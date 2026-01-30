कौन हैं UGC चेयरमैन विनीत जोशी, जिन्होंने मणिपुर हिंसा के बीच संभाली थी कमान
यूजीसी अध्यक्ष सुर्खियों में हैं. छात्र और शिक्षाविद जानना चाह रहे हैं कि आखिर वह कौन हैं जिनके नेतृत्व में नया नियम लाया गया है.
Published : January 30, 2026 at 7:09 PM IST
हैदराबादः यूजीसी (UGC) ने 13 जनवरी 2026 को 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम, 2026' (UGC Promotion of Equity Regulations, 2026) अधिसूचित किए थे. इन नियमों का उद्देश्य जाति-आधारित भेदभाव को रोकना है, लेकिन यूजीसी की नई गाइडलाइन्स को देश भर में हंगामा होने लगे.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने 29 जनवरी 2026 को इन प्रावधानों पर रोक लगा दी. कोर्ट ने केंद्र से प्रख्यात न्यायविदों और विद्वानों की एक समिति बनाने को कहा है जो इन नियमों की समीक्षा करेगी. फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे.
यूजीसी की नई गाइडलाइंस आने के बाद यूजीसी अध्यक्ष विनीत जोशी सुर्खियों में हैं. छात्र और शिक्षाविद अब यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर वह कौन हैं जिनके नेतृत्व में यह नियम लाए गए.
कौन हैं यूजीसी चेयरमैन
विनीत जोशी 1992 बैच के मणिपुर कैडर के आईएएस (IAS) अधिकारी हैं. मणिपुर संकट के समय मई 2023 से दिसंबर 2024 तक उन्होंने मणिपुर के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाली थी. 11 अप्रैल 2025 को उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था. वर्तमान में वह शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में सचिव के पद पर भी कार्यरत हैं.
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
यूजीसी चेयरमैन विनीत जोशी ने आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है. वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (IIFT) से एमबीए में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. इसी संस्थान से उन्होंने क्वालिटी मैनेजमेंट में पीएचडी भी की है.
शिक्षा जगत में दबदबा
यूजीसी अध्यक्ष बनने से पहले विनीत जोशी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं. वह दो बार सीबीएसई के अध्यक्ष रहे हैं. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पहले महानिदेशक के रूप में उन्होंने NEET, JEE Main और CUET जैसी बड़ी परीक्षाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाई.
यूजीसी के नियम को लेकर क्यों हो रहा बवाल
आलोचकों और प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि यह नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई व्यवस्था समाज को बांटने में सक्षम है और इसका दुरुपयोग हो सकता है. इस तरह की स्थिति का समाज में शरारती तत्व फायदा उठा सकते हैं.
