Explainer: सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत का गुनहगार कौन? क्या गड्ढे की गहराई और ठंडे पानी से डर गया था प्रशासन! पढ़े पूरा विश्लेषण

हादसे के वक्त मौके पर पुलिस, स्थानीय लोग और बाद में राहत बचाव दल के दर्जनों लोग मौजूद थे, लेकिन युवराज मेहता को बचाया नहीं जा सका. इसके पीछे जो मुख्य वजह सामने आई. पुलिस और फायर ब्रिगेड के पास गहरे पानी में उतरने के लिए न तो गोताखोर थे और न ही लाइफ जैकेट या छोटी नाव. युवराज करीब दो घंटे तक कार की छत पर खड़े होकर मोबाइल टॉर्च जलाकर “बचाओ-बचाओ” चिल्लाते रहे. पिता को फोन पर कहा “पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता”. लेकिन, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ठंडे पानी और दृश्यता की कमी का हवाला देकर पानी में नहीं उतरी. एक डिलीवरी बॉय ने पानी में कूदने की कोशिश की, लेकिन गहराई और कड़ाके की ठंड के कारण वह युवराज तक नहीं पहुंच पाया. साढ़े चार घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में युवराज का शव बरामद हुआ. चश्मदीदों का आरोप है कि वहां मौजूद कुछ लोग बचाव में हाथ बंटाने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने में मशगूल थे.

शुक्रवार रात को हुई घटना के बाद मंगलवार को एनडीआरएफ की टीम मृतक की कार तलाशने के लिए पानी मे उतरी. साढ़े तीन घंटे की तलाशी के बाद कार को ढूंढ निकाला. इस मौत पर बढ़ते आक्रोश के बीच राज्य सरकार ने नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम को हटा दिया. उधर, युवराज की चीखें उसके पिता के कान में आज भी गूंज रही हैं.

नोएडा सेक्टर-150 में टाटा यूरेका पार्क के पास एक निर्माणाधीन मॉल के गहरे गड्ढे में कार गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हो गई. यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि प्रशासनिक हत्या का मामला बनता जा रहा है. नोएडा पुलिस ने मंगलवार को इस मामले में उक्त साइट पर कंस्ट्रक्शन करने वाले बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर गठित एसआईटी की टीम भी मौके पर मुआयना करने पहुंचीं.

नई दिल्ली: नोएडा का हाई प्रोफाइल सेक्टर-150 इन दिनों गम और गुस्से में है. 16-17 जनवरी की उस काली रात ने न केवल एक हंसते-खेलते परिवार का चिराग बुझा दिया, बल्कि करोड़ों के फ्लैट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल के बीच छिपे प्रशासनिक खोखलेपन को भी उजागर कर दिया. इंजीनियर युवराज मेहता जीना चाहता था. वो मिन्नतें कर रहा था. पहले पापा से, फिर इस सिस्टम से उसने लगातार गुहार लगाई. लेकिन नाउम्मीदी हासिल हुई. 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत की वो दर्दनाक दास्तान, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है.

जांच में सामने आया है कि जिस गड्ढे में युवराज की जान गई, वह एक कमर्शियल प्रोजेक्ट (मॉल) के लिए 2021 में खोदा गया था. लोटस ग्रीन्स और एमजे विशटाउन प्लानर ने सालों से इस गड्ढे को खुला छोड़ रखा था. न फेंसिंग थी, न ही चेतावनी बोर्ड. इस दौरान नोएडा अथॉरिटी ने कभी बिल्डर पर दबाव नहीं बनाया कि रिहायशी इलाके में इस 'डेथ ट्रैप' को बंद किया जाए. गड्ढे में बारिश और आसपास की सोसायटियों का गंदा पानी भरा हुआ था, जिससे वह एक गहरे नाले में तब्दील हो चुका था.

रेस्क्यू के दौरान पुलिस और स्थानीय लोग (ETV Bharat)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट: दम घुटने से पहले हार्ट फेल हुआ

युवराज मेहता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली है. डॉक्टरों के अनुसार, इंजीनियर युवराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उन्होंने ठंडे पानी में दो घंटे तक मौत से संघर्ष किया. युवराज की मौत के पीछे केवल पानी नहीं, बल्कि सिस्टम की देरी और कड़ाके की ठंड भी थी. रिपोर्ट में इसे एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग बताया गया यानी युवराज के फेफड़ों में पानी भरा पाया गया, जो इस बात का सबूत है कि डूबते समय उन्होंने बचने की पूरी कोशिश की. वह करीब दो घंटे तक पानी के बीच खड़ी कार की छत पर मदद का इंतजार करते रहे. कड़ाके की ठंड में पानी में भीगने के बाद उनकी हालत बिगड़ती गई और अंत में वह मौत से जंग हार गए. डॉक्टरों के मुताबिक अत्यधिक घबराहट और दम घुटने के कारण अंत में दिल ने काम करना बंद कर दिया.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर को सुनिए (ETV Bharat)

"हमारी SIT ने इसमें काम शुरू कर दिया है शासन के निर्देश पर 5 दिन में इसका रिपोर्ट दे देंगे. सभी लोगों से बातचीत की जाएगी और सभी से बातचीत करने के बाद ये देखना होगा कि ये किन कारणों से और परिस्थितियों में ये घटना घटी है. हम घटना की जांच कर रहे हैं जांच के बाद हम प्रशासन को अवगत कराएंगे."-भानु भास्कर, ADG, मेरठ जोन

अब तक क्या एक्शन हुआ ?

इस घटना ने नोएडा प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए. हादसे के बाद प्रशासन की नींद टूटी है और अब ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है. सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित की गई है, जो 5 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी. मंगलवार की शाम एसआईटी टीम के लोग घटनास्थल पर मुआयना करने पहुंचे. इधर, नोएडा पुलिस ने विसटाउन प्लानर्स के मालिक अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया और दूसरे पार्टनर की तलाश जारी है.

दूसरी ओर, सरकार ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को पद से हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया है. वहीं, ट्रैफिक सेल के एक जूनियर इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है. जबकि, कई अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

शहरी मामलों के जानकार जगदीश ममगाई क्या कहते हैं, जानिए (ETV Bharat)

शहरी मामलों के जानकार जगदीश ममगाई कहते हैं; ''इस घटना ने कई सवाल खड़ें कर दिए हैं. पहला सवाल जब 2021 से गड्ढा खुला था, तो नोएडा अथॉरिटी के सुरक्षा ऑडिट में यह क्यों नहीं दिखा? दूसरा सेक्टर 150 जैसी पॉश जगह पर, जहाँ लोग करोड़ों रुपये देकर घर खरीदते हैं, वहां स्ट्रीट लाइट्स और सड़कों की हालत इतनी खराब क्यों है? तीसरा सवाल स्मार्ट सिटी के दावे करने वाली पुलिस के पास एक रस्सी और छोटी नाव जैसे बेसिक रेस्क्यू उपकरण क्यों नहीं थे? क्या एक इंजीनियर की बलि चढ़ने के बाद ही सिस्टम की आंखें खुलती हैं? जब तक इन बुनियादी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते इस तरह की घटना होती रहेगी.''

इंजीनियर युवराज मेहता की मौत घने कोहरे में कार के निर्माणाधीन स्थल के पास गड्ढे में गिरने से हुई थी. (ETV Bharat)

ट्रक ने तोड़ी थी नाले की दीवार

स्थानीय लोगों के मुताबिक, जिस जगह हादसा हुआ है वहां कुछ समय पहले एक ट्रक भी घुस चुका है. स्थानीय लोगों ने बताया कि नाले की दीवार ट्रक ने तोड़ी थी, जिसे ठीक ही नहीं किया गया. नोएडा प्राधिकरण से कई बार नाले के आसपास मजबूत बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर और साइन बोर्ड लगाने की मांग की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. वहीं, पुलिस व प्राधिकरण द्वारा अब अपनी लापरवाही छुपाने के लिए आनन-फानन में उस गड्ढे को भराया जा रहा है और चारों तरफ लोहे की जाली लगाई जा रही है. हालांकि नाले का काफी हिस्सा अभी खुला है, जिससे हादसा होने का डर रहता है.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कैसे हुई मौत (ETV Bharat)

उस रात क्या हुआ? मौत के वो 120 मिनट

बता दें कि यह घटना 16-17 जनवरी 2026 की दरमियानी रात को हुई थी. 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता गुरुग्राम से अपने घर सेक्टर 150 स्थित टाटा यूरेका पार्क लौट रहे थे. घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य के करीब थी. इसी दौरान उनकी कार सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन मॉल के लिए खोदे गए करीब 30 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई. यह गड्ढा बारिश और ड्रेनेज के पानी से लबालब भरा हुआ था. सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज करीब दो घंटे तक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे. उन्होंने कार की छत पर चढ़कर अपने पिता को फोन किया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों और रेस्क्यू उपकरणों की कमी के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका.

युवराज मेहता के बारें में ये भी जानिए

सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता गुरुग्राम की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और हाइब्रिड वर्क मॉडल पर काम करते थे. युवराज की मां का कुछ साल पहले निधन हो चुका था. जबकि, बड़ी बहन यूनाइटेड किंगडम में रहती हैं. हादसे वाली रात युवराज मेहता ऑफिस से लौट रहे थे और घर से करीब 500 मीटर पहले यह दर्दनाक हादसा हुआ.

