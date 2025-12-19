कौन हैं इस्लामिक वर्ल्ड के एकमात्र 'हिंदू शेख' कनकसी खिमजी ? जानें
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान जाकर अपने तीन देशों के दौरे को खत्म किया. सबकी नजरें भारत और खाड़ी देश के बीच गहरे ऐतिहासिक रिश्तों पर रहीं. इस दौरे के दौरान भारत और ओमान ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) पर साइन किए, जिसका मकसद आपसी व्यापार को बढ़ाना था.इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक 'ऑर्डर ऑफ ओमान' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.
मौजूदा डिप्लोमेसी से परे दोनों देशों के बीच रिश्ता 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है और यह एक भारतीय मूल के बिजनेस परिवार 'खिमजी' से जुड़ा है, जिसने ओमान के आर्थिक इतिहास में अहम भूमिका निभाई है. खिमजी परिवार, जो असल में गुजरात के कच्छ इलाके का रहने वाला था 1870 में उस समय ओमान में बस गया था, जब रामदास ठाकरसी व्यापार के लिए वहां गए थे.
रामदास ने उस ग्रुप की नींव रखी जो बाद में खिमजी रामदास ग्रुप (KR ग्रुप) बना, जिसका नाम उनके बेटे खिमजी रामदास के नाम पर रखा गया. कई पीढ़ियों से यह परिवार एक बड़ी कमर्शियल ताकत के तौर पर उभरा, जो फॉर्मल एग्रीमेंट के बजाय ट्रेड के जरिए भारत और ओमान के बीच एक पुल का काम करता था.
इस विरासत में सबसे खास लोगों में से एक थे कनकसी खिमजी, जिनका जन्म 1936 में मस्कट में हुआ था. वह मुंबई में पढ़े-लिखे. उन्होंने 1970 में अपने परिवार का बिजनेस संभाला और उसके कामकाज को आगे बढ़ाया.
देश के विकास में उनके योगदान से प्रभावित होकर ओमान के उस समय के सुल्तान कबूस बिन सईद ने 1970 के दशक में उन्हें 'शेख' की उपाधि दी. इसके साथ ही वे शेख कनकसी खिमजी के नाम से मशहूर हो गए—उन्हें दुनिया का अकेला हिंदू माना जाता है, जिसे शेख का टाइटल मिला, यह सम्मान पारंपरिक रूप से अरब राजघरानों, कबीलाई नेताओं या सम्मानित मुस्लिम हस्तियों को ही मिलता था.
मिडिल ईस्ट फोर्ब्स के मुताबिक भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने एक बार उन्हें खाड़ी में भारत का सच्चा राजदूत बताया था. पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि खिमजी खाड़ी देशों में भारत के सच्चे राजदूत थे.
कनकसी खिमजी ने ओमान में सोशल और कल्चरल लाइफ में भी योगदान दिया. उन्होंने 1975 में मस्कट का पहला इंडियन इंग्लिश-मीडियम स्कूल शुरू करने में अहम रोल निभाया और ओमान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर काम किया. पांच दशकों तक KR ग्रुप को लीड करने के बाद 2021 में 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. अब बिजनेस उनके बेटे, पंकज खिमजी और नीलेश खिमजी आगे बढ़ा रहे हैं.
आज KR ग्रुप ओमान के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में से एक है, जो कई सेक्टर में 600 से ज्यादा ग्लोबल ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है. ग्रुप का सालाना टर्नओवर तीन बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है और इसमें 5,000 से अधिक लोग काम करते हैं. इसके ऑपरेशन भारत और UAE तक भी फैले हुए हैं.
