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'सीजेपी नेता सौरव दास के मां-बाप कहां से हैं, नेपाल से या कहीं और के', जारी हुआ नोटिस

आरोप है कि वे अपना ब्योरा सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं. इसको लेकर याचिका लगाई गई है. पढ़ें पूरी खबर.

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सीजेपी नेता सौरभ दास (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 30, 2026 at 6:45 PM IST

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चेन्नई : शुक्रवार को एक व्यवसायी ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने मांग की कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह-संयोजक योगेश शर्मा उर्फ ​​सौरव दास और उनके माता-पिता की पृष्ठभूमि और अन्य विवरणों की तुरंत एक विस्तृत, गहन और निष्पक्ष जांच कराने का निर्देश दिया जाए.

अपनी याचिका में गणेश कुमार ने कहा है कि सौरव दास का मूल संबंध नेपाल से बताया जाता है, जिसकी जांच होनी चाहिए. अगर यह बात सच साबित होती है, तो उन्हें हमारी सरकार और हमारी न्यायपालिका पर उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है.

उन्होंने दास पर न्यायपालिका के खिलाफ "अपमानजनक भाषा" का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.याचिकाकर्ता ने मांग की है कि अगर दास दोषी पाए जाते हैं, तो उनका पासपोर्ट और आधार कार्ड रद्द कर दिया जाए.मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पहली पीठ के समक्ष कांचीपुरम जिले के गणेश कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका सुनवाई के लिए आई.

पीठ ने केंद्र सरकार, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और 10 अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब छह सप्ताह के भीतर देना होगा.अपनी याचिका में कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार मंत्रालय से यह निर्देश देने की भी मांग की है कि "सौरव दास" नाम के ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल को ब्लॉक किया जाए. साथ ही, उन्हें न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ आगे कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोका जाए.

याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि जब तक यह मामला चल रहा है, तब तक दास को देश की पूरी न्यायपालिका (विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों के न्यायाधीशों) के खिलाफ मानहानिकारक, डराने-धमकाने वाले, अपशब्दों से भरे, अश्लील, असभ्य या अपमानजनक बयान देने से रोका जाए. यह रोक सोशल मीडिया सहित किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होनी चाहिए, चाहे वह बयान खुद दास ने दिया हो या उनके किसी दोस्त, सहयोगी, एजेंट या प्रतिनिधि के माध्यम से दिया गया हो. यह रोक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर की जाने वाली ऐसी किसी भी गतिविधि पर लागू होनी चाहिए.

कुमार ने आगे कहा कि दास लगातार न्यायपालिका के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह अपने आप में संविधान का अपमान है. उन्होंने कहा कि अगर यह जानकारी सच है कि दास की जड़ें नेपाल से जुड़ी हैं, तो योगेश शर्मा नाम के इस व्यक्ति ने जानबूझकर इन तथ्यों को छिपाया है और धोखाधड़ी करके भारत में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल किया है.उन्हें न्यायपालिका के खिलाफ अपशब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है. राष्ट्रहित में, इस बात की गहराई से जांच होनी चाहिए कि उन्होंने आधार कार्ड और पासपोर्ट कैसे हासिल किया, उन्हें कहां से फंड मिल रहा था, और वे किसके इशारे पर न्यायपालिका के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे. उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय करने के लिए, उस खाते की भी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए जहां से उन्हें फंड मिल रहा था.

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