कौन है जॉर्डन ब्राउन जिसे नेपाल सीमा से किया गया गिरफ्तार, 'क्या जासूसी से जुड़ा है यह मामला ?'
संदिग्ध अमेरिकी नागरिक की गिरफ्तारी को लेकर खुफिया एजेंसियां चौकस हैं.
Published : July 14, 2026 at 4:00 PM IST
नई दिल्ली/लखनऊ : बिना वैध दस्तावेज के भारत में दाखिल होने पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है. उसका नाम जॉर्डन ब्राउन बताया गया है. एसएसबी ने उसे उत्तर प्रदेश के सोनौली जिले से उस समय पकड़ा, जब वह बिना किसी अनुमति के नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था. सोनौली सीमा भारत और नेपाल के बीच सबसे व्यस्त लैंड ट्रांजिट मार्गों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले को नेपाल के रूपन्देही जिले के भैरहवा से जोड़ती है.
एसएसबी की सहायक कमांडेंट प्रिया यादव ने बताया कि एसएसबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की और फिर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें सोनौली पुलिस को सौंप दिया.
यूपी पुलिस ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार वह अमेरिकी शहर कैलिफोर्निया का रहने वाला है. वह 36 साल का है. यूपी के महाराजगंज के अतिरिक्त एसपी सिद्धार्थे के अनुसार, गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक नवंबर 2025 में समुद्री मार्ग से भारत में दाखिल हुआ था और तब से गोवा में रह रहा था. उसके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं था.एसएसबी ने उसे 11 जुलाई को सोनौली के पास से पकड़ा था. न्यूज एजेंसी के अनुसार, तलाशी के दौरान एसएसबी ने ब्राउन से ₹31,460 नकद और दो मोबाइल फोन बरामद किए.
पुलिस के साथ पूछताछ के दौरान, जॉर्डन ब्राउन ने सुरक्षा एजेंसियों को बताया कि पर्यटक वीजा पर थाईलैंड यात्रा के दौरान उसका पासपोर्ट खो गया था. उसने यह भी दावा किया कि वह समुद्र मार्ग से श्रीलंका की यात्रा करने में सफल रहा. वहां से, उसने 2 नवंबर, 2025 को समुद्री मार्ग से ही भारतीय मुख्य भूमि में प्रवेश किया.
भारत पहुंचने के बाद, इस अमेरिकी व्यक्ति ने गोवा को अपना ठिकाना बना लिया था. जांच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वहां रहते हुए उसने बिना किसी यात्रा दस्तावेज के नेपाल जाने का फैसला किया था और आगे यात्रा करने की उम्मीद कर रहा था.अधिकारी ने आगे बताया, "वह कुछ समय से गोवा में रह रहा था. नेपाल जाने की कोशिश करते समय एसएसबी ने उसे पकड़ लिया."
पुलिस अधिकारी सिद्धार्थ ने कहा, "अमेरिका नागरिक जॉर्डन ब्राउन के पास से कोई वैध यात्रा दस्तावेज नहीं मिला." उन्होंने यह भी बताया कि ब्राउन के दावों की पुष्टि करने में कई विभागों के अधिकारी शामिल थे. एएसपी ने बताया, "बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने के लिए उसके खिलाफ सोनौली पुलिस स्टेशन में आव्रजन और विदेशी अधिनियम की धारा 21/23 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है."
अब सवाल ये है, कि क्या जॉर्डन ब्राउन किसी की जासूसी कर रहा था या फिर वह किसी अन्य संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त था, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इसी साल मार्च महीने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मैथ्यू वैनडाइक नाम के एक अमेरिकी नागरिक को कोलकाता हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था. उसके साथ छह यूक्रेनी नागरिकों को भी पकड़ा गया था. सभी आरोपियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था.
इस मामले में खुफिया एजेंसियों को बड़ा शक है. वे इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या वे लोग मणिपुर हिंसा और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अस्थिरता फैलाने की किसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश में शामिल तो नहीं थे ?
मैथ्यू वैनडाइक 'संस ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल' नाम से एक संस्था चलाता है. इस संस्था पर दुनिया के कई संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में विद्रोही और उग्रवादी समूहों को युद्ध और हथियारों का प्रशिक्षण देने का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है. इस मामले को लेकर सुरक्षा विशेषज्ञ और नागालैंड पुलिस के पूर्व महानिदेशक, तालियाकुम जॉन लोंगकुमेर ने ईटीवी भारत को बताया, "पूर्वोत्तर हमेशा से निहित स्वार्थों के निशाने पर रहा है. इन सात विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को उजागर किया है."
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