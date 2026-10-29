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कौन हैं नाजिया इलाही खान, जिनके खिलाफ हाई कोर्ट में आपराधिक याचिका दायर की गई

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नाजिया इलाही खान के खिलाफ याचिका दायर की गई है. नाज़िया इलाही ख़ान के विरुद्ध TNLC के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अधिवक्ता डॉ. आमिर ख़ान और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सितारा ख़ान के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आपराधिक याचिका दायर की गई है.

26 अक्टूबर 2026 को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए नाज़िया इलाही ख़ान को नोटिस जारी किया तथा राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया है.

हाई कोर्ट में आपराधिक याचिका दायर की गई (ETV Bharat)

हाई कोर्ट में आपराधिक याचिका दायर की गई

याचिकाकर्ता पक्ष अधिवक्ता डॉ. आमिर ख़ान और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सितारा ख़ान के अनुसार, ''नाज़िया इलाही ख़ान की ओर से अपने विभिन्न भाषणों में मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती रही हैं. हाल ही में एक पॉडकास्ट से बातचीत के दौरान उनपर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का भी आरोप है. इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के विभिन्न वर्गों में नाराज़गी है.''

याचिकाकर्ताओं का आरोप और कार्यवाही की मांग

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस प्रकरण को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं. इसी क्रम में अधिवक्ता डॉ. आमिर ख़ान के माध्यम से संबंधित FIR एवं अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भी आपराधिक याचिका दायर की गई है, जिसमें संबंधित प्रकरण में कानूनी कार्रवाई तथा न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई है.

न्यायिक कार्यवाही को लेकर याचिकाकर्ता पक्ष की प्रतिक्रिया

याचिका स्वीकार किए जाने और संबंधित पक्ष को नोटिस जारी होने तथा राज्य सरकार से जवाब मांगे जाने को याचिकाकर्ता पक्ष ने न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. TNLC के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता डॉ. आमिर ख़ान एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सितारा ख़ान ने कहा, ''इस मामले को संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रियाओं के तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. उन्हें विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय मामले के तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों एवं लागू कानूनों के आधार पर निष्पक्ष और न्यायसंगत निर्णय करेगा.''