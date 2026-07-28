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कौन हैं प्रो. वी कामकोटि, प्रियंका गांधी ने 'गौमूत्र एक्सपर्ट' कहकर तंज कसा

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में बोलते हुए शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित हाई-पावर्ड टास्क फोर्स पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि सिर्फ नई-नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा. राधाकृष्णन कमेटी की आज तक एक भी सिफारिश लागू नहीं हुई है, वहीं नई कमेटी में एक पूर्व IB चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौ-मूत्र विशेषज्ञ भी हैं.

गौ-मूत्र विशेषज्ञ को लेकर माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी का इशारा आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी. कामाकोटी की ओर था, जो इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाले हाई-पावर्ड टास्क फोर्स में शामिल हैं.

प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी से कामाकोटी फिर से चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, 2025 में कामाकोटी ने दावा किया था कि गोमूत्र में एंटीबैक्टीरियल और पाचन गुण होते हैं. उनके इस दावे की वैज्ञानिकों और विरोधी नेताओं ने कड़ी आलोचना की थी.

जानिए कौन हैं वी कामकोटि

प्रोफेसर वीझिनाथन कामकोटि (V. Kamakoti) आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में MS और PhD हैं. वह 2001 में फैकल्टी में शामिल हुए और जनवरी 2022 से आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर का पद संभाल रहे हैं.

वह कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी और VLSI डिजाइन में विशेषज्ञ हैं, जो लाखों छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्विच, जिन्हें ट्रांजिस्टर कहते हैं, को एक सिलिकॉन चिप पर पैक करने का प्रोसेस है. वह आईआईटी मद्रास के माइक्रोप्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसके इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम के प्रमुख भी हैं.