक कमी लाई जा सकती है. जो चालक ड्राइविंग के समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ हादसा होने की संभावना मोबाइल का प्रयोग न करने वाले चालकों की तुलना में करीब 4 गुना बढ़ जाती है. फोन का प्रयोग करने पर ब्रेक लगाने और उचित दूरी बनाए रखने आदि की प्रतिक्रिया में मुश्किल आती है.

वाहन चलाते समय एकाग्रता जरूरी : रिपोर्ट में हादसे के प्रमुख कारणों के बारे में बताया गया है. कहा गया है कि वाहन चलाते समय में एकाग्रता बहुत जरूरी है. आम तौर पर लोग सोचते हैं कि ड्राइविंग करते समय वे ब्लूटूथ के जरिए या हैंड्स-फ्री बातचीत आराम से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. वाहन चलाते समय किभी भी तरह से मोबाइल पर बात करना उचित नहीं है, चाहे वह किसी भी तरीके से हो. इससे चालक का ध्यान भटकता है. कई चालक वाहन चलाते समय ही मैसेज भी टाइप करने लगते हैं. यह भी काफी खतरनाक है.

लोगों के लिए तैयार हों सुरक्षित सड़कें : रिपोर्ट में बताया गया है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही सड़कों की डिजाइन को तैयार किया जाना चाहिए. सड़क बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और मोटरसाइकिल चालकों के लिए ज्यादा सुरक्षित हो, सुविधायुक्त हो. फुटपाथ, साइकिल लेन के अलावा सुरक्षित क्रॉसिंग प्वाइंट हों. इसके अलावा यातायात को नियंत्रित करने वाले अन्य उपाय भी किए गए हों, ऐसा होने पर मौत या चोटिल होने का खतरा कम हो सकता है.

सुरक्षित वाहनों से कम हो सकते हैं हादसे : WHO के अनुसार वाहनों को ज्यादा सुरक्षित बनाकर भी हादसों में होने वाली मौतों और घायल होने के खतरे को काफी हद तक टाला जा सकता है. इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के कई नियम हैं. इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सभी वाहनों में एयरबैग और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य करना आदि शामिल हैं. सड़क हादसे में घायलों की पहचान करने और उन्हें समय से अस्पताल पहुंचाकर भी मौतों की दर को कम किया जा सकता है. अस्पताल पहुंचने से पहले और भर्ती होने के बाद की स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता में सुधार जरूरी है.

हादसों के मामले में अन्य राज्यों का क्या हाल? : सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय के अनुसार साल 2024 में बिहार में 11 हजार 610, छत्तीसगढ़ में 14 हजार 857, गुजरात में 15 हजार 588, ओडिशा में 12 हजार 375, पश्चिम बंगाल में 13 हजार 700 हादसे हुए. संसद में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में 10 दिसंबर 2025 को मंत्रालय ने यह जानकारी दी थी. इसके अनुसार तमिलनाडु हादसों के मामले में साल 2020 से ही टॉप पर बना हुआ है. मध्य प्रदेश और केरलम में भी हादसों में लगातार इजाफे हो रहे हैं. हालांकि आंध्र प्रदेश में हादसों में गिरावट आई है. गुजरात में भी मामूली गिरावट देखने को मिली है.

देश के किन राज्यों में सबसे कम हादसे? : सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय के मुताबिक देश के कुछ ऐसे भी राज्य है जहां हर साल काफी कम हादसे होते हैं. लक्षद्वीप इस मामले में देश में सबसे सुरक्षित है. साल 2024 में यहां एक भी हादसे नहीं हुए. वहीं सिक्किम में साल 2024 में ही 149, मिजोरम में 118, नागालैंड में 129 हादसे हुए. वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भी कम हादसे रिकॉर्ड किए गए. चंडीगढ़ में 169, दादरा एवं नगर हवेली और दमन-दीव में 152, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 135 और पुडुचेरी में 1431 दुर्घटनाएं हुईं. इसके अलावा मेघालय में 269 और अरुणाचल प्रदेश में 277 हादसे दर्ज किए गए.

दुनियाभर की सड़कों पर दौड़ रहे एक अरब वाहन : विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया की सड़कों पर एक अरब से ज्यादा वाहन दौड़ रहे हैं. इसके बावजूद साल 2011 से 2025 के बीच हादसों में गिरावट आई है. बाइक का इस्तेमाल इन वर्षों से 3 गुना अधिक हो गया है. कुल हादसों में हुए मौतों में बाइक सवारों की हिस्सेदारी एक तिहाई है. WHO में हेल्थ डिटरमिनेंट्स, प्रमोशन और प्रिवेंशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉ. एटिएन क्रुग का कहना है कि मजबूत कानून बनाना और उन्हें लागू करने की जरूरत है. इंफ्रास्ट्रक्चर, कम स्पीड और नशे में गाड़ी चलाने की समस्या पर भी ध्यान देने की जरूरत है.

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Last Updated : July 21, 2026 at 5:29 PM IST

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