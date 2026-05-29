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कौन हैं वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की गई

- पहली बार न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​को 2018 में नियुक्ति मिली थी. इंदु मल्होत्रा ​​वी. मोहना की मार्गदर्शक रह चुकी हैं.

- वी मोहना की पदोन्नति, 10वां ऐसा उदाहरण है जब किसी कार्यरत वकील को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है. यह केवल दूसरा ऐसा उदाहरण है जब किसी महिला वकील को जज के तौर पर नियुक्त किया गया है.

- अगस्त 2021 के बाद से सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी महिला की जज के रूप में नियुक्ति नहीं हुई है.

1996 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद से वहसर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में स्वतंत्र रूप से वकालत कर रही हैं.उन्होंने कपिल सिबल और केके जैसे प्रतिष्ठित वरिष्ठ वकीलों के साथ कई मामलों पर काम किया है. वेणुगोपाल, पी चिदंबरम, अरुण जेटली, टी अंध्यारुजिना जैसे दिग्गजों के साथ भी काम किया है. वह भारत सरकार की पैनल वकील रह चुकी हैं. उन्हें 23 अप्रैल, 2015 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था.

स्नातक होने के बाद, उन्होंने श्रीएमपंचपकेसन के चैंबर में जूनियर के रूप में काम शुरू किया, जहां उन्होंने अपने अंतिम वर्ष में इंटर्नशिप भी की थी.नई दिल्ली जाने के बाद, उन्होंने इंदु मल्होत्रा ​​और सीएस वैद्यनाथन के साथ काम किया, जिससे लिटिगेशन के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता और भी बढ़ गई.

1983 में भारत में पहली बार पांच वर्षीय एकीकृत बीएएलएलबी की पढ़ाई की शुरुआत की गई थी. मोहना कोयंबटूर के सरकारी विधि महाविद्यालय में इसके पहले बैच की छात्रा थीं. उन्होंने 1988 में बीएएलएलबी की डिग्री प्राप्त की और बार काउंसिल में पंजीकृत हुईं.

वी. मोहना का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ, जिसका विधि पेशे से कोई संबंध नहीं था. उनकी मां ने उन्हें कानून की पढ़ाई की ओर प्रेरित किया, जबकि ऐसे समय में यह पेशा मुख्य रूप से पुरुषों से भरा हुआ था और महानगरों में स्थित था.

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने जिन पांच व्यक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है, उनमें उच्च न्यायालयों के चार मौजूदा मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना शामिल हैं. मोहना सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करती हैं. आइए जानते हैं कौन हैं वी मोहना.

वी. मोहना संवैधानिक कानून,आपराधिक कानून, सेवा विवाद और संपत्ति/गिरवी मामलों में अपनी गहन विशेषज्ञता के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं. लिटिगेशन के अलावा, उन्होंनेभारत सरकार के लिए पैनल वकील के रूप में कार्य किया है. सर्वोच्च न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में काम किया हैऔर अक्सर एमिकस क्यूरी के रूप में पेश होती हैं.

- एनजेएसी मामला — सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015)

- 99वें संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 को संवैधानिक चुनौती. पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संशोधन को मूल संरचना का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया.मोहना इस कार्यवाही में उपस्थित हुईं,जिससे वे द्वितीय और तृतीय न्यायाधीश मामलों के बाद न्यायिक स्वतंत्रता से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मुकदमे के केंद्र में आ गईं.

- इंद्रेश कुमार मिश्रा बनाम झारखंड राज्य (2022) एक सेवा-कानून विवाद, जिसमेंमोहना ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पेशी की. सेवा-कानून के मामले,हालांकि संवैधानिक चुनौतियों की तुलना में कम नाटकीय होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनमें प्रशासनिक निष्पक्षता के प्रश्न शामिल होते हैं.

- भारतीय सेना में महिलाओं का स्थायी कमीशन बनाम महिला सेना अधिकारियों के स्थायी कमीशन मामले में मोहना की भागीदारी. मुकदमेबाजी की यह श्रृंखला, अंततःसर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश के साथ समाप्त हुई जिसमें महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने की बात कही गई थी.

- वासु कोको रिसॉर्ट्स और SARFAESI मामलों में मोहना ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम से संबंधित मामलों में पैरवी की है, जिसमें वासु कोको रिसॉर्ट्स का मुकदमा भी शामिल है.

- एमिकस क्यूरी की नियुक्ति: मोहना को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई दीवानी और आपराधिक मामलों में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है. एमिकस की भूमिका उन अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित है जिन पर न्यायालय निष्पक्ष और सुविचारित दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए भरोसा करता है.

अदालती पैरवी के अलावा, मोहना ने सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (एससीआर) की मानद संपादक के रूप में भी कार्य किया, जो न्यायालय की आधिकारिक विधि पत्रिका है. यह एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका है: एससीआर इस बात को आकार देती है कि किस प्रकार निर्णयों को पढ़ा जाता है, उद्धृत किया जाता है और विधि पेशे द्वारा समझा जाता है. वह सुप्रीम कोर्ट की लैंगिक संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति की सदस्य भी थीं, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​ने की थी. इसके अतिरिक्त, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पैनलबद्ध मध्यस्थ के रूप में भी कार्य किया है, जो वैकल्पिक विवाद समाधान पर न्यायालय के बढ़ते जोर को दर्शाता है.

चैंबर आवंटन चुनौती (2018): एक कम चर्चित लेकिन संस्थागत रूप से महत्वपूर्ण मामले में,मोहना ने वकीलों को चैंबर आवंटित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अपने ही मानदंडों को चुनौती दी. न्यायालय ने 30 जून 2016 की समय सीमा निर्धारित की थी, जिसके अनुसार अधिवक्ताओं को एक निर्धारित अवधि के भीतर लगातार दो वर्षों तक प्रति वर्ष कम से कम 50 बार उपस्थित होना आवश्यक था.मोहना ने तर्क दिया किचूंकि उन्हें अप्रैल 2015 में ही वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया था, इसलिए इस समय सीमा के कारणउनके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में इस आवश्यकता को पूरा करना असंभव था.

कॉलेजियम की सिफारिश 22 और 27 मई को हुई बैठकों में की गई. न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और पंकज मिथल की जून में सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदों को भरने के साथ, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या नव स्वीकृत अधिकतम 38 तक पहुंच जाएगी, जो पहले 34 थी.

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