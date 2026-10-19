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हरियाणा से 1400 किलोमीटर दूर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग कर बॉलीवुड को हिला डाला, आखिर कौन है सोनीपत का रेहान ?

आखिर कौन है सोनीपत का रेहान ? ( ETV Bharat )

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत की ईदगाह कॉलोनी के रहने वाले रेहान को पुलिस ने कोटा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है. आरोप है कि रेहान ने बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलियां चलाई थीं और वारदात के बाद फरार हो गया था. इस मामले में जब ईटीवी भारत की टीम ईदगाह कॉलोनी पहुंची, तो आरोपी के परिवार से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आईं. रेहान के पिता रिशुद्दीन को बेटे की वारदात के बारे में जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा दोषी पाया जाता है, तो कानून के मुताबिक उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए.

रेहान ने 9वीं तक पढ़ाई की : सोनीपत की ईदगाह कॉलोनी में रहने वाले रेहान के माता-पिता में लंबे समय से विवाद चल रहा था. रेहान की मां एक फैक्ट्री में काम करती है और अपनी बहन के पास रहती है, जबकि पिता मजदूरी का काम करते हैं. रेहान और उसका भाई मां के पास रहते हैं. पिता रिशुद्दीन ने बताया कि बेटा पिछले कई सालों से मेरे साथ नहीं रहता, अपनी मां के पास रहता है. रेहान के पिता रिशुद्दीन के अनुसार, उन्होंने बेटे को नौवीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद आगे पढ़ने के लिए भी समझाया था, लेकिन रेहान ने पढ़ाई छोड़ दी. पिता चाहते थे कि बेटा उनके पास आकर काम सीखे और अपने पैरों पर खड़ा हो. उन्होंने उसे काम सिखाने की बात भी कही थी, लेकिन रेहान उनके पास आने के लिए तैयार नहीं हुआ.