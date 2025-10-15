ETV Bharat / bharat

नक्सली कमांडर भूपति उर्फ ​​सोनू कौन है, महाराष्ट्र पुलिस के सामने सरेंडर क्यों किया, जानें

नागपुर: सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों की जान लेने वाले नक्सली कमांडर भूपति ने आखिरकार महाराष्ट्र पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ ​​भूपति उर्फ ​​सोनू एक दशक से भी ज्यादा समय तक नक्सली आंदोलन के रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता था. 10 करोड़ रुपये का इनामी कुख्यात नक्सली भूपति ने अपने 60 साथियों के साथ गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया.

भूपति तेलंगाना के पेद्दापल्ली का रहने वाला है. वह अर्थशास्त्र में स्नातक है. उसका बड़ा भाई किशनजी भी एक बड़ा नक्सली नेता था. 2011 में पश्चिम बंगाल में एक मुठभेड़ में वह मारा गया था. किशनजी की मौत के बाद, नक्सली आंदोलन को और आक्रामक बनाने वाला भूपति न केवल एक सैन्य कमांडर था, बल्कि उसे संगठन का 'दिमाग' और 'वैचारिक नेता' माना जाता है. 1980 के दशक में, वह रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन से नक्सलियों के पीपुल्स वार समूह में शामिल हो गया. उसने भाकपा (माले) पीपुल्स वार की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई. आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और विशाखापट्टनम जिलों में नक्सली आंदोलन को स्थापित करने के बाद, 1987 में उसने बस्तर के जंगलों में पूर्व लिट्टे सैनिकों से विशेष सैन्य प्रशिक्षण लिया. बाद में, उसने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली आंदोलन की नींव रखने और दंडकारण्य क्षेत्र का नेतृत्व करने में प्रमुख भूमिका निभाई.

2004 में सीपीआई (माओवादी) के गठन के बाद, उसे संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, पोलित ब्यूरो और केंद्रीय सैन्य कमान के प्रमुख का पद दिया गया. भूपति इस पद पर 28 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया. 2010 में प्रवक्ता आजाद की मृत्यु के बाद, उसने 'अभय' नाम से संगठन के मुख्य प्रवक्ता का पदभार संभाला. महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर प्लाटून गाइड के रूप में कार्य करते हुए, वह कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा है.

प्रेम से विवाह तक

नब्बे के दशक में, भूपति ने गढ़चिरौली के अहेरी तालुका निवासी, एक साथी महिला नक्सली, विमला सिदाम उर्फ ​​तारक्का से विवाह किया. तारक्का ने इसी साल 1 जनवरी को बीमारी का हवाला देते हुए आत्मसमर्पण कर दिया. 62 वर्षीय तारक्का दंडकारण्य विशेष जोनल कमेटी की सदस्य और दंडकारण्य संभाग की चिकित्सा टीम की प्रभारी थी. नक्सली आंदोलन में अपने 38 साल के करियर के दौरान वह एक बड़ा आतंक थी. उन्होंने 8 नवंबर, 2010 को लाहेरी-मालमपोदूर गांवों के बीच हुई मुठभेड़ का नेतृत्व किया था, जिसमें 17 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे. उसने इसका वीडियो भी वायरल किया था. 13 सितंबर को, भूपति की भाभी सुजाता ने भी बीमारी का हवाला देते हुए मुख्यधारा को चुना. आंदोलन में रहते हुए ही सुजाता ने 1984 में किशनजी से विवाह कर लिया था. किशनजी की मृत्यु के बाद वह और अधिक सक्रिय हो गई.

पत्नी और परिवार के सदस्यों के आत्मसमर्पण के बाद भूपति पर दबाव बढ़ गया. वहीं, सुरक्षा बलों की आक्रामक कार्रवाइयों से नक्सल आंदोलन बिखर गया. इसके चलते भूपति ने केंद्र सरकार को सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से स्थगित करने और शांति के लिए बातचीत करने का प्रस्ताव दिया और उसने कई वर्षों के सशस्त्र संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी गलती माना. उसके इस रुख के कारण नक्सल संगठन में बड़े वैचारिक मतभेद पैदा हो गए. अंत में भूपति ने हथियार डालने का फैसला किया. इसके साथ ही दंडकर्ण जंगल में भूपति के रहस्य, आतंक और खूनी अध्याय का अंत हो गया.