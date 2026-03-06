ETV Bharat / bharat

UPSC Topper: जानिए कौन हैं राघव झुनझुनवाला, जिन्होंने UPSC में लाया 4th रैंक, बिहार के मुजफ्फरपुर से कनेक्शन

पटना : यूपीएससी का रिजल्ट जारी होते ही सबके मन में एक ही सवाल आता है कि बिहार से कितने आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बने हैं. शुक्रवार को सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी किया जिसमें एक बार फिर से बिहार का दबदबा देखने को मिला है.

मुजफ्फरपुर के राघव झुनझुनवाला को चौथी रैंक : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लिए गर्व की खबर सामने आई है. शहर के पंकज मार्केट निवासी अशोक झुनझुनवाला के पुत्र राघव झुनझुनवाला ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा 2025 में देशभर में चौथा स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है. राघव की इस बड़ी उपलब्धि से उनके परिवार के साथ-साथ पूरे शहर में खुशी और उत्साह का माहौल है.

राघव झुनझुनवाला से खास बातचीत (ETV Bharat)

बधाई देने वालों का लगा तांता : जैसे ही UPSC का परिणाम घोषित हुआ और राघव के चौथी रैंक हासिल करने की खबर लोगों तक पहुंची, उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया. रिश्तेदार, मित्र और स्थानीय लोग मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि राघव ने अपनी मेहनत और लगन से मुजफ्फरपुर को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है.

सफलता के बाद क्या बोले राघव? : राघव झुनझुनवाला ने बताया कि यह उनका तीसरा प्रयास था. उन्होंने कहा कि एक बार वह परीक्षा नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार तैयारी जारी रखी. राघव के अनुसार उनकी शुरुआती पढ़ाई मुजफ्फरपुर से ही हुई. इसके बाद उन्होंने दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और वहीं रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की. राघव ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और अपने निरंतर प्रयास को दिया.

''UPSC जैसी कठिन परीक्षा में सफलता पाने के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर मेहनत बेहद जरूरी है. असफल होने के बाद भी हताश होने की जरूरत नहीं है, तभी सफलता मिलेगी.''- राघव झुनझुनवाला, यूपीएससी टॉपर AIR 4