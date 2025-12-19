ETV Bharat / bharat

कौन हैं इस्लामिक वर्ल्ड के एकमात्र 'हिंदू शेख' कनकसी खिमजी ? जानें

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान जाकर अपने तीन देशों के दौरे को खत्म किया. सबकी नजरें भारत और खाड़ी देश के बीच गहरे ऐतिहासिक रिश्तों पर रहीं. इस दौरे के दौरान भारत और ओमान ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) पर साइन किए, जिसका मकसद आपसी व्यापार को बढ़ाना था.इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक 'ऑर्डर ऑफ ओमान' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

मौजूदा डिप्लोमेसी से परे दोनों देशों के बीच रिश्ता 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है और यह एक भारतीय मूल के बिजनेस परिवार 'खिमजी' से जुड़ा है, जिसने ओमान के आर्थिक इतिहास में अहम भूमिका निभाई है. खिमजी परिवार, जो असल में गुजरात के कच्छ इलाके का रहने वाला था 1870 में उस समय ओमान में बस गया था, जब रामदास ठाकरसी व्यापार के लिए वहां गए थे.

रामदास ने उस ग्रुप की नींव रखी जो बाद में खिमजी रामदास ग्रुप (KR ग्रुप) बना, जिसका नाम उनके बेटे खिमजी रामदास के नाम पर रखा गया. कई पीढ़ियों से यह परिवार एक बड़ी कमर्शियल ताकत के तौर पर उभरा, जो फॉर्मल एग्रीमेंट के बजाय ट्रेड के जरिए भारत और ओमान के बीच एक पुल का काम करता था.

इस विरासत में सबसे खास लोगों में से एक थे कनकसी खिमजी, जिनका जन्म 1936 में मस्कट में हुआ था. वह मुंबई में पढ़े-लिखे. उन्होंने 1970 में अपने परिवार का बिजनेस संभाला और उसके कामकाज को आगे बढ़ाया.

देश के विकास में उनके योगदान से प्रभावित होकर ओमान के उस समय के सुल्तान कबूस बिन सईद ने 1970 के दशक में उन्हें 'शेख' की उपाधि दी. इसके साथ ही वे शेख कनकसी खिमजी के नाम से मशहूर हो गए—उन्हें दुनिया का अकेला हिंदू माना जाता है, जिसे शेख का टाइटल मिला, यह सम्मान पारंपरिक रूप से अरब राजघरानों, कबीलाई नेताओं या सम्मानित मुस्लिम हस्तियों को ही मिलता था.