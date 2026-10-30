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'सीजेपी नेता सौरव दास के मां-बाप कहां से हैं, नेपाल से या कहीं और के', जारी हुआ नोटिस

सीजेपी नेता सौरभ दास ( ANI )

चेन्नई : शुक्रवार को एक व्यवसायी ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने मांग की कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह-संयोजक योगेश शर्मा उर्फ ​​सौरव दास और उनके माता-पिता की पृष्ठभूमि और अन्य विवरणों की तुरंत एक विस्तृत, गहन और निष्पक्ष जांच कराने का निर्देश दिया जाए.

अपनी याचिका में गणेश कुमार ने कहा है कि सौरव दास का मूल संबंध नेपाल से बताया जाता है, जिसकी जांच होनी चाहिए. अगर यह बात सच साबित होती है, तो उन्हें हमारी सरकार और हमारी न्यायपालिका पर उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है.

उन्होंने दास पर न्यायपालिका के खिलाफ "अपमानजनक भाषा" का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.याचिकाकर्ता ने मांग की है कि अगर दास दोषी पाए जाते हैं, तो उनका पासपोर्ट और आधार कार्ड रद्द कर दिया जाए.मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पहली पीठ के समक्ष कांचीपुरम जिले के गणेश कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका सुनवाई के लिए आई. पीठ ने केंद्र सरकार, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और 10 अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब छह सप्ताह के भीतर देना होगा.अपनी याचिका में कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार मंत्रालय से यह निर्देश देने की भी मांग की है कि "सौरव दास" नाम के ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल को ब्लॉक किया जाए. साथ ही, उन्हें न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ आगे कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोका जाए.